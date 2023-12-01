中國肺炎黴漿菌疫情引關注，兒科醫師：細菌早存在台灣僅低度流行，中港澳入境旅客機場採檢尚未檢出

（中央社）中國爆發呼吸道疾病流行，其中黴漿菌尤其引發關注。兒童感染科醫師黃玉成說明，其實肺炎黴漿菌以前就已存在台灣，今年6月起在醫院檢出率僅約1%，僅是低度流行。

台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成今（1）日出席衛生福利部疾病管制署記者會表示，肺炎黴漿菌臨床表現跟病毒很像，症狀通常較輕微，多數人感染後可自行痊癒，不需要使用抗生素治療，約有3%到10%的人會出現肺炎，但症狀亦相對輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。

黃玉成說明，肺炎黴漿菌是現在已知最小的細菌，為呼吸道感染及肺炎常見的致病菌之一，較常見於年輕人及5歲以上兒童；因肺炎而住院的患者中，約有15%到35%是受其感染；台灣1年4季皆有案例，尤其好發於春夏之交及初秋，常見症狀有喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。

黴漿菌病例到底多不多，黃玉成以長庚醫院體系今年6月到10月採檢結果表示，若醫生已懷疑是黴漿菌再進行採檢，每月採檢上百件中，檢出是黴漿菌的比例僅約1%；若為病患進行呼吸道多重病原體核酸檢測，黴漿菌檢出也幾乎掛零，僅有少數月份有零星案例。

肺炎黴漿菌在中國已經有嚴重抗藥性，外界擔心台灣是否受影響。黃玉成說明，全世界黴漿菌抗藥性最早是2000年在日本發現。研究指出，2010年到2017年7月間，台灣肺炎黴漿菌抗藥性約在24%左右，到2016到2018年間，抗藥性增加到53%，統計2017年到2019年間長庚體系相關醫院則檢測到有約77%抗藥性。

分析肺炎黴漿菌基因型別，黃玉成說明，台灣跟日本、韓國和中國大陸檢測到的抗藥性基因類似，顯示東亞地區黴漿菌抗藥性基因都同源，外界擔心是否會進來，但其實是「以前就已經存在了」。

黃玉成指出，雖美國疾病管制與預防中心資料顯示，黴漿菌肺炎可能每3至7年會有一波較大的流行，但若民眾維持戴口罩、勤洗手習慣，也不易再發生大流行。

疾管署發言人羅一鈞說，國內黴漿菌疫情自2019年大流行後，都沒有再看到明顯大流行趨勢；且經過3年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管控，很多呼吸道疫情下降，對抗生素抗藥性恢復到合理狀態都有幫助。

羅一鈞指出，「抗生素使用少一點、開立情形少一點，抗藥性情形會少」，因此呼籲民眾就診時，不要主動跟醫生要求開抗生素，尊重醫生臨床判斷，也不要自行購買抗生素。

黴漿菌藥品部分，食藥署日前表示，目前黴漿菌治療用藥「Azithromycin（日舒）」原廠藥與國內學名藥皆供應充足，相關第一、二線抗生素也無缺貨問題。

黃玉成提醒，目前呼吸道感染仍以流感為多，其他還有腺病毒等病毒，且流感流行高峰即將來臨；若孩童生病出現呼吸困難、急促、甚至發黑等危險徵兆，或吃藥退燒後精神仍不好，應儘速就醫。

中港澳入境旅客機場採檢：流感病毒最多、未檢出黴漿菌

（中央社）疾管署今日表示，11月26日起已在4處國際機場鼓勵有類流感症狀旅客採檢，累計到11月29日共採檢38人，其中13例為流感病毒最多，未檢出肺炎黴漿菌，尚有11例檢測中。

疾病管制署發言人羅一鈞今日在疫情記者會表示，為加強監測中國呼吸道疾病疫情，已自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

累計到11月29日，羅一鈞指出，總計採檢38人，其中13例為流感病毒、3例為COVID-19病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另外有11例檢驗中，未檢出受到關注的黴漿菌。

羅一鈞說，依目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，且近期黴漿菌疫情已經下降，改以流感病毒為主，國內將持續密切監測其疫情發展，請大家不用特別擔心國內黴漿菌流行。

對於採檢措施，羅一鈞說明，38名採檢民眾中，有4名小於5歲、4名5到14歲、3名大於65歲，反應出黴漿菌現在中國流行已經下降，不會那麼輕易被檢測到；預估檢測措施將維持1、2週，目前沒有訂結束期限，會持續滾動式調整。

國內目前呼吸道疾病疫情，羅一鈞指出，處於下降或相對低點，其中黴漿菌在2019年大流行後，都沒有再看到明顯大流行趨勢；但春節前後可能是流感和COVID-19高峰期，呼籲盡快接種疫苗，65歲以上長者可再接種肺炎鏈球菌疫苗，提升面對秋冬疫情的保護力。

羅一鈞提醒，最近流感疫苗接種數每天大約3.8到3.9萬劑，打氣未如預期的下降，反而稍有增加。COVID-19最新XBB.1.5疫苗則在11月29日接種9220劑，創下11月3日後最高。

羅一鈞表示，會持續注意中國呼吸道疾病疫情是否有不尋常的病原體及重症率相關資料，若有需要再增加管控措施、避免疫情入侵；目前都是已知病原，因此加強宣導外，提醒免疫力較弱的族群，這段期間非必要避免前往中國，以免若有不適較難就醫。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範