《LeBron：勒布朗傳》：克里夫蘭長達52年的冠軍荒結束了！這就是他回家的目的

文：傑夫．班尼迪克（Jeff Benedict）

救贖

2015年夏天，勒布朗回顧重返家鄉的決定。大多如他所願。莎凡娜和孩子們在俄亥俄州東北部，這個受保護的熟悉環境中悠然自得。他的大兒子在一支AAU球隊中表現出色。他的家庭基金會對社區產生深遠的影響——他跟大通銀行（Chase Bank）和阿克倫大學合作，提供阿克倫高中成績平均積點3.0的畢業生四年獎學金。超過1,000名學生在這個計畫實施的第一年，便獲得全額獎學金。

重返家鄉並沒有減損勒布朗在商業上的追求。2015年，他和卡特與華納兄弟簽了一紙發展合約，讓春山娛樂得以跟頂尖好萊塢製片公司合作，開發電影和電視節目。

華納兄弟和透納體育（Turner Sports），在媒體公司Uninterrupted投資超過1500萬美元。Uninterrupted 是勒布朗和卡特為運動員設計的數位媒體平臺，讓運動員可以像他在《運動畫刊》的文章中那樣暢所欲言。同時，他也正在與耐吉商談一紙史無前例的終身代言合約，據報導價值高達10億美元。在好萊塢的諸多事務之間，他和莎凡娜還以2100萬美元，在布倫特伍德（Brentwood）購置了一棟占地9400平方英尺的豪宅。

但他回到克里夫蘭的主要目標——帶來一座總冠軍——還沒有實現。金州勇士隊阻礙了他離開邁阿密時構想的童話結局。他覺得勇士隊只會變得更強，並成為更大的障礙。然而，一個夢境卻夜夜出現——為克里夫蘭贏得一座總冠軍獎盃，會是什麼感覺？

休息一段時間後，勒布朗準備再次為總冠軍奮鬥。首先，他確保騎士隊跟凱文．洛夫、崔斯坦．湯普森，以及伊曼．尚波特續約。然後，他自己同意續簽一年。勒布朗還加強個人訓練計畫，精煉原本就很嚴格的飲食，並與核心隊友一對一面談，讓他們在賽季前做好心理準備。當洛夫為了肩部手術復健時，勒布朗鼓勵他，告訴他球隊有多需要他滿血回歸。

2015-16賽季開打，勒布朗密切關注勇士隊的情況，在深夜觀看他們的比賽錄影。他已非常習慣聽到播報員反覆說出同樣的三個詞：「柯瑞，三分出手，球進。」隨著柯瑞以破紀錄的步調不斷命中三分球，勇士隊看起來就像一支永遠不會輸的球隊。

NBA開季的連勝紀錄是15場，並從1949年保持至今，但勇士隊粉碎了這項紀錄。一直到12月中旬，勇士隊的戰績是24勝零負。「他們擁有史蒂芬．柯瑞，也就是當今最好的球員。」NBA分析師大衛．奧爾德里奇（David Aldridge），對全國公共廣播電臺表示：「我知道勒布朗．詹姆斯實力超群，是一名出色的球員，但柯瑞正在做的事情非比尋常。」

與此同時，騎士隊難以達到勒布朗的標準。他們是東區的頭號勁旅，然而在賽季中途，球隊解僱了總教練大衛．布拉特，在球員中更有聲量的助理教練泰隆．魯取而代之。下半季，在魯執掌兵符的情況下，球隊輸掉的比賽比布拉特領軍時還多。勒布朗已經無計可施。

儘管住在洛杉磯，並為了春山娛樂忙得不可開交，馬維里克．卡特還是密切關注克里夫蘭的情況。他意識到正在發生的事。某些騎士隊球員的投入程度，遠不及勒布朗的要求，卡特也明白，勒布朗是個完美主義者。季末時，卡特打了電話給勒布朗。

「你賺了很多錢，是因為你籃球打得比世界上任何人都好。」卡特告訴他：「所以，你只要專注做好自己擅長的事。不要擔心這個人或那個人，不要擔心任何人。專心打球就對了。」

保持格調很難，但我做了13年

騎士隊以57勝25負的戰績結束例行賽，名列東區第一名。然而，勇士隊卻拿下73勝9負的NBA史上最佳戰績。柯瑞不僅是聯盟得分王、創下NBA賽季三分球命中數的紀錄，並且連續第二年獲選最有價值球員。

勇士隊是唯一一支，有三位成員入選2016年全明星賽的球隊，分別是柯瑞、湯普森和格林。此外，史蒂夫．科爾獲選年度最佳教練。勇士隊強大無比，人氣也超高，一些作家甚至開始把他們稱為美國隊。

關於勇士隊有多偉大的言論，勒布朗已經聽夠了。他對柯瑞被塑造為世上最佳球員感到不滿。柯瑞是新崛起的球星，聞名絕技包括超準的遠距離投射、溜溜球般的控球技巧以及抄截。他是大師級的表演者，並端出了兩個極具看頭的賽季，最有價值球員的榮譽當之無愧。

但勒布朗在過去13年，一直是地表上最有實力的籃球員。大部分的時間裡，他必須扛起球隊。能在五個不同位置打球的能力，讓勒布朗難以被歸類。而且，勒布朗在NBA和奧運的整體成就，跟柯瑞根本不在同個層次。在勒布朗看來，「最有價值」一詞可以各自表述，而「最有價值球員」和某個特定賽季的「最佳球員」之間是有區別的。

福斯體育的科林．考沃德（Collin Cowherd）也抱持相同觀點。他認為柯瑞對球隊成功的重要，並不如邁阿密或克里夫蘭的勒布朗。考沃德說：「我不確定聯盟裡是否曾有跟勒布朗．詹姆斯同樣有價值的球員。」他補充道：「史蒂芬．柯瑞應該贏得的是『年度最佳球員』，而勒布朗才是貨真價實的最有價值球員。」

騎士隊在正確的時間完成磨合，並在季後賽中輕鬆過關，連續兩輪橫掃對手，沒有受到挑戰。反觀，勇士隊在西部決賽差點被凱文．杜蘭特和奧克拉荷馬雷霆隊淘汰。勇士隊在系列賽一度以1比3落後，但仍捲土重來，拿下賽事。