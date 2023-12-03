三個台灣人的阿聯觀察：杜拜冷氣靠製冷中心？水電和冷氣費分開繳？海水淡化是什麼味道？
我們想讓你知道的是
「自來水可不可以喝？」總是阿拉伯旅人的疑惑。阿聯的生活用水多來自海水淡化廠，臉書阿聯社團有台灣人說，海淡水味道怪怪的、不太敢喝，許多人也分享，自己早已習慣訂購桶裝飲用水，就和當地人一樣。「大家都說要叫水，其實叫水也很便宜，好幾加侖才10塊錢（約新台幣88元）。」
文：陳昭宏（環境資訊中心記者）
許多人對阿聯的印象，是奢華的旅遊、砸下大把銀子的開發案、繁忙的貿易和商業集散地。對於遠渡重洋、實際住在阿聯的外地台灣人來說，生活則是由日常的瑣碎片段堆疊而成的：垃圾要怎麼倒？海淡水可不可以喝？水電和冷氣費竟然是分開繳？
我們拜訪三位旅居杜拜及阿布達比的台灣人，一探生活的真實面貌。
水電和冷氣費分開付？製冷費是什麼？
從疫情期間就外派杜拜的Terry，已經在當地租屋生活超過三年。我們在10月某個晚上來到他的單人公寓，聊起日常生活，Terry興沖沖分享，「這邊水電和冷氣很特別喔，是分開付費的。」
Terry一邊解釋，一邊打開手機裡的「DEWA APP」，秀出當期帳單給我們看，透過APP可以即時知道這期用掉多少水電、消耗多少碳足跡。水電費一致是繳交給杜拜水電局，一般家戶每度電收0.23迪拉姆（dirham），換算成台幣，每度電約1.97元。比起台灣，杜拜電費雖然便宜，但Terry說阿聯物價高，日常開銷較大，一般人對於水電花費相對無感，不太會特別節省。
那冷氣費呢？冷氣這麼耗電，為什麼不是算在電費裡？在阿布達比任職於能源公司的Justin解釋，在阿布達比、杜拜等較新的街區，都會有製冷公司，並設有「區域供冷」（district cooling）機房。製冷公司會把機房的冷水導入大樓空調系統，冷卻大樓空氣後，再把吸了熱能的溫水導回機房轉成冷水。由於統一供冷，不消耗個別家戶電力，所以住戶需另外繳「製冷費」（Chiller Fees）給業者。
水費比台灣貴，喝水還要另外買？
「自來水可不可以喝？」總是旅人的疑惑。阿聯的生活用水多來自海水淡化廠。臉書阿聯社團有台灣人說，海淡水味道怪怪的、不太敢喝，許多人也分享，自己早已習慣訂購桶裝飲用水，就和當地人一樣。
Justin和妻子搬到阿布達比一年多，他也曾待過同樣仰賴海淡水的新加坡，雖然自家也訂水，但他無奈表示，「（海淡水）應該跟新加坡一樣，品質還不錯才對，但就是不知道為什麼沒人敢喝。」
「大家都說要叫水，其實叫水也很便宜，好幾加侖才10塊錢（約新台幣88元）。」
這裡的水比台灣貴，除了因為台灣水價「世界低」，也因為沙漠水資源的珍貴。在阿聯，每加侖水收0.035迪拉姆。換算成台灣單位，每度水約68.22元。（註：台灣的家庭用水1到10度每度7.32元，51度以上一度12元）
Terry告訴我們，政府最近為了減少大家購買瓶裝水，近年在路邊增設了許多飲水機；採訪團隊後來在旅途中、旅館附近都有使用飲水機裝水，在10月阿聯仍炙熱的太陽下解了渴。
資源回收「看地方」，七成垃圾進掩埋場
阿聯隨處可見設計精美的垃圾桶。但在杜拜開台式豆花店的Dennis告訴我們，在阿聯，垃圾怎麼丟其實「很看地方」。
Dennis一家住的大樓規定，垃圾分成資源回收和一般垃圾；而他的豆花店門口，垃圾箱則是不需分類，就算店裡分好也沒用。Terry和Justin都告訴我們，他們的租屋處沒有分類機制，「丟垃圾的方式就是包一包直接丟進垃圾孔，連廚餘都是。」
阿聯光鮮亮麗的背後，其實垃圾處理是一大問題。阿聯七成以上的垃圾都進掩埋場，若不採取補救措施，掩埋場所需土地將在18年後增加至數倍。近年部分城市開始採取「廢轉能」措施，希望透過有效率的焚化，讓掩埋量在20年內歸零。
為了減少垃圾量，阿布達比、杜拜、沙迦、烏姆蓋萬和阿吉曼等酋長國，從2022年開始也都陸續針對塑膠袋祭出禁限用措施。採訪團隊在杜拜、阿布達比的超市，店員都會問我們是否要加購購物袋。
大眾運輸待加強，多數人習慣開車通勤
美中不足的一點是，採訪團隊此行沒能好好體驗杜拜的大眾運輸，一方面是行程緊湊，城市太大，轉乘節點太少，又或是天氣實在是太酷熱。不過我們也吃到苦頭，在杜拜頻頻遇到尖峰時段大塞車。
Dennis聽到笑說，自己平常在杜拜不太搭捷運、公車。他解釋，杜拜只有兩條捷運路線，不如台北密集方便；公車雖然多，但部分站點的班次寥寥可數。最方便的還是開車通勤。
阿布達比沒有捷運，Justin的評價更是直接：「大眾運輸我給0分。」阿布達比的公車班距很長，且僅有幾條路線直通市區。經濟允許的人通常選擇開車上班，藍領工作者則會搭乘雇主安排的小巴往返工地。專長在能源領域的他補了一句觀察：「這些小巴很舊，（燃油）效率其實很差」。
倒是家住公司附近的Terry不太擔心通勤問題，他平常都騎充電的電動滑板車（E-scooter）上下班。在當地，這種輕便且在烈日下不用費力的交通工具相當普及。為了推廣綠色運輸，杜拜政府近年逐步開放電動滑板車可騎乘範圍，並擴建專用車道，提供更安全的交通空間。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：杜拜冷氣靠製冷中心？海淡水什麼味道？ 三個台灣人的阿聯觀察
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
我們想讓你知道的是
行銷人應該把最關鍵的時間，投注在真正有價值的工作，但是在過去，多數行銷工作者卻總感覺時間不夠用！進入AI時代，人工智慧大幅改變行銷模式，想知道如何利用生成式AI提升行銷決策與執行效率？微軟與INSIDE POSSIBLE合辦AI社群聚會「智勝未來 行銷再進化：AI助攻企業開啟客戶新旅程」，第一手解密行銷結合AI的使用情境，讓所有行銷人智慧工作、智勝未來！
身為行銷決策者或在第一線作戰人員，是否感覺永遠被時間追著跑？總希望有三頭六臂，同時要發揮創意靈感，又要兼顧數據洞察的雙軌能力，提升自家品牌的各種行銷成效；甚至行銷部門被賦予扮演業績助攻手，創建嶄新的顧客旅程、提供個人化行銷溝通，進而幫助品牌招攬新客、喚回舊客，挖掘更多潛在商機。
然而，要達到上述情境價值，行銷部門卻總覺得使不上力！原因為何？仔細觀察現在行銷成員的工作模式，可以發現行銷成員當前遭遇到幾類困境：
- 數據分析---進入MarTech時代，行銷需要花費更多時間和精力彙整數據分析，並且還要進一步洞察數據來優化決策
- 創意內容製作---需要不斷產製吸引消費者的內容，而且要同時兼顧創意與成效
- 多通路行銷---通路碎片化，行銷人需整合及管理多個渠道的行銷活動以觸及更多潛在顧客
- 廣告成效優化---伴隨數位廣告成本逐年增長，以及行銷資源越來越少，必須以有限預算轉換最高投資報酬率
- 因應變化的韌性--市場及消費者需求變化速度越來越快，擬定準確的行銷決策更具挑戰
上述難題，我們為什麼可以清楚得知？這些內容，其實我們也是運用生成式AI，透過精準提問來得知相關解答。另外，為了佐證資料正確性，從這些回覆的參考資料來源，我們也從調研報告，確實找到幾項真實的數據。
像是HubSpot最新發布的《行銷狀態報告》（The State of Marketing 2023），裡面就提到，平均行銷人員每天花多6小時在手動工作，相信如果能善用數位工具，甚至是AI解決方案的行銷人員，他們的策略效率一定能贏過那些仍然沒有使用的群體。
翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
根據Gartner的報告預測到2025年，所有組織當中，大約會有75%的行銷職能將會結合人工智慧，過往生產型的工作，將會轉行變成更具策略性的活動。意味將有越來越多的企業，會在這一兩年積極把人工智慧導入到內部組織的行銷流程，從策略擬定到落地執行，以更敏捷且以數據為基礎的方式，來應對未來的商業挑戰。
另一方面，進入注意力破碎加上媒體分眾化時代，根據統計現代人每日平均接觸達4,000則廣告訊息，平均注意力時間剩下8秒。對行銷人而言，根據消費者輪廓進行明確地分眾，並且因應不同分群，設計出最適合的溝通內容以達到精準行銷，這些都能開始藉由AI提供輔助。
像是Dynamics 365 Customer Insights根據顧客過往的搜尋、互動、交易等行為數據，透過AI及機器學習的運算，找出產品喜好、平均購買量、以及顧客終身價值等具有價值的見解；搭配具有相似購買模式的其它顧客經驗這類洞察資料，藉此建立起個人化的顧客旅程，在對的時間、對的通路提供預測性的產品推薦。AI能幫助品牌在不同檔期實踐精準行銷，也讓行銷人可透過分析儀表板追蹤成效，有助於行銷策略的優化。
對此，微軟攜手INSIDE將在12月15日，於台北艾麗共同舉辦INSIDE POSSIBLE AI社群聚會，以「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」為主題，從數據洞察、媒體廣告創意、決策效率、乃至於AI衍生的著作權等多維度議題切入，提供行銷領域工作者，一場充滿實戰應用的知識饗宴。
本次活動議程，邀請KPMG安侯企業管理股份有限公司數位創新服務的林大中，帶來第一手最新2024行銷趨勢；關鍵評論網媒體集團整合長李致緯、安然科技執行長嚴中健，將分別從媒體廣告提案成功變現，以及行銷打造全新顧客旅程扮演業績助攻手等主題，剖析如何運用AI工具結合預測受眾輪廓、尋找潛在顧客的具體方式。
另一方面，微軟代表的相關講者，會從不同構面演繹AI的使用情境。台灣微軟首席營運長陳慧蓉希望翻轉行銷長的思維，講解如何從不同角度理解AI、結合AI；台灣微軟技術專家林毓忻將說明Copilot的重點功能，重塑行銷人的過往工作模式；台灣微軟法務副總經理廖怡苓則從法律議題著手，探究創意工作使用AI生成內容需注意的規範。
不論您是企業C-level決策層或第一線作戰人員，只要渴望掌握最新MarTech行銷應用趨勢、以及希望知道怎麼運用AI，讓工作達到事半功倍，這場「智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程」將是揮別2023、放眼2024的交會時機，最重要的一場行銷盛會。
活動資訊
名稱：智勝未來 行銷再進化：AI 助攻企業開啟客戶新旅程
時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！