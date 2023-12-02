【一圖看懂】疫後實體店面復甦中！2022零售業銷售佔比誰上升、誰下滑？

2022年台灣整體零售業銷售額年增7.4%至新台幣4.28兆元，銷售佔比TOP 3商品類型與2021年相同，分別為食品（19.0%）、汽機車與零件（16.2%）以及服飾鞋襪（11.3%）。不過，在消費力道回流實體通路、疫情後民眾生活型態轉變等因素影響下，各類型商品銷售佔比迎來幅度不一的漲跌走勢。

例如服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加帶動，於整體零售業中銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%，為2022年增長力道最為顯著的商品類別；餐飲服務在百貨公司與免稅店銷售提升推進下，銷售佔比年增0.4個百分點至2.3%；此外，非酒精飲料與即飲乳品、家具／廚具／寢具／清潔用品、珠寶首飾、寵物與水族用品銷售佔比與2021年相較亦均成長超過0.2個百分點。

另一方面，3C資通訊商品、汽機車與零件、食品、運動器材與娛樂用品等品項銷售佔比，與2021年相較出現較顯著下滑，跌幅介於0.3%至1.1%間。

Photo Credit: 未來流通研究所

進一步觀察代表各通路「商品結構集中度」的前3大銷售商品類別合計比例指標（TOP 3 Concentration Ratio，CR3）可以看到，與2021年相較，量販、免稅店、美妝藥局、電子商務銷售品類集中度降幅較顯著，顯示上述通路中銷售商品結構趨於多元化與分散化；而百貨、超市、超商等通路銷售商品CR3水準相對穩定，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。

未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合TOP3商品集中度指標（CR3）進行分析，以掌握各零售通路別於疫情後復甦期間的銷售趨勢關鍵變化。

實體復甦影響整體零售業商品銷售結構：

服飾鞋襪、餐飲服務銷售佔比增長顯著，3C商品、汽機車、食品佔比下滑

2022年台灣零售業銷售額達新台幣4兆2815億元，與2021年3兆9855億元相較成長7.4%，龐大的規模基期意味著各類型銷售商品中每一個百分點的變化，即代表著高達428億元的市場版圖變動。

2022年整體零售業銷售佔比TOP 3商品類型為食品、汽機車與零件以及服飾鞋襪。其中長期位居首位的食品銷售佔比在2021年大幅成長3.8個百分點的基礎上，2022年小幅下滑0.3個百分點至19.0%，但仍遠高於2019年疫情前15.5%的佔比水準，反映出疫情期間興起的食材囤購消費趨勢正逐步回歸常態化。

位居第二的汽機車與零件類商品，銷售佔比與2021年相較下滑0.5個百分點。受車用晶片短缺導致車源匱乏影響，2022年全台新車（含營業與自用）領牌數年減4.5％至42.97萬輛，不僅降幅創下2012年統計以來新高，領牌數亦為2015年後新低。前十大車輛銷售品牌中，僅Hyundai銷售規模正向成長。

但值得一提的是，2022年Tesla新增掛牌數年增108.2%至11521輛，成為首家銷售跨越萬輛的電動車品牌。

排名第三的為銷售佔比年增0.9個百分點至11.3%的服飾鞋襪類商品，為2022年銷售佔比增長最為顯著的商品類別。本次調查銷售中以免稅商店及電子商務服飾商品銷售佔比增長最為顯著，反映出疫情管制措施解除後，民眾外出頻率與社交場合增加等生活型態的轉變。

另一方面，涵蓋多項商品類別的3C資通訊商品為2022年銷售佔比下滑幅度最為顯著的類別，合計銷售佔比自2021年8.1%降至2022年的7.0%。根據經濟部產業通報指出，2022年受疫情後遠端視訊相關設備需求減少及消費型電子產品買氣偏弱影響，導致銷售規模降低，銷售佔比亦同步變動。

其中電腦與攝影周邊設備於整體零售業銷售佔比年減0.5個百分點、通訊產品與配件年減0.4個百分點、電子遊樂器與遊戲軟體年減0.2個百分點。本次調查中以電子商務的3C資通訊商品銷售佔比自34.0%降至28.3%、年減5.7個百分點最為顯著。

量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化：

量販店銷售商品CR3降幅最大，電商CR3指標寫下新低

與2021年相較，量販賣場、免稅商店、美妝藥局及電子商務通路中，銷售佔比前3大商品合計比例（CR3）出現較顯著下滑，反映出上述通路銷售商品結構趨向多元化與分散化。

例如長期擔任食品及日用品主要販售通路的量販賣場，做為銷售主力的食品類商品銷售佔比自2021年的53.6%降至2022年的49.9%、家電類商品亦自8.1%降至6.9%，與此相對的則是藥品與醫療用品、汽柴油、珠寶首飾、住宅裝修材料、電腦與攝影器材及周邊、寵物與水族用品銷售佔比的提升，反映出大型領導業者應用大坪數實體通路優勢，積極建構「一站式購足」服務特徵的產業發展趨勢。

美妝藥局雖然目前仍以彩妝保養及藥品醫材銷售佔比遙遙領先，但商品結構亦快速走向多元化，與日本藥妝店發展脈絡相當類似，包括家具／廚具／寢具／清潔用品、食品、書報文具及隱形眼鏡等商品銷售佔比均逐年提升，其中食品類銷售佔比已達16.8%，躍居藥妝零售業第三大銷售品項。

電子商務2022年CR3僅45.1%，年減4.5個百分點，取代免稅商店成為本次調查中商品集中度最低的通路型態。反映出在大型綜合電商企業領軍及突破實體展示空間的優勢基礎上，電子商務已成為銷售商品結構最為分散多元的零售通路類型。

百貨、超市、便利商店銷售結構相對穩固：

百貨業餐飲銷售佔比與便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高