【韓劇】《無人島的DIVA》七、八集評析：「海鷗、無人島」映照徐木河與尹蘭珠處境，殷莫萊背叛理由將會揭曉嗎？

文：抱成

本週《無人島的DIVA》的兩集，一樣「揭曉」許多埋藏在前面劇情的梗，但隨著真相越掘越深，醞釀已久的風暴，亦蓄勢待發。猶如停留海面許久的超級颱風，遲遲未向無人島襲來，因而更讓人心悸。

對觀眾、對主角徐木河，都有不同層次的解密。秘密之外更有秘密，逐夢於錯綜複雜的人生之中，因此角色們便有了苦難與他們的無可奈何。

「沒有人會故意變的卑鄙或拙劣。所有人，都會因各自的理由，變的迫切，變得⋯⋯毫無選擇。

這是看似反派的朴永關（殷莫萊的經紀人，尹蘭珠曾經的粉絲）所說的話。

在第六集，朴永關與徐木河在電梯裡討論代唱與公司所有權一事時，看起來像是朴永關的辯解。但是，這句辯解卻成了劇情的「預言」，眾角色因各自理由而迫切而行動。作為預言存在的劇情提示，讓觀眾對每個角色的「理由」感到好奇。

似乎走向老套敘事的《無人島的DIVA》，在套路跟反套路間反覆橫跳，如前面六集般在細節反轉。以下就第七集、第八集兩集分析。

（以下涉及劇情內容，請斟酌閱讀）

無人島的「海鷗」

「就算餓死也不會背叛妳」

這是徐木河的誓言。海鷗，就是尹蘭珠；無人島，就是兩人的困境。

海鷗即尹蘭珠，亦是徐木河唯一的朋友和唯一的偶像。但是，早已失去光芒的蘭珠又怎得捨得讓璀璨的木河內斂光芒呢？儘管痛苦，但尹蘭珠相信木河，因此公開代唱事實以成就木河。

「放棄自我」的命題，讓人聯想俄國作家契訶夫（Anton Chekhov）的悲喜劇《海鷗》，文青主角特列夫（Treplev）因夢想與愛情的雙向落空，最終望著自己用以示愛的海鷗屍體，在莊園湖畔舉槍自盡。此劇因每一個角色行為之荒謬，所以悲劇可笑，喜劇可悲。

《無人島的DIVA》並非悲喜劇，但在「海鷗」意象上或與契訶夫《海鷗》相似，象徵著「夢想」或「角色本身」，更在此劇延伸詮釋了追逐偶像的「粉絲」。

而風暴後發現的海鷗蛋，亦是未孵出的海鷗，象徵了「孵化中的夢想」、「角色間的信任與情誼」。被破的蛋，具現了「夢想」、「信任」的脆弱。

尹蘭珠、徐木河皆出現了「放棄自我」的抉擇，徐木河背叛了夢想與蘭珠信任，放棄歌手夢，為成就基浩甘願犧牲。

尹蘭珠則有兩次放棄，第一次放棄，尹蘭珠犧牲自我換來木河閃耀的機會，與木河欲放棄夢想以成就基浩平安的情感類似；第二次放棄，尹蘭珠因木河而認清現實，所以放棄爭取公司權益。

這些放棄，不是自殺，但無疑是演藝人生的「自殺」。

殺死了她們生命中的「海鷗」，也讓身為追求夢想的海鷗們折翼，更讓如海鷗般追逐偶像的「粉絲」失望。只有「擁抱」和「承諾」，能撫慰破碎的信任與受傷的粉絲。

這就不僅僅是蘭珠跟木河的關係了，還有蘭珠跟殷莫萊，還有殷莫萊（裴江熙飾）跟她的粉絲，或是殷莫萊自己，或許都是海鷗意象的發揮。（關於海鷗或海鷗蛋的詮釋，或相對於夢想、信任、追求、粉絲、偶像這些關鍵詞的聯想，或許僅是筆者腦補過度的結果，僅供參考。）

舞台對決

在尹蘭珠的決心下，徐木河代唱的事實被揭露，也讓節目對決，從前後輩對決，成了「來自無人島的神秘歌姬」對上「第二個尹蘭珠」的競爭，即兩位尹蘭珠粉絲徐木河與殷莫萊的對決。最後。以徐木河清澈美聲，徹底贏過殷莫萊有技巧但聲音緊張的嗓音。

此番情節不由得讓筆者想起迪士尼2006年的《歌舞青春》（High School Musical），主角特洛伊（Troy）、凱碧歐拉（Gabriella）在校內音樂劇徵選中，對抗強力姐弟檔夏培（Sharpay）跟雷恩（Ryan）。當時電影中，評審勝負的對決判定，是讓「嗓音清澈的抒情歌曲」贏過「唱歌炫技的動感舞曲」。

看《無人島的Diva》徐木河、殷莫萊的對抗時，就有此敘事法的熟悉感受，似是主角光環的延伸使用，似乎讓人出戲？

但其實在這裡的運用並不像《歌舞青春》僅是「風格的對決」，還有更多細節鋪陳。

第七集節目中的歌唱對決中，殷莫萊的聲音聽來緊縮，雖有技巧，但落敗並不意外。而殷莫萊亦非輕易失敗，而是因角色的不自信與憂鬱而導致失敗，在細節上有著墨。

這也讓人期待，後續劇情中，殷莫萊若克服了心魔。作為出道歌手，且有多年紮實訓練的她，是否能勝過徐木河呢？

閃耀

在尹蘭珠的捨身下，並在殷莫萊的襯托下，徐木河終於初次在世人眼中綻放初其耀眼光芒。美夢就此成真。對比此前故事種種艱辛、困難，顯得太過夢幻，所以劇情就來個急轉直下，讓木河明白基浩化名為姜保傑的不得已。

徐木河為了朋友基浩，勇敢地與鄭警官單獨見面，更在見面後拋下一切逃亡。

幸好，在姜保傑與姜遇學兩人的鼓勵下，徐木河明白了夢想之路的另一重意涵，明白自己能試圖獲取話語權守護友人。徐木河重新堅定夢想之路，不再抗拒召喚。

在營火之夜，徐木河感受到家庭般的溫暖，也重新堅定自己站上舞台的夢想，再度歌唱。

兄弟

兄弟間，原本試圖隱姓埋名的姜保傑，在第六集後半因木河的委屈，更在頂樓聽了木河清唱兩人約定改編成的浪漫曲調後，轉換立場，支持木河追夢。

而原本支持木河成為歌手的姜遇學，在聽聞家族祕密後，立場轉向保密派，立場看似也對調，但姜遇學卻在面對木河時心軟。因此，最後變成兄弟倆共同支持木河，且共同守護家庭。

三人之間，出現了三角關係。化名為姜保傑的鄭基浩，確實向木河表露自己不變的真心，且木河與基浩的互動亦在秘密揭曉後破冰，來往中逐漸升溫，暖化彼此的心防。