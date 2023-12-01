印尼2億選民個資外洩，印尼選委會：駭客入侵來源或是參選政黨

印尼即將在明年2月14日迎來總統及國會大選，長達75天的競選期從上個月28日開始。近日，印尼選舉委員會（KPU）傳出網站遭駭客入侵，超過2億選民個人資料外洩，引發大眾對選委會網絡安全的擔憂。

《雅加達郵報》週四（30日）報道，一個署名「Jimbo」的駭客日前在駭客論壇（BreachForums）發文，稱有意出售2億零480萬名選民的資料。為證明所說屬實，該駭客「Jimbo」在論壇上展示50萬名選民的個資，包括選民的全名、性別、出生日期和地點、婚姻狀況、地址、身份證號碼、家庭卡等。

不過，選委會否認這些資料是從他們的網絡系統中被盜，因為除了選委會，其他單位機構，包括參選的政黨也有選民資料，不排除駭客是從他們的管道獲得。

選委會主席哈欣週三（29日）指出，選委會正與由國家網絡與加密局、警察網絡犯罪部門、國家情報局及通信和信息部官員組成的特別工作小組密切合作，核實選民資料是否外洩。

《時代報》報導，總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）陣營對此駭客事件呼籲選委會，應徹底調查駭客問題，而不是把責任歸咎於有關政黨。

大印尼行動黨（Gerindra）秘書長穆扎尼（Ahmad Muzani）週四（30日）受訪時表示，「由於此事涉及個人數據，選委會必須解決並徹底調查，找出背後主犯，而不是推卸給無關的政黨。」

Photo Credit: 中央社 印尼國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃（左）於10月25日與總統佐科威的長子、梭羅市長吉伯朗（前右）登記參選2024年2月舉行的正副總統選舉。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年10月25日

據報導，分析人士指出，公眾可能會因這件事質疑來臨選舉的廉正及公平，還可能對整個選舉過程失去信任。不過，分析員及觀察員對選民資料是從選委會以外的來源所得的說法存疑。他們指出，駭客出示的螢幕截圖顯示他是以管理員身份成功登錄選委會網站竊取資料。

此次印尼選舉將有3名候選人角逐總統，分別為現任國防部長普拉伯沃·蘇比安托、前中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃和前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹。

3組候選人包括：

國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃·蘇比安托（PrabowoSubianto），與總統佐科威（Joko Widodo）長子、梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔。吉伯朗與佐科威皆隸屬於執政的印尼民主奮鬥黨（PDI-P）。

由執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的前中爪哇省長甘查爾·普拉諾沃（Ganjar Pranowo）。

由國家民主黨（Nasdem）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）等政黨所組成的「改革聯盟」（KoalisiPerubahan）推舉的前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹（Anies Baswedan）。

《海峽時報》（The Strait Times）報導，印尼選舉委員會（KPU）曾於2019年發現，來自中國與俄羅斯的駭客試圖操弄並捏造競選內容、編造假的選民名單、假的選民身分，意圖藉此干擾印尼大選。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒