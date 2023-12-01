開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/01,
印太

印尼2億選民個資外洩，印尼選委會：駭客入侵來源或是參選政黨

印尼2億選民個資外洩，印尼選委會：駭客入侵來源或是參選政黨
印尼總統選舉三組候選人。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼明年2月舉行總統及國會選舉，署名「Jimbo」的駭客日前在駭客論壇（BreachForums）發文，稱有意出售2億零480萬名選民的資料。印尼選委會（KPU）否認這些資料是從他們的網絡系統中被盜，因為除了選委會，其他單位機構，包括參選的政黨也有選民資料，不排除駭客來源是從參選政黨獲得。

印尼即將在明年2月14日迎來總統及國會大選，長達75天的競選期從上個月28日開始。近日，印尼選舉委員會（KPU）傳出網站遭駭客入侵，超過2億選民個人資料外洩，引發大眾對選委會網絡安全的擔憂。

《雅加達郵報》週四（30日）報道，一個署名「Jimbo」的駭客日前在駭客論壇（BreachForums）發文，稱有意出售2億零480萬名選民的資料。為證明所說屬實，該駭客「Jimbo」在論壇上展示50萬名選民的個資，包括選民的全名、性別、出生日期和地點、婚姻狀況、地址、身份證號碼、家庭卡等。

不過，選委會否認這些資料是從他們的網絡系統中被盜，因為除了選委會，其他單位機構，包括參選的政黨也有選民資料，不排除駭客是從他們的管道獲得。

選委會主席哈欣週三（29日）指出，選委會正與由國家網絡與加密局、警察網絡犯罪部門、國家情報局及通信和信息部官員組成的特別工作小組密切合作，核實選民資料是否外洩。

《時代報》報導，總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）陣營對此駭客事件呼籲選委會，應徹底調查駭客問題，而不是把責任歸咎於有關政黨。

大印尼行動黨（Gerindra）秘書長穆扎尼（Ahmad Muzani）週四（30日）受訪時表示，「由於此事涉及個人數據，選委會必須解決並徹底調查，找出背後主犯，而不是推卸給無關的政黨。」

25fvbxnab7zfrc6mw057auhtktgcnv
Photo Credit: 中央社
印尼國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃（左）於10月25日與總統佐科威的長子、梭羅市長吉伯朗（前右）登記參選2024年2月舉行的正副總統選舉。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年10月25日

據報導，分析人士指出，公眾可能會因這件事質疑來臨選舉的廉正及公平，還可能對整個選舉過程失去信任。不過，分析員及觀察員對選民資料是從選委會以外的來源所得的說法存疑。他們指出，駭客出示的螢幕截圖顯示他是以管理員身份成功登錄選委會網站竊取資料。

此次印尼選舉將有3名候選人角逐總統，分別為現任國防部長普拉伯沃·蘇比安托、前中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃和前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹。

3組候選人包括：

  • 國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃·蘇比安托（PrabowoSubianto），與總統佐科威（Joko Widodo）長子、梭羅市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔。吉伯朗與佐科威皆隸屬於執政的印尼民主奮鬥黨（PDI-P）。
  • 由執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的前中爪哇省長甘查爾·普拉諾沃（Ganjar Pranowo）。
  • 由國家民主黨（Nasdem）及伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）等政黨所組成的「改革聯盟」（KoalisiPerubahan）推舉的前雅加達省長阿尼斯·巴斯韋丹（Anies Baswedan）。

《海峽時報》（The Strait Times）報導，印尼選舉委員會（KPU）曾於2019年發現，來自中國與俄羅斯的駭客試圖操弄並捏造競選內容、編造假的選民名單、假的選民身分，意圖藉此干擾印尼大選。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。