【圖表】台北大巨蛋將開幕，全球各地還有哪些知名的巨蛋棒球場？

台北大巨蛋歷時多年建設，將於2023年12月3日正式啟用，由第30屆亞洲棒球錦標賽拉開序幕。台北大巨蛋不僅是台灣首座封閉式室內棒球場，其容納人數也屬亞洲排名前3名。

過去文獻指出，首個問世的圓頂運動場為1965年落成的休士頓太空巨蛋（Astrodome），隨後日本、加拿大皆陸續建造這類巨型體育場，以舉辦棒球比賽為主要目的，也具備美式足球比賽及其它展覽 、演唱會等多功能用途，曾經蔚為風潮。

目前世界上主要作為棒球用途的圓頂型室內體育館以日本最多，也就是我們常稱的巨蛋棒球場，目前知名的有東京、札幌、福岡、大阪、名古屋、西武6座，可容納觀眾數量為3萬至4萬多人不等。其中東京巨蛋（Tokyo Dome）為日本職棒讀賣巨人隊主場，不僅是日本可容納人數最大的體育場，也是亞洲最大的室內棒球場，其官網統計每年有超過800萬人造訪。

另外，特別一提在日本秋田縣大館市，有一座大館樹海巨蛋，也是一座可以舉辦棒球賽的室內體育場。這座巨蛋是由知名建築師伊東豐雄設計，特色在於屋頂梁柱都是由木頭構成。

亞洲除了日本，韓國及台灣也各自擁有一座以棒球賽為主的圓頂型室內體育場，其中最近落成的台北大巨蛋可容納人數達4萬人，與福岡巨蛋（Fukuoka Dome）並列為亞洲第三大室內棒球場。

以下是日本與韓國各巨蛋球場的外型與衛星空照圖，從中可以看出每個巨蛋球場的外型特色與周邊環境狀況。

東京巨蛋

札幌巨蛋

福岡巨蛋

名古屋巨蛋

大阪京瓷巨蛋

大館樹海巨蛋

高尺天空巨蛋

除了亞洲以外，美國及加拿大總計有3座現役全室內棒球場，其中位於美國佛羅倫斯州聖彼得堡的純品康納球場（Tropicana Field），是美國境內唯一完全封閉式的棒球場，也是美國大聯盟（MLB）坦帕灣光芒隊的主場。但因為其屋頂蓋的太低，導致聯盟必須特別訂規則來說明那些打到屋頂的球該如何判決，而為人詬病。

位在加拿大多倫多的羅傑斯中心（Rogers Centre），則是全球第一個擁有可全面開合屋頂的多用途體育場，為美國大聯盟多倫多藍鳥隊的主場。

以下是加拿大與美國各巨蛋球場的外型與衛星空照圖，從中可以看出每個巨蛋球場的外型特色與周邊環境狀況。

奧林匹克體育場

羅傑斯中心

純品康納球場

台北大巨蛋歷時32年終完工啟用

回顧台北大巨蛋建造歷程，根據《焦點事件》整理，緣起於1991年中華職棒舉行總冠軍賽時，因為下起大雨導致延賽，觀眾高喊「我們要巨蛋」，讓時任行政部長的郝柏村指示台灣應興建不受風雨影響的室內棒球場，且於1993年列為國家重大建設。在經歷漫長議約、審議及建設、停工、重啟，經歷32年及6任台北市長後，終於完工啟用，由亞錦賽拉開序幕，並由傳奇職棒選手王貞治擔任開球嘉賓，開出大巨蛋歷史性的第一球。

不過可容納4萬名觀眾的台北大巨蛋，在亞錦賽首日的台韓戰僅開放17000人，引起球迷質疑。根據《自由時報》報導，棒球協會秘書長林宗成解釋主要是安全考量，因考慮不同層樓有不同疏散方式，「若沒有先演練，要再開放的機率不高。」未來需要台北大巨蛋房東遠雄和台北市政府同意，才能決定開放人數。

備註：各巨蛋體育場容量以各球場公告作為棒球場用途時的座位數、或以最近一次比賽座位數為主，可能因場地變化略有不同。

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核稿編輯：楊士範