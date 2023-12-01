「穿山甲人」張四妹過世：柏楊的報導改變了她，台灣片商改編電影惹眾怒

馬來西亞各大中文媒體在11月30日報導，因罹患先天性魚鱗病而被稱為「穿山甲人」的張四妹女士因病情惡化過世，享壽76歲。

或許部分台灣民眾曾聽過張四妹的故事，她和台灣有著不解之緣，背後的故事與已故作家柏楊有關。

張四妹與台灣的結緣

1948年出生於馬來西亞森美蘭州淡邊（Tampin）的張四妹，從小罹患罕見的「先天性魚鱗病」，由於皮膚滲血、龜裂，會如魚鱗般剝落，因此被稱為「穿山甲人」。由於長相特殊，35歲前的張四妹始終在家鄉過著與世隔絕的生活。

1982年，作家柏楊到馬來西亞演講時，從當地《新生活報》社長周寶源和總編輯吳仲達那聽聞了張四妹的事蹟，因此柏楊返台後撰寫了「穿山甲人」的兩篇專題報導，並發表在《中國時報》。

由於張四妹的身世引人同情，台灣各界人士捐款支持張四妹，林口長庚醫院也提供免費醫療，因此張四妹近40年來，曾六度來台就醫。

馬來西亞《中國報》報導，張四妹在2021年確診COVID-19後，健康每況愈下，一個月前已處於昏迷不醒的狀態，最終在11月30日下午4時20分與世長辭。報導提到，張四妹生前坦言台灣改變了她的一生，讓她走出屋外發生了不同的際遇。

張四妹過世後，台灣中央廣播電台臉書粉專也發文紀念張四妹，據悉張四妹多年來是央廣海外忠實聽眾，曾數次到訪央廣和主持人朋友相會。

台灣片商改編電影惹議

由於張四妹的身世坎坷，包括傳聞她出生前，是因為父母殺死了一隻穿山甲，才會招致她天生患有罕見疾病，成長的過程中飽受歧視，因此當年張四妹的事情在台灣傳開後，吸引了台灣電影公司的目光。

1983年3月，台灣壽星影業公司宣布開拍取材自張四妹故事的「穿山甲人」傳記電影，由於電影公司未徵詢張四妹本人的授權同意，因此在馬台兩地引起爭議，如馬來西亞旅台同學會投書《新生報》、《中國時報》投書批評電影公司作法不當，但只有《新生報》刊出聲明，而柏楊也指片商不應將張四妹的故事以聳動題材處理，即使要拍成電影，也應從同情與關懷的角度出發，並將電影票房利潤捐助給張四妹才對。

為捍衛名譽， 張四妹尋求叔公張秀管先生、馬來西亞河婆同鄉會與馬來西亞旅台同學會的協助。根據馬來西亞旅台同學會的會訊記載，當時張四妹發函給壽星影業，並提出了三項要求，包括不能用馬來西亞做背景，不能以《穿山甲人》為片名，以及一點要讓她看過劇本。當時張四妹強調，她是人，不是「怪物」，她要求別把她當「怪物」看待。

Photo Credit：馬來西亞旅台同學會/杜晉軒截圖 1983年的馬來西亞旅台同學會會訊，提及如何為張四妹爭取權益。

壽星影業導演林兵執導的《穿山甲人》已在1983年6月殺青，也許受到台灣與大馬兩地的輿論壓力影響，而把片名改成《鱗魚人的心聲》。當時壽星影業安排了馬來西亞旅台同學會代表觀看試片，但由於片中有誇大不實的情節，如出現張四妹被豪賭的二哥賣到馬戲團表演，因此同學會強烈要求必須重拍，以免給張四妹一家人帶來不必要的傷害。

1983年9月，導演林兵親自到馬來西亞拜訪張四妹。最終壽星影業在合約上同意，不符事實的部分會重拍、影片剪輯完成後得由馬來西亞旅台同學會與張四妹本人看過，且得在張四妹認為不傷害她形象的條件下才能公開放映。

另一方面，馬來西亞旅台同學會也去函行政院新聞局與僑委會，最終新聞局在輿論壓力下，要求片商須獲得張四妹本人的同意書後，才核發準演證。時至今日，《穿山甲人》這部電影未曾反映過，箇中原因為何就不得而知，如今也找不到壽星影業的相關資訊了。

無論如何，張四妹與台灣的緣分，一方面除了展現台灣社會對弱勢的人文關懷，另一方面也反映了當時台灣社會也存在著對東南亞歧視與獵奇的心態。最後，希望張四妹女士一路走好…

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範