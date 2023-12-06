調查：碩博士學歷者最愛在求職時說謊，看馬斯克如何用一招破解

文：李佳樺

你能保證在面試中完全誠實嗎？《富比士（Forbes）》報導指出，履歷製作平台ResumeLab調查近2000人的面試行為表現，有80%的求職者都承認自己曾在面試中說謊，且擁有碩博學歷者，比只有大學學歷者更傾向說謊，兩者說謊的比例相差超過兩成，分別為85%與63％。

根據調查，最常見的說謊項目分別為：誇大自己專案中的功勞（52%）、修飾職稱為更響亮的頭銜（52%）、謊報管理人數（45%）

根據國研院科政中心編撰「我國重點產業博士級科技人才供需現況調查」，在台灣碩士人才約占半導體廠員工三成的狀況下，顯見對於碩博士人才需求特別大的科技公司而言，可能更需要思考如何設計面試問題，候選人美化自己的濾鏡，才能找到適合彼此的人才。

破解濾鏡，馬斯克這樣做

對此，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）建議詢問這道關鍵問題：「你在專案中遇過最困難的問題是什麼？你如何解決？」

馬斯克表示，這個看似簡單的問題要回答並不容易，他會觀察面試者如何論述困難、找出解方的過程，以及在其中是否展現出領導力。「真正解決問題的人，能夠說出愈多『細節』。」身經真槍實彈的人可以從多層次討論曾經歷的難關，分析成因、解釋他們所選的策略。

相反地，如果面試者只能輕描淡寫地回答表象，代表他在專案中可能並非主要負責人，或是另有他人替他完成大部分的工作，對於此經歷的效力可能就會大打折扣。

馬斯克更強調，面試者不要拿「忘記了」當作搪塞的藉口：「任何一個努力奮鬥的人，都不會忘記曾陷入困境的經歷。」

在行銷自己的同時，避免踩紅線

然而，面試說穿就是一場行銷自己的活動，工作者如何在包裝之餘，不踩到「說謊」的紅線？

人力資源顧問公司Alphaplus共同創辦人石恬華表示，人不需要追求完美，若說謊牽涉到竄改文件、損害公司聲譽，恐怕還會吃上官司，面試時不需要特別隱藏弱點，而是正面回應「如何管理它」，加上誠懇的態度，絕對比說謊有更高機率拿到理想工作。

例如，當面試官問及你缺乏的技能時，假裝自己是高手絕對是破綻百出的下下策，面試訓練專家Barry Drexler建議，可以用以下的框架回應：解釋你對該技能的理解、提供實例說明你擁有類似技能、表達學習意願。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Barry Drexler指出，關鍵是要將面試官提出的新能力，用自己熟悉的經驗論述，也可以說明自己在尚不熟悉該能力的狀況下，如何與他人合作，反倒能給面試官眼睛一亮的回答。繞個彎回答問題，而不是一頭撞上難題。

又或者當面試官問及弱點，也不要試圖掩飾，而是誠實以對，並說明改進的方法。例如你有拖延的問題，就可以說明自己已經開始使用時間管理工具，學習管理工作流程，目前已經有哪些成果等，讓面試官了解你能夠虛心接受自己的弱項，並且找方法改善，具備成長型心態。

面試的重點是呈現最適合公司的自己，而非比挖空心思偽裝成他人，展現自信與誠懇才是致勝關鍵，即使騙得過面試官，也騙不過未來朝夕相處的同事與主管。

本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此

原標題：碩博學歷者最愛在求職時說謊！馬斯克１招破解：我都問這一題

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航