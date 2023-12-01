德國人悼念基辛格，其實是十分「不德國」

德國人悼念基辛格（Henry Kissinger），其實是十分不德國（un-German）的一件事。

只因這位政治人物所涉及的戰爭，與德國人戰後重和平和反對軍事行動的價值觀不匹配。因著二戰的死傷枕藉，許多家庭都有祖輩命喪這場浩劫，使到德國人對於戰爭很反感。小布殊的美國和貝理雅的英國出兵伊拉克，德國一片反對聲浪。

按《Stern》雜誌該年調查，近七成人反對德國參戰 ；而德國人今天對兩人的評價，仍然很受這場戰爭影響。至於去年德國軍援烏克蘭，也在一大片爭議和反對聲音下進行。

然而基辛格倡導在越戰時轟炸柬埔寨，導致超過十萬人死亡；此外亦支持南美皮諾切特獨裁政權。今天到各大德媒臉書新聞一看，卻不乏悼念基辛格的留言，亦有讚揚他是政治家者。或許因為年代久遠，一些德國人都遺忘了他的行徑，自然不會聯想到他在戰爭中的主導角色。

在德國提到基辛格，三十歲以下的人聽聞過他的人不多，四五十歲的都會記得他曾是外交新聞常客，也多次來德國參與國際關係研討會，與很多德國政要交流。六十年代或以前出生的，就會記得他是美國國務卿，而且是社民黨總理施密特（Helmut Schmidt）多年好友。

對基辛格最有感受者，或許都是他家鄉菲爾特（Fürth）的人。他在這個紐倫堡附近的城市渡過了人生頭十多年，而且終身是該地足球球會Greuther Fürth（港譯「格雷特霍夫」，港裔林志堅曾在幾年前短暫效力）球迷。他任職國務卿時，每週都會叫助理告訴他球隊的比賽結果。今年他在當地慶祝百歲生辰，亦有一群穿著該隊隊服的年輕人為他唱生日歌。

常有人討論，有沒有人無論講母語還是外語都有外國口音，答題者多會提到基辛格。他的英文有德國口音，德文則有英文口音。事因他少年時代才到美國生活，所以英文帶德國腔；在美生活了幾十年，習慣講英文，德文又沾染了英文腔調。他與阿諾舒華辛力加兩人，常被取笑居美幾十年英文還是很重德文腔。