《活下來，不是你的錯》：「殘兵敗將」的汙名讓天安艦事件倖存官兵，成了倒楣之軀

文：金昇燮（김승섭）

天安艦倖存官兵的兩種烙印——精神疾病與殘兵敗將

我認為天安艦倖存官兵在軍旅生活中必須承擔的烙印有兩個，一是經歷創傷後接受精神科治療，便被人們認定其患有精神疾病的偏見；二是社會批評他們是殘兵敗將，沒有盡到警戒的責任義務，在戰鬥中敗逃，有損軍人名譽。

針對患有精神疾病者為何會感到痛苦，心理學家曾經歸納出以下三個原因。第一，社會的刻板印象認定他們無法完成自己負責的事，是一個不健全的人；第二，社會的刻板印象認定他們是不知何時會闖禍的危險人物，因此必須排除、隔離在社會活動之外；第三，人們懷抱著同情的態度，認為病患跟小孩一樣脆弱，罹患了使精神極度脆弱的疾病，因此需要人們的照顧。

無能、危險、懦弱，這些都是軍人最致命的弱點。倖存官兵只因為經歷了天安艦事件，便成了「身體能力低人一等」的軍人。他們大多數人都必須接受PTSD治療，其中有幾位官兵雖是海軍，卻因為該事件造成的創傷，無法登船執行勤務，軍隊卻絲毫不打算積極照顧他們受的傷。倖存官兵在軍隊中被認為是懦弱的存在，需要花更多時間完成被交付的任務，而且有不知何時會闖禍的風險，這使他們感到更痛苦。

參與戰鬥的軍人受傷是常見的事，而所有的傷都會使軍人的生活遭遇困難，但精神損傷與身體損傷卻有著截然不同的涵義。尼爾森在《美國的障礙歷史》中，如此敘述美國南北戰爭留下的傷痕：「戰爭會使障礙成為英雄的勳章，但那樣的勳章只屬於男性退役軍人，而且只適用於眼睛所見的身體障礙。（中略）因戰爭而出現障礙的人，分為勇猛戰鬥而致使身體殘疾之人，以及無法主張自己為英雄之人。」這也證明眼睛看不見的精神傷害，往往會被人們當成無病呻吟或懦弱的證據。

此外，在精神疾病當中，PTSD尤其會使軍人被貼上標籤。第一次世界大戰時期，醫學首次關注到軍人的創傷。人們普遍認為若是真正的軍人，就有義務克服恐懼，透過戰爭發揮自己的能力，絕對不能表現出任何不安或憂鬱的症狀，因此受創傷所苦的軍人便被認為低人一等。茱蒂絲批評，當時受創傷所苦的軍人被人們認為「說好聽點是身體條件低人一等，說難聽點就是裝病的膽小鬼」。

在這樣的軍隊文化之下，因PTSD而必須接受治療的軍人，實在難以獲得適當照顧或社會支持。甚至還有專家主張這些人應該送軍法審判，或以不名譽的方式退伍。如今我們非常清楚，無論一個人再堅強，都無法擺脫PTSD的摧殘，且該症狀將會持續一輩子，更可能澈底擊垮一個人。從我們的觀點來看，過去的主張不僅一點也不科學，更是令人感到困惑。

「你們兩個不要站在一起聊天，不然船又要沉了。」

來自PTSD的痛苦與社會汙名摧殘著倖存官兵，而人們認定倖存官兵是殘兵敗將的觀點，也同樣使他們痛苦。這樣的社會汙名，使多數以職業軍人為終生職志的官兵，像是遭到驅逐一樣離開部隊。殘兵敗將的稱呼不僅是批評在戰爭中打敗仗的軍人無能，更隱喻了在必須賭上性命的戰爭之中，其他人難以跟他們並肩作戰。

據說天安艦事件之後，曾經有兩位倖存官兵在船上聊天，這時一名上士經過，並對他們說：「你們兩個不要站在一起聊天，不然船又要沉了。」如下表所示，倖存官兵中有59.1%的人回答「只因為是倖存者，就曾經被人說過跟自己待在一起很不安心」。殘兵敗將的汙名，使倖存官兵變成「倒楣」之軀，讓其他人難以放心跟他們一起上戰場作戰，更因為跟他們待在一起而覺得危險。

天安艦事件後，倖存官兵的軍旅生活經驗分布

服役期間的經驗 回答比例 曾經聽人說自己是殘兵敗將 95.5%（21人/22人） 曾經聽人說過船隻被擊沉的責任在於自己 100%（22人／22人） 只因為是倖存者，就曾經被人說過跟自己待在一起很不安心 59.1%（13人／22人） 曾在人事或任職等問題上遭受歧視 52.4%（11人／21人） 曾經被排擠 38.1%（8人／21人）

一名倖存官兵在與媒體的訪問中如此描述當時的經歷：

雖然那可能是上司喝醉酒說的醉話，但他曾經對我說過「就是因為天安艦所以討厭你！」這種話。後來又說：「你是天安艦出來的，跟你待在一起感覺會出事，你別靠近我！」每次聽到這種話，我都不知道自己該回什麼。難道我必須跟他們道歉嗎？

對許多選擇成為職業軍人，必須長時間待在海上的倖存官兵來說，這樣的汙名是一種致命的打擊。而讓他們揹負這個汙名的不是別人，正是軍隊。天安艦事件發生後4天，3月30日，當時的參謀議長候選人韓民求（第36任參謀議長，任期為2010年7月至2011年10月）曾到國會接受質詢，被問及天安艦事件的原因，他回答：「確實是警戒行動的失敗，但是否為負責指揮整體作戰的參謀總部失敗，還有待商榷。」身為國軍最高統帥參謀議長的候選人，公開表示天安艦事件是船上官兵警戒失敗所致，在這個情況下回到海軍繼續服役的倖存官兵，就只能活在不受尊重的恥辱之中。

政訓教官來找我，訓了我一些話，說我必須武裝起自己的精神。他說在第一次延坪海戰中我們獲勝了，但第二次延坪海戰中天安艦輸了。如果我們的精神狀態一直是這樣，那就只會一直發生同樣的事。他這樣說，就像是在說我們打了敗仗。（倖存官兵C） 軍隊把情報與作戰的失敗，說成是天安艦警戒任務失敗。某個司令官說：「在戰爭中打了敗仗但活著回來的官兵，必須要知恥。」還有某前隊長說：「要是太放鬆，就會變得跟天安艦一樣。」另外還有一位總指揮官在受邀參加演講時強調說：「一切都是天安艦的錯。」這些都只是臆測，都不是真的，可是過了十多年的現在，這些說法依然到處流傳，一點也沒有改變。（2021年3月1日公開之崔元一艦長退伍詞） 有個官兵哭著打電話給我，說：「艦長，我們好丟臉……」。司令官把副士官、軍階在下士以上的人，包括元士*都召集起來精神訓話，說天安艦是失敗的例子，那些活著回來的人必須要知恥。（崔元一艦長）

可以從前面的表格看到，參與研究的倖存官兵都回答「曾經聽人說過船隻被擊沉的責任在於自己」。另外，還有95.5%的人回答「曾經聽人說自己是殘兵敗將」。搭乘同一艘船，並在事件中罹難的46名官兵獲頒花郎武功勳章，成了英雄般的存在，但同樣在那艘船上，忠實扮演自己的角色並倖存下來的58人，卻必須背負著標籤活下去。

因為天安艦才變成這樣？——「殘兵敗將」是錯誤的稱呼

有些人或許會說，雖然對天安艦倖存官兵很不好意思，但「殘兵敗將」這個稱呼並沒有錯。而我之所以認為不能稱呼倖存官兵為「殘兵敗將」，不光只是因為這個暴力稱呼使他們在軍隊遭到孤立、被視為低人一等的存在，而是因為從邏輯上來看，「殘兵敗將」也是錯誤的稱呼。

2021年2月退伍的崔元一艦長，透過在退伍兩個月後投稿到文化日報的〈天安艦陰謀論與對國軍的十個提問〉，揭露一直存在於他心中的十個問題。我想借用已經公開在媒體上的資料，回答他所提出的幾個問題，並說明為何「殘兵敗將」是個不恰當的稱呼。

第一個問題：「當時天安艦的設備，有辦法探測到敵軍的潛水艇跟魚雷嗎？」天安艦主要負責海上警戒，是排水量達1200噸的巡防艦。以排水量為分類標準時，巡防艦是除了高速艦之外，體積最小的水上戰鬥艦艇。天安艦不是用於探測敵軍潛水艇，並因應狀況展開作戰的艦艇。天安艦事件發生兩個月後，某電台節目主持人主張「專家表示，天安艦也許無法探測潛水艇，但絕對能探測魚雷」，並以此為由質問天安艦是否未能盡到警戒責任。