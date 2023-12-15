《讓部屬拿出能力的方法》：協助創造、提供機會是主管的責任，讓部屬的打擊次數從兩次增加到五次
我們想讓你知道的是
作者福山敦士，是職涯教育研究家，累計的著作銷售突破12萬冊。擔任人資主管期間，他發現現代部屬有幾大特質跟以前很不同，例如：期待被讚美，但不一定想升遷，不願承擔更多責任，主管願意費心指導，他們不一定想學。面對這群對工作只求及格，有實力也不想盡力的員工，主管該如何領導才能完成組織交付的目標？
文：福山敦士
先說好棒，再點出問題
當你需要提供建言時，先表揚後再切入正題，對方會更容易接受並真誠回應。如果你突然開門見山說：「你的問題是……。」即使你是對的，對方也會因不想再受傷，而做出防禦性的反應，就算不到抗拒，但也會變得想找藉口回嘴。
例如，你一開始就說：「你這個月工作沒有達到目標。」對方可能會馬上回嘴：「這個月沒有達標是因為天氣不好，所以客戶沒辦法來我們公司。」所以一定要先表揚對方，「前幾天你接待客戶時做得很棒」、「你是第一個開發那個客戶的人」等，他們會知道「主管有在關注、理解自己的作為」，因而願意聽你的話，「但你離目標還差了一步。」「不好意思，我會再努力達成。」
自己做得好的地方備受認同，員工就更容易自動自發，想出對策，比如，「我會讓分工更明確」、「我會請其他成員一起來幫忙」，又甚至提出一些積極的提案，像是「我想請組長一起協助」。
和部屬一起修正工作內容
想使部屬主動做事，需要了解什麼是「KPT」，此名稱取自持續（Keep）、問題（Problem）、改善（Try）的第一個字母，是指從這三個要素來實行回顧與採取下一個行動。
透過回顧，總結出現況當中好的地方和問題後，進一步決定下一個行動，如此一來，就可以形成「行動→改善→行動」循環，而主管要和底下成員一起協調這個循環內容。
很常碰到主管只根據現狀和問題決定提高更多預算、增加更多計畫，卻沒有明確決定要由誰去做，導致無法付諸執行，一個沒有執行能力的組織，恐怕會讓優秀年輕人辭職。
若要避免陷入這樣子的情況，你應該與團隊一起明確決定KPT後再推進業務。
改善比什麼都重要，只要將這一點具體化，並落實到日常業務中，屬員就會自動自發採取行動。
- Point：先給予認同，再點出問題，部屬會自發去想解方。
告訴員工，萬一失敗，一起扛
信用與過去所作所為有關，信賴則是對未來的期望。
信用是靠過去所做出的實績所建立出來的。「為何可以相信這個人？」為了得到對方信任而採取行動，便構成了對方信用你的理由。
信賴則是指未來期望。對新進員工，主管的職責就是要相信他的潛力，信賴他並將工作委派給他，由於新進員工幾乎沒有經驗，所以你很難相信他們的能力，但正因為如此，才需要你的信賴，並交派工作。
主管在分配工作時，一定要展現出自己信賴他們，並願意委派工作的態度，這時也要提出，你會針對結果好好評估，還要讓他們知道，若是失敗時，你會一起扛，讓他們安心去做，如此一來，部屬也會信賴你。
不過，也要設定一個明確的期限。在這期限之前，你要信賴底下成員，委派工作出去，然後坐等回報。
第一步是主管信賴屬員，然後對方逐漸學會信賴主管，依此建立關係，主管和屬員要變得能信任彼此。
一起見客戶時也不插嘴
舉例來說，在銷售部門，主管往往會跟部屬同行，若是要讓部屬主導，主管千萬不可以在現場插嘴或出手幫忙。
如果主管以客戶為優先，不自覺在部屬後面補充說明的話，顧客也會費心在主管身上，結果變成大部分時間都是主管在與客戶交談，而不是負責這個案子的成員。
身為主管，你可能會認為自己是在指導員工該如何與客戶打交道，但這其實是不信賴的表現，也沒有把工作全權交給他，實際上是阻礙了他的成長。
讓部屬站上打擊位置、揮棒，再點出需要反省的地方並給予指導，才是主管的工作。敢冒著風險將工作全權交給對方，也體現了你對他的信賴，「這次的談判就交給你了，不要怕失敗，全力以赴。」像這樣從背後推一把，才能促進對方成長。
- Point：既然委派工作給部屬，就要全權交給對方。
積極的將工作交辦出去
有些當主管的會想：「與其派工作給部屬，不如自己做比較快。」短期來看或許是這樣沒錯，然而，這是在剝奪部屬成長。
活用一切可以用的資源，才能讓整個組織更容易創造出成果，假設你本身的資源為十，如果分別投資給兩個部屬，他們最終產出的成果總計會是二十，與其自己發揮資源十的表現，不如委託兩個員工去做，會帶來更大效益。如果主管自己擔起工作，屬員可發揮的資源就會被浪費掉，這也是整個組織的損失。
不要自己抓著工作不放，尋找並創造出新的任務，才是主管的職責。
依循「知道→理解→會做」這個步驟，在屬員到達會做的階段之前，就把工作分擔出去、把機會讓給部屬，這時也要明示步驟和順序，並展示你願意給他機會的態度，如此一來，會使組織拿到最佳成果。
協助創造、提供機會，是主管的責任。如果員工兩次打擊，都是無安打的話，那麼將打擊次數增加到五次，便是主管的任務，出手次數越多，他們越能取得成果、成長茁壯。
主管應該為團隊搭建出這種舞臺，並學會把工作交辦出去。
- Point：替部屬將打擊次數從兩次增加到五次。
一直考80分，贏過偶爾考100分的人
總是要求部屬做到最好是不合理的。
即使只是一般優秀，主管也要依此給予肯定、稱讚。特別是在團隊比賽中，持續不斷得到70分、80分的人，比偶爾得到100分的人還更有價值。
有不足之處，應由你和團隊的其他成員來補足，好讓屬員可以盡情工作、放手發揮能力。
第一次和顧客碰面就能當場獲得訂單，當然是最好，但是，如果能取得下一次商談機會，也算是表現不錯，如果一味追求最優秀，不管是誰都會疲憊不堪，如果有做到一般優秀，你就可以馬上稱讚他，不用等到他做到最好。
稱讚時，不僅是看成果，也要依據關鍵績效指標（按：Key Performance Indicators，簡稱KPI），給予讚揚。例如，在銷售部門，透過蒐集潛在客戶名單、促成第二次商談機會等，可以提高公司訂單的總數量，都應該一個一個給予好評價，如此才能讓人產生成就感、激發部屬的幹勁。
- Point：讚揚員工不用等到對方有最佳表現，一般優秀就可以稱讚，依此激發幹勁。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！