【圖表】台北大巨蛋將開幕，全球各地還有哪些知名的巨蛋棒球場？
我們想讓你知道的是
台北大巨蛋從開工至今經歷32年，將於12月3日正式啟用，成為台灣第一座全室內的棒球場。像這樣圓頂造型的巨蛋體育場，過去曾蔚為風潮。還有哪些國家有巨蛋體育場呢？可容納人數多嗎？又有什麼特色？讓我們一起來了解
台北大巨蛋歷時多年建設，將於2023年12月3日正式啟用，由第30屆亞洲棒球錦標賽拉開序幕。台北大巨蛋不僅是台灣首座封閉式室內棒球場，其容納人數也屬亞洲排名前3名。
過去文獻指出，首個問世的圓頂運動場為1965年落成的休士頓太空巨蛋（Astrodome），隨後日本、加拿大皆陸續建造這類巨型體育場，以舉辦棒球比賽為主要目的，也具備美式足球比賽及其它展覽 、演唱會等多功能用途，曾經蔚為風潮。
目前世界上主要作為棒球用途的圓頂型室內體育館以日本最多，也就是我們常稱的巨蛋棒球場，目前知名的有東京、札幌、福岡、大阪、名古屋、西武6座，可容納觀眾數量為3萬至4萬多人不等。其中東京巨蛋（Tokyo Dome）為日本職棒讀賣巨人隊主場，不僅是日本可容納人數最大的體育場，也是亞洲最大的室內棒球場，其官網統計每年有超過800萬人造訪。
另外，特別一提在日本秋田縣大館市，有一座大館樹海巨蛋，也是一座可以舉辦棒球賽的室內體育場。這座巨蛋是由知名建築師伊東豐雄設計，特色在於屋頂梁柱都是由木頭構成。
亞洲除了日本，韓國及台灣也各自擁有一座以棒球賽為主的圓頂型室內體育場，其中最近落成的台北大巨蛋可容納人數達4萬人，與福岡巨蛋（Fukuoka Dome）並列為亞洲第三大室內棒球場。
以下是日本與韓國各巨蛋球場的外型與衛星空照圖，從中可以看出每個巨蛋球場的外型特色與周邊環境狀況。
東京巨蛋
札幌巨蛋
福岡巨蛋
名古屋巨蛋
大阪京瓷巨蛋
大館樹海巨蛋
高尺天空巨蛋
除了亞洲以外，美國及加拿大總計有3座現役全室內棒球場，其中位於美國佛羅倫斯州聖彼得堡的純品康納球場（Tropicana Field），是美國境內唯一完全封閉式的棒球場，也是美國大聯盟（MLB）坦帕灣光芒隊的主場。但因為其屋頂蓋的太低，導致聯盟必須特別訂規則來說明那些打到屋頂的球該如何判決，而為人詬病。
位在加拿大多倫多的羅傑斯中心（Rogers Centre），則是全球第一個擁有可全面開合屋頂的多用途體育場，為美國大聯盟多倫多藍鳥隊的主場。
以下是加拿大與美國各巨蛋球場的外型與衛星空照圖，從中可以看出每個巨蛋球場的外型特色與周邊環境狀況。
奧林匹克體育場
羅傑斯中心
純品康納球場
台北大巨蛋歷時32年終完工啟用
回顧台北大巨蛋建造歷程，根據《焦點事件》整理，緣起於1991年中華職棒舉行總冠軍賽時，因為下起大雨導致延賽，觀眾高喊「我們要巨蛋」，讓時任行政部長的郝柏村指示台灣應興建不受風雨影響的室內棒球場，且於1993年列為國家重大建設。在經歷漫長議約、審議及建設、停工、重啟，經歷32年及6任台北市長後，終於完工啟用，由亞錦賽拉開序幕，並由傳奇職棒選手王貞治擔任開球嘉賓，開出大巨蛋歷史性的第一球。
不過可容納4萬名觀眾的台北大巨蛋，在亞錦賽首日的台韓戰僅開放17000人，引起球迷質疑。根據《自由時報》報導，棒球協會秘書長林宗成解釋主要是安全考量，因考慮不同層樓有不同疏散方式，「若沒有先演練，要再開放的機率不高。」未來需要台北大巨蛋房東遠雄和台北市政府同意，才能決定開放人數。
備註：各巨蛋體育場容量以各球場公告作為棒球場用途時的座位數、或以最近一次比賽座位數為主，可能因場地變化略有不同。
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核稿編輯：楊士範
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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