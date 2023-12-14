愛吃糖不僅器官壞光光，心理狀態也會受影響？研究：嗜甜恐加重個人暴力傾向
我們想讓你知道的是
糖分對於身體的影響昭然若揭，但台灣身為手搖杯王國，生活中真的很難不接觸到糖，根據民國102至105年的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，19至44歲的成人中，有高達83.6%每週至少喝一次含糖飲料，而93.9%的國中生及88.9%的高中生也是如此；更何況像是糖醋排骨、宮保雞丁等等重口味的食物也會加糖，因此台灣人想遠離糖分帶來的威脅可不容易。
愛吃甜食、喝含糖飲料已成為全台灣人民的一種習慣，也造就了許多慢性病，如糖尿病、高血壓等等疾病常常在每年國人十大死因中出現。事實上，過量的糖分攝取不只會影響到身體器官的運作，對於個人的心理狀態可能也會有影響。近日一則美國研究就顯示，嗜糖過度可能會造成個人的注意力不集中、侵略性人格變強，甚至與過動症、躁鬱症等等心理疾病都有關聯。
現代人果糖攝取量暴增，過動、躁鬱症恐怕為此而生
此研究由美國科羅拉多大學（University of Colorado）主導，研究著眼於如果個人過度攝取精緻糖和高果糖玉米糖漿，會如何影響與心理層面相關的行為障礙。研究團隊提出假設，認為在果糖和尿酸（一種人體消化果糖後的代謝物）的作用下，會增加心理行為障礙的風險。
研究提供的證據表明，果糖透過降低細胞中的能量，觸發類似於飢餓時人體會產生的「覓食反應」，而覓食反應會刺激個人冒險、衝動、尋求新奇事物的情緒，以及更快速的決策和進取心，這對人類來說是種最原始的生存反應。因此，過度攝取糖分會刺激身體開啟覓食反應，而可能導致個人會有衝動行為，甚至引發注意力不足、過動症，躁鬱症等等心理疾病，而最嚴重的情況還可能使個人產生攻擊性行為。
科羅拉多大學醫學院教授理查·強森（Richard Johnson）就表示，雖然攝取果糖的行為旨在幫助人類生存，但全人類的果糖攝取量在上個世紀暴增，而且現代西方人的飲食中含有過多的糖分，推測可能是造成眾多文明病的元凶。強森也指出，一個人會有攻擊性行為並不能完全歸咎在果糖上，但它的確可能是助長攻擊性行為的因素之一；強森強調，還是得透過研究進一步推斷果糖對人體的作用，才有更明確的答案。
愛吃甜食喝飲料要注意，別輕易陷入糖上癮危機
其實果糖攝取過量不僅可能使個人變得更加躁鬱、過動，嗜糖過度也會容易使身體肥胖、增加罹患慢性病、失智、甚至癌症的風險。相較於上述研究中的果糖，蜂蜜或許是稍微健康一點的選擇。適度攝取蜂蜜，有助於生病時提升食慾、讓排便更加順暢、也能做為運動後補充能量的來源，在酒醉時甚至還可以做為解酒用途。不過，蜂蜜和黑糖、砂糖和果糖一樣，都是屬於精緻糖類，蜂蜜雖比其他三者更有些營養，但是吃多了一樣對健康沒有幫助，別以為它天然就可以毫無顧忌地攝取。
糖分對於身體的影響昭然若揭，但台灣身為手搖杯王國，生活中真的很難不接觸到糖，根據民國102至105年的「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，19至44歲的成人中，有高達83.6%每週至少喝一次含糖飲料，而93.9%的國中生及88.9%的高中生也是如此；更何況像是糖醋排骨、宮保雞丁等等重口味的食物也會加糖，因此台灣人想遠離糖分帶來的威脅可不容易。
想要戒糖還需一步一腳印，若平時手搖杯喝半糖，下次不妨從3分糖開始，食物上也盡量避免吃到用糖加工過的菜餚，改以吃未加工過的原型食物會更好。若是能堅持良好的飲食習慣並多加運動，遲早可以戒斷糖上癮，邁入更健康的人生。
資料來源：
- Fructose and uric acid as drivers of a hyperactive foraging response: A clue to behavioral disorders associated with impulsivity or mania?
本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此
原標：愛吃糖不僅器官壞光光 心理狀態也會受影響？研究：嗜甜與攻擊性行為有關
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
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