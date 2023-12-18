《擁抱停頓》：以為找到「完美工作」就會一切順遂，卻忽略在這之前一次次的求職挫折
我們想讓你知道的是
事實上，找到合適工作的歷程通常會像這樣：投遞了好幾十份職缺、被拒絕了將近半數，繼續花時間積極了解自己未來想要的方向、工作觀，與價值觀，修正之後繼續遞出履歷。終於找到工作後，在工作期間探索自己想要的組織氣氛與工作型態。
文：陳法憲、翟厚翔、鄭彥麒
總是擔心不夠完美
「我對各種事情都有興趣，但要精通真的好難。我的能力距離所謂的專業門檻真的好遠，每次就覺得，唉，還是放棄好了。」——二十五歲／舞台劇演員／張先生
很多計畫之所以無法開始，多半是因為擔心結果不夠完美。
想盡快找到「理想」的工作、快速達到「專業」的標準，因此總覺得事情很難、很遠、很複雜。即使開始做了幾次，卻常因為得不到正向回饋，就開始懷疑自己。
然而，很多事往往在達到「改變的臨界點」之前，都是看不出成效的，甚至會覺得自己像是在浪費力氣。
試想，吃鍋貼時如果把目標設為「吃飽」。吃第一顆時不覺得飽，吃第二顆、第三顆，也都還不會產生飽足感，直到吃下第十五顆，才真正達到想要的飽足感。這不是「第十五顆」鍋貼的功勞，也不會因為第十五顆鍋貼的口味是鮮蝦、韭菜或辣味而有所不同，而是第一到第十五顆每顆鍋貼所累積出來的飽足感。
然而，在這之前，最重要也最困難的——是先選出讓自己能獲得滿足感的食物。
成長正是由「不夠完美」累積而來
所有成長都是由不夠完美累積而來的。
在AndAction社群帳號追蹤數剛破萬時，有很多朋友來問我們是如何做到的，不斷詢問我們的「漲粉攻略」「行銷技巧」或「爆紅法則」。雖然用力回想，但還是沒想出什麼結論。
回想剛開始用很簡單的文字（不夠完美）發出了第一篇貼文，獲得了幾十個讚，就覺得還不錯，至少有人願意看。
有時在做圖時，還會因為沒裁剪好（不夠完美），把帶有白邊的圖發了出去而覺得後悔，可惜貼文沒有重新編輯的功能。
有時候觸及率持續低迷，便開始以不同主題的標籤、沒用過的限時動態版面（不夠完美），看看有沒有辦法提升演算法成效。
不懂設計，就先以自己現階段能做到的程度做看看（不夠完美），說不定大家喜歡。
即使工作了一天有點累，但為了明天要發的貼文，還是得趕在晚上十二點前先弄好一版文案、懶人包，及抽獎機制（不夠完美）。
每次的改變或許看似不完美，也不確定能讓成效變得更好。但還是得繼續試、繼續研究、繼續挖掘大家的喜好、繼續認識新的演算法，認清生活的本質就是不斷改變。
可惜的是，很多人忽略了這些嘗試的過程，認為只要得知一套完美的行銷技巧便可成功。過度放大成功的樣貌與成就的關鍵，以為找到能快速通關的「捷徑」，一切就將變得完美。
沒有所謂完美的工作
不想走彎路、想以最快的方法達成目標，是十分常見的想法。我們最常遇到的議題，就是在找工作或轉換工作的情境中，期待有個「完美」工作—高薪、有發展性、名聲響亮，最好能讓身邊的人都羨慕自己。像是很多人和我們聊到：
「如果我能進入知名的外商公司，我就能大翻身、讓自己的身分變得不一樣。別人就會開始用欣賞的眼神看我。但人力銀行滑了一輪，都與自己心中理想的工作有差距，不是薪水不夠高，就是發展不夠好。」——二十四歲／待業中／劉小姐
我們總以為只要找到理想工作就會一切順遂，然而，適合的工作都是經過一次次求職、轉職，在反覆的自我對話與和現實核對中慢慢打磨成形的。
事實上，找到合適工作的歷程通常會像這樣：投遞了好幾十份職缺、被拒絕了將近半數，繼續花時間積極了解自己未來想要的方向、工作觀，與價值觀，修正之後繼續遞出履歷。終於找到工作後，在工作期間探索自己想要的組織氣氛與工作型態。
在考慮離職時，思考自己喜歡這份工作或這間公司的原因是哪些、不喜歡的部分又是哪些。有時也需學習新技能，勇敢轉換領域。試了再試、最後才終於如願以償，從事一份自己也覺得挺適合的工作。
不用期待能從事「完美工作」，每份工作都有需要承受的挑戰，以及不那麼美好的現實層面。值得思考的是，自己想在工作中獲得什麼？又願意承受怎樣的不完美？
書籍介紹
本文摘錄自《擁抱停頓：焦慮世代，用自己的節奏，實現自我》，方智出版
作者：陳法憲、翟厚翔、鄭彥麒
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於是他們將多年來於第一線服務的經驗，融合心理學及國外已成熟發展多年的Life Coach人生教練技巧，整理成一套為台灣二十到四十世代量身設計的ACP教練模式。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
* 來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
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2. 美股：
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3. ibrAin：永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/