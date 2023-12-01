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2023/12/01,
經濟

香港淪「國際金融中心遺址」？港高官反駁，施永青指「確存在可能性」

香港淪「國際金融中心遺址」？港高官反駁，施永青指「確存在可能性」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

施永青表示，很多國際性投資銀行都對香港業務意興闌珊，原因是中美交惡之後，美國確定中國是美國最大的威脅，務必全方位加以制約。而美國深知香港對中國的重要性，香港的角色並無大陸其他城市可以代替，所以一定會咬住香港不放，誓要令中國沒法像以前那樣，在金融方面借助香港。

（中央社）近期中國網路流傳香港成為「國際金融中心遺址」的說法，港財經事務及庫務局局長許正宇今天（1日）強烈反駁，指有關說法站不住腳。不過，香港地產代理商人施永青表示，現實的發展的確存在這樣趨向的可能性。

近期在美中關係緊張之下，歐美資金顯然撤離香港，中國大陸社群平台流傳香港將變成「國際金融中心遺址」、「亞洲金融遺址」等說法。

其中一篇今年9月在微博發表的貼文表示，「香港金融中心已經變成遺址了」，因為香港金融的地位已經被新加坡取代，香港創業板指數大跌等。該貼文有逾1萬個讚，逾2000個留言。

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許正宇今天在其網誌專欄發文反駁，題目是《久經歷練的國際金融中心》。他在文中表示，環球經濟前境不明朗，地緣政治情況不穩，以及「更長時間維持高息」的利率環境等宏觀因素，無可避免地制約了香港金融市場。

然而，香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續呈現增長，從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

他列舉數據指出，截自10月底，本地證券市場總市值為港幣30.8兆元，較去年同期的26.4兆元回升17%；受惠於「ETF南向通」交易量持續增長，以及近年來一系列的市場微觀結構改革，今年前10個月，交易所買賣基金日均成交金額達116億元，較去年同期增長25%。

他又指，雖然去年香港的管理資產規模下跌14%至30.5兆元，但仍略勝於主要市場指數的表現，並有880億元的淨資金流入。

他表示，去年下半年以來，一些數據反映香港金融市場有觸底復甦的跡象，在港註冊成立的基金管理資產規模由去年第3季的水平反彈15%，達到今年6月底的1.3兆元。

去年第4季至今年上半年的前3季，有690億港元的淨資金流入香港，較去年前3季的170億港元增長逾300%。

不過，香港中原地產及免費報章《am730》創辦人施永青今天在《am730》撰文，表示「香港快將淪為國際金融中心遺址」並非只是一句出於惡意的詛咒，「而是現實的發展的確存在這樣趨向的可能性。」

他表示，疫情後金融業復常速度很慢，股市交易沒法維持在每日1000億以上的水平，恒生指數長期在低位徘徊，表現跑輸全球主要市場。

他指出，很多國際性投資銀行都對香港業務意興闌珊，出現這種現象的原因，是中美交惡之後，美國確定中國是美國最大的威脅，務必全方位加以制約。

而美國深知香港對中國的重要性，香港的角色並無大陸其他城市可以代替，所以一定會咬住香港不放，誓要令中國沒法像以前那樣，在金融方面借助香港。

他說，美國不但自己這樣做，還向盟友施壓，要他們與美國站在同一條陣線。

他表示，必須爭取歐美資金重返香港，香港的金融事業才有興旺起來的可能，但難度極高。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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