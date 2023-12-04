日本「沉默物流業者」成型：為什麼食品製造零售商開始跳下來自己做物流？

打開後疫情的零售新聞，可以發現，不少大型的食品製造、零售批發、餐飲服務等業者，默默的開始擴大建制自有物流相關設施，從物流倉庫、物流系統或是運輸能力等等。

其實在外部，有不少第三方業者可提供類似的服務，這些第三方的物流服務也很成熟，成熟到讓「3rd party」這個詞從2000年以來就時常出現在商業熱門語中，但為何進入2020年後，陸陸續續可看到用戶們反而要回到2000年前的自建主義？到底是有什麽原因，讓這些用戶們放棄3rd party的選項，不惜厚實化自己的資產負債表來打造自己的物流基盤？

從日本的動態，推測業者們或許有下面這幾個理由。

快速對應市場——必須依賴情報串接

有用過ChatGPT的人應該都會被ChatGPT快速的解題能力所感到驚艷，對ChatGPT而言，最重要的關鍵活動是什麼？就是獲得源源不絕的新資訊來調整自己的最佳答案。

這跟物流倉庫有什麽關係？起因是產品生命週期越來越短，還有消費者希望下單到入手的時間要短，所以需要串接上下游的貨物、空間、配送等訊息，來做最快的反應。

在產品周期跟物流時間都縮短下，避免舊貨太多，待機時間太久，截取物流鏈的最新訊息，反應在生產調整以及物流的速度，對發展產品來説都是重要的。

當物流委托第三方單位，畢竟是不同公司，物流鏈上的所有資料，要從最上游的製造商，串聯到，最下游零售商，跟所有成員共有訊息，在溝通以及協調，或是保密機制上的調整，都會是一個非常大的工程，而且如果要再做相關的營運設施投資，要在不是自己的資產上投錢，幾乎是不可能的。

所以回收物流核心業務，在内製化下，整體物流鏈在速度上的優化，一定可更接近市場的脈動。

鞏固營運根基——對抗物流人力沙漠

剛剛提到資訊以及營運設施，而要處理資訊以及營運設施都需要用到人，雖然各行各業都是遇到人力缺乏的問題，但物流可是人力沙漠裏面的沙漠，特別是勞力以及時間，都是進入這個行業的門檻。

日本這幾年為了要改善物流從業人員多年累積的勞動問題，從2024年將訂定物流人員的工作時間上限，這個就是所謂的「2024物流問題」。

為何設定工作時間的上限會變成物流問題呢？因為人員工時上限的錨定，讓原本就不夠的物流處理能力，更雪上加霜。根據經濟產業省的調查，2024年日本的運送能力缺口來到需求的14%，接近4億公噸，而這個運送能力缺口，預估到2030年，將會擴大到整體需求30%的9億公噸。

9億公噸的缺口是什麽概念？台灣一年整體稻米消費量為132萬公噸，這缺口都可運送台灣稻米消費量約700次了，可想象要多少卡車才能載完，非常驚人的物流缺口。

人的問題要如何解決？靠第三方業者既有的人事計劃，可搶到人，預防未來潛在的物流危機嗎？或許可以，但你沒辦法讓第三方業者按照你的方法進行，畢竟每個產業的經濟規模以及獲利比例不同，要請第三方按照自己的模式進行，是困難的。

但是，大型企業如果規模大，或是有更不同的獲利結構，就有機會把本業上的獲利，轉移去支撐物流費用，把物流當成服務概念的延伸，那就有更多的籌碼來鞏固人力的雇用，解決物流等的人力課題。

未開發市場——EC關鍵網路超市

日本経済産業省在2023年公佈的資料顯示，日本在食品飲料酒精B2C的EC市場規模為日幣2兆7505億（約5800億台幣），但這市場整體金額，實際透過EC（電商）成交的比例，才只有4.16%。

這表示，雖然目前不少日本業者在從事食品的EC事業，但現有業者只開發市場的冰山一角，也可以說從還沒被轉化為EC的潛在市場，極有可能會誕生出橫掃市場的全新食品EC龍頭，所以大家都想來搶這一塊還沒被開發的市場。

Photo Credit: GettyImages

那食品EC，比較具體的是在說那一塊呢？在日本零售業者發表的「中期經營計劃」，或是「戰略計劃」中，討論熱烈的一個話題就屬於「最後一哩對策」了。而「最後一哩對策」中，最被聚焦的事業就屬於「網路超市」。

網路超市在疫情期間所表現的便利性，以及針對未來的高齡化對策，都讓消費者投入懷抱。當使用人數不多時，從各地實體超市分店出貨的店鋪型配送是比較有利的，但當使用人數開始超過經濟門檻時，在都會人口集中的區域，從中央的專用倉庫出貨的中央型配送，反而會是更有效率的。

網路超市的中央型倉儲，可屬於高度Know-How的結晶，零售業者沒跳下來自己主導，對於生鮮已經配送品質等的維護，是要花更多時間的。

換句話說，無論是在開拓EC ，或是防守EC的領域，不跳入物流領域都是不行的。

從種種跡象看起來，大型食品製造商以及大型零售業，都非常適合做物流，除了可以讓自己本業加分之外，做的好，還可以把自己的物流服務當成商品拿出來銷售。應該在不久的未來，大型食品製造商，或是大型零售業對物流業者的并購，將會是消費流通產業進入新時代的轉捩點。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

原標題：原來是他們！新的沉默物流業者，開始成型

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航