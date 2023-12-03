什麼是「老爹笑話」？專家：愛講「諧音哏」有助於心靈成長、對尷尬免疫

別再將喜歡說冷笑話、諧音笑話的親友視為「氣氛破壞者」！

事實上冷笑話的魅力少有人能抗拒，甚至能使聆聽笑話者成為「更好的人」？專家表明，「老爹笑話」（Dad Jokes）有助於提升孩童的人際互動能力、並在潛意識中教導孩童如何應對尷尬。

圖片來源：潮健康

愛講「諧音哏」促進人際關係？ 專家：「冷笑話」助心靈成長、對尷尬免疫

丹麥奧胡斯大學語言專家Marc Hye-Knudsen，近期於英國心理學會（BPS）發布專文指出，「Dad Jokes」一詞在2019年被編入韋伯字典（Webster's Dictionary），稱其為「一種有益健康的笑話，多從父親口中訴說，通常為明顯或可預測的雙關語或文字遊戲，通常被認為老套或無趣」。例如「To whoever stole my copy of Microsoft Office, I will find you. You have my Word!（無論誰偷走我的微軟Office軟體，我會找到你，我保證！)」這裡的「我保證」在英文亦可翻譯成「你現在擁有我的Word辦公工具」。

Hye-Knudsen表示，雖然幾乎所有老爹笑話都是雙關語，但並非所有雙關語都是老爹笑話。雙關語通常被用作違反某種規範的手段（通常為社會規範，如「性雙關語」）。相較之下，老爹笑話是較為純粹、無攻擊性的雙關語笑話類型，這也是為何其容易被認為愚蠢、蹩腳或無趣的原因。

不過，Hye-Knudsen卻認為，老爹笑話或冷笑話具有教育上的意義。例如曾有研究表示，父親透過打鬧與言語嬉戲，刺激孩子的自尊與情緒，而非透過言語或動作欺凌，可以培養孩子的適應力與情緒調節；而老爹笑話可能具有相同的效果，使孩子於尷尬的情境中仍能感到自在。

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反幽默情境讓氣氛獲得緩和，諧音笑話對人際關係的3大好處

「我認為讓孩子難堪很重要。傳統上被視為『尷尬』的事件，反而能協助他們逐漸建立起對評判和尷尬的強大免疫力。」另外，Hye-Knudsen也指出，父親願意透過老爹笑話與孩子互動，可能會被視為拋下父親形象的舉動，不僅可拉近與孩子的距離、建立平等關係，也展示了如何在恰當時機展現出幽默感。

總的而言，Hye-Knudsen於《Evolutionary Studies in Imaginative Culture》發布的研究，可簡單歸納老爹笑話對於人際關係、親子關係帶來的好處：

內容簡單易懂。幽默的內容通常會違反某種道德界限；而老爹笑話僅僅只是違反「語言規範」。某些成人笑話（如黃腔、地獄哏）需要特定的語言知識才能理解，而諧音笑話則往往簡單易懂。 反幽默式情境。告訴某人一個過於溫和而不值得大聲笑出來的雙關語，本身就違反了對方對於笑話內容的期待。這種行為反過來會讓諧音笑話變得有趣，換句話說，老爹笑話往往「無趣地很有趣」。 緩和氣氛效果。說出老爹笑話的目的不見得是使人發笑，而是讓聆聽者嘆息、翻白眼與感到尷尬。當人們說出諧音笑話是故意使氣氛尷尬時，反而有助於使當下的情境變得有趣輕鬆，尤其是彼此都相對陌生的場合更是如此。

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常當「句點王」問題竟出在大腦？ 「1族群」難以對笑話做出反應

事實上今年稍早發布的研究顯示，比起大多數其他類型的笑話，人們似乎更喜歡「雙關語」。作者Cody Gibson認為，如果聆聽者對於雙關語發出嘆息或感到尷尬，反而可能表明他們喜歡這個笑話，而非覺得該笑話令人不快。

「聆聽者對笑話做出翻白眼、嘆息等反應，都可能是對笑話有興趣的表現；相反地，聆聽者若面無表情、無視笑話內容，代表其可能打從心底對笑話感到厭惡。這樣的人普遍對於笑話的反應程度較低，也就是人際團體中常有的『句點王』角色。」Gibson表示。

來自台灣清華大學教育心理與諮商學系的詹雨臻教授，亦曾於《Nature》子期刊《Scientific Reports》發表研究，表明害怕社交、容易「句點」別人的「被笑恐懼症（Gelotophobia）」患者，其皮質邊緣系統（MCL）對於諧音笑話展現較少的刺激，較無法從「非敵意笑話」中得到歡愉感；且容易在閱讀「敵意笑話」時，分析他人是否在嘲笑自己、進而陷入負面情緒。

詹雨臻教授表示，所幸青少年中「句點王」的角色，可以透過後天訓練或引導，逐漸培養其幽默感、並增進人際互動。不過，任何人都不應取笑或歧視被笑恐懼症患者，也並非人人都喜歡老爹笑話。因此在針對特定族群、個人開玩笑前，最好詢問聆聽者的意願，避免無意間傷害他人、在人際關係上「鬧了笑話」。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：愛講「諧音哏」竟可促進人際關係？ 專家：冷笑話助心靈成長、對尷尬免疫

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航