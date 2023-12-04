為弱勢民眾找解方，賴、柯、侯各提了哪些社會福利政見？

文：2030台灣無貧困推進協會

11月24日，紛擾不止的藍白合終於畫下句點，2024年的大選確定三強鼎立，電視和網路上對於三位候選人的討論很多，卻大多集中在民調、聲量和一些跟國中生吵架沒兩樣的言論上，卻沒人討論政策，雖說這是台灣選舉的「正常」現象，但在民主化已數十年後的現今，實在也是一種悲哀。

筆者身為貧困研究組織中的一員，對於任何選舉，注意力一直都放在社福層面，這也是和弱勢民眾最為息息相關的議題。因此在這裡將檢視三位候選人的社福相關政見，其中賴清德和柯文哲的政見資料，都有放在他們粉專的官網連結上，侯友宜則無。

在三人的政見當人，柯、侯兩人大部分的政見都是長照與醫療方面，所以在這兩人的部分會著眼於此兩者。

賴清德的社福政見

首先是賴清德，他粉專上連結的競選官網內有豐富的政見，其中在社福方面，他的政見PDF總共有14頁，大抵分成「強化兒少保護及健康促進行動」、「身心障礙者的權益促進行動」、「建構友善自主的高齡生活環境」、「社會安全網2.0」四大項，內容含納兒少、身心障礙、高齡長輩，以及擴大社安網。

這些政見大致來說都算豐富，特別是針對中低收入的部分，台灣現行法令由於門檻過高，曾被人說是「全世界最難成為窮人的國家」，因為對於不動產、動產、所得等都有嚴苛的限制。比如很多人就因為擁有難以買賣的土地持分，或是原住民保留地而不能申請，或是因為月收入高於比基本薪資還低的家戶所得基準而被排除，就算是無業者也會被算入以基本薪資計價的「虛擬收入」，因此民間團體一直倡導修法。

在賴的政見中，他提到「檢討家庭財產、家庭人口、工作收入、無工作能力等計算標準，我們在基層曾經碰到，女兒已經嫁出去，但女兒的夫家有財產，也影響女兒娘家父母親申請低收入戶、中低收入戶的困難，這個我們要具體的檢討，社會救助法應與時俱進的調整中低收入認定標準，擴大社會安全網，讓更多有需求民眾能夠獲政府支持。」

在那個女兒娘家的案例中，看得出來他知道目前中低收入有很多認定上的問題，也了解有檢討的必要。

另外在兒少權益方面，賴的主張是協助地方政府建立單一服務窗口，以整合申請，避免疊床架屋的浪費。以及提高特殊境遇兒童的安置期限，加強身心治療與輔導。

在銀髮族部分，賴的主張是優化長輩外出時的道路安全，加強共乘服務等。不過，這裡賴提出的「高齡者因為第一哩路或是最後一哩路對他造成困難，沒有辦法方便地接觸到大眾運輸，也影響出行的機會。」必須說一下，台灣除了雙北之外，許多城市的大眾運輸系統如公車，不是班次極少就是根本沒離家太遠，更遑論住在偏鄉的長者，因此多元運輸（如目前的公車式小黃）較能有效解決住在各地長輩的就醫、外出需求，而不是著眼在大眾運輸上。

賴也有提到高齡者的社會需求，提出減少高齡者孤獨與孤立，強化弱勢家庭老人支持，提供專業服務與關懷訪視。對於這部分，其實應該做的是強化社區在地服務，賴雖然有提到推動高齡者服務據點如社區巷弄長照站、社區照顧關懷據點、健康文化站、伯公照護站等，但目的是為了「促進高齡者資訊能力與生活便利」。

雖然加強長輩的資訊能力沒有不好（其目標是促進65歲以上民眾個人上網率由現在的50.6%能夠提高到65%），只是社區據點還是應該以緩解健康惡化與社交功能為主，畢竟對長輩來說，有大致健康的身體、能交談的對象，才能滿足基本身心需求。

在健保方面，賴表示要導入AR、VR推動智慧醫療，以提高醫療品質與行政效率。也要落實轉診、分級醫療的強化，並推動到宅醫療服務，以配合偏鄉患者。

總體來說，雖然有一些政策方向有點問題，不過總體來說，只比較三人的話，賴的社福政見是三位候選人中最詳盡，也是最切合實際狀況的。

Photo Credit: 中央社

柯文哲的社福政見

再來是柯文哲的部分，儘管離投票日只剩不到兩個月，柯的政見目前還未完全公開，內容也比賴少很多。

其中社福部分以醫療和長照為主，前者柯主張「提高醫療衛生支出：達到GDP8%」、「提倡健康生活型態：運動、減重、戒菸、推廣癌症篩檢、三高控制、健檢等等」、「提供全責照護，住院看護免煩惱」等，這些主張沒有提出執行方式，感覺比較像是喊口號，比如GDP的8%是怎麼算出來的?

另外還有「65歲以上長者健保費全額補助」、「申請幫傭移工審核多元化（不需巴式量表）」等則和他的競爭對手侯友宜很像，下面會一起來談。

長照部分，柯的政見有七大重點，分別是：「預算提高到2300億」、「成立中央長照保險局」、「住宿型長照機構補助提高到30000元」、「聘請外籍看護工也可享有基本長照保險照顧，享有居家服務、夜間照顧、家庭托顧等服務」、「把餅做大，提升長照服務品質與頻率」、「提供家庭照顧者『現金補助』」、「建立 PAC（急性後期照顧）制度，紓解病床壓力」。

柯的政見中完全沒提到社區型長照機構的設立，反而把重心放在住宿型長照機構、外籍看護和家庭照顧者身上。但實際上，長照真正要做的，反而是避免對度依賴語言文化不通的外籍看護，造成照顧和勞動爭議。至於要減輕家庭照顧者的負擔，資源挹注確實需要，但不是拿「現金」給人家，而是讓長輩可以在白天時有在地機構可以前往服務。