《日本料理為什麼好吃？》：要製作唐揚炸雞的時候，為什麼要二度回鍋油炸？
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作者老家為明治20年創業的西洋料亭「西洋亭」，曾任職於日本「味之素」株式會社，做烹調研究，本書為作者向前輩的專業致敬，集結精華之著作，探究菜餚好吃的由來，以及追求極致的科學觀點。176個一流料理人不外傳之烹調祕訣，方便且快速查找的一問一答Q&A，從食材選擇、風味搭配、調味比例，到餐桌擺盤等，由專家傳授食堂內外，料理受歡迎的原理與奧祕。
文：川崎寬也
要炸出好吃的炸物，使用的最低油量是多少？
一般家庭對炸物敬而遠之的最大理由，就是處理廢油很麻煩。使用的油量越少，相對的處理也越方便，因而導致近年稱為「淺煎、半煎炸」（shallow fry）的方式廣受注目。
油炸時一般使用的油量必須是炸物厚度的兩倍深度，但是有一項透過半煎炸方式，使用炸物的一倍深度和一半深度的油量進行比較的實驗結果顯示，一般油炸方式需要五分鐘可以炸好的東西，如果改用淺煎，只要花比較長的時間炸到同樣的脫水率，也可以具有同等的美味程度（外觀、氣味、口感等）。但這樣做也發現，油的氧化變質相當嚴重。這個結果顯示，半煎炸沒辦法多次重複使用相同的油。
換句話說，如果只是偶爾炸個東西的話，或許半煎炸就足夠。不過，油炸時因為炸物會浮在油上面，所以沾麵包粉炸的話，炸物下方的麵包粉也能炸得很漂亮挺立，而半煎炸因為炸物底部會貼到炸鍋，很難讓炸物變得立體，建議可依據不同喜好搭配使用。
製作唐揚炸雞的時候，為什麼要二度回鍋油炸？
像牛這種體重比較重的動物，為了對抗重力，肌纖維會變得非常粗壯。但是雞的體重很輕，所以雞肉的肌纖維比較細，膠原蛋白很少是牠主要特徵。此外，雞也有彎曲菌屬的食源性病毒（以65℃加熱數分鐘就可以殺死）的危險性存在，我們雖然能透過加熱來殺菌，卻因為上述的肌肉特性，所以容易加熱過頭而變柴。
此時如果先用鹽或是含有鹽分的醬油醃泡的話，雞肉肌纖維的鹽溶性蛋白質就會溶解，加熱後明膠化導致保水性提高，即使中心溫度超過65℃依然保有肉汁。但是如果只炸一次，要讓中心溫度達到65℃的話，加熱時間需要拉長，這樣表面溫度就會太高，所以炸雞才會採用回鍋油炸的方式製作。
炸雞一開始就要投入120℃左右的油中，加熱到中心變成粉紅色的程度之後，先從油裡面撈出來；透過餘熱讓表面的高溫傳導到中心，慢慢地加熱讓中心部位變熟。加熱時間越長，肌纖維的收縮也會受到限制而變得更加軟嫩。但是，表面的麵衣卻會因為水分過度減少而變塌，這時要再一次用180至200℃的油稍微回鍋炸一下，一口氣讓表面的水分蒸發，引發梅納反應後增添誘人的香氣。
透過這個方式能讓表皮變得酥脆，散發出刺激鼻腔的誘人香氣，肉質則鮮嫩多汁，這樣就完成理想的唐揚炸雞了。
如何才能炸出好吃的天婦羅？
好吃的天婦羅是什麼樣的狀態呢？天婦羅也被稱為「蒸的」料理，但明明做法是用炸的，為什麼說是蒸的呢？
其實天婦羅最重要的就是：麵衣必須包覆整個炸物。因為若有部分位置沒有讓麵衣包覆的話，會造成食材直接與高溫油接觸，而且只有那個部分直接乾炸。麵衣綿延不絕的包覆方式，除了讓食材本身能被間接加熱，同時也讓食材透過自身的水分「被蒸熟」。
麵衣必須盡可能輕薄，盡量不要含有油分，吃的時候帶給人們輕盈的印象也是很重要的。麵衣的氣泡不可以出現得太密集，而是要呈現不時會有大氣泡的狀態，才具有最美味的口感。為了達到這個目的，必須降低麵衣的黏度，投入油鍋之後必須讓油將多餘的麵衣打散。用來製作麵衣的水，在一項比較硬度20和硬度1468的水的研究中發現，使用硬度較高的水可以製作出輕薄易碎的麵衣，可見水的硬度也會造成影響。
至於油炸的溫度，有研究指出投入油中剛開始的20秒，水分會蒸發得相當激烈，此時能產生很多大氣泡，可以呈現酥脆的口感，所以剛開始的溫度不要太低，用180℃以上油炸比較好。
當然，有時也會因為食材和調理方式不同，而有必要調整溫度，比方說新鮮的日本囊對蝦煮到半熟會很美味。為了讓食材中心溫度降低，可以透過高溫短時間油炸，而像番薯這類澱粉質的食材，則是用低溫慢慢炸比較好。
炸豬排還是得用豬油炸才會比較好吃？
包括日式炸豬排在內的炸物料理，都非常重視麵包粉帶來的酥脆輕盈的口感。
有項研究指出，使用添加豬油的油，炸出來的豬排，比單純用沙拉油炸的豬排重量來得更輕，而且放置一段時間之後會流出很多油脂。這項結果顯示，添加豬油的話，油脂不會殘留在麵衣裡，而且加了豬油之後炸好的炸物顏色比較深，麵衣也會變硬而且容易碎掉。也就是說，是豬油讓麵衣變輕，炸好之後更加酥脆。
為什麼使用豬油，容易在炸好之後從麵衣瀝出油呢？這一點我也不清楚。依據日本JAS規範，精製豬油的熔點在43℃以下，油炸的瞬間就已經超過熔點成為液體。可以想像豬油的物理性質跟沙拉油不同，也期待日後有更深入的研究。
中華料理的過油，有什麼樣的意義？
中華料理似乎給人使用大火烹調的既定印象，與其說大火烹調對料理來說很重要，不如說大火烹調是廚師為了能在自己認定的時間點，擁有自由自在操控火候的能力重要利器。這也是過油之所以受到重視原因：這是將蔬菜或前置處理完成的肉類，以150℃左右的低溫油加熱的技術。過油之後的食材，會再以快炒或是油炸等方式進行調理。
針對過油的效果已經有很詳細的研究；使用青椒和白菜進行實驗後發現，蔬菜過油之後快炒的話，重量幾乎沒有減少，不但更具有口感，還可以保持豐富的色澤。此外，在使用雞肉進行的實驗中，過油之後再下鍋快炒的話，重量也幾乎沒有減少，肉質反而更加軟嫩。
從食材中心溫度隨著時間推移的變化來看，溫度上升速度相對緩慢，最後快炒的時間也相當短。由於過油必須使用大量的油，所以一般家中會改用汆燙的方式再快炒，據說也有某種程度的效果。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。