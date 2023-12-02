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2023/12/02,
生活

北海道余市不只威士忌，還有白雪與海風孕育出的「精品葡萄酒」

北海道余市不只威士忌，還有白雪與海風孕育出的「精品葡萄酒」
Photo Credit: Camel Farm Winery

我們想讓你知道的是

余市除了土地的恩惠之外，海洋也為此地捎來海風徐徐，溫暖的對馬海流影響之下，氣候相較北海道其他區域溫暖，在冬季降低了寒害，夏季的梅雨、颱風也影響不到，尤其在海風吹拂下帶來豐沛的礦物質，可說是匯聚了頂級葡萄園必須囊括的優異風土要素。

文：Rene

與知名Nikka威士忌余市蒸餾所同樣位於余市町的駱駝農場酒莊（Camel Farm Winery），是2014年新設立的葡萄酒酒莊，雖然酒廠歷史不長，但卻擁有當地40年栽培葡萄知識、義大利首席釀酒師Angelo Totaro的加持，因而在短短時間內便獲得「Berlin International Wine Competition 2019」、「New York International Wine Competition 2019」等國際大賽佳績。

日前於「久利酒藏: Kurisake」所舉辦的「2023久利酒藏餐飲/通路業者限定品飲會」上，駱駝農場酒莊的代表也出席詳細介紹特色，目的在於讓台灣消費者可以認知到北海道余市町的豐富物產裡，早已誕生了精品葡萄酒。

精品葡萄酒看似只是宣傳用語，但實際上駱駝農場酒莊本是日本頂級葡萄園之一，除了此區域座落於與西班牙Rioja、義大利Tuscany相同的北緯43度涼爽產區，也是Amerin & Winkle氣候地圖裡與香檳區相同的「I」區，此區的氣候有助於保持酸度。

余市的天然條件不僅於此，這裡地處可瞭望日本海、尻場海角的向陽坡高台，有著溫差約15度左右，加上種植葡萄要素的土壤，也以混合著凝灰質砂岩與黏土土質，對於種植葡萄的排水相當有利，自古以來便是盛行栽培果樹的區域。

土地的恩惠之外，海洋也為此地捎來海風徐徐。溫暖的對馬海流影響之下，氣候相較北海道其他區域溫暖，在冬季降低了寒害，夏季的梅雨、颱風也影響不到，尤其在海風吹拂下帶來豐沛的礦物質，可說是匯聚了頂級葡萄園必須囊括的優異風土要素。

有趣的是，余市的日照時間與冬季白雪覆蓋的氣候，使得葡萄藤的剪枝相較一般產區的隔年春天更早，而是在當年的十月便執行，至於隔年春季則是整理土地等等作業。

這塊夾帶著多重優異條件，擁有13.5公頃的獨特風土葡萄園，由駱駝農場酒莊向原主人藤本先生購買，例如「Chardonnay 2022 Fujimoto Vineyard」便是以藤本先生的葡萄園採收而來。品飲這款白葡萄酒的時候，駱駝農場酒莊代表建議品飲前大力快速搖晃酒杯，他認為能讓酒體風味更富含層次。

前後比較之下，搖晃前的香氣帶有果醬、奶油甜香，但搖晃後香草風味增強，連帶地使酸度也升高，變化很有趣。

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Photo Credit: Camel Farm Winery
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作者提供

目前在台可購得較多種類的白葡萄酒，主要的葡萄品種Kerner在北海道佔據高栽種比例，樹齡也較高，以華麗香氣為最大特色，釀造出的白酒具有深厚豐富的風味，如經典的「Kerner白葡萄酒2021」徹底展現了葡萄香氣，帶有高雅柔和的白花、香草氣息，交織著細緻酸度與沈穩礦物韻味，與義大利料理共同享用是很理想的搭配。

另也有「Kerner氣泡白葡萄酒2021」可選擇，這款據說非常受到歡迎。

駱駝農場酒莊除了有當地栽種葡萄經驗資深的藤本先生協助，也在2019年後加入了當代義大利葡萄酒的首席釀酒師Angelo Totaro為夥伴。在Angela加入的隔年，酒莊就獲得了倫敦IWC金獎，「Pinot Noir 2018」也獲得DWWA黑皮諾銀獎等獎項。此次試飲的「Pinot Noir Terraineleve」帶有木質調、酒釀櫻桃氣息，在後段飄出了辛香料的細緻、華麗風情。

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Photo Credit: Camel Farm Winery

另款紅酒推薦，則為獲得2021年DWWA銀牌獎的「BLAUFRANKISCH PRIVATE RESERVE 2019紅」。這款經過法國橡木桶熟成11個月的紅葡萄酒，有著厚實卻不失柔順的單寧酸，尤其黑胡椒、薄荷的草本氣息，也許與烤肉的香腸等搭配享用，也是不錯的選擇。

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本文經WineIf授權刊登，原文刊載於此
原標題：北海道余市不只威士忌駱駝農場酒莊的葡萄酒也值得關注

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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