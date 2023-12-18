史景遷《曹寅與康熙》：《紅樓夢》有一段似乎指涉曹寅，是為皇上採買西洋奇貨的總代理

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康熙三十四年，曹寅向朝廷進獻一錠墨，為罕見精品，除此之外，沒有記載曹寅曾獻禮給皇帝。但是曹寅的孫子曹雪芹在《紅樓夢》中多處提到西洋物品，史家推斷曹寅可能與洋商時常往來，也可能曹寅身負向朝廷進獻罕見洋貨的任務。
文：史景遷（Jonathan D. Spence）
辦皇差
曹寅身為織造、介入購銅、協助賑濟米糧，而涉入一般官僚體系的運作，以及省府的日常業務，但他實為替康熙辦差。此外，他和其他織造還要替康熙辦一些與省級官府無涉的差事。
其中一件差事就是為康熙蒐羅珍品。李煦進獻了不少罕見物品給朝廷：外國的漆器盒子、碟子、筆筒；鑲金嵌銀的珠寶盒；各色的檸檬、荔枝、木瓜、肉桂油及玫瑰油；剛摘下的早春新芽或冬蔬；衣領、袖口鑲刺華麗的芍藥圖案；蜜餞水果；珍稀書籍。有一回，康熙告誡他的奢華揮霍，但也特別褒揚他的精緻物品。
有時，康熙會對這類事情有特殊的興趣。譬如，康熙三十二年，李煦「尋得幾個女孩子，要教一班戲送進，以博皇上一笑」。康熙聽說之後，派出宮中知名的音樂教席葉國禎南下教唱。康熙告訴李煦與曹寅之子曹顒，說他有一回還親自教授絲竹樂理：
但令做器好竹，爾等傳於蘇州清客周姓的老人，他家會做樂器的人併各樣好竹子，多選些進來，還問他可以知律呂有人一同送來。但他年老了走不得，必打發要緊人來才好。
李煦回說他已找到這人，名叫周啟蘭。可是他年紀太大，無法長途跋涉，於是推薦了兩個人，今已護送他們進京。「好竹」產自浙江，最好能在冬季砍下，不過，今歲好竹已售罄，不過一旦新竹砍下，他會即刻採購。
有一次，皇上諭令三織造遴選合適人選，前往東瀛訪察。他們從杭州織造府找了一位「烏林達」，他是漢族包衣，名叫莫爾森。後來，聖芳濟各會修士康和之（Franciscan della Chiesa）說莫爾森是「有遠見的探險家」，或許是溢美之詞。當他們回報已經準備就緒時，收到批示：「千萬不可露出行跡方好。」
康熙四十年七月九日，莫爾森扮成商人，祕密自上海乘船出發。十一月，莫爾森返回寧波，隨即動身北上進京，向皇上奏報。二十七年後，雍正還想起莫爾森這趟東瀛使命。莫爾森的奏報多有不實，說日本人「軟弱而順從」，但他這趟使命拓展了中國人對外國的了解。從硃批來看，莫爾森顯然觀察過日本的海運和貿易活動。
康熙三十四年，曹寅向朝廷進獻一錠墨（譯註：即蘭臺精英墨），為罕見精品，除此之外，沒有記載曹寅曾獻禮給皇帝。但是曹寅的孫子曹雪芹在《紅樓夢》中多處提到西洋物品，史家推斷曹寅可能與洋商時常往來，也可能曹寅身負向朝廷進獻罕見洋貨的任務。賈府所使用的洋貨有令來訪村婦大驚失色的大鐘，精雕細琢的鼻煙盒，上頭飾有「黃髮赤身女子，兩肋又有肉翅」。
《紅樓夢》有一段似乎指涉曹寅，是為皇上採買西洋奇貨的總代理。要是認為曹雪芹筆下的情節都是取材自曹家的往事，恐怕會有貽笑大方之虞，但這段情節可能是真有所本。曹雪芹提到甄家曾四度接駕，這顯然是指康熙南巡時曹寅曾接駕四次；而且《紅樓夢》裡重要的情節鮮少與甄家有關。
與曹雪芹同時代、學識最淵博的評論家脂硯說書中所提涉及甄家的事是「真有是事」，並說底下這段說的是真的、且極為重要的。家裡的趙嬤嬤在此說道：
還有如今在江南的甄家，哎喲喲，好勢派！獨他家接駕四次，如不是我們親眼所見，告訴誰誰也不信的。別講銀子成了泥土，憑是世上所有的，沒有不是堆山填海的……
王熙鳳回說她也聽說了，但始終不明白甄家為何如此富有。
告訴奶奶一句話，也不過是拿著皇帝家的銀子往皇帝身上使罷了！誰家有那些錢買個虛熱鬧去？
虛熱鬧」是指洋貨。就在上述這段話的前面，這幾人也提到南巡。王熙鳳先說：
我們王府也預備過一次。那時我爺爺單管各國進貢朝賀的事，凡有外國人來，都是我們家養活。粵、閩、滇、浙所有的洋船貨物都是我們家的。
趙嬤嬤回說：
那是誰不知道？如今還有個口號呢，說「東海少了白玉床，龍王請來江南王」，這說的就是奶奶府上了。
另外還有四項證據顯示曹寅與洋人有相當的接觸，而充當皇帝與洋人的中間人。第一，江寧織造衙門旁邊就是基督教堂。第二，康熙至少有兩次南巡在作為臨時行宮的江寧織造衙門召見傳教士。第三，康熙皇帝特別諭令包衣要習於陪同洋人，而織造也被召來與洋人商議。第四，與江西傳教士有不少餽贈往來，主要品項是葡萄酒。這種狀況大概在江蘇也很盛行。
不過，曹寅的奏摺裡並未提到洋人。後人所知曹寅最不尋常的差事，就是把御賜禮品分送給佛寺。有時三大織造會一同行事，在康熙四十七年送了一尊佛像給普陀山就是一例。李煦與曹寅護送佛像至揚州，然後曹寅再親自護送佛像到杭州，交給杭州織造孫文成。經過一番討論之後，孫文成先啟程前去普陀山準備安置佛像事宜，然後曹寅的堂弟曹宜再護送佛像循海路運至島上的寺院。
這類事情通常是由曹寅親自安排的。他們經手的大批御賜禮品大多是送給鄰近揚州的金山寺和高旻寺，康熙特別喜愛這兩大寺廟，甚至在南巡時以這兩處寺廟作為駐蹕的行宮。金山寺位處鎮江府附近的島上，房舍錯落岸邊，後有巨大石階通向十層寶塔。
高旻寺則在揚州南方十五里處，建在林木蓊鬱的崖岸之上。寺院裡祭拜三世佛，並特闢新殿供奉康熙御賜的金佛。天寧寺位於揚州西北方，該區以花市、茶坊聞名，寺內供奉阿彌陀佛，御賜的禮物通常是由李煦處理，李煦甚至還向當地商人募得一萬四千兩銀子的「善款」修繕天寧寺。
康熙四十二、四十三年，曹寅齎御筆親書至金山寺。如果這些字真的都是康熙所寫的，那麼這僅僅花費他的時間和紙張而已，但曹寅付出的代價則相當可觀。他先要將御書摹印在匾額上，掛在寺內供人瞻仰，然後再刻在石頭上，並公開展示。康熙四十三、四十四年，皇帝欽賜高旻寺御書；皇帝特別指示曹寅速速進呈康熙四十三年御書的碑文拓墨，這或許是皇帝想要瞧瞧自己碑文摹勒的功力。
遞送皇帝的欽賜御書和其他禮品多是例行公事。但是也有例外。康熙四十三年冬，康熙欽賜高旻寺一尊金佛，曹寅必須入山帶回一位頑固的隱僧。曹寅奏報：
但寺內無僧主持……訪得馬迹山有臣僧紀蔭，避世焚修，可以勝任。臣寅會同臣李煦率揚州文武官員商民人等，具啟延請，臣僧紀蔭再三固辭，隨又敦致高旻寺乃皇上臨幸之地，且賜有金佛，關係重大，主持必須得人，此正和尚報恩之時等語。臣僧紀蔭遂欣然就道。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！