【一圖看懂】疫後實體店面復甦中！2022零售業銷售佔比誰上升、誰下滑？
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「實體復甦」正在影響整體零售業商品銷售結構，在2022年，服飾鞋襪、餐飲服務銷售佔比增長顯著，反倒3C商品、汽機車、食品佔比下滑，最有趣的是，百貨業餐飲銷售佔比與便利商店食品銷售佔比，雙雙突破了歷史新高......
2022年台灣整體零售業銷售額年增7.4%至新台幣4.28兆元，銷售佔比TOP 3商品類型與2021年相同，分別為食品（19.0%）、汽機車與零件（16.2%）以及服飾鞋襪（11.3%）。不過，在消費力道回流實體通路、疫情後民眾生活型態轉變等因素影響下，各類型商品銷售佔比迎來幅度不一的漲跌走勢。
例如服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加帶動，於整體零售業中銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%，為2022年增長力道最為顯著的商品類別；餐飲服務在百貨公司與免稅店銷售提升推進下，銷售佔比年增0.4個百分點至2.3%；此外，非酒精飲料與即飲乳品、家具／廚具／寢具／清潔用品、珠寶首飾、寵物與水族用品銷售佔比與2021年相較亦均成長超過0.2個百分點。
另一方面，3C資通訊商品、汽機車與零件、食品、運動器材與娛樂用品等品項銷售佔比，與2021年相較出現較顯著下滑，跌幅介於0.3%至1.1%間。
進一步觀察代表各通路「商品結構集中度」的前3大銷售商品類別合計比例指標（TOP 3 Concentration Ratio，CR3）可以看到，與2021年相較，量販、免稅店、美妝藥局、電子商務銷售品類集中度降幅較顯著，顯示上述通路中銷售商品結構趨於多元化與分散化；而百貨、超市、超商等通路銷售商品CR3水準相對穩定，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。
未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標（CR3）進行分析，以掌握各零售通路別於疫情後復甦期間的銷售趨勢關鍵變化。
實體復甦影響整體零售業商品銷售結構：
服飾鞋襪、餐飲服務銷售佔比增長顯著，3C商品、汽機車、食品佔比下滑
2022年台灣零售業銷售額達新台幣4兆2815億元，與2021年3兆9855億元相較成長7.4%，龐大的規模基期意味著各類型銷售商品中每一個百分點的變化，即代表著高達428億元的市場版圖變動。
2022年整體零售業銷售佔比TOP 3商品類型為食品、汽機車與零件以及服飾鞋襪。其中長期位居首位的食品銷售佔比在2021年大幅成長3.8個百分點的基礎上，2022年小幅下滑0.3個百分點至19.0%，但仍遠高於2019年疫情前15.5%的佔比水準，反映出疫情期間興起的食材囤購消費趨勢正逐步回歸常態化。
位居第二的汽機車與零件類商品，銷售佔比與2021年相較下滑0.5個百分點。受車用晶片短缺導致車源匱乏影響，2022年全台新車（含營業與自用）領牌數年減4.5％至42.97萬輛，不僅降幅創下2012年統計以來新高，領牌數亦為2015年後新低。前十大車輛銷售品牌中，僅Hyundai銷售規模正向成長。
但值得一提的是，2022年Tesla新增掛牌數年增108.2%至11521輛，成為首家銷售跨越萬輛的電動車品牌。
排名第三的為銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%的服飾鞋襪類商品，為2022年銷售佔比增長最為顯著的商品類別。本次調查銷售中以免稅商店及電子商務服飾商品銷售佔比增長最為顯著，反映出疫情管制措施解除後，民眾外出頻率與社交場合增加等生活型態的轉變。
另一方面，涵蓋多項商品類別的3C資通訊商品為2022年銷售佔比下滑幅度最為顯著的類別，合計銷售佔比自2021年8.1%降至2022年的7.0%。根據經濟部產業通報指出，2022年受疫情後遠端視訊相關設備需求減少及消費型電子產品買氣偏弱影響，導致銷售規模降低，銷售佔比亦同步變動。
其中電腦與攝影周邊設備於整體零售業銷售佔比年減0.5個百分點、通訊產品與配件年減0.4個百分點、電子遊樂器與遊戲軟體年減0.2個百分點。本次調查中以電子商務的3C資通訊商品銷售佔比自34.0%降至28.3%、年減5.7個百分點最為顯著。
量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化：
量販店銷售商品CR3降幅最大，電商CR3指標寫下新低
與2021年相較，量販賣場、免稅商店、美妝藥局及電子商務通路中，銷售佔比前3大商品合計比例（CR3）出現較顯著下滑，反映出上述通路銷售商品結構趨向多元化與分散化。
例如長期擔任食品及日用品主要販售通路的量販賣場，做為銷售主力的食品類商品銷售佔比自2021年的53.6%降至2022年的49.9%、家電類商品亦自8.1%降至6.9%，與此相對的則是藥品與醫療用品、汽柴油、珠寶首飾、住宅裝修材料、電腦與攝影器材及周邊、寵物與水族用品銷售佔比的提升，反映出大型領導業者應用大坪數實體通路優勢，積極建構「一站式購足」服務特徵的產業發展趨勢。
美妝藥局雖然目前仍以彩妝保養及藥品醫材銷售佔比遙遙領先，但商品結構亦快速走向多元化，與日本藥妝店發展脈絡相當類似，包括家具／廚具／寢具／清潔用品、食品、書報文具及隱形眼鏡等商品銷售佔比均逐年提升，其中食品類銷售佔比已達16.8%，躍居藥妝零售業第三大銷售品項。
電子商務2022年CR3僅45.1%，年減4.5個百分點，取代免稅商店成為本次調查中商品集中度最低的通路型態。反映出在大型綜合電商企業領軍及突破實體展示空間的優勢基礎上，電子商務已成為銷售商品結構最為分散多元的零售通路類型。
百貨、超市、便利商店銷售結構相對穩固：
百貨業餐飲銷售佔比與便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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