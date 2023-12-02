胖胖樹《利未亞的禮物》：西瓜、迷迭香、葫蘆、咖啡、高粱⋯⋯原來這些植物都是從非洲來的！
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《利未亞的禮物》深入探討了非洲植物及其在人類生活中的角色，涵蓋了植物形態、分類、生態、植物地理和民族植物學等多個層面，並且為那些希望更深入了解植物世界的朋友提供自學植物學的方向和系統。透過對植物的探索，「胖胖樹」以自身經驗分享了如何逐步深入植物學的各個分支，讓植物學變得更加生動有趣。
文：Gene
非洲是人類祖先的原鄉，可是對我們來說，在心理上似乎比其他大陸更遙遠和陌生，甚至還有不少偏見、歧視和誤解。
讀了「胖胖樹」王瑞閔這本台灣熱帶植物五部曲的非洲篇——《利未亞的禮物：生活中的非洲植物誌：給大人的植物學，來自非洲大陸的植物學啟蒙》，才豁然開朗地發覺，原來各種各樣源自非洲的花草樹木，如西瓜、迷迭香、茴香、月桂、葫蘆、咖啡、高粱等等，早就生活在我們周遭，有些甚至已是我們老祖宗自古就很熟悉的——彷彿它們就原生於歐亞大陸。
《利未亞的禮物》是「胖胖樹」的第五本書，他的處女作《看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌》就大受好評。之後第二本書《舌尖上的東協：東南亞美食與蔬果植物誌》與第三本書《悉達多的花園：佛系熱帶植物誌》分別於2019年與2020年出版。2021出版第四本著作《被遺忘的拉美：福爾摩沙懷舊植物誌：農村、童玩、青草巷，我從亞馬遜森林回來，追憶台灣鄉土植物的時光》。書名中的「利未亞」是明清時期華人認識世界的教科書《職方外紀》中對非洲的稱呼，而「禮物」指的是植物。
「胖胖樹」在《利未亞的禮物》中，融合植物學、生態學、歷史人文等知識，並且生動地引用了電影、小說、歌曲等大眾文化，讓我們對非洲植物有更全面的認識，連封面字體都參考非洲的藝術來設計。他在介紹非洲植物的多樣性時，不僅從植物的分類、形態、生理等角度進行介紹，還從非洲的氣候、地理等因素進行討論。以下就來談談這本好書中，記憶中印象最深的非洲植物吧。
西瓜（Citrullus lanatus）在許多文化中，與夏天緊密相連，西瓜含有豐富的水分和維生素，是夏季健康飲食的絕佳選擇，象徵著清涼和消暑，常常出現在夏季聚會和節日慶典中。許多阿宅的童年回憶中包括與家人一起享用西瓜的時光，這種經歷經常與家庭的溫馨和愉快的暑假時光相關聯。雖然西瓜起源於非洲，但它已經在全球範圍內廣泛種植和消費，成為了世界各地夏季飲食的一部分。
我在馬來西亞的舊家院子就種有西瓜，最近有個網路迷因圖把西瓜PS到樹上，可是種過西瓜的朋友都知道，西瓜是長在地上的，但我卻有朋友相信了那張圖。只不過，我們舊家院子的土質可能不太適合種植西瓜吧，那些西瓜不管我們在上面撒再多童子尿，再怎麼偎大邊都長不太好，只能當玩具玩，所以平時吃的，大多是從菜市場買的。
西瓜子常被用作家庭聚會和社交活動中的共享食物，象徵著團聚和歡樂。老實說，我是讀了《利未亞的禮物》，才知道原來春節期間常見的瓜子，是西瓜的種子。原來「胖胖樹」家和西瓜子有很深的淵源，瓜子的各種知識是信手拈來。其實，我一點也不喜歡嗑瓜子，因為總是不知道該怎麼適當地用力把殻裡頭的瓜子肉咬山來，不是一口把整顆瓜子咬爆，就是咬半天都咬不開，愈咬愈上火。
迷迭香（Salvia rosmarinus）也是另一種我誤會是來自歐洲的，因為迷迭香在西餐中是種廣泛使用的香草，用於增添肉類和蔬菜菜餚的風味。迷迭香自古以來在多種文化中被用作藥草和香料，在地中海地區特別受到重視，與該地區的烹飪和傳統緊密相連。在不同文化中，迷迭香象徵著記憶、愛情和忠誠。在某些傳統中，它被用於婚禮和葬禮，象徵著紀念和敬意。
我過去見過的迷迭香，是種在花盆中一小株的。我嘗試在台灣家中種過兩盆迷迭香，它們現在還在，只是都成了乾草在盆中屹立不搖。我到了美國加州戴維斯市念博士班時，發現我們校園中，有不少圍籬植物是迷迭香，才知道原來迷迭香是種灌木，可以長高到超過一公尺，做菜的時候在路邊就有無限量供應的迷迭香可用，可能是加州氣候和土壤太好了？在散步時和迷迭香圍籬擦身而過，全身都沾滿迷迭香的香氣，肚子餓的時候差點想把自己作成菜吃掉。
茴香（Foeniculum vulgare）和蒔蘿（Anethum graveolens）是另外廣泛用於烹飪的香草，各有獨特的香味和烹飪用途，我也原本以為它們來自歐洲，原來又是誤會。茴香味道稍微甜一些，常用於魚類和肉類料理；蒔蘿則味道清新，適合用於沙拉和湯料理。因為我口味頗重，很愛茴香的香味。大學時看了幾部法國電影，看到南法的阿宅到酒吧會點一種茴香酒來喝，覺得那是種很有法式品味的生活方式，就到來自法國的家樂福買了幾瓶回來當餐後酒喝。除了法國，地中海地區和一些歐洲國家如希臘、義大利、土耳其，也有製作和享用茴香酒的傳統。除了茴香，有些茴香酒中還可能包括其他香料和草藥，如茴香籽、薄荷、迷迭香等，以增強其風味，收集各地的茴香酒也是我的興趣愛好之一。
還有一個很希臘的植物是月桂樹（Laurus nobilis）。據傳古希臘神話中的太陽神阿波羅（Απόλλων，Apollō）愛上了美麗的女神達芙妮（Δάφνη，Dáphnē），但她拒絕了他的求愛並化作一棵月桂樹來逃避。心碎的阿波羅把月桂葉編織成冠戴在自己頭上，後來代表著榮耀和勝利。在古希臘，勝利者和詩人常被授予月桂冠，作為榮譽和成就的象徵，桂冠於是成了榮譽的代名詞。因此，我也一直以為月桂源自歐洲。月桂葉在台灣的烹飪中被用作香料，尤其是在燉煮肉類和湯類時，增添獨特的香氣。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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