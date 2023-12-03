什麼是「老爹笑話」？專家：愛講「諧音哏」有助於心靈成長、對尷尬免疫
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老爹笑話或冷笑話具有教育上的意義，例如曾有研究表示，父親透過打鬧與言語嬉戲，刺激孩子的自尊與情緒，而非透過言語或動作欺凌，可以培養孩子的適應力與情緒調節——而老爹笑話可能具有相同的效果，使孩子於尷尬的情境中仍能感到自在。
別再將喜歡說冷笑話、諧音笑話的親友視為「氣氛破壞者」！
事實上冷笑話的魅力少有人能抗拒，甚至能使聆聽笑話者成為「更好的人」？專家表明，「老爹笑話」（Dad Jokes）有助於提升孩童的人際互動能力、並在潛意識中教導孩童如何應對尷尬。
愛講「諧音哏」促進人際關係？ 專家：「冷笑話」助心靈成長、對尷尬免疫
丹麥奧胡斯大學語言專家Marc Hye-Knudsen，近期於英國心理學會（BPS）發布專文指出，「Dad Jokes」一詞在2019年被編入韋伯字典（Webster's Dictionary），稱其為「一種有益健康的笑話，多從父親口中訴說，通常為明顯或可預測的雙關語或文字遊戲，通常被認為老套或無趣」。例如「To whoever stole my copy of Microsoft Office, I will find you. You have my Word!（無論誰偷走我的微軟Office軟體，我會找到你，我保證！)」這裡的「我保證」在英文亦可翻譯成「你現在擁有我的Word辦公工具」。
Hye-Knudsen表示，雖然幾乎所有老爹笑話都是雙關語，但並非所有雙關語都是老爹笑話。雙關語通常被用作違反某種規範的手段（通常為社會規範，如「性雙關語」）。相較之下，老爹笑話是較為純粹、無攻擊性的雙關語笑話類型，這也是為何其容易被認為愚蠢、蹩腳或無趣的原因。
不過，Hye-Knudsen卻認為，老爹笑話或冷笑話具有教育上的意義。例如曾有研究表示，父親透過打鬧與言語嬉戲，刺激孩子的自尊與情緒，而非透過言語或動作欺凌，可以培養孩子的適應力與情緒調節；而老爹笑話可能具有相同的效果，使孩子於尷尬的情境中仍能感到自在。
反幽默情境讓氣氛獲得緩和，諧音笑話對人際關係的3大好處
「我認為讓孩子難堪很重要。傳統上被視為『尷尬』的事件，反而能協助他們逐漸建立起對評判和尷尬的強大免疫力。」另外，Hye-Knudsen也指出，父親願意透過老爹笑話與孩子互動，可能會被視為拋下父親形象的舉動，不僅可拉近與孩子的距離、建立平等關係，也展示了如何在恰當時機展現出幽默感。
總的而言，Hye-Knudsen於《Evolutionary Studies in Imaginative Culture》發布的研究，可簡單歸納老爹笑話對於人際關係、親子關係帶來的好處：
- 內容簡單易懂。幽默的內容通常會違反某種道德界限；而老爹笑話僅僅只是違反「語言規範」。某些成人笑話（如黃腔、地獄哏）需要特定的語言知識才能理解，而諧音笑話則往往簡單易懂。
- 反幽默式情境。告訴某人一個過於溫和而不值得大聲笑出來的雙關語，本身就違反了對方對於笑話內容的期待。這種行為反過來會讓諧音笑話變得有趣，換句話說，老爹笑話往往「無趣地很有趣」。
- 緩和氣氛效果。說出老爹笑話的目的不見得是使人發笑，而是讓聆聽者嘆息、翻白眼與感到尷尬。當人們說出諧音笑話是故意使氣氛尷尬時，反而有助於使當下的情境變得有趣輕鬆，尤其是彼此都相對陌生的場合更是如此。
常當「句點王」問題竟出在大腦？ 「1族群」難以對笑話做出反應
事實上今年稍早發布的研究顯示，比起大多數其他類型的笑話，人們似乎更喜歡「雙關語」。作者Cody Gibson認為，如果聆聽者對於雙關語發出嘆息或感到尷尬，反而可能表明他們喜歡這個笑話，而非覺得該笑話令人不快。
「聆聽者對笑話做出翻白眼、嘆息等反應，都可能是對笑話有興趣的表現；相反地，聆聽者若面無表情、無視笑話內容，代表其可能打從心底對笑話感到厭惡。這樣的人普遍對於笑話的反應程度較低，也就是人際團體中常有的『句點王』角色。」Gibson表示。
來自台灣清華大學教育心理與諮商學系的詹雨臻教授，亦曾於《Nature》子期刊《Scientific Reports》發表研究，表明害怕社交、容易「句點」別人的「被笑恐懼症（Gelotophobia）」患者，其皮質邊緣系統（MCL）對於諧音笑話展現較少的刺激，較無法從「非敵意笑話」中得到歡愉感；且容易在閱讀「敵意笑話」時，分析他人是否在嘲笑自己、進而陷入負面情緒。
詹雨臻教授表示，所幸青少年中「句點王」的角色，可以透過後天訓練或引導，逐漸培養其幽默感、並增進人際互動。不過，任何人都不應取笑或歧視被笑恐懼症患者，也並非人人都喜歡老爹笑話。因此在針對特定族群、個人開玩笑前，最好詢問聆聽者的意願，避免無意間傷害他人、在人際關係上「鬧了笑話」。
資料來源：
- 'Dad jokes? That’s the way eye roll…’
- Neural Correlates of Deficits in Humor Appreciation in Gelotophobics
- Pun-intentionally sadistic: Is punning a manifestation of everyday sadism?
- Rough-and-tumble play and the regulation of aggression: an observational study of father–child play dyads
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：愛講「諧音哏」竟可促進人際關係？ 專家：冷笑話助心靈成長、對尷尬免疫
延伸閱讀
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）