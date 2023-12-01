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2023/12/01,
印太

上百人遭騙赴緬甸從事「高薪工作」，馬來西亞「豬仔」獲救平安回國

上百人遭騙赴緬甸從事「高薪工作」，馬來西亞「豬仔」獲救平安回國
圖為2022年12月21日，從緬甸獲救的馬來西亞「豬仔」抵達吉隆坡國際機場，非此事件當事人照片。Photo Credit: GettyImages

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共有121名被騙到緬甸從事詐騙活動的馬來西亞公民，在外交部和中國安排及幫助下，於今日凌晨終於返國，與家人團聚。這群獲救的馬來西亞男女人數達128人，但其中有7人因其他因素無法返國，當中包括男性107人、女性14人。救援返國的馬來西亞人中，以來自東馬砂拉越（Sarawak）人數最多，共有54人。

（中央社）馬來西亞人被騙赴緬甸賺取高薪時有所聞，政府多次進行救援行動，今天凌晨又有121名獲救的馬來西亞男女平安返回吉隆坡國際機場與家人團聚。

這群獲救的馬來西亞男女人數達128人，但其中有7人因其他因素無法返國，今天凌晨抵達吉隆坡國際機場的有121人，包括男性107人、女性14人。救援返國的馬來西亞人中，以來自東馬砂拉越（Sarawak）人數最多，共有54人。

馬來西亞人陷入緬甸打工騙局時有所聞，詐騙集團手法也進階2.0版本，從原本誘騙提供高薪為由讓求職者上當，直到出國赴緬甸才知是從事詐騙工作，如今詐騙集團改變策略，偽稱求職者可成為產品經銷商並到海外大顯身手，開拓事業版圖，不少馬來西亞人受騙。

根據馬來西亞媒體報導，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）發現緬甸詐騙集團從昔日提供高薪誘因改稱提供商機，讓求職者墜入詐騙圈套。

馬來西亞目前有多少人受困緬甸詐騙集團，雖沒有精確統計數字，但馬來西亞國際人道主義組織稱據信有逾1000名大馬人仍受困緬甸，被迫從事詐騙，仍無法全數救出。

馬來西亞經濟於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐步復甦，但多數馬來西亞民眾仍感受生活物價上漲壓力，如果詐騙集團改變詐騙策略，將導致涉世未深的求職者上當，直到出國抵達緬甸才發現成為「豬仔」。

馬來西亞國際人道主義組織曾經揭露詐騙集團對待「豬仔」的殘忍行徑，這群被騙赴緬甸的大馬人如果違抗詐騙集團命令，將會受到毆打、囚禁與禁食等命運，他們被囚禁地點戒備森嚴，詐騙集團分子多持有武器並嚴格看守，難有逃跑機會。

尤有甚者，如果沒有達到詐騙集團「業績」要求，更遭到拳腳相向的悲慘命運。也有家屬曾接獲詐騙集團恐嚇，要求支付馬幣120萬令吉（約新台幣840萬元）贖金，才會釋放被騙赴緬甸的「豬仔」。

馬來西亞媒體報導，詐騙集團多是謊稱會提供諸如月薪馬幣1萬5000令吉（新台幣10萬元）待遇，這在大馬已是相當優渥薪水，這群馬來西亞人先被誘騙到泰國，聲稱要在當地培訓再赴他國工作，結果被綁赴緬甸，另有人是被熟識朋友設局騙到緬甸。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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