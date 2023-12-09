《火球祭》訪普通隊長、芒果醬、A_Root同根生：撕下標籤，解開結界，擁抱多元音樂文化

2023年11月25、26日，是《火球祭》回歸的日子。在過去幾年裡，受到疫情的困擾，許多大型活動都不得不停辦或延期，讓人感到有些失望。

然而，值得慶幸的是，經過長達四年的等待，《火球祭》終於再次登場，透過音樂的力量，為歌迷們帶來了無盡的感動。

本屆《火球祭》有幸訪問了三組截然不同風格的樂團，分別是「普通隊長」、「芒果醬」和「A_Root同根生」。

這三組樂團不僅音樂風格迥異，在發展脈絡上也各有千秋。透過《火球祭》與他們相遇，並深入了解音樂創作者是如何看待當代流行音樂脈動，試圖理解他們對《火球祭》與音樂的解析和感受。

這次的訪談不僅是透過音樂人的獨特視角看《火球祭》，更是對音樂創作者多元觀點的精彩對談。希望藉由文字，與讀者分享這份充滿活力的音樂盛宴，也能讓讀者們感受到不同領域的台灣音樂創作者熱情與創意的碰撞。

賦予新興創作者表演舞台，「滅火器美學」孕育多元文化

在這期待已久的《火球祭》中，有幸與三組首度登上這個台灣音樂盛事的樂團進行訪談。

新生代樂團「普通隊長」與主辦方滅火器同樣來自高雄，他們對於初次受邀參與《火球祭》感到極度榮耀，彷彿踏上了音樂生涯的新高峰。

新興樂團「芒果醬」也是這場音樂盛事的新面孔，他們分享了首次在《火球祭》這個大舞台上演出的喜悅，尤其是在「火舞台」上展現個人音樂才華，讓他們倍感榮耀。

A_Root同根生則感性分享他們從以前就深受滅火器音樂影響的心情，這次能夠受邀參加《火球祭》給了他們「美夢成真」的震撼。

在訪談中，三組音樂人都一致表示，滅火器的音樂在他們的創作路上有著深遠的影響，也塑造了他們現今的音樂風格。由此可見，「滅火器美學」已深深滲透在台灣音樂風景中，並孕育出各種不同類型與風格的音樂人，這實在是相當難能可貴的現象。

撕下標籤，解開結界，擁抱多元音樂文化

而本次訪問的三組新興樂團，都有著獨特的音樂風格。

普通隊長深受滅火器、草地人The Locas等樂團的影響，音樂呈現龐克、搖滾的色彩，強烈而熱血。

欣賞普通隊長的表演時，不禁聯想到滅火器的獨特風采。那種將生活的激情全情注入音樂的感動，直接且深刻地傳遞給臨場的樂迷。當普通隊長帶著他們的音樂踏上《火球祭》的舞台時，也為這場音樂盛會帶來了濃烈的「純血龐克」氛圍。

相對而言，芒果醬的成員們在成長的歲月中聆聽著相對「大眾」的音樂，這些所謂的「芭樂歌」早已深植於他們的創作靈感中。

或許正因如此，他們的音樂風格更加直接、充滿熱血，帶有一絲稚氣，但絲毫不顯得幼稚。正是這種直擊人心、毫不做作的情感表達，以及在舞台上始終毫無保留地展現對音樂的熱愛，讓芒果醬近年來在各大音樂節中脫穎而出，逐漸成為大眾關注的焦點。

A_Root同根生則致力於將台灣文化與現代流行音樂深度交融。樂團的獨特之處在於其特殊的樂器陣容，包含了笙、柳琴、中阮等國樂樂器，透過這些國樂，編織出既「動感」也「感動」的迷人旋律。

在歌曲中熱愛融合「台灣鬼怪」的A_Root同根生，誓言要為妖怪們進行「轉型正義」，這個獨特的承諾體現在樂曲中，透過將古老的樂器與節奏強烈的舞曲相結合，呈現出別樹一幟的「台味國樂」。

由此可見，《火球祭》不僅是一場年末音樂盛會，更是給予不同類型的音樂人，共同展現創作與表演才華、提供多元音樂風貌的寶貴機會。《火球祭》無疑為全台音樂人，敞開了一扇能夠盡情揮灑音樂風采的大門。

講究曲序安排，成就《火球祭》璀璨火花

談及《火球祭》的音樂多元性，也讓我們深入了解這些音樂人在這場盛會中，如何以自身的音樂理念和風格挑選演出曲目，為《火球祭》注入更豐富的色彩。

普通隊長分享道：

「為了《火球祭》，我們精心安排了曲目，包括前期、中期，以及較為近期的歌曲表演。考量到一些聽眾對於以前的歌曲的思念，我們特別在《火球祭》呈現了這些歌曲。」

透過〈Winter Gone, Summer Come〉、〈我們〉、〈另一邊的你〉、〈修煉愛情〉等不同時期的作品，展現了普通隊長成團以來的音樂軌跡。

這組在高中時結識的樂團，在StreetVoice平台上分享了眾多感人的單曲。雖然團員們始終保持謙虛，稱樂團的音樂很「普通」，但就是這股「普通的直率」，他們的熱血早已感染了許多StreetVoice的聽眾，成為下一個世代的指標性樂團，指日可待。

而芒果醬在談到曲序安排時透露：

「我們一直以來都重視活動氛圍和天氣狀況，特別是在《火球祭》這樣的場合，我們會精心挑選一些充滿熱情的歌曲，同時也會穿插一些動人的慢歌，希望能夠在音樂中營造出一種共鳴。」

簡短的回答中，透露了芒果醬在曲序安排上的用心。對他們而言，在舞台上不僅是展現音樂實力，更重視樂迷是否能夠透過他們的表演樂在其中，盡情享受音樂的美好。

儘管芒果醬的音樂風格看似充滿無厘頭的元素，但細心品味後會發現，無論是節奏明快的歌曲還是抒情慢曲，都充滿著豐富的情感。正是這份真摯情感，為本屆《火球祭》添上了一筆繽紛的回憶。

與A_Root同根生聊到表演曲目的挑選時，本以為全是音樂科班出身的他們，在曲序安排上可能會有很複雜的想法，沒想到團員的回覆卻是：

「我們採用直球對決的方式！大部分都是節奏狂熱的快歌，我們特別安排了一些能夠和觀眾產生互動、引起共鳴的歌曲。」

對A_Root同根生而言，「互動」和「共鳴」是他們在曲序安排中最重視的元素。

A_Root同根生是現今華語樂壇中，極為少數能將動感節奏與傳統國樂融合得如此美妙的樂團。

古樂初聽時可能顯得平靜，或許帶有一層濃厚的情感。然而，當A_Root同根生巧妙詮釋這些古老旋律時，彷彿賦予了台灣文化和國樂嶄新的生命。

透過他們的〈八寶公主〉、〈林投姐姐〉、〈水燈祭典〉等歌曲，成功地縮短了台灣文化與樂迷之間的距離，為台灣樂壇描繪了一幅充滿活力的新畫面。