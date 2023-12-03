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TNL+ 2023/12/03,
中東

地方媽媽的以色列戰時日常（下）：那天之後，我覺得一部份的我死了

地方媽媽的以色列戰時日常（下）：那天之後，我覺得一部份的我死了
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在以色列住了25年的R說：「我從來沒有過這種經驗。」 從事旅遊業的她，在工作時，常會跟客戶提到1948年的獨立戰爭、及1973年的贖罪日戰爭，這兩次相對慘烈的武裝衝突，但那就是像在講歷史一樣，「你想像不到自己會實際經歷這種事。」

「你想像不到自己會實際經歷這種事」

我問所有受訪者，10月7日改變了哪些事？

Anick說：「每件事都變了⋯⋯從最小的事，到最大的事，沒有一件事沒變⋯⋯活著變成一件150％更複雜的事⋯⋯每天例行事務好像都讓人無法承受，洗衣服、整理家務、每件例行事務，好像都讓人無法承受，好像都很難，我也覺得身體更疲倦。」

在以色列住了25年的R說：「我從來沒有過這種經驗。」 從事旅遊業的她，在工作時，常會跟客戶提到1948年的獨立戰爭、及1973年的贖罪日戰爭，這兩次相對慘烈的武裝衝突，但那就是像在講歷史一樣，「你想像不到自己會實際經歷這種事。」她說。

Lauren提到戰爭爆發一週後，她告訴自己，要像COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時期一樣，試著給女兒們建立某種課表與規律作息，但「隔天馬上破功，」她笑說，最後她決定放過自己與孩子們，輕鬆一點，但她還是試著帶兩個女兒做不同的日常事務：煮飯、採買、帶她們去附近一個有防空洞的公園放空，試著讓日子充實；她坦承，女兒們看了比較多的電視。

R的兒子有自閉症譜系障礙，幾年前，以色列因新冠肺炎一度封城、停課，那時，他們的生活也失去節奏，她說他們花了兩年的時間，才讓兒子「回到正常的軌道」。

Anick說她「不想變成恐懼的囚徒」，也不想讓讓這件事影響她的日常生活，困在家裡對孩子跟自己都不好，照常出門對大家都好，所以她還是會出門跟朋友見面、帶孩子出門；出門前，孩子們會跟她確認，目的地有沒有避難間或防空洞？警報響了怎麼辦？

三位受訪者也都還是必須面臨工作上的挑戰。停課期間，Lauren除了照顧兩個年幼的女兒，還得繼續在家工作，早上她五點起床，在女兒們醒來前做點工作，晚上女兒睡了，她會繼續工作到深夜。

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