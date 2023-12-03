19世紀就有「群眾外包」：殺人犯、情色作家、亂倫女同志、裸體主義者⋯⋯他們都是「字典人」
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《牛津英語詞典》的審稿人可不盡是文人雅士，至少包括兩名殺人犯、一名情色作家、一對亂倫女同志伴侶、一名毒癮患者、一位吃過人肉的極地探險家。無論他們的本來面目如何，他們都從個人興趣出發，以業餘人士的身分投入一項偉大的文化工程，他們是「字典人」。
文：閻紀宇
在這個網際網路四通八達、人人手機長相左右、Google翻譯與生成式AI大行其道的年代，我們還需要「字典」——尤其是紙本字典嗎？難說難說，但是一個國家的語言永遠需要一部包羅萬象、與時俱進的「大字典」，做為一國文化的典範圭臬。例如，英國的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，OED）。
在一般人印象中，大字典的編纂似乎是蠻枯燥乏味的學究工作，許多國家都是委由最高人文學術機構進行，例如《法蘭西學院詞典》（Dictionnaire de l’Académie Française）與法蘭西學院（Académie Française），《瑞典學院詞典》（Svenska Akademiens ordbok）與瑞典學院（Svenska Akademien）。
相較之下，OED的問世過程要有趣多了。牛津大學（University of Oxford）語言學家歐吉維（Sarah Ogilvie）的新作《字典人：打造牛津英語詞典的無名英雄》（The Dictionary People: The Unsung Heroes Who Created the Oxford English Dictionary）對OED的誕生過程做了趣味盎然的呈現：這部大字典早在十九世紀中期就實踐了「群眾外包」（crowdsourcing）的理念，多達三千位業餘人士共襄盛舉！
OED編纂工程肇始於一八五七年，由英國語文學會（Philological Society）主司其事，一八七九年敲定由牛津大學出版。OED主事者希望編出一本「描述性」（descriptive）而非規範性（prescriptive）的字典，不但要包羅英語世界每一個字彙，而且要能呈現其意義如何與時變化，並附上已出版文獻的引文（quotation）佐證。
這是何等浩大的工程，不是少數學者皓首窮經就能完成，志工或「審稿人」（reader）從一開始就扮演重要角色。OED第三任總編輯穆瑞（James Murray）更在報紙刊登廣告向英語世界發出「召集令」，邀請全球各地的有心人針對字彙收集、提交引文，從常用字彙到「稀有、過時、老派、新穎、獨特」的字彙都歡迎，每一則字彙引文要寫在一張六吋（十五公分）長四吋（十公分）寬的「紙條」（slip），寄給OED的編輯群。
很棒的構想，執行起來也非常成功。從英國本土到北美洲，各地審稿人一筆一劃寫下的引文紙條「如雪片般飛來」，一天收到一千張是稀鬆平常的事），牛津郵局甚至在穆瑞家門口安裝一個專用信箱。穆瑞也在自家後院蓋了一間「繕寫室」（Scriptorium），以一〇二九個文件格（pigeonhole）儲存這些無比珍貴又脆弱的材料；到一八八〇年時，繕寫室的紙條已經累計超過兩百五十萬張 。
歐吉維的《字典人》以活潑、優雅的筆調，呈現這些催生OED的審稿人、無名英雄或「字彙迷」（word nerds）的眾生相。歐吉維自己當過十四年的OED編輯，任職期間在牛津大學出版社（OUP）地下檔案室的角落發現一個塵封不知多少年的盒子，裡面有一本黑色的小冊子，繫著奶油色的緞帶，打開一看，竟然是一本穆瑞留下的通訊錄！
二〇一九年電影《牛津解密》（The Professor and the Madman）讓世人認識了OED最著名的審稿人麥納（William Chester Minor），他是美國陸軍軍醫，罹患嚴重的思覺失調症（精神分裂），在英國犯下殺人罪，被關入精神病院近四十年，因緣際會成為穆瑞不可或缺的合作夥伴、OED的大功臣。
歐吉維拿著穆瑞的通訊錄出發，展開一場「尋人之旅」，發現OED的審稿人可不盡是文人雅士，麥納之外至少還包括兩名殺人犯、一名情色作家、一對亂倫女同志伴侶、一名毒癮患者、一位吃過人肉的極地探險家；澳洲一位裸體主義者（naturist）柯利爾（Chris Collier）以三十五年時間貢獻了逾十萬則引文。無論他們的本來面目如何，他們都從個人興趣出發，以業餘人士的身分投入一項偉大的文化工程，他們是「字典人」（Dictionary People）。
另外值得一提的是：三千多位審稿人之中，女性約佔六分之一，比例高於外界預期。馬克思（Karl Marx）一生掙扎的小女兒愛琳娜（Eleanor Marx）是其中一位，只不過她沒搞清楚工作性質，到頭來白忙一場。另一位是女性考古學與埃及學（Egyptology）先驅瑪格麗特・穆瑞（Margaret A. Murray），年輕時雖然遠在印度，但是為OED提供了三千八百則引文。
穆瑞在一八七九年接任總編輯時，預期OED在十年內可以大功告成，結果第一版到一九二八年四月、第五位總編輯任內才問世，以十二卷、一萬五千頁收錄逾四十一萬個字彙、一百八十三萬則引文。可惜穆瑞來不及看到。一九一五年七月二十六日，肋膜炎纏身的穆瑞為「T」最後一個詞條「twilight」寫下定義與引文，放下筆，摘下帽子，躺到床上，離開人世。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）