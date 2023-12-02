胖胖樹《利未亞的禮物》：西瓜、迷迭香、葫蘆、咖啡、高粱⋯⋯原來這些植物都是從非洲來的！

文：Gene

非洲是人類祖先的原鄉，可是對我們來說，在心理上似乎比其他大陸更遙遠和陌生，甚至還有不少偏見、歧視和誤解。

讀了「胖胖樹」王瑞閔這本台灣熱帶植物五部曲的非洲篇——《利未亞的禮物：生活中的非洲植物誌：給大人的植物學，來自非洲大陸的植物學啟蒙》，才豁然開朗地發覺，原來各種各樣源自非洲的花草樹木，如西瓜、迷迭香、茴香、月桂、葫蘆、咖啡、高粱等等，早就生活在我們周遭，有些甚至已是我們老祖宗自古就很熟悉的——彷彿它們就原生於歐亞大陸。

《利未亞的禮物》是「胖胖樹」的第五本書，他的處女作《看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌》就大受好評。之後第二本書《舌尖上的東協：東南亞美食與蔬果植物誌》與第三本書《悉達多的花園：佛系熱帶植物誌》分別於2019年與2020年出版。2021出版第四本著作《被遺忘的拉美：福爾摩沙懷舊植物誌：農村、童玩、青草巷，我從亞馬遜森林回來，追憶台灣鄉土植物的時光》。書名中的「利未亞」是明清時期華人認識世界的教科書《職方外紀》中對非洲的稱呼，而「禮物」指的是植物。

「胖胖樹」在《利未亞的禮物》中，融合植物學、生態學、歷史人文等知識，並且生動地引用了電影、小說、歌曲等大眾文化，讓我們對非洲植物有更全面的認識，連封面字體都參考非洲的藝術來設計。他在介紹非洲植物的多樣性時，不僅從植物的分類、形態、生理等角度進行介紹，還從非洲的氣候、地理等因素進行討論。以下就來談談這本好書中，記憶中印象最深的非洲植物吧。

西瓜（Citrullus lanatus）在許多文化中，與夏天緊密相連，西瓜含有豐富的水分和維生素，是夏季健康飲食的絕佳選擇，象徵著清涼和消暑，常常出現在夏季聚會和節日慶典中。許多阿宅的童年回憶中包括與家人一起享用西瓜的時光，這種經歷經常與家庭的溫馨和愉快的暑假時光相關聯。雖然西瓜起源於非洲，但它已經在全球範圍內廣泛種植和消費，成為了世界各地夏季飲食的一部分。

我在馬來西亞的舊家院子就種有西瓜，最近有個網路迷因圖把西瓜PS到樹上，可是種過西瓜的朋友都知道，西瓜是長在地上的，但我卻有朋友相信了那張圖。只不過，我們舊家院子的土質可能不太適合種植西瓜吧，那些西瓜不管我們在上面撒再多童子尿，再怎麼偎大邊都長不太好，只能當玩具玩，所以平時吃的，大多是從菜市場買的。

西瓜子常被用作家庭聚會和社交活動中的共享食物，象徵著團聚和歡樂。老實說，我是讀了《利未亞的禮物》，才知道原來春節期間常見的瓜子，是西瓜的種子。原來「胖胖樹」家和西瓜子有很深的淵源，瓜子的各種知識是信手拈來。其實，我一點也不喜歡嗑瓜子，因為總是不知道該怎麼適當地用力把殻裡頭的瓜子肉咬山來，不是一口把整顆瓜子咬爆，就是咬半天都咬不開，愈咬愈上火。

迷迭香（Salvia rosmarinus）也是另一種我誤會是來自歐洲的，因為迷迭香在西餐中是種廣泛使用的香草，用於增添肉類和蔬菜菜餚的風味。迷迭香自古以來在多種文化中被用作藥草和香料，在地中海地區特別受到重視，與該地區的烹飪和傳統緊密相連。在不同文化中，迷迭香象徵著記憶、愛情和忠誠。在某些傳統中，它被用於婚禮和葬禮，象徵著紀念和敬意。

我過去見過的迷迭香，是種在花盆中一小株的。我嘗試在台灣家中種過兩盆迷迭香，它們現在還在，只是都成了乾草在盆中屹立不搖。我到了美國加州戴維斯市念博士班時，發現我們校園中，有不少圍籬植物是迷迭香，才知道原來迷迭香是種灌木，可以長高到超過一公尺，做菜的時候在路邊就有無限量供應的迷迭香可用，可能是加州氣候和土壤太好了？在散步時和迷迭香圍籬擦身而過，全身都沾滿迷迭香的香氣，肚子餓的時候差點想把自己作成菜吃掉。

茴香（Foeniculum vulgare）和蒔蘿（Anethum graveolens）是另外廣泛用於烹飪的香草，各有獨特的香味和烹飪用途，我也原本以為它們來自歐洲，原來又是誤會。茴香味道稍微甜一些，常用於魚類和肉類料理；蒔蘿則味道清新，適合用於沙拉和湯料理。因為我口味頗重，很愛茴香的香味。大學時看了幾部法國電影，看到南法的阿宅到酒吧會點一種茴香酒來喝，覺得那是種很有法式品味的生活方式，就到來自法國的家樂福買了幾瓶回來當餐後酒喝。除了法國，地中海地區和一些歐洲國家如希臘、義大利、土耳其，也有製作和享用茴香酒的傳統。除了茴香，有些茴香酒中還可能包括其他香料和草藥，如茴香籽、薄荷、迷迭香等，以增強其風味，收集各地的茴香酒也是我的興趣愛好之一。

還有一個很希臘的植物是月桂樹（Laurus nobilis）。據傳古希臘神話中的太陽神阿波羅（Απόλλων，Apollō）愛上了美麗的女神達芙妮（Δάφνη，Dáphnē），但她拒絕了他的求愛並化作一棵月桂樹來逃避。心碎的阿波羅把月桂葉編織成冠戴在自己頭上，後來代表著榮耀和勝利。在古希臘，勝利者和詩人常被授予月桂冠，作為榮譽和成就的象徵，桂冠於是成了榮譽的代名詞。因此，我也一直以為月桂源自歐洲。月桂葉在台灣的烹飪中被用作香料，尤其是在燉煮肉類和湯類時，增添獨特的香氣。