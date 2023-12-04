日本「沉默物流業者」成型：為什麼食品製造零售商開始跳下來自己做物流？
我們想讓你知道的是
日本這幾年為了要改善物流從業人員多年累積的勞動問題，從2024年將訂定物流人員的工作時間上限，讓原本就不夠的物流處理能力雪上加霜，預估到2030年，日本的貨運能力缺口，將擴大到整體需求30%的9億公噸。9億公噸的缺口是什麽概念？這樣說，台灣一年整體稻米消費量為132萬公噸.......
打開後疫情的零售新聞，可以發現，不少大型的食品製造、零售批發、餐飲服務等業者，默默的開始擴大建制自有物流相關設施，從物流倉庫、物流系統或是運輸能力等等。
其實在外部，有不少第三方業者可提供類似的服務，這些第三方的物流服務也很成熟，成熟到讓「3rd party」這個詞從2000年以來就時常出現在商業熱門語中，但為何進入2020年後，陸陸續續可看到用戶們反而要回到2000年前的自建主義？到底是有什麽原因，讓這些用戶們放棄3rd party的選項，不惜厚實化自己的資產負債表來打造自己的物流基盤？
從日本的動態，推測業者們或許有下面這幾個理由。
快速對應市場——必須依賴情報串接
有用過ChatGPT的人應該都會被ChatGPT快速的解題能力所感到驚艷，對ChatGPT而言，最重要的關鍵活動是什麼？就是獲得源源不絕的新資訊來調整自己的最佳答案。
這跟物流倉庫有什麽關係？起因是產品生命週期越來越短，還有消費者希望下單到入手的時間要短，所以需要串接上下游的貨物、空間、配送等訊息，來做最快的反應。
在產品周期跟物流時間都縮短下，避免舊貨太多，待機時間太久，截取物流鏈的最新訊息，反應在生產調整以及物流的速度，對發展產品來説都是重要的。
當物流委托第三方單位，畢竟是不同公司，物流鏈上的所有資料，要從最上游的製造商，串聯到，最下游零售商，跟所有成員共有訊息，在溝通以及協調，或是保密機制上的調整，都會是一個非常大的工程，而且如果要再做相關的營運設施投資，要在不是自己的資產上投錢，幾乎是不可能的。
所以回收物流核心業務，在内製化下，整體物流鏈在速度上的優化，一定可更接近市場的脈動。
鞏固營運根基——對抗物流人力沙漠
剛剛提到資訊以及營運設施，而要處理資訊以及營運設施都需要用到人，雖然各行各業都是遇到人力缺乏的問題，但物流可是人力沙漠裏面的沙漠，特別是勞力以及時間，都是進入這個行業的門檻。
日本這幾年為了要改善物流從業人員多年累積的勞動問題，從2024年將訂定物流人員的工作時間上限，這個就是所謂的「2024物流問題」。
為何設定工作時間的上限會變成物流問題呢？因為人員工時上限的錨定，讓原本就不夠的物流處理能力，更雪上加霜。根據經濟產業省的調查，2024年日本的運送能力缺口來到需求的14%，接近4億公噸，而這個運送能力缺口，預估到2030年，將會擴大到整體需求30%的9億公噸。
9億公噸的缺口是什麽概念？台灣一年整體稻米消費量為132萬公噸，這缺口都可運送台灣稻米消費量約700次了，可想象要多少卡車才能載完，非常驚人的物流缺口。
人的問題要如何解決？靠第三方業者既有的人事計劃，可搶到人，預防未來潛在的物流危機嗎？或許可以，但你沒辦法讓第三方業者按照你的方法進行，畢竟每個產業的經濟規模以及獲利比例不同，要請第三方按照自己的模式進行，是困難的。
但是，大型企業如果規模大，或是有更不同的獲利結構，就有機會把本業上的獲利，轉移去支撐物流費用，把物流當成服務概念的延伸，那就有更多的籌碼來鞏固人力的雇用，解決物流等的人力課題。
未開發市場——EC關鍵網路超市
日本経済産業省在2023年公佈的資料顯示，日本在食品飲料酒精B2C的EC市場規模為日幣2兆7505億（約5800億台幣），但這市場整體金額，實際透過EC（電商）成交的比例，才只有4.16%。
這表示，雖然目前不少日本業者在從事食品的EC事業，但現有業者只開發市場的冰山一角，也可以說從還沒被轉化為EC的潛在市場，極有可能會誕生出橫掃市場的全新食品EC龍頭，所以大家都想來搶這一塊還沒被開發的市場。
那食品EC，比較具體的是在說那一塊呢？在日本零售業者發表的「中期經營計劃」，或是「戰略計劃」中，討論熱烈的一個話題就屬於「最後一哩對策」了。而「最後一哩對策」中，最被聚焦的事業就屬於「網路超市」。
網路超市在疫情期間所表現的便利性，以及針對未來的高齡化對策，都讓消費者投入懷抱。當使用人數不多時，從各地實體超市分店出貨的店鋪型配送是比較有利的，但當使用人數開始超過經濟門檻時，在都會人口集中的區域，從中央的專用倉庫出貨的中央型配送，反而會是更有效率的。
網路超市的中央型倉儲，可屬於高度Know-How的結晶，零售業者沒跳下來自己主導，對於生鮮已經配送品質等的維護，是要花更多時間的。
換句話說，無論是在開拓EC ，或是防守EC的領域，不跳入物流領域都是不行的。
從種種跡象看起來，大型食品製造商以及大型零售業，都非常適合做物流，除了可以讓自己本業加分之外，做的好，還可以把自己的物流服務當成商品拿出來銷售。應該在不久的未來，大型食品製造商，或是大型零售業對物流業者的并購，將會是消費流通產業進入新時代的轉捩點。
本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此
原標題：原來是他們！新的沉默物流業者，開始成型
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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