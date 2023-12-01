鎮靜安眠藥不可隨意轉售或分享

現代人大多經歷過失眠困擾，可能曾服用親友提供的鎮靜安眠藥，也可能熱心分享自己的安眠藥給失眠朋友，但鎮靜安眠藥屬於第三或第四級管制藥品，若將前揭藥品轉(售)讓或提供他人分享使用，恐有觸法之虞。因此，失眠者想靠鎮靜安眠藥調整睡眠品質，務必先就醫，經醫師詳細評估原因，再開立適合的藥品，千萬不可自行購買或將沒吃完的鎮靜安眠藥轉讓給他人，以免觸法又傷身！

食品藥物管理署提醒您，鎮靜安眠藥並非解決失眠問題的萬靈丹，濫用或不當使用皆可能導致成癮的風險。如有任何用藥問題，應諮詢醫師，由醫師評估後開立處方。平時要培養正常生活作息，少用3C產品、規律運動，才能有良好睡眠品質，健康快樂度過每一天。想瞭解更多藥物濫用防制相關資訊，可搜尋食品藥物管理署官網「反毒資源專區。或「睡睡平安」粉絲團參考。



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