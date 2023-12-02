【國際新聞圖輯】30隻皮卡丘曼谷商場跳舞、韓國禁吃狗肉業者揚言放生200萬隻狗、蘇丹內戰710萬人面臨糧食危機
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聯合國將11月25日定為「國際終止婦女受暴日」。義大利在11月初發生一起駭人命案，一名22歲女大生遭前男友殺害，憤怒的義大利人在25日走上街頭，大大小小的示威遊行遍佈義大利街頭，抗議者呼籲義大利政府正視性別暴力和父權問題。
韓國政府11月17日宣布，將在2027年頒佈特別法令，禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉，引來狗農場的經營者不滿，載著上百隻狗前往青瓦台附近抗議。
韓國狗農場協會向來持反對意見，他們指出，法令若通過將有3500家養殖業者、3000家餐廳的生意受損，更主張禁止吃狗肉有為人們「吃的權利」。
經過七天的停戰，加薩走廊的空襲警報再度響起。以色列政府聲稱，哈瑪斯違反停火協議，在休戰期間發射一枚火箭炮。12月1日，就在協議到期的幾分鐘後，以色列當局宣布回到作戰狀態，意味著戰爭將會繼續。
過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。
聯合國將11月25日定為「國際終止婦女受暴日」，今（2023）年，聯合國特別訂定為期16天的倡議活動，活動在12月10日國際人權日落幕。
11月初，一名22歲的女大學生切克婷（Giulia Cecchettin）在畢業前夕，被前男友圖瑞塔（Filippo Turetta）毆打致死，引發社會群情激憤。在25日這一天，在義大利首都羅馬、米蘭和那不勒斯等地的街頭出現示威潮，希望提高義大利對性別暴力、父權主義問題的重視。
根據義大利內政部統計，截至11月12日，義大利一共發生102起女性受暴事件，其中有82起的加害者是家庭成員、現任或前任伴侶。
11月27日，30隻皮卡丘在泰國曼谷的中央世界購物商場跳舞，迎接即將到來的聖誕假期。
今（2023）年，中央世界購物商場舉辦的聖誕活動，主打與Pokemon Go合作，以皮卡丘來裝飾母公司旗下的各家商場。其中，最引人注目的，正是座落在中央世界購物商場，與聖誕樹並肩站立，高達15公尺，相當於三層樓高的巨型充氣皮卡丘。
這個活動吸引大量寶可夢玩家與粉絲，頭戴皮卡丘的裝飾，齊聚在購物中心廣場觀賞「皮卡丘們」的舞蹈表演。
11月28日，民眾在美國眾議院前升起一顆巨大的氣球，抗議共和黨籍的聯邦眾議員桑托斯（George Santos）滿嘴謊言，並要求他下台。
2022年，桑托斯在眾議員選舉期間，謊稱自己的血統、學歷和過去經歷。桑托斯後來也親自坦承撒謊，遭到民眾撻伐，也成為政論節目和新聞的嘲諷對象，更遭到眾議院倫理委員會和聯邦法院調查。
儘管如此，桑托斯堅稱自己不會辭職，更直言這是一種霸凌。外媒形容桑托斯儘管「四面楚歌仍目中無人」，不過，眾議院表示，近日將舉行投票決議是否將桑托斯驅逐國會。
在韓國政府宣布將於年底通過禁止飼養、屠宰、分銷運輸與銷售狗肉的特別法案後，200多名狗農場主人在11月30日這天，聚集在青瓦台附近示威，更揚言要在首爾地標或政府官員官邸附近，放生200萬隻狗。
在韓國，吃狗肉的傳統維持超過百年，傳統上認為吃狗肉可以消暑，但隨著人們逐漸認為吃狗肉是虐待動物，加上越來越多家庭飼養寵物狗，韓國國內禁止吃狗肉的聲浪也越來越大。
不過，狗農場的經營者和相關業者向來持反對意見。他們指出，法令若通過將有3500家養殖業者、3000家餐廳的生意受損，更主張禁止吃狗肉有為人們「吃的權利」。
蘇丹爆發內戰至今已經超過七個月，再加上南蘇丹爆發洪災，使得人民流離失所，耕地被破壞，影響生計。根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，今年4到7月間，南蘇丹境內共有710萬人面臨糧食危機、160萬孩童正面對逐漸惡化的營養不良。
11月30日，攝影師拍下在南蘇丹班提烏（Bentiu）地區一座國內流離失所者（Internally Displaced Persons）營區的婦女，正在洗衣服。
11月30日是停戰協議到期前的最後一天，加薩走廊的居民阿布泰瑪（Nabil Abu Tuaima ）回到家中，檢查被砲火攻擊後的房屋。
自從11月24日，以色列和哈瑪斯達成休戰協議以來，加薩走廊的居民得以度過7天沒有砲火聲響的日子。多數的居民利用這段時間，找尋食物、燃料和其他援助。
不過，就在協議即將到期前，加薩走廊南部的空襲警報再度響起。以色列政府聲稱，哈瑪斯違反停火協議，朝以色列發射一枚火箭炮。12月1日，就在協議到期的幾分鐘後，以色列當局宣布回到作戰狀態，戰爭再度爆發。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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