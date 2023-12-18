《擁抱停頓》：以為找到「完美工作」就會一切順遂，卻忽略在這之前一次次的求職挫折

文：陳法憲、翟厚翔、鄭彥麒

總是擔心不夠完美

「我對各種事情都有興趣，但要精通真的好難。我的能力距離所謂的專業門檻真的好遠，每次就覺得，唉，還是放棄好了。」——二十五歲／舞台劇演員／張先生

很多計畫之所以無法開始，多半是因為擔心結果不夠完美。

想盡快找到「理想」的工作、快速達到「專業」的標準，因此總覺得事情很難、很遠、很複雜。即使開始做了幾次，卻常因為得不到正向回饋，就開始懷疑自己。

然而，很多事往往在達到「改變的臨界點」之前，都是看不出成效的，甚至會覺得自己像是在浪費力氣。

試想，吃鍋貼時如果把目標設為「吃飽」。吃第一顆時不覺得飽，吃第二顆、第三顆，也都還不會產生飽足感，直到吃下第十五顆，才真正達到想要的飽足感。這不是「第十五顆」鍋貼的功勞，也不會因為第十五顆鍋貼的口味是鮮蝦、韭菜或辣味而有所不同，而是第一到第十五顆每顆鍋貼所累積出來的飽足感。

然而，在這之前，最重要也最困難的——是先選出讓自己能獲得滿足感的食物。

成長正是由「不夠完美」累積而來

所有成長都是由不夠完美累積而來的。

在AndAction社群帳號追蹤數剛破萬時，有很多朋友來問我們是如何做到的，不斷詢問我們的「漲粉攻略」「行銷技巧」或「爆紅法則」。雖然用力回想，但還是沒想出什麼結論。

回想剛開始用很簡單的文字（不夠完美）發出了第一篇貼文，獲得了幾十個讚，就覺得還不錯，至少有人願意看。

有時在做圖時，還會因為沒裁剪好（不夠完美），把帶有白邊的圖發了出去而覺得後悔，可惜貼文沒有重新編輯的功能。

有時候觸及率持續低迷，便開始以不同主題的標籤、沒用過的限時動態版面（不夠完美），看看有沒有辦法提升演算法成效。

不懂設計，就先以自己現階段能做到的程度做看看（不夠完美），說不定大家喜歡。

即使工作了一天有點累，但為了明天要發的貼文，還是得趕在晚上十二點前先弄好一版文案、懶人包，及抽獎機制（不夠完美）。

每次的改變或許看似不完美，也不確定能讓成效變得更好。但還是得繼續試、繼續研究、繼續挖掘大家的喜好、繼續認識新的演算法，認清生活的本質就是不斷改變。

可惜的是，很多人忽略了這些嘗試的過程，認為只要得知一套完美的行銷技巧便可成功。過度放大成功的樣貌與成就的關鍵，以為找到能快速通關的「捷徑」，一切就將變得完美。

沒有所謂完美的工作

不想走彎路、想以最快的方法達成目標，是十分常見的想法。我們最常遇到的議題，就是在找工作或轉換工作的情境中，期待有個「完美」工作—高薪、有發展性、名聲響亮，最好能讓身邊的人都羨慕自己。像是很多人和我們聊到：

「如果我能進入知名的外商公司，我就能大翻身、讓自己的身分變得不一樣。別人就會開始用欣賞的眼神看我。但人力銀行滑了一輪，都與自己心中理想的工作有差距，不是薪水不夠高，就是發展不夠好。」——二十四歲／待業中／劉小姐

我們總以為只要找到理想工作就會一切順遂，然而，適合的工作都是經過一次次求職、轉職，在反覆的自我對話與和現實核對中慢慢打磨成形的。

事實上，找到合適工作的歷程通常會像這樣：投遞了好幾十份職缺、被拒絕了將近半數，繼續花時間積極了解自己未來想要的方向、工作觀，與價值觀，修正之後繼續遞出履歷。終於找到工作後，在工作期間探索自己想要的組織氣氛與工作型態。

在考慮離職時，思考自己喜歡這份工作或這間公司的原因是哪些、不喜歡的部分又是哪些。有時也需學習新技能，勇敢轉換領域。試了再試、最後才終於如願以償，從事一份自己也覺得挺適合的工作。

不用期待能從事「完美工作」，每份工作都有需要承受的挑戰，以及不那麼美好的現實層面。值得思考的是，自己想在工作中獲得什麼？又願意承受怎樣的不完美？

書籍介紹

本文摘錄自《擁抱停頓：焦慮世代，用自己的節奏，實現自我》，方智出版

作者：陳法憲、翟厚翔、鄭彥麒

在這個過度強調正能量與生產力，快到停不下來的時代

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AndAction團隊最初因為看到求職者及社會新鮮人在傳統就業市場中相對弱勢，於是透過提供履歷工具與求職面試技巧，想幫助這些人改善現況。沒想到創業五、六年後，發現許多客戶會像陷入迴圈似地再次感到茫然，這才領悟到，幫助求職者找到工作只是解決了表面問題。

於是他們將多年來於第一線服務的經驗，融合心理學及國外已成熟發展多年的Life Coach人生教練技巧，整理成一套為台灣二十到四十世代量身設計的ACP教練模式。