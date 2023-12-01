以色列控哈瑪斯違反協議發射火箭炮，停戰協議才剛到期，以色列總理納坦雅胡宣布「恢復作戰」
我們想讓你知道的是
以色列與哈瑪斯自11月24日開始休戰，期間兩度延長，總共為期7天，期間哈瑪斯釋放數十名人質，而以色列作為交換條件釋放數百名巴勒斯坦囚犯。就在當地時間12月1日，停火協議到期的數分鐘後，以色列隨即宣布重啟戰爭、回歸作戰狀態。
（中央社）以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的臨時休戰協議今（1）日到期，數分鐘後，以色列軍方即宣布，已重新展開對加薩走廊的戰鬥行動，並怪罪哈瑪斯違反停火協議。
《美聯社》報導，這項於11月24日開始生效的休戰協議於以色列時間今天清晨7時（台灣時間下午1時）到期。協議最初效期僅有4天，後來在卡達和埃及調解下延長數日。
在這1週的休戰期間內，哈瑪斯和其他加薩走廊（Gaza Strip）的武裝分子釋放了上百名人質，其中多數是以色列人；以色列則釋放240名巴勒斯坦囚犯。
哈瑪斯釋放的人質全為婦孺，但仍被扣留在加薩的這類人質已經不多，使得以哈雙方更難洽談延長休戰協議。
一般預料，統治加薩長達16年的哈瑪斯可能會要求以色列付出更高代價來換取人質，尤其是被俘的以色列軍人。目前加薩地區約還有140名人質。
控協議到期前攔截一枚哈瑪斯發射的飛彈，以色列重燃戰火
以色列軍方指控巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）朝以國領土發射火箭彈，違反為期7天的休戰協議，以軍今天表示已恢復在加薩對哈瑪斯的作戰行動。
《路透社》報導，以哈自11月24日開始休戰，期間兩度延長，總共為期7天，以讓哈瑪斯釋放數十名扣在加薩走廊（Gaza Strip）的人質，換回數百名巴勒斯坦囚犯，並方便人道救援進入這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦飛地。
在休戰協議於今早7時（台灣時間下午1時）結束前幾小時，以色列表示攔截到一枚自加薩射出的火箭彈。
以色列軍方表示，休戰協議到期前幾分鐘，以色列靠近加薩地區再度響起火箭彈防空警報。哈瑪斯尚未立即回覆置評要求，也未承認發射火箭彈。
休戰協議到期後，巴勒斯坦媒體報導以色列朝加薩發動空中與砲彈攻擊。
哈瑪斯治下的加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）告訴《法新社》，以色列今晨空襲加薩走廊南部城市拉法（Rafah），造成至少6名巴勒斯坦人喪生。
阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）醫師奈姆（Fadel Naim）說，加薩市（Gaza City）有2名孩童命喪空襲。
以哈昨天交換最新一批8名人質與30名巴勒斯坦囚犯後，卡達與埃及仍在為延長休戰密集協商。
以色列先前提出每天最少釋放10名人質，作為接受暫停地面攻擊與轟炸的條件。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）幕僚芮格夫（Mark Regev）在休戰協議到期前告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們為所有可能性做好準備…沒有這個前提，我們將回到作戰狀態。」
以色列先前矢言殲滅統治加薩的哈瑪斯，以回應這個武裝組織10月7日的跨境突擊，以方稱這場攻擊造成1200人死亡，另有240人遭擄為人質。
以色列隨後發動密集轟炸與地面入侵行動報復，巴勒斯坦衛生當局表示有1萬5000多名加薩人喪命，而聯合國認為這樣的數據可信。
新聞來源
延伸閱讀
- 以色列是不是加薩的「佔領國」？這個問題對釐清戰爭的傷亡責任至關重要
- 休戰第5天哈瑪斯釋12人質、以色列釋30囚犯；加薩遭轟炸空拍街區淪荒蕪，建築物夷為平地
- BBC事實核查：哈瑪斯在10月7日突襲以色列前，用了多少時間組建武裝部隊？
- 民調：早在以哈開打前，已有67％加薩巴勒斯坦人不信任哈瑪斯
- 到底哈瑪斯的首領是誰？事實上，無法明確指出是哪一個人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
Tags：
飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
本文章內容由「飛宏科技」提供。