上百人遭騙赴緬甸從事「高薪工作」，馬來西亞「豬仔」獲救平安回國
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共有121名被騙到緬甸從事詐騙活動的馬來西亞公民，在外交部和中國安排及幫助下，於今日凌晨終於返國，與家人團聚。這群獲救的馬來西亞男女人數達128人，但其中有7人因其他因素無法返國，當中包括男性107人、女性14人。救援返國的馬來西亞人中，以來自東馬砂拉越（Sarawak）人數最多，共有54人。
（中央社）馬來西亞人被騙赴緬甸賺取高薪時有所聞，政府多次進行救援行動，今天凌晨又有121名獲救的馬來西亞男女平安返回吉隆坡國際機場與家人團聚。
這群獲救的馬來西亞男女人數達128人，但其中有7人因其他因素無法返國，今天凌晨抵達吉隆坡國際機場的有121人，包括男性107人、女性14人。救援返國的馬來西亞人中，以來自東馬砂拉越（Sarawak）人數最多，共有54人。
馬來西亞人陷入緬甸打工騙局時有所聞，詐騙集團手法也進階2.0版本，從原本誘騙提供高薪為由讓求職者上當，直到出國赴緬甸才知是從事詐騙工作，如今詐騙集團改變策略，偽稱求職者可成為產品經銷商並到海外大顯身手，開拓事業版圖，不少馬來西亞人受騙。
根據馬來西亞媒體報導，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）發現緬甸詐騙集團從昔日提供高薪誘因改稱提供商機，讓求職者墜入詐騙圈套。
馬來西亞目前有多少人受困緬甸詐騙集團，雖沒有精確統計數字，但馬來西亞國際人道主義組織稱據信有逾1000名大馬人仍受困緬甸，被迫從事詐騙，仍無法全數救出。
馬來西亞經濟於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後逐步復甦，但多數馬來西亞民眾仍感受生活物價上漲壓力，如果詐騙集團改變詐騙策略，將導致涉世未深的求職者上當，直到出國抵達緬甸才發現成為「豬仔」。
馬來西亞國際人道主義組織曾經揭露詐騙集團對待「豬仔」的殘忍行徑，這群被騙赴緬甸的大馬人如果違抗詐騙集團命令，將會受到毆打、囚禁與禁食等命運，他們被囚禁地點戒備森嚴，詐騙集團分子多持有武器並嚴格看守，難有逃跑機會。
尤有甚者，如果沒有達到詐騙集團「業績」要求，更遭到拳腳相向的悲慘命運。也有家屬曾接獲詐騙集團恐嚇，要求支付馬幣120萬令吉（約新台幣840萬元）贖金，才會釋放被騙赴緬甸的「豬仔」。
馬來西亞媒體報導，詐騙集團多是謊稱會提供諸如月薪馬幣1萬5000令吉（新台幣10萬元）待遇，這在大馬已是相當優渥薪水，這群馬來西亞人先被誘騙到泰國，聲稱要在當地培訓再赴他國工作，結果被綁赴緬甸，另有人是被熟識朋友設局騙到緬甸。
新聞來源
- 遭騙赴緬甸成「豬仔」 逾百馬來西亞人獲救（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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