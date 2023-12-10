《LeBron：勒布朗傳》：克里夫蘭長達52年的冠軍荒結束了！這就是他回家的目的
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本書作者為《運動畫刊》體育作家傑夫．班尼迪克（Jeff Benedict），歷時3年、超過250次專訪，深刻剖析這位繼喬丹之後最偉大的籃球員：如何把「自己」經營成一門偉大的生意——玩轉於金錢、權力、名譽之間。其實，勒布朗在做的只有一件事：讓自己足夠強大，強大得足以照料每個人。這就是勒布朗（LeBron James）成為詹皇（King James）的過程。
文：傑夫．班尼迪克（Jeff Benedict）
救贖
2015年夏天，勒布朗回顧重返家鄉的決定。大多如他所願。莎凡娜和孩子們在俄亥俄州東北部，這個受保護的熟悉環境中悠然自得。他的大兒子在一支AAU球隊中表現出色。他的家庭基金會對社區產生深遠的影響——他跟大通銀行（Chase Bank）和阿克倫大學合作，提供阿克倫高中成績平均積點3.0的畢業生四年獎學金。超過1,000名學生在這個計畫實施的第一年，便獲得全額獎學金。
重返家鄉並沒有減損勒布朗在商業上的追求。2015年，他和卡特與華納兄弟簽了一紙發展合約，讓春山娛樂得以跟頂尖好萊塢製片公司合作，開發電影和電視節目。
華納兄弟和透納體育（Turner Sports），在媒體公司Uninterrupted投資超過1500萬美元。Uninterrupted 是勒布朗和卡特為運動員設計的數位媒體平臺，讓運動員可以像他在《運動畫刊》的文章中那樣暢所欲言。同時，他也正在與耐吉商談一紙史無前例的終身代言合約，據報導價值高達10億美元。在好萊塢的諸多事務之間，他和莎凡娜還以2100萬美元，在布倫特伍德（Brentwood）購置了一棟占地9400平方英尺的豪宅。
但他回到克里夫蘭的主要目標——帶來一座總冠軍——還沒有實現。金州勇士隊阻礙了他離開邁阿密時構想的童話結局。他覺得勇士隊只會變得更強，並成為更大的障礙。然而，一個夢境卻夜夜出現——為克里夫蘭贏得一座總冠軍獎盃，會是什麼感覺？
休息一段時間後，勒布朗準備再次為總冠軍奮鬥。首先，他確保騎士隊跟凱文．洛夫、崔斯坦．湯普森，以及伊曼．尚波特續約。然後，他自己同意續簽一年。勒布朗還加強個人訓練計畫，精煉原本就很嚴格的飲食，並與核心隊友一對一面談，讓他們在賽季前做好心理準備。當洛夫為了肩部手術復健時，勒布朗鼓勵他，告訴他球隊有多需要他滿血回歸。
2015-16賽季開打，勒布朗密切關注勇士隊的情況，在深夜觀看他們的比賽錄影。他已非常習慣聽到播報員反覆說出同樣的三個詞：「柯瑞，三分出手，球進。」隨著柯瑞以破紀錄的步調不斷命中三分球，勇士隊看起來就像一支永遠不會輸的球隊。
NBA開季的連勝紀錄是15場，並從1949年保持至今，但勇士隊粉碎了這項紀錄。一直到12月中旬，勇士隊的戰績是24勝零負。「他們擁有史蒂芬．柯瑞，也就是當今最好的球員。」NBA分析師大衛．奧爾德里奇（David Aldridge），對全國公共廣播電臺表示：「我知道勒布朗．詹姆斯實力超群，是一名出色的球員，但柯瑞正在做的事情非比尋常。」
與此同時，騎士隊難以達到勒布朗的標準。他們是東區的頭號勁旅，然而在賽季中途，球隊解僱了總教練大衛．布拉特，在球員中更有聲量的助理教練泰隆．魯取而代之。下半季，在魯執掌兵符的情況下，球隊輸掉的比賽比布拉特領軍時還多。勒布朗已經無計可施。
儘管住在洛杉磯，並為了春山娛樂忙得不可開交，馬維里克．卡特還是密切關注克里夫蘭的情況。他意識到正在發生的事。某些騎士隊球員的投入程度，遠不及勒布朗的要求，卡特也明白，勒布朗是個完美主義者。季末時，卡特打了電話給勒布朗。
「你賺了很多錢，是因為你籃球打得比世界上任何人都好。」卡特告訴他：「所以，你只要專注做好自己擅長的事。不要擔心這個人或那個人，不要擔心任何人。專心打球就對了。」
保持格調很難，但我做了13年
騎士隊以57勝25負的戰績結束例行賽，名列東區第一名。然而，勇士隊卻拿下73勝9負的NBA史上最佳戰績。柯瑞不僅是聯盟得分王、創下NBA賽季三分球命中數的紀錄，並且連續第二年獲選最有價值球員。
勇士隊是唯一一支，有三位成員入選2016年全明星賽的球隊，分別是柯瑞、湯普森和格林。此外，史蒂夫．科爾獲選年度最佳教練。勇士隊強大無比，人氣也超高，一些作家甚至開始把他們稱為美國隊。
關於勇士隊有多偉大的言論，勒布朗已經聽夠了。他對柯瑞被塑造為世上最佳球員感到不滿。柯瑞是新崛起的球星，聞名絕技包括超準的遠距離投射、溜溜球般的控球技巧以及抄截。他是大師級的表演者，並端出了兩個極具看頭的賽季，最有價值球員的榮譽當之無愧。
但勒布朗在過去13年，一直是地表上最有實力的籃球員。大部分的時間裡，他必須扛起球隊。能在五個不同位置打球的能力，讓勒布朗難以被歸類。而且，勒布朗在NBA和奧運的整體成就，跟柯瑞根本不在同個層次。在勒布朗看來，「最有價值」一詞可以各自表述，而「最有價值球員」和某個特定賽季的「最佳球員」之間是有區別的。
福斯體育的科林．考沃德（Collin Cowherd）也抱持相同觀點。他認為柯瑞對球隊成功的重要，並不如邁阿密或克里夫蘭的勒布朗。考沃德說：「我不確定聯盟裡是否曾有跟勒布朗．詹姆斯同樣有價值的球員。」他補充道：「史蒂芬．柯瑞應該贏得的是『年度最佳球員』，而勒布朗才是貨真價實的最有價值球員。」
騎士隊在正確的時間完成磨合，並在季後賽中輕鬆過關，連續兩輪橫掃對手，沒有受到挑戰。反觀，勇士隊在西部決賽差點被凱文．杜蘭特和奧克拉荷馬雷霆隊淘汰。勇士隊在系列賽一度以1比3落後，但仍捲土重來，拿下賽事。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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