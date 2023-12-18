史景遷《曹寅與康熙》：《紅樓夢》有一段似乎指涉曹寅，是為皇上採買西洋奇貨的總代理

文：史景遷（Jonathan D. Spence）

辦皇差

曹寅身為織造、介入購銅、協助賑濟米糧，而涉入一般官僚體系的運作，以及省府的日常業務，但他實為替康熙辦差。此外，他和其他織造還要替康熙辦一些與省級官府無涉的差事。

其中一件差事就是為康熙蒐羅珍品。李煦進獻了不少罕見物品給朝廷：外國的漆器盒子、碟子、筆筒；鑲金嵌銀的珠寶盒；各色的檸檬、荔枝、木瓜、肉桂油及玫瑰油；剛摘下的早春新芽或冬蔬；衣領、袖口鑲刺華麗的芍藥圖案；蜜餞水果；珍稀書籍。有一回，康熙告誡他的奢華揮霍，但也特別褒揚他的精緻物品。

有時，康熙會對這類事情有特殊的興趣。譬如，康熙三十二年，李煦「尋得幾個女孩子，要教一班戲送進，以博皇上一笑」。康熙聽說之後，派出宮中知名的音樂教席葉國禎南下教唱。康熙告訴李煦與曹寅之子曹顒，說他有一回還親自教授絲竹樂理：

但令做器好竹，爾等傳於蘇州清客周姓的老人，他家會做樂器的人併各樣好竹子，多選些進來，還問他可以知律呂有人一同送來。但他年老了走不得，必打發要緊人來才好。

李煦回說他已找到這人，名叫周啟蘭。可是他年紀太大，無法長途跋涉，於是推薦了兩個人，今已護送他們進京。「好竹」產自浙江，最好能在冬季砍下，不過，今歲好竹已售罄，不過一旦新竹砍下，他會即刻採購。

有一次，皇上諭令三織造遴選合適人選，前往東瀛訪察。他們從杭州織造府找了一位「烏林達」，他是漢族包衣，名叫莫爾森。後來，聖芳濟各會修士康和之（Franciscan della Chiesa）說莫爾森是「有遠見的探險家」，或許是溢美之詞。當他們回報已經準備就緒時，收到批示：「千萬不可露出行跡方好。」

康熙四十年七月九日，莫爾森扮成商人，祕密自上海乘船出發。十一月，莫爾森返回寧波，隨即動身北上進京，向皇上奏報。二十七年後，雍正還想起莫爾森這趟東瀛使命。莫爾森的奏報多有不實，說日本人「軟弱而順從」，但他這趟使命拓展了中國人對外國的了解。從硃批來看，莫爾森顯然觀察過日本的海運和貿易活動。

康熙三十四年，曹寅向朝廷進獻一錠墨（譯註：即蘭臺精英墨），為罕見精品，除此之外，沒有記載曹寅曾獻禮給皇帝。但是曹寅的孫子曹雪芹在《紅樓夢》中多處提到西洋物品，史家推斷曹寅可能與洋商時常往來，也可能曹寅身負向朝廷進獻罕見洋貨的任務。賈府所使用的洋貨有令來訪村婦大驚失色的大鐘，精雕細琢的鼻煙盒，上頭飾有「黃髮赤身女子，兩肋又有肉翅」。

《紅樓夢》有一段似乎指涉曹寅，是為皇上採買西洋奇貨的總代理。要是認為曹雪芹筆下的情節都是取材自曹家的往事，恐怕會有貽笑大方之虞，但這段情節可能是真有所本。曹雪芹提到甄家曾四度接駕，這顯然是指康熙南巡時曹寅曾接駕四次；而且《紅樓夢》裡重要的情節鮮少與甄家有關。

與曹雪芹同時代、學識最淵博的評論家脂硯說書中所提涉及甄家的事是「真有是事」，並說底下這段說的是真的、且極為重要的。家裡的趙嬤嬤在此說道：

還有如今在江南的甄家，哎喲喲，好勢派！獨他家接駕四次，如不是我們親眼所見，告訴誰誰也不信的。別講銀子成了泥土，憑是世上所有的，沒有不是堆山填海的……

王熙鳳回說她也聽說了，但始終不明白甄家為何如此富有。

告訴奶奶一句話，也不過是拿著皇帝家的銀子往皇帝身上使罷了！誰家有那些錢買個虛熱鬧去？

虛熱鬧」是指洋貨。就在上述這段話的前面，這幾人也提到南巡。王熙鳳先說：

我們王府也預備過一次。那時我爺爺單管各國進貢朝賀的事，凡有外國人來，都是我們家養活。粵、閩、滇、浙所有的洋船貨物都是我們家的。

趙嬤嬤回說：

那是誰不知道？如今還有個口號呢，說「東海少了白玉床，龍王請來江南王」，這說的就是奶奶府上了。

另外還有四項證據顯示曹寅與洋人有相當的接觸，而充當皇帝與洋人的中間人。第一，江寧織造衙門旁邊就是基督教堂。第二，康熙至少有兩次南巡在作為臨時行宮的江寧織造衙門召見傳教士。第三，康熙皇帝特別諭令包衣要習於陪同洋人，而織造也被召來與洋人商議。第四，與江西傳教士有不少餽贈往來，主要品項是葡萄酒。這種狀況大概在江蘇也很盛行。

不過，曹寅的奏摺裡並未提到洋人。後人所知曹寅最不尋常的差事，就是把御賜禮品分送給佛寺。有時三大織造會一同行事，在康熙四十七年送了一尊佛像給普陀山就是一例。李煦與曹寅護送佛像至揚州，然後曹寅再親自護送佛像到杭州，交給杭州織造孫文成。經過一番討論之後，孫文成先啟程前去普陀山準備安置佛像事宜，然後曹寅的堂弟曹宜再護送佛像循海路運至島上的寺院。

這類事情通常是由曹寅親自安排的。他們經手的大批御賜禮品大多是送給鄰近揚州的金山寺和高旻寺，康熙特別喜愛這兩大寺廟，甚至在南巡時以這兩處寺廟作為駐蹕的行宮。金山寺位處鎮江府附近的島上，房舍錯落岸邊，後有巨大石階通向十層寶塔。

高旻寺則在揚州南方十五里處，建在林木蓊鬱的崖岸之上。寺院裡祭拜三世佛，並特闢新殿供奉康熙御賜的金佛。天寧寺位於揚州西北方，該區以花市、茶坊聞名，寺內供奉阿彌陀佛，御賜的禮物通常是由李煦處理，李煦甚至還向當地商人募得一萬四千兩銀子的「善款」修繕天寧寺。

康熙四十二、四十三年，曹寅齎御筆親書至金山寺。如果這些字真的都是康熙所寫的，那麼這僅僅花費他的時間和紙張而已，但曹寅付出的代價則相當可觀。他先要將御書摹印在匾額上，掛在寺內供人瞻仰，然後再刻在石頭上，並公開展示。康熙四十三、四十四年，皇帝欽賜高旻寺御書；皇帝特別指示曹寅速速進呈康熙四十三年御書的碑文拓墨，這或許是皇帝想要瞧瞧自己碑文摹勒的功力。

遞送皇帝的欽賜御書和其他禮品多是例行公事。但是也有例外。康熙四十三年冬，康熙欽賜高旻寺一尊金佛，曹寅必須入山帶回一位頑固的隱僧。曹寅奏報：