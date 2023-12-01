中國肺炎黴漿菌疫情引關注，兒科醫師：細菌早存在台灣僅低度流行，中港澳入境旅客機場採檢尚未檢出
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黴漿菌病例到底多不多，黃玉成以長庚醫院體系今年6月到10月採檢結果表示，若醫生已懷疑是黴漿菌再進行採檢，每月採檢上百件中，檢出是黴漿菌的比例僅約1%；若為病患進行呼吸道多重病原體核酸檢測，黴漿菌檢出也幾乎掛零，僅有少數月份有零星案例。
（中央社）中國爆發呼吸道疾病流行，其中黴漿菌尤其引發關注。兒童感染科醫師黃玉成說明，其實肺炎黴漿菌以前就已存在台灣，今年6月起在醫院檢出率僅約1%，僅是低度流行。
台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成今（1）日出席衛生福利部疾病管制署記者會表示，肺炎黴漿菌臨床表現跟病毒很像，症狀通常較輕微，多數人感染後可自行痊癒，不需要使用抗生素治療，約有3%到10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。
黃玉成說明，肺炎黴漿菌是現在已知最小的細菌，為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌之一，較常見於年輕人及5歲以上兒童；因肺炎而住院的患者中，約有15%到35%是受其感染；台灣1年4季皆有案例，尤其好發於春夏之交及初秋，常見症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。
黴漿菌病例到底多不多，黃玉成以長庚醫院體系今年6月到10月採檢結果表示，若醫生已懷疑是黴漿菌再進行採檢，每月採檢上百件中，檢出是黴漿菌的比例僅約1%；若為病患進行呼吸道多重病原體核酸檢測，黴漿菌檢出也幾乎掛零，僅有少數月份有零星案例。
肺炎黴漿菌在中國已經有嚴重抗藥性，外界擔心台灣是否受影響。黃玉成說明，全世界黴漿菌抗藥性最早是2000年在日本發現。研究指出，2010年到2017年7月間，台灣肺炎黴漿菌抗藥性約在24%左右，到2016到2018年間，抗藥性增加到53%，統計2017年到2019年間長庚體系相關醫院則檢測到有約77%抗藥性。
分析肺炎黴漿菌基因型別，黃玉成說明，台灣跟日本、韓國和中國大陸檢測到的抗藥性基因類似，顯示東亞地區黴漿菌抗藥性基因都同源，外界擔心是否會進來，但其實是「以前就已經存在了」。
黃玉成指出，雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，但若民眾維持戴口罩、勤洗手習慣，也不易再發生大流行。
疾管署發言人羅一鈞說，國內黴漿菌疫情自2019年大流行後，都沒有再看到明顯大流行趨勢；且經過3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管控，很多呼吸道疫情下降，對抗生素抗藥性恢復到合理狀態都有幫助。
羅一鈞指出，「抗生素使用少一點、開立情形少一點，抗藥性情形會少」，因此呼籲民眾就診時，不要主動跟醫生要求開抗生素，尊重醫生臨床判斷，也不要自行購買抗生素。
黴漿菌藥品部分，食藥署日前表示，目前黴漿菌治療用藥「Azithromycin（日舒）」原廠藥與國內學名藥皆供應充足，相關第一、二線抗生素也無缺貨問題。
黃玉成提醒，目前呼吸道感染仍以流感為多，其他還有腺病毒等病毒，且流感流行高峰即將來臨；若孩童生病出現呼吸困難、急促、甚至發黑等危險徵兆，或吃藥退燒後精神仍不好，應儘速就醫。
中港澳入境旅客機場採檢：流感病毒最多、未檢出黴漿菌
（中央社）疾管署今日表示，11月26日起已在4處國際機場鼓勵有類流感症狀旅客採檢，累計到11月29日共採檢38人，其中13例為流感病毒最多，未檢出肺炎黴漿菌，尚有11例檢測中。
疾病管制署發言人羅一鈞今日在疫情記者會表示，為加強監測中國呼吸道疾病疫情，已自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。
累計到11月29日，羅一鈞指出，總計採檢38人，其中13例為流感病毒、3例為COVID-19病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另外有11例檢驗中，未檢出受到關注的黴漿菌。
羅一鈞說，依目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，且近期黴漿菌疫情已經下降，改以流感病毒為主，國內將持續密切監測其疫情發展，請大家不用特別擔心國內黴漿菌流行。
對於採檢措施，羅一鈞說明，38名採檢民眾中，有4名小於5歲、4名5到14歲、3名大於65歲，反應出黴漿菌現在中國流行已經下降，不會那麼輕易被檢測到；預估檢測措施將維持1、2週，目前沒有訂結束期限，會持續滾動式調整。
國內目前呼吸道疾病疫情，羅一鈞指出，處於下降或相對低點，其中黴漿菌在2019年大流行後，都沒有再看到明顯大流行趨勢；但春節前後可能是流感和COVID-19高峰期，呼籲盡快接種疫苗，65歲以上長者可再接種肺炎鏈球菌疫苗，提升面對秋冬疫情的保護力。
羅一鈞提醒，最近流感疫苗接種數每天大約3.8到3.9萬劑，打氣未如預期的下降，反而稍有增加。COVID-19最新XBB.1.5疫苗則在11月29日接種9220劑，創下11月3日後最高。
羅一鈞表示，會持續注意中國呼吸道疾病疫情是否有不尋常的病原體及重症率相關資料，若有需要再增加管控措施、避免疫情入侵；目前都是已知病原，因此加強宣導外，提醒免疫力較弱的族群，這段期間非必要避免前往中國，以免若有不適較難就醫。
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延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。