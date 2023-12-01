以色列控哈瑪斯違反協議發射火箭炮，停戰協議才剛到期，以色列總理納坦雅胡宣布「恢復作戰」

（中央社）以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的臨時休戰協議今（1）日到期，數分鐘後，以色列軍方即宣布，已重新展開對加薩走廊的戰鬥行動，並怪罪哈瑪斯違反停火協議。

《美聯社》報導，這項於11月24日開始生效的休戰協議於以色列時間今天清晨7時（台灣時間下午1時）到期。協議最初效期僅有4天，後來在卡達和埃及調解下延長數日。

在這1週的休戰期間內，哈瑪斯和其他加薩走廊（Gaza Strip）的武裝分子釋放了上百名人質，其中多數是以色列人；以色列則釋放240名巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯釋放的人質全為婦孺，但仍被扣留在加薩的這類人質已經不多，使得以哈雙方更難洽談延長休戰協議。

一般預料，統治加薩長達16年的哈瑪斯可能會要求以色列付出更高代價來換取人質，尤其是被俘的以色列軍人。目前加薩地區約還有140名人質。

控協議到期前攔截一枚哈瑪斯發射的飛彈，以色列重燃戰火

以色列軍方指控巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）朝以國領土發射火箭彈，違反為期7天的休戰協議，以軍今天表示已恢復在加薩對哈瑪斯的作戰行動。

《路透社》報導，以哈自11月24日開始休戰，期間兩度延長，總共為期7天，以讓哈瑪斯釋放數十名扣在加薩走廊（Gaza Strip）的人質，換回數百名巴勒斯坦囚犯，並方便人道救援進入這個飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦飛地。

在休戰協議於今早7時（台灣時間下午1時）結束前幾小時，以色列表示攔截到一枚自加薩射出的火箭彈。

以色列軍方表示，休戰協議到期前幾分鐘，以色列靠近加薩地區再度響起火箭彈防空警報。哈瑪斯尚未立即回覆置評要求，也未承認發射火箭彈。

休戰協議到期後，巴勒斯坦媒體報導以色列朝加薩發動空中與砲彈攻擊。

哈瑪斯治下的加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）告訴《法新社》，以色列今晨空襲加薩走廊南部城市拉法（Rafah），造成至少6名巴勒斯坦人喪生。

阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）醫師奈姆（Fadel Naim）說，加薩市（Gaza City）有2名孩童命喪空襲。

以哈昨天交換最新一批8名人質與30名巴勒斯坦囚犯後，卡達與埃及仍在為延長休戰密集協商。

以色列先前提出每天最少釋放10名人質，作為接受暫停地面攻擊與轟炸的條件。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）幕僚芮格夫（Mark Regev）在休戰協議到期前告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們為所有可能性做好準備…沒有這個前提，我們將回到作戰狀態。」

以色列先前矢言殲滅統治加薩的哈瑪斯，以回應這個武裝組織10月7日的跨境突擊，以方稱這場攻擊造成1200人死亡，另有240人遭擄為人質。

以色列隨後發動密集轟炸與地面入侵行動報復，巴勒斯坦衛生當局表示有1萬5000多名加薩人喪命，而聯合國認為這樣的數據可信。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範