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2023/12/02,
國際

【國際新聞圖輯】30隻皮卡丘曼谷商場跳舞、韓國禁吃狗肉業者揚言放生200萬隻狗、蘇丹內戰710萬人面臨糧食危機

【國際新聞圖輯】30隻皮卡丘曼谷商場跳舞、韓國禁吃狗肉業者揚言放生200萬隻狗、蘇丹內戰710萬人面臨糧食危機
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我們想讓你知道的是

聯合國將11月25日定為「國際終止婦女受暴日」。義大利在11月初發生一起駭人命案，一名22歲女大生遭前男友殺害，憤怒的義大利人在25日走上街頭，大大小小的示威遊行遍佈義大利街頭，抗議者呼籲義大利政府正視性別暴力和父權問題。

韓國政府11月17日宣布，將在2027年頒佈特別法令，禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉，引來狗農場的經營者不滿，載著上百隻狗前往青瓦台附近抗議。

韓國狗農場協會向來持反對意見，他們指出，法令若通過將有3500家養殖業者、3000家餐廳的生意受損，更主張禁止吃狗肉有為人們「吃的權利」。

經過七天的停戰，加薩走廊的空襲警報再度響起。以色列政府聲稱，哈瑪斯違反停火協議，在休戰期間發射一枚火箭炮。12月1日，就在協議到期的幾分鐘後，以色列當局宣布回到作戰狀態，意味著戰爭將會繼續。

過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。

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聯合國將11月25日定為「國際終止婦女受暴日」，今（2023）年，聯合國特別訂定為期16天的倡議活動，活動在12月10日國際人權日落幕。

11月初，一名22歲的女大學生切克婷（Giulia Cecchettin）在畢業前夕，被前男友圖瑞塔（Filippo Turetta）毆打致死，引發社會群情激憤。在25日這一天，在義大利首都羅馬、米蘭和那不勒斯等地的街頭出現示威潮，希望提高義大利對性別暴力、父權主義問題的重視。

根據義大利內政部統計，截至11月12日，義大利一共發生102起女性受暴事件，其中有82起的加害者是家庭成員、現任或前任伴侶。

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11月27日，30隻皮卡丘在泰國曼谷的中央世界購物商場跳舞，迎接即將到來的聖誕假期。

今（2023）年，中央世界購物商場舉辦的聖誕活動，主打與Pokemon Go合作，以皮卡丘來裝飾母公司旗下的各家商場。其中，最引人注目的，正是座落在中央世界購物商場，與聖誕樹並肩站立，高達15公尺，相當於三層樓高的巨型充氣皮卡丘。

這個活動吸引大量寶可夢玩家與粉絲，頭戴皮卡丘的裝飾，齊聚在購物中心廣場觀賞「皮卡丘們」的舞蹈表演。

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11月28日，民眾在美國眾議院前升起一顆巨大的氣球，抗議共和黨籍的聯邦眾議員桑托斯（George Santos）滿嘴謊言，並要求他下台。

2022年，桑托斯在眾議員選舉期間，謊稱自己的血統、學歷和過去經歷。桑托斯後來也親自坦承撒謊，遭到民眾撻伐，也成為政論節目和新聞的嘲諷對象，更遭到眾議院倫理委員會和聯邦法院調查。

儘管如此，桑托斯堅稱自己不會辭職，更直言這是一種霸凌。外媒形容桑托斯儘管「四面楚歌仍目中無人」，不過，眾議院表示，近日將舉行投票決議是否將桑托斯驅逐國會。

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在韓國政府宣布將於年底通過禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉的特別法案後，200多名狗農場主人在11月30日這天，聚集在青瓦台附近示威，更揚言要在首爾地標或政府官員官邸附近，放生200萬隻狗。

在韓國，吃狗肉的傳統維持超過百年，傳統上認為吃狗肉可以消暑，但隨著人們逐漸認為吃狗肉是虐待動物，加上越來越多家庭飼養寵物狗，韓國國內禁止吃狗肉的聲浪也越來越大。

不過，狗農場的經營者和相關業者向來持反對意見。他們指出，法令若通過將有3500家養殖業者、3000家餐廳的生意受損，更主張禁止吃狗肉有為人們「吃的權利」。

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蘇丹爆發內戰至今已經超過七個月，再加上南蘇丹爆發洪災，使得人民流離失所，耕地被破壞，影響生計。根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，今年4到7月間，南蘇丹境內共有710萬人面臨糧食危機、160萬孩童正面對逐漸惡化的營養不良。

11月30日，攝影師拍下在南蘇丹班提烏（Bentiu）地區一座國內流離失所者（Internally Displaced Persons）營區的婦女，正在洗衣服。


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11月30日是停戰協議到期前的最後一天，加薩走廊的居民阿布泰瑪（Nabil Abu Tuaima ）回到家中，檢查被砲火攻擊後的房屋。

自從11月24日，以色列和哈瑪斯達成休戰協議以來，加薩走廊的居民得以度過7天沒有砲火聲響的日子。多數的居民利用這段時間，找尋食物、燃料和其他援助。

不過，就在協議即將到期前，加薩走廊南部的空襲警報再度響起。以色列政府聲稱，哈瑪斯違反停火協議，朝以色列發射一枚火箭炮。12月1日，就在協議到期的幾分鐘後，以色列當局宣布回到作戰狀態，戰爭再度爆發。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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