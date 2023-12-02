在583天之後重返NBA球場，Miles Bridges努力讓黃蜂球團與球迷對他重拾信任

文：JC 江納森

一整個球季，兩個暑假，加上2023-24球季的十場禁賽，Miles Bridges終於在睽違583天之後重新站上NBA的賽場。對於前一個球季能繳出場均20.2分7.0籃板3.8助攻的球員來說，長期缺席後的回歸應該是振奮且備受祝福的，然而Bridges的故事是現實且不這麼單純的。

「我知道對於我的回歸，很多人有著不同的意見。」

因為對於伴侶的家庭暴力案件，Bridges在即將結束新秀合約的生涯第四個暑假，陷入了漫長的調查以及處理程序，直到跨過一個球季，聯盟才先祭出了高舉輕放的30場禁賽處罰（其中20場算作上個球季），而一個一整年沒有正式對抗且個人生活難以預料的球員，也沒有任何NBA球隊願意投資。

Bridges從值得討論頂薪的球員，轉變成簽下一年報價合約（QO）的不定時炸彈類型股。

開季前後，Bridges再次因為違反保護令接觸孩子並據報向車子砸了一顆撞球被控訴。所以你說，對於他的回歸是不是肯定會有著複雜難以評估的各種意見呢？

「他非常認真訓練，當然隔了這麼長一段時間沒有打球實在很難說，但我可以說他做了所有他可以做到的事情來維持狀況，我相信他可以很有機會一上場就做出貢獻。」

針對籃球層面，教練Steve Clifford的觀察是正確的。Bridges在黃蜂本季第11場比賽時替補出場，上場33分鐘拿下全隊第二高的17分，而在第二場比賽繳出全隊第三高的19分之後，他在面對東區龍頭塞爾提克的比賽中被移回睽違了586天的先發位置。

這場比賽雖然有著13投僅3中的投籃狀況，但他在延長賽最終6.6秒砍進了致勝三分球，也抓下生涯次高單場15個籃板。而在第四場面對巫師的比賽第四節最後一分鐘先是抄截上籃追平比數，緊接著再一個關鍵三分取得關鍵領先。兩場比賽黃蜂各克服了18、19分的落後取勝，並拿下本季首次連勝。

這個由墊底蜂轉變成也許附加賽好像有點希望的兩場比賽，Bridges就是那個不是巧合的重點。

即使運球、對抗、上籃與外線的出手不像上一個球季（或是該說上上一個球季）的流暢與有威脅性，但Bridges懂得把握安全的機會出手，更重要的是他的籃板保護與傳導能力其實是被嚴重低估。在他與LaMelo Ball寫下黃蜂隊史首次有一對隊友同場拿下30-10數據的當下，也證明即使他將近600天沒有打球，只要他一站在場上他仍然是這支球隊第二好的球員。

「就如同我之前談論到的，信任是需要我自己爭取回來的。我相信只要我繼續站上球場，盡我所能幫助球隊，替球隊拿下更多勝利，也許人們對我的看法就會有一些些轉變。」

其實Bridges這番話只講對了一半。在重返球場的那一刻，主場球迷的歡呼鼓勵，其實就代表著對於他在場上表現的肯定（雖然總經理的續約開價反向的代表著不肯定），然而對於Bridges來說，他必須爭取回來的信任與肯定，主要的戰場並不在籃球場的這個COURT。

現實不容易，而Miles Bridges正在挑戰著。

本文經JC 江納森授權刊登，原文刊載於此

原標：在583天之後｜Miles Bridges

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九