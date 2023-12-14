愛吃糖不僅器官壞光光，心理狀態也會受影響？研究：嗜甜恐加重個人暴力傾向

愛吃甜食、喝含糖飲料已成為全台灣人民的一種習慣，也造就了許多慢性病，如糖尿病、高血壓等等疾病常常在每年國人十大死因中出現。事實上，過量的糖分攝取不只會影響到身體器官的運作，對於個人的心理狀態可能也會有影響。近日一則美國研究就顯示，嗜糖過度可能會造成個人的注意力不集中、侵略性人格變強，甚至與過動症、躁鬱症等等心理疾病都有關聯。

圖片來源：潮健康

現代人果糖攝取量暴增，過動、躁鬱症恐怕為此而生

此研究由美國科羅拉多大學（University of Colorado）主導，研究著眼於如果個人過度攝取精緻糖和高果糖玉米糖漿，會如何影響與心理層面相關的行為障礙。研究團隊提出假設，認為在果糖和尿酸（一種人體消化果糖後的代謝物）的作用下，會增加心理行為障礙的風險。

研究提供的證據表明，果糖透過降低細胞中的能量，觸發類似於飢餓時人體會產生的「覓食反應」，而覓食反應會刺激個人冒險、衝動、尋求新奇事物的情緒，以及更快速的決策和進取心，這對人類來說是種最原始的生存反應。因此，過度攝取糖分會刺激身體開啟覓食反應，而可能導致個人會有衝動行為，甚至引發注意力不足、過動症，躁鬱症等等心理疾病，而最嚴重的情況還可能使個人產生攻擊性行為。

科羅拉多大學醫學院教授理查·強森（Richard Johnson）就表示，雖然攝取果糖的行為旨在幫助人類生存，但全人類的果糖攝取量在上個世紀暴增，而且現代西方人的飲食中含有過多的糖分，推測可能是造成眾多文明病的元凶。強森也指出，一個人會有攻擊性行為並不能完全歸咎在果糖上，但它的確可能是助長攻擊性行為的因素之一；強森強調，還是得透過研究進一步推斷果糖對人體的作用，才有更明確的答案。

圖片來源：潮健康

愛吃甜食喝飲料要注意，別輕易陷入糖上癮危機

其實果糖攝取過量不僅可能使個人變得更加躁鬱、過動，嗜糖過度也會容易使身體肥胖、增加罹患慢性病、失智、甚至癌症的風險。相較於上述研究中的果糖，蜂蜜或許是稍微健康一點的選擇。適度攝取蜂蜜，有助於生病時提升食慾、讓排便更加順暢、也能做為運動後補充能量的來源，在酒醉時甚至還可以做為解酒用途。不過，蜂蜜和黑糖、砂糖和果糖一樣，都是屬於精緻糖類，蜂蜜雖比其他三者更有些營養，但是吃多了一樣對健康沒有幫助，別以為它天然就可以毫無顧忌地攝取。

糖分對於身體的影響昭然若揭，但台灣身為手搖杯王國，生活中真的很難不接觸到糖，根據民國102至105年的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，19至44歲的成人中，有高達83.6%每週至少喝一次含糖飲料，而93.9%的國中生及88.9%的高中生也是如此；更何況像是糖醋排骨、宮保雞丁等等重口味的食物也會加糖，因此台灣人想遠離糖分帶來的威脅可不容易。

想要戒糖還需一步一腳印，若平時手搖杯喝半糖，下次不妨從3分糖開始，食物上也盡量避免吃到用糖加工過的菜餚，改以吃未加工過的原型食物會更好。若是能堅持良好的飲食習慣並多加運動，遲早可以戒斷糖上癮，邁入更健康的人生。

資料來源：

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

原標：愛吃糖不僅器官壞光光 心理狀態也會受影響？研究：嗜甜與攻擊性行為有關

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航