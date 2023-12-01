Meta：已刪除4789個中國的Facebook假帳號，警告中國網軍利用輿論資訊干涉各國大選

Meta昨（30）日公布今（2023）年第三季度的對抗威脅報告（Adversarial Threat Report）指出，Meta已經關閉4789個來自中國的Facebook假帳號，這些帳號的目的是要煽動美國2024年的總統大選，意圖使選民變得更加兩極化。據《紐約時報》，中國輿論戰對2024年在印度、美國和歐洲等即將選舉的國家造成威脅。

報告也提到，中國已經成為全球第三大「協同性造假行為」（coordinated inauthentic behavior）的來源地，僅次於俄羅斯和伊朗。也就是說，中國成為世界上第三大影響輿論的「境外勢力」。

中國網軍盜用政治人物大量轉發貼文

Meta表示，他們已經刪除4789個因為違反社群守則中「協同性造假行為」的中國假帳號。「協同性造假行為」類似於大眾熟悉的「網軍」，透過建立許多假帳號，相互連動並一致地發表相似言論，試圖操控輿論。Meta在報告中指出，他們發現的4789個帳號，源自於中國，並且以美國為攻擊目標。

Meta分析，中國網軍帳號以英文發布談論美國政治和美中關係的貼文，通常這些貼文沒有固定的意識形態和政黨偏向。報告中解釋，相同的假帳號可能同時批評左派和右派的意見。

常見的手法，是從X複製各黨派成員的貼文，再張貼到Facebook。報告中提到，民主黨、共和黨的政治人物都是網軍複製的對象，包括民主黨籍的前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國共和黨籍總統參選人迪尚特（Ron DeSantis）等人。

Meta發現，某些張貼在Facebook上的貼文，會出現X上才有的特定文字，像是「RT」（retweet），這是在X上轉發某人貼文時會出現的特定文字。由此可知，中國網軍轉貼文章時沒有二次編輯。

圖片上方是原始帳戶的貼文（標記ORIGINAL），下方則是假帳號轉貼到FB的貼文（標記FAKED ACCOUNT）。右下圖可現「＠」符號，這是在X才會有的特殊標記｜Photo Credit: 截自Meta Adversarial Threat Report

除了轉發貼文外，中國網軍也會發布美國主流媒體的新聞連結，並將此貼文與「真實」的用戶分享，試圖讓假帳號看起來更真一點。網軍發布的內容可能是政治、遊戲、歷史、時尚和寵物等主題。

Meta在此次報告中發現一個「異常」。從2023年年中開始，有一小部分的網軍突然開始按讚談論印度和西藏的中國網站，並在這些的貼文下留言。與此同時，這些網軍將他們的大頭照、個人簡介由美國人改成印度人。

主攻西藏獨立、印度邊境地區議題的網軍群組

報告中指出，Meta也刪除13個帳戶和7個群組。這些帳戶和群組同樣來自中國，用來張貼針對印度與西藏地區內容的貼文。

這群帳號往往在Facebook與X兩個平台上，創建假帳戶群，冒充記者、律師、維權人士等，針對一個特定的地區發表相關言論。報告指出，假帳號為了讓發文內容與行為更像真實的，會利用不通的帳戶和角色互相留言、分享彼此的文章。

報告進一步分析貼文內容，發現貼文使用的語言以英文為主，少會使用印度語和中文。貼文內容涵蓋西藏和印度東北邊境的城市阿魯納察邦（Arunachal Pradesh region），多為分享該地區的新聞、文化、體育、旅遊等題材。

值得注意的是，這些假帳號的發文模式有些雷同。專攻西藏題材的帳號，會假裝自己是西藏獨立的支持者，發文批評流亡海外的西藏獨立運動領導人達賴喇嘛和他的支持者貪污、患有「戀童癖」。而分享阿魯納查邦內容的帳號，通常給予印度的軍隊、運動員和科學成就極高的正面評價，譴責印度政府貪腐、支持曼尼普爾邦（Manipur）的種族暴力行動。

帳號群之中，也有少部分專門分享美國相關內容。他們佯裝成美國人，轉發《華爾街郵報》、《福斯電視台》、網路媒體《哈芬登郵報》和極右翼的新聞評論網站《布萊巴特新聞網》等美國主流媒體的新聞。

網軍貼文內容與「中國利益」有關

Meta在報告中特別提到，中國網軍的貼文都與中國的利益息息相關。舉例來說，有許多人讚揚中國，也有人在貼文中宣揚並捍衛中國在新疆與西藏的人權紀錄、評論美中兩國在非洲和拉丁美洲的角力，甚至有些人會攻擊批評中國的言論。

《紐約時報》指出，雖然Meta並未將假帳號活動的幕後推手歸咎於中國政府，但報告顯示，中國已經成為繼俄羅斯和伊朗之後，全球第三大協同性造假行為的來源地。根據Meta的報告，這是今年第五個被發現並被關閉的中國網軍網絡，數量遠比其他國家還要多，表明中國正在強化他們的秘密影響力。

此外，Meta指出，過去的網軍行動大多針對與中國議題，但最新發現的網軍行動直接影響美國的政治。Meta也警告，即使他們刪除中國的假帳戶，但他們仍然活躍在其他社群平台，如X、YouTube和美國前總統川普（Donald Trump）的社群平台Truth Social。

《Forbes》報導，Meta在今年8月也曾針對垃圾訊息偽裝（Spamouflage）刪除大量中國假帳號，宣稱是最大規模的打擊。Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）告訴《美聯社》，網軍仍在努力吸引閱聽人，試圖在明年選舉前，透過社群媒體接觸美國選民。

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核稿編輯：楊士範