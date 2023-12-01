Meta：已刪除4789個中國的Facebook假帳號，警告中國網軍利用輿論資訊干涉各國大選
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美國智庫的一份報告曾指出，中國的假訊息操作已造成「顯著影響」。Facebook、Instagram的母公司Meta昨（30）日發布最新一季的對抗威脅報告，表示他們已刪除4789個來自中國的假帳號，這些帳號的目的是要煽動明年美國總統大選、加劇選民和輿論極化。
Meta昨（30）日公布今（2023）年第三季度的對抗威脅報告（Adversarial Threat Report）指出，Meta已經關閉4789個來自中國的Facebook假帳號，這些帳號的目的是要煽動美國2024年的總統大選，意圖使選民變得更加兩極化。據《紐約時報》，中國輿論戰對2024年在印度、美國和歐洲等即將選舉的國家造成威脅。
報告也提到，中國已經成為全球第三大「協同性造假行為」（coordinated inauthentic behavior）的來源地，僅次於俄羅斯和伊朗。也就是說，中國成為世界上第三大影響輿論的「境外勢力」。
中國網軍盜用政治人物大量轉發貼文
Meta表示，他們已經刪除4789個因為違反社群守則中「協同性造假行為」的中國假帳號。「協同性造假行為」類似於大眾熟悉的「網軍」，透過建立許多假帳號，相互連動並一致地發表相似言論，試圖操控輿論。Meta在報告中指出，他們發現的4789個帳號，源自於中國，並且以美國為攻擊目標。
Meta分析，中國網軍帳號以英文發布談論美國政治和美中關係的貼文，通常這些貼文沒有固定的意識形態和政黨偏向。報告中解釋，相同的假帳號可能同時批評左派和右派的意見。
常見的手法，是從X複製各黨派成員的貼文，再張貼到Facebook。報告中提到，民主黨、共和黨的政治人物都是網軍複製的對象，包括民主黨籍的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國共和黨籍總統參選人迪尚特（Ron DeSantis）等人。
Meta發現，某些張貼在Facebook上的貼文，會出現X上才有的特定文字，像是「RT」（retweet），這是在X上轉發某人貼文時會出現的特定文字。由此可知，中國網軍轉貼文章時沒有二次編輯。
除了轉發貼文外，中國網軍也會發布美國主流媒體的新聞連結，並將此貼文與「真實」的用戶分享，試圖讓假帳號看起來更真一點。網軍發布的內容可能是政治、遊戲、歷史、時尚和寵物等主題。
Meta在此次報告中發現一個「異常」。從2023年年中開始，有一小部分的網軍突然開始按讚談論印度和西藏的中國網站，並在這些的貼文下留言。與此同時，這些網軍將他們的大頭照、個人簡介由美國人改成印度人。
主攻西藏獨立、印度邊境地區議題的網軍群組
報告中指出，Meta也刪除13個帳戶和7個群組。這些帳戶和群組同樣來自中國，用來張貼針對印度與西藏地區內容的貼文。
這群帳號往往在Facebook與X兩個平台上，創建假帳戶群，冒充記者、律師、維權人士等，針對一個特定的地區發表相關言論。報告指出，假帳號為了讓發文內容與行為更像真實的，會利用不通的帳戶和角色互相留言、分享彼此的文章。
報告進一步分析貼文內容，發現貼文使用的語言以英文為主，少會使用印度語和中文。貼文內容涵蓋西藏和印度東北邊境的城市阿魯納察邦（Arunachal Pradesh region），多為分享該地區的新聞、文化、體育、旅遊等題材。
值得注意的是，這些假帳號的發文模式有些雷同。專攻西藏題材的帳號，會假裝自己是西藏獨立的支持者，發文批評流亡海外的西藏獨立運動領導人達賴喇嘛和他的支持者貪污、患有「戀童癖」。而分享阿魯納查邦內容的帳號，通常給予印度的軍隊、運動員和科學成就極高的正面評價，譴責印度政府貪腐、支持曼尼普爾邦（Manipur）的種族暴力行動。
帳號群之中，也有少部分專門分享美國相關內容。他們佯裝成美國人，轉發《華爾街郵報》、《福斯電視台》、網路媒體《哈芬登郵報》和極右翼的新聞評論網站《布萊巴特新聞網》等美國主流媒體的新聞。
網軍貼文內容與「中國利益」有關
Meta在報告中特別提到，中國網軍的貼文都與中國的利益息息相關。舉例來說，有許多人讚揚中國，也有人在貼文中宣揚並捍衛中國在新疆與西藏的人權紀錄、評論美中兩國在非洲和拉丁美洲的角力，甚至有些人會攻擊批評中國的言論。
《紐約時報》指出，雖然Meta並未將假帳號活動的幕後推手歸咎於中國政府，但報告顯示，中國已經成為繼俄羅斯和伊朗之後，全球第三大協同性造假行為的來源地。根據Meta的報告，這是今年第五個被發現並被關閉的中國網軍網絡，數量遠比其他國家還要多，表明中國正在強化他們的秘密影響力。
此外，Meta指出，過去的網軍行動大多針對與中國議題，但最新發現的網軍行動直接影響美國的政治。Meta也警告，即使他們刪除中國的假帳戶，但他們仍然活躍在其他社群平台，如X、YouTube和美國前總統川普（Donald Trump）的社群平台Truth Social。
《Forbes》報導，Meta在今年8月也曾針對垃圾訊息偽裝（Spamouflage）刪除大量中國假帳號，宣稱是最大規模的打擊。Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）告訴《美聯社》，網軍仍在努力吸引閱聽人，試圖在明年選舉前，透過社群媒體接觸美國選民。
新聞來源
- 4,789 Facebook Accounts in China Impersonated Americans, Meta Says（The New York Times）
- Meta Shuts Down Thousands Of Fake China-Based Facebook Accounts Aiming To Polarize U.S. Voters（Forbes）
- Meta Quarterly Adversarial Threat Report Q3 2023（Meta）
延伸閱讀
- Meta揭露「垃圾訊息偽裝」4大運作模式，移除9000個親中假帳號
- 學者分析：北京企圖干預2024台灣總統大選，但台灣社會面對假訊息抵抗力愈來愈強
- 中共鎖定台灣特定群體散播假訊息，沈伯洋：掌握VPN個資將成對台作戰的一大利器
- 《紐約時報》：中國假訊息持續干擾總統大選，台灣做好準備需持續對抗
- 歐盟發表首份「外國資訊操弄干擾威脅」報告：中俄聯手威脅大，台灣經驗值得參考
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核稿編輯：楊士範
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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