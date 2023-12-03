三個台灣人的阿聯觀察：杜拜冷氣靠製冷中心？水電和冷氣費分開繳？海水淡化是什麼味道？

文：陳昭宏（環境資訊中心記者）

許多人對阿聯的印象，是奢華的旅遊、砸下大把銀子的開發案、繁忙的貿易和商業集散地。對於遠渡重洋、實際住在阿聯的外地台灣人來說，生活則是由日常的瑣碎片段堆疊而成的：垃圾要怎麼倒？海淡水可不可以喝？水電和冷氣費竟然是分開繳？

我們拜訪三位旅居杜拜及阿布達比的台灣人，一探生活的真實面貌。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 許震唐 攝 三位旅居杜拜及阿布達比的台灣人，由左至右分別是杜拜經營台式豆花店的Dennis、住在阿布達比的Justin以及現居杜拜的Terry

水電和冷氣費分開付？製冷費是什麼？

從疫情期間就外派杜拜的Terry，已經在當地租屋生活超過三年。我們在10月某個晚上來到他的單人公寓，聊起日常生活，Terry興沖沖分享，「這邊水電和冷氣很特別喔，是分開付費的。」

Terry一邊解釋，一邊打開手機裡的「DEWA APP」，秀出當期帳單給我們看，透過APP可以即時知道這期用掉多少水電、消耗多少碳足跡。水電費一致是繳交給杜拜水電局，一般家戶每度電收0.23迪拉姆（dirham），換算成台幣，每度電約1.97元。比起台灣，杜拜電費雖然便宜，但Terry說阿聯物價高，日常開銷較大，一般人對於水電花費相對無感，不太會特別節省。

那冷氣費呢？冷氣這麼耗電，為什麼不是算在電費裡？在阿布達比任職於能源公司的Justin解釋，在阿布達比、杜拜等較新的街區，都會有製冷公司，並設有「區域供冷」（district cooling）機房。製冷公司會把機房的冷水導入大樓空調系統，冷卻大樓空氣後，再把吸了熱能的溫水導回機房轉成冷水。由於統一供冷，不消耗個別家戶電力，所以住戶需另外繳「製冷費」（Chiller Fees）給業者。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳文姿 攝 阿聯的水電費帳單透過政府App繳納，水費占不多

水費比台灣貴，喝水還要另外買？

「自來水可不可以喝？」總是旅人的疑惑。阿聯的生活用水多來自海水淡化廠。臉書阿聯社團有台灣人說，海淡水味道怪怪的、不太敢喝，許多人也分享，自己早已習慣訂購桶裝飲用水，就和當地人一樣。

Justin和妻子搬到阿布達比一年多，他也曾待過同樣仰賴海淡水的新加坡，雖然自家也訂水，但他無奈表示，「（海淡水）應該跟新加坡一樣，品質還不錯才對，但就是不知道為什麼沒人敢喝。」

「大家都說要叫水，其實叫水也很便宜，好幾加侖才10塊錢（約新台幣88元）。」

這裡的水比台灣貴，除了因為台灣水價「世界低」，也因為沙漠水資源的珍貴。在阿聯，每加侖水收0.035迪拉姆。換算成台灣單位，每度水約68.22元。（註：台灣的家庭用水1到10度每度7.32元，51度以上一度12元）

Terry告訴我們，政府最近為了減少大家購買瓶裝水，近年在路邊增設了許多飲水機；採訪團隊後來在旅途中、旅館附近都有使用飲水機裝水，在10月阿聯仍炙熱的太陽下解了渴。

資源回收「看地方」，七成垃圾進掩埋場

阿聯隨處可見設計精美的垃圾桶。但在杜拜開台式豆花店的Dennis告訴我們，在阿聯，垃圾怎麼丟其實「很看地方」。

Dennis一家住的大樓規定，垃圾分成資源回收和一般垃圾；而他的豆花店門口，垃圾箱則是不需分類，就算店裡分好也沒用。Terry和Justin都告訴我們，他們的租屋處沒有分類機制，「丟垃圾的方式就是包一包直接丟進垃圾孔，連廚餘都是。」

阿聯光鮮亮麗的背後，其實垃圾處理是一大問題。阿聯七成以上的垃圾都進掩埋場，若不採取補救措施，掩埋場所需土地將在18年後增加至數倍。近年部分城市開始採取「廢轉能」措施，希望透過有效率的焚化，讓掩埋量在20年內歸零。

為了減少垃圾量，阿布達比、杜拜、沙迦、烏姆蓋萬和阿吉曼等酋長國，從2022年開始也都陸續針對塑膠袋祭出禁限用措施。採訪團隊在杜拜、阿布達比的超市，店員都會問我們是否要加購購物袋。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 李蘇竣 攝 阿聯多個酋長國從2022年起陸續針對塑膠袋祭出禁限用措施。圖為超市裡的環保袋

大眾運輸待加強，多數人習慣開車通勤

美中不足的一點是，採訪團隊此行沒能好好體驗杜拜的大眾運輸，一方面是行程緊湊，城市太大，轉乘節點太少，又或是天氣實在是太酷熱。不過我們也吃到苦頭，在杜拜頻頻遇到尖峰時段大塞車。

Dennis聽到笑說，自己平常在杜拜不太搭捷運、公車。他解釋，杜拜只有兩條捷運路線，不如台北密集方便；公車雖然多，但部分站點的班次寥寥可數。最方便的還是開車通勤。

阿布達比沒有捷運，Justin的評價更是直接：「大眾運輸我給0分。」阿布達比的公車班距很長，且僅有幾條路線直通市區。經濟允許的人通常選擇開車上班，藍領工作者則會搭乘雇主安排的小巴往返工地。專長在能源領域的他補了一句觀察：「這些小巴很舊，（燃油）效率其實很差」。

倒是家住公司附近的Terry不太擔心通勤問題，他平常都騎充電的電動滑板車（E-scooter）上下班。在當地，這種輕便且在烈日下不用費力的交通工具相當普及。為了推廣綠色運輸，杜拜政府近年逐步開放電動滑板車可騎乘範圍，並擴建專用車道，提供更安全的交通空間。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：杜拜冷氣靠製冷中心？海淡水什麼味道？ 三個台灣人的阿聯觀察

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航