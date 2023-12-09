《火球祭》訪普通隊長、芒果醬、A_Root同根生：撕下標籤，解開結界，擁抱多元音樂文化

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經過長達4年的等待，《火球祭》終於重新登場，透過音樂的力量，為歌迷們帶來了無盡的感動。本屆《火球祭》有幸訪問了三組截然不同風格的樂團，分別是「普通隊長」、「芒果醬」和「A_Root同根生」。且讓我們透過談話，深入了解音樂創作者是如何看待當代流行音樂脈動，試圖理解他們對《火球祭》與音樂的解析和感受。
2023年11月25、26日，是《火球祭》回歸的日子。在過去幾年裡，受到疫情的困擾，許多大型活動都不得不停辦或延期，讓人感到有些失望。
然而，值得慶幸的是，經過長達四年的等待，《火球祭》終於再次登場，透過音樂的力量，為歌迷們帶來了無盡的感動。
本屆《火球祭》有幸訪問了三組截然不同風格的樂團，分別是「普通隊長」、「芒果醬」和「A_Root同根生」。
這三組樂團不僅音樂風格迥異，在發展脈絡上也各有千秋。透過《火球祭》與他們相遇，並深入了解音樂創作者是如何看待當代流行音樂脈動，試圖理解他們對《火球祭》與音樂的解析和感受。
這次的訪談不僅是透過音樂人的獨特視角看《火球祭》，更是對音樂創作者多元觀點的精彩對談。希望藉由文字，與讀者分享這份充滿活力的音樂盛宴，也能讓讀者們感受到不同領域的台灣音樂創作者熱情與創意的碰撞。
賦予新興創作者表演舞台，「滅火器美學」孕育多元文化
在這期待已久的《火球祭》中，有幸與三組首度登上這個台灣音樂盛事的樂團進行訪談。
新生代樂團「普通隊長」與主辦方滅火器同樣來自高雄，他們對於初次受邀參與《火球祭》感到極度榮耀，彷彿踏上了音樂生涯的新高峰。
新興樂團「芒果醬」也是這場音樂盛事的新面孔，他們分享了首次在《火球祭》這個大舞台上演出的喜悅，尤其是在「火舞台」上展現個人音樂才華，讓他們倍感榮耀。
A_Root同根生則感性分享他們從以前就深受滅火器音樂影響的心情，這次能夠受邀參加《火球祭》給了他們「美夢成真」的震撼。
在訪談中，三組音樂人都一致表示，滅火器的音樂在他們的創作路上有著深遠的影響，也塑造了他們現今的音樂風格。由此可見，「滅火器美學」已深深滲透在台灣音樂風景中，並孕育出各種不同類型與風格的音樂人，這實在是相當難能可貴的現象。
撕下標籤，解開結界，擁抱多元音樂文化
而本次訪問的三組新興樂團，都有著獨特的音樂風格。
普通隊長深受滅火器、草地人The Locas等樂團的影響，音樂呈現龐克、搖滾的色彩，強烈而熱血。
欣賞普通隊長的表演時，不禁聯想到滅火器的獨特風采。那種將生活的激情全情注入音樂的感動，直接且深刻地傳遞給臨場的樂迷。當普通隊長帶著他們的音樂踏上《火球祭》的舞台時，也為這場音樂盛會帶來了濃烈的「純血龐克」氛圍。
相對而言，芒果醬的成員們在成長的歲月中聆聽著相對「大眾」的音樂，這些所謂的「芭樂歌」早已深植於他們的創作靈感中。
或許正因如此，他們的音樂風格更加直接、充滿熱血，帶有一絲稚氣，但絲毫不顯得幼稚。正是這種直擊人心、毫不做作的情感表達，以及在舞台上始終毫無保留地展現對音樂的熱愛，讓芒果醬近年來在各大音樂節中脫穎而出，逐漸成為大眾關注的焦點。
A_Root同根生則致力於將台灣文化與現代流行音樂深度交融。樂團的獨特之處在於其特殊的樂器陣容，包含了笙、柳琴、中阮等國樂樂器，透過這些國樂，編織出既「動感」也「感動」的迷人旋律。
在歌曲中熱愛融合「台灣鬼怪」的A_Root同根生，誓言要為妖怪們進行「轉型正義」，這個獨特的承諾體現在樂曲中，透過將古老的樂器與節奏強烈的舞曲相結合，呈現出別樹一幟的「台味國樂」。
由此可見，《火球祭》不僅是一場年末音樂盛會，更是給予不同類型的音樂人，共同展現創作與表演才華、提供多元音樂風貌的寶貴機會。《火球祭》無疑為全台音樂人，敞開了一扇能夠盡情揮灑音樂風采的大門。
講究曲序安排，成就《火球祭》璀璨火花
談及《火球祭》的音樂多元性，也讓我們深入了解這些音樂人在這場盛會中，如何以自身的音樂理念和風格挑選演出曲目，為《火球祭》注入更豐富的色彩。
普通隊長分享道：
「為了《火球祭》，我們精心安排了曲目，包括前期、中期，以及較為近期的歌曲表演。考量到一些聽眾對於以前的歌曲的思念，我們特別在《火球祭》呈現了這些歌曲。」
透過〈Winter Gone, Summer Come〉、〈我們〉、〈另一邊的你〉、〈修煉愛情〉等不同時期的作品，展現了普通隊長成團以來的音樂軌跡。
這組在高中時結識的樂團，在StreetVoice平台上分享了眾多感人的單曲。雖然團員們始終保持謙虛，稱樂團的音樂很「普通」，但就是這股「普通的直率」，他們的熱血早已感染了許多StreetVoice的聽眾，成為下一個世代的指標性樂團，指日可待。
而芒果醬在談到曲序安排時透露：
「我們一直以來都重視活動氛圍和天氣狀況，特別是在《火球祭》這樣的場合，我們會精心挑選一些充滿熱情的歌曲，同時也會穿插一些動人的慢歌，希望能夠在音樂中營造出一種共鳴。」
簡短的回答中，透露了芒果醬在曲序安排上的用心。對他們而言，在舞台上不僅是展現音樂實力，更重視樂迷是否能夠透過他們的表演樂在其中，盡情享受音樂的美好。
儘管芒果醬的音樂風格看似充滿無厘頭的元素，但細心品味後會發現，無論是節奏明快的歌曲還是抒情慢曲，都充滿著豐富的情感。正是這份真摯情感，為本屆《火球祭》添上了一筆繽紛的回憶。
與A_Root同根生聊到表演曲目的挑選時，本以為全是音樂科班出身的他們，在曲序安排上可能會有很複雜的想法，沒想到團員的回覆卻是：
「我們採用直球對決的方式！大部分都是節奏狂熱的快歌，我們特別安排了一些能夠和觀眾產生互動、引起共鳴的歌曲。」
對A_Root同根生而言，「互動」和「共鳴」是他們在曲序安排中最重視的元素。
A_Root同根生是現今華語樂壇中，極為少數能將動感節奏與傳統國樂融合得如此美妙的樂團。
古樂初聽時可能顯得平靜，或許帶有一層濃厚的情感。然而，當A_Root同根生巧妙詮釋這些古老旋律時，彷彿賦予了台灣文化和國樂嶄新的生命。
透過他們的〈八寶公主〉、〈林投姐姐〉、〈水燈祭典〉等歌曲，成功地縮短了台灣文化與樂迷之間的距離，為台灣樂壇描繪了一幅充滿活力的新畫面。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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