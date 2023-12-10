《日本料理為什麼好吃？》：要製作唐揚炸雞的時候，為什麼要二度回鍋油炸？

文：川崎寬也

要炸出好吃的炸物，使用的最低油量是多少？

一般家庭對炸物敬而遠之的最大理由，就是處理廢油很麻煩。使用的油量越少，相對的處理也越方便，因而導致近年稱為「淺煎、半煎炸」（shallow fry）的方式廣受注目。

油炸時一般使用的油量必須是炸物厚度的兩倍深度，但是有一項透過半煎炸方式，使用炸物的一倍深度和一半深度的油量進行比較的實驗結果顯示，一般油炸方式需要五分鐘可以炸好的東西，如果改用淺煎，只要花比較長的時間炸到同樣的脫水率，也可以具有同等的美味程度（外觀、氣味、口感等）。但這樣做也發現，油的氧化變質相當嚴重。這個結果顯示，半煎炸沒辦法多次重複使用相同的油。

換句話說，如果只是偶爾炸個東西的話，或許半煎炸就足夠。不過，油炸時因為炸物會浮在油上面，所以沾麵包粉炸的話，炸物下方的麵包粉也能炸得很漂亮挺立，而半煎炸因為炸物底部會貼到炸鍋，很難讓炸物變得立體，建議可依據不同喜好搭配使用。

製作唐揚炸雞的時候，為什麼要二度回鍋油炸？

像牛這種體重比較重的動物，為了對抗重力，肌纖維會變得非常粗壯。但是雞的體重很輕，所以雞肉的肌纖維比較細，膠原蛋白很少是牠主要特徵。此外，雞也有彎曲菌屬的食源性病毒（以65℃加熱數分鐘就可以殺死）的危險性存在，我們雖然能透過加熱來殺菌，卻因為上述的肌肉特性，所以容易加熱過頭而變柴。

此時如果先用鹽或是含有鹽分的醬油醃泡的話，雞肉肌纖維的鹽溶性蛋白質就會溶解，加熱後明膠化導致保水性提高，即使中心溫度超過65℃依然保有肉汁。但是如果只炸一次，要讓中心溫度達到65℃的話，加熱時間需要拉長，這樣表面溫度就會太高，所以炸雞才會採用回鍋油炸的方式製作。

炸雞一開始就要投入120℃左右的油中，加熱到中心變成粉紅色的程度之後，先從油裡面撈出來；透過餘熱讓表面的高溫傳導到中心，慢慢地加熱讓中心部位變熟。加熱時間越長，肌纖維的收縮也會受到限制而變得更加軟嫩。但是，表面的麵衣卻會因為水分過度減少而變塌，這時要再一次用180至200℃的油稍微回鍋炸一下，一口氣讓表面的水分蒸發，引發梅納反應後增添誘人的香氣。

透過這個方式能讓表皮變得酥脆，散發出刺激鼻腔的誘人香氣，肉質則鮮嫩多汁，這樣就完成理想的唐揚炸雞了。

如何才能炸出好吃的天婦羅？

好吃的天婦羅是什麼樣的狀態呢？天婦羅也被稱為「蒸的」料理，但明明做法是用炸的，為什麼說是蒸的呢？

其實天婦羅最重要的就是：麵衣必須包覆整個炸物。因為若有部分位置沒有讓麵衣包覆的話，會造成食材直接與高溫油接觸，而且只有那個部分直接乾炸。麵衣綿延不絕的包覆方式，除了讓食材本身能被間接加熱，同時也讓食材透過自身的水分「被蒸熟」。

麵衣必須盡可能輕薄，盡量不要含有油分，吃的時候帶給人們輕盈的印象也是很重要的。麵衣的氣泡不可以出現得太密集，而是要呈現不時會有大氣泡的狀態，才具有最美味的口感。為了達到這個目的，必須降低麵衣的黏度，投入油鍋之後必須讓油將多餘的麵衣打散。用來製作麵衣的水，在一項比較硬度20和硬度1468的水的研究中發現，使用硬度較高的水可以製作出輕薄易碎的麵衣，可見水的硬度也會造成影響。

至於油炸的溫度，有研究指出投入油中剛開始的20秒，水分會蒸發得相當激烈，此時能產生很多大氣泡，可以呈現酥脆的口感，所以剛開始的溫度不要太低，用180℃以上油炸比較好。

當然，有時也會因為食材和調理方式不同，而有必要調整溫度，比方說新鮮的日本囊對蝦煮到半熟會很美味。為了讓食材中心溫度降低，可以透過高溫短時間油炸，而像番薯這類澱粉質的食材，則是用低溫慢慢炸比較好。

炸豬排還是得用豬油炸才會比較好吃？

包括日式炸豬排在內的炸物料理，都非常重視麵包粉帶來的酥脆輕盈的口感。

有項研究指出，使用添加豬油的油，炸出來的豬排，比單純用沙拉油炸的豬排重量來得更輕，而且放置一段時間之後會流出很多油脂。這項結果顯示，添加豬油的話，油脂不會殘留在麵衣裡，而且加了豬油之後炸好的炸物顏色比較深，麵衣也會變硬而且容易碎掉。也就是說，是豬油讓麵衣變輕，炸好之後更加酥脆。

為什麼使用豬油，容易在炸好之後從麵衣瀝出油呢？這一點我也不清楚。依據日本JAS規範，精製豬油的熔點在43℃以下，油炸的瞬間就已經超過熔點成為液體。可以想像豬油的物理性質跟沙拉油不同，也期待日後有更深入的研究。

中華料理的過油，有什麼樣的意義？

中華料理似乎給人使用大火烹調的既定印象，與其說大火烹調對料理來說很重要，不如說大火烹調是廚師為了能在自己認定的時間點，擁有自由自在操控火候的能力重要利器。這也是過油之所以受到重視原因：這是將蔬菜或前置處理完成的肉類，以150℃左右的低溫油加熱的技術。過油之後的食材，會再以快炒或是油炸等方式進行調理。

針對過油的效果已經有很詳細的研究；使用青椒和白菜進行實驗後發現，蔬菜過油之後快炒的話，重量幾乎沒有減少，不但更具有口感，還可以保持豐富的色澤。此外，在使用雞肉進行的實驗中，過油之後再下鍋快炒的話，重量也幾乎沒有減少，肉質反而更加軟嫩。

從食材中心溫度隨著時間推移的變化來看，溫度上升速度相對緩慢，最後快炒的時間也相當短。由於過油必須使用大量的油，所以一般家中會改用汆燙的方式再快炒，據說也有某種程度的效果。