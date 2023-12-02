【韓劇】《無人島的DIVA》七、八集評析：「海鷗、無人島」映照徐木河與尹蘭珠處境，殷莫萊背叛理由將會揭曉嗎？

我們想讓你知道的是
在第六集，朴永關與徐木河在電梯裡討論代唱與公司所有權一事時，看起來像是朴永關的辯解，但卻成了劇情的「預言」，眾角色因各自理由而迫切而行動。似乎走向老套敘事的《無人島的DIVA》，在套路跟反套路間反覆橫跳，如前面六集般在細節反轉。以下就第七集、第八集兩集分析。
文：抱成
本週《無人島的DIVA》的兩集，一樣「揭曉」許多埋藏在前面劇情的梗，但隨著真相越掘越深，醞釀已久的風暴，亦蓄勢待發。猶如停留海面許久的超級颱風，遲遲未向無人島襲來，因而更讓人心悸。
對觀眾、對主角徐木河，都有不同層次的解密。秘密之外更有秘密，逐夢於錯綜複雜的人生之中，因此角色們便有了苦難與他們的無可奈何。
「沒有人會故意變的卑鄙或拙劣。所有人，都會因各自的理由，變的迫切，變得⋯⋯毫無選擇。
這是看似反派的朴永關（殷莫萊的經紀人，尹蘭珠曾經的粉絲）所說的話。
在第六集，朴永關與徐木河在電梯裡討論代唱與公司所有權一事時，看起來像是朴永關的辯解。但是，這句辯解卻成了劇情的「預言」，眾角色因各自理由而迫切而行動。作為預言存在的劇情提示，讓觀眾對每個角色的「理由」感到好奇。
似乎走向老套敘事的《無人島的DIVA》，在套路跟反套路間反覆橫跳，如前面六集般在細節反轉。以下就第七集、第八集兩集分析。
（以下涉及劇情內容，請斟酌閱讀）
無人島的「海鷗」
「就算餓死也不會背叛妳」
這是徐木河的誓言。海鷗，就是尹蘭珠；無人島，就是兩人的困境。
海鷗即尹蘭珠，亦是徐木河唯一的朋友和唯一的偶像。但是，早已失去光芒的蘭珠又怎得捨得讓璀璨的木河內斂光芒呢？儘管痛苦，但尹蘭珠相信木河，因此公開代唱事實以成就木河。
「放棄自我」的命題，讓人聯想俄國作家契訶夫（Anton Chekhov）的悲喜劇《海鷗》，文青主角特列夫（Treplev）因夢想與愛情的雙向落空，最終望著自己用以示愛的海鷗屍體，在莊園湖畔舉槍自盡。此劇因每一個角色行為之荒謬，所以悲劇可笑，喜劇可悲。
《無人島的DIVA》並非悲喜劇，但在「海鷗」意象上或與契訶夫《海鷗》相似，象徵著「夢想」或「角色本身」，更在此劇延伸詮釋了追逐偶像的「粉絲」。
而風暴後發現的海鷗蛋，亦是未孵出的海鷗，象徵了「孵化中的夢想」、「角色間的信任與情誼」。被破的蛋，具現了「夢想」、「信任」的脆弱。
尹蘭珠、徐木河皆出現了「放棄自我」的抉擇，徐木河背叛了夢想與蘭珠信任，放棄歌手夢，為成就基浩甘願犧牲。
尹蘭珠則有兩次放棄，第一次放棄，尹蘭珠犧牲自我換來木河閃耀的機會，與木河欲放棄夢想以成就基浩平安的情感類似；第二次放棄，尹蘭珠因木河而認清現實，所以放棄爭取公司權益。
這些放棄，不是自殺，但無疑是演藝人生的「自殺」。
殺死了她們生命中的「海鷗」，也讓身為追求夢想的海鷗們折翼，更讓如海鷗般追逐偶像的「粉絲」失望。只有「擁抱」和「承諾」，能撫慰破碎的信任與受傷的粉絲。
這就不僅僅是蘭珠跟木河的關係了，還有蘭珠跟殷莫萊，還有殷莫萊（裴江熙飾）跟她的粉絲，或是殷莫萊自己，或許都是海鷗意象的發揮。（關於海鷗或海鷗蛋的詮釋，或相對於夢想、信任、追求、粉絲、偶像這些關鍵詞的聯想，或許僅是筆者腦補過度的結果，僅供參考。）
舞台對決
在尹蘭珠的決心下，徐木河代唱的事實被揭露，也讓節目對決，從前後輩對決，成了「來自無人島的神秘歌姬」對上「第二個尹蘭珠」的競爭，即兩位尹蘭珠粉絲徐木河與殷莫萊的對決。最後。以徐木河清澈美聲，徹底贏過殷莫萊有技巧但聲音緊張的嗓音。
此番情節不由得讓筆者想起迪士尼2006年的《歌舞青春》（High School Musical），主角特洛伊（Troy）、凱碧歐拉（Gabriella）在校內音樂劇徵選中，對抗強力姐弟檔夏培（Sharpay）跟雷恩（Ryan）。當時電影中，評審勝負的對決判定，是讓「嗓音清澈的抒情歌曲」贏過「唱歌炫技的動感舞曲」。
看《無人島的Diva》徐木河、殷莫萊的對抗時，就有此敘事法的熟悉感受，似是主角光環的延伸使用，似乎讓人出戲？
但其實在這裡的運用並不像《歌舞青春》僅是「風格的對決」，還有更多細節鋪陳。
第七集節目中的歌唱對決中，殷莫萊的聲音聽來緊縮，雖有技巧，但落敗並不意外。而殷莫萊亦非輕易失敗，而是因角色的不自信與憂鬱而導致失敗，在細節上有著墨。
這也讓人期待，後續劇情中，殷莫萊若克服了心魔。作為出道歌手，且有多年紮實訓練的她，是否能勝過徐木河呢？
閃耀
在尹蘭珠的捨身下，並在殷莫萊的襯托下，徐木河終於初次在世人眼中綻放初其耀眼光芒。美夢就此成真。對比此前故事種種艱辛、困難，顯得太過夢幻，所以劇情就來個急轉直下，讓木河明白基浩化名為姜保傑的不得已。
徐木河為了朋友基浩，勇敢地與鄭警官單獨見面，更在見面後拋下一切逃亡。
幸好，在姜保傑與姜遇學兩人的鼓勵下，徐木河明白了夢想之路的另一重意涵，明白自己能試圖獲取話語權守護友人。徐木河重新堅定夢想之路，不再抗拒召喚。
在營火之夜，徐木河感受到家庭般的溫暖，也重新堅定自己站上舞台的夢想，再度歌唱。
兄弟
兄弟間，原本試圖隱姓埋名的姜保傑，在第六集後半因木河的委屈，更在頂樓聽了木河清唱兩人約定改編成的浪漫曲調後，轉換立場，支持木河追夢。
而原本支持木河成為歌手的姜遇學，在聽聞家族祕密後，立場轉向保密派，立場看似也對調，但姜遇學卻在面對木河時心軟。因此，最後變成兄弟倆共同支持木河，且共同守護家庭。
三人之間，出現了三角關係。化名為姜保傑的鄭基浩，確實向木河表露自己不變的真心，且木河與基浩的互動亦在秘密揭曉後破冰，來往中逐漸升溫，暖化彼此的心防。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
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