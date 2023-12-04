為弱勢民眾找解方，賴、柯、侯各提了哪些社會福利政見？
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任何政策用的都是大家辛苦的納稅錢，越是重要的選舉，民眾越需要更嚴格的監督。在社福政策方面，賴清德、柯文哲、侯友宜各自提出了哪些政見？誰的政見又最實際，最能真正解決問題呢？
11月24日，紛擾不止的藍白合終於畫下句點，2024年的大選確定三強鼎立，電視和網路上對於三位候選人的討論很多，卻大多集中在民調、聲量和一些跟國中生吵架沒兩樣的言論上，卻沒人討論政策，雖說這是台灣選舉的「正常」現象，但在民主化已數十年後的現今，實在也是一種悲哀。
筆者身為貧困研究組織中的一員，對於任何選舉，注意力一直都放在社福層面，這也是和弱勢民眾最為息息相關的議題。因此在這裡將檢視三位候選人的社福相關政見，其中賴清德和柯文哲的政見資料，都有放在他們粉專的官網連結上，侯友宜則無。
在三人的政見當人，柯、侯兩人大部分的政見都是長照與醫療方面，所以在這兩人的部分會著眼於此兩者。
賴清德的社福政見
首先是賴清德，他粉專上連結的競選官網內有豐富的政見，其中在社福方面，他的政見PDF總共有14頁，大抵分成「強化兒少保護及健康促進行動」、「身心障礙者的權益促進行動」、「建構友善自主的高齡生活環境」、「社會安全網2.0」四大項，內容含納兒少、身心障礙、高齡長輩，以及擴大社安網。
這些政見大致來說都算豐富，特別是針對中低收入的部分，台灣現行法令由於門檻過高，曾被人說是「全世界最難成為窮人的國家」，因為對於不動產、動產、所得等都有嚴苛的限制。比如很多人就因為擁有難以買賣的土地持分，或是原住民保留地而不能申請，或是因為月收入高於比基本薪資還低的家戶所得基準而被排除，就算是無業者也會被算入以基本薪資計價的「虛擬收入」，因此民間團體一直倡導修法。
在賴的政見中，他提到「檢討家庭財產、家庭人口、工作收入、無工作能力等計算標準，我們在基層曾經碰到，女兒已經嫁出去，但女兒的夫家有財產，也影響女兒娘家父母親申請低收入戶、中低收入戶的困難，這個我們要具體的檢討，社會救助法應與時俱進的調整中低收入認定標準，擴大社會安全網，讓更多有需求民眾能夠獲政府支持。」
在那個女兒娘家的案例中，看得出來他知道目前中低收入有很多認定上的問題，也了解有檢討的必要。
另外在兒少權益方面，賴的主張是協助地方政府建立單一服務窗口，以整合申請，避免疊床架屋的浪費。以及提高特殊境遇兒童的安置期限，加強身心治療與輔導。
在銀髮族部分，賴的主張是優化長輩外出時的道路安全，加強共乘服務等。不過，這裡賴提出的「高齡者因為第一哩路或是最後一哩路對他造成困難，沒有辦法方便地接觸到大眾運輸，也影響出行的機會。」必須說一下，台灣除了雙北之外，許多城市的大眾運輸系統如公車，不是班次極少就是根本沒離家太遠，更遑論住在偏鄉的長者，因此多元運輸（如目前的公車式小黃）較能有效解決住在各地長輩的就醫、外出需求，而不是著眼在大眾運輸上。
賴也有提到高齡者的社會需求，提出減少高齡者孤獨與孤立，強化弱勢家庭老人支持，提供專業服務與關懷訪視。對於這部分，其實應該做的是強化社區在地服務，賴雖然有提到推動高齡者服務據點如社區巷弄長照站、社區照顧關懷據點、健康文化站、伯公照護站等，但目的是為了「促進高齡者資訊能力與生活便利」。
雖然加強長輩的資訊能力沒有不好（其目標是促進65歲以上民眾個人上網率由現在的50.6%能夠提高到65%），只是社區據點還是應該以緩解健康惡化與社交功能為主，畢竟對長輩來說，有大致健康的身體、能交談的對象，才能滿足基本身心需求。
在健保方面，賴表示要導入AR、VR推動智慧醫療，以提高醫療品質與行政效率。也要落實轉診、分級醫療的強化，並推動到宅醫療服務，以配合偏鄉患者。
總體來說，雖然有一些政策方向有點問題，不過總體來說，只比較三人的話，賴的社福政見是三位候選人中最詳盡，也是最切合實際狀況的。
柯文哲的社福政見
再來是柯文哲的部分，儘管離投票日只剩不到兩個月，柯的政見目前還未完全公開，內容也比賴少很多。
其中社福部分以醫療和長照為主，前者柯主張「提高醫療衛生支出：達到GDP8%」、「提倡健康生活型態：運動、減重、戒菸、推廣癌症篩檢、三高控制、健檢等等」、「提供全責照護，住院看護免煩惱」等，這些主張沒有提出執行方式，感覺比較像是喊口號，比如GDP的8%是怎麼算出來的?
另外還有「65歲以上長者健保費全額補助」、「申請幫傭移工審核多元化（不需巴式量表）」等則和他的競爭對手侯友宜很像，下面會一起來談。
長照部分，柯的政見有七大重點，分別是：「預算提高到2300億」、「成立中央長照保險局」、「住宿型長照機構補助提高到30000元」、「聘請外籍看護工也可享有基本長照保險照顧，享有居家服務、夜間照顧、家庭托顧等服務」、「把餅做大，提升長照服務品質與頻率」、「提供家庭照顧者『現金補助』」、「建立 PAC（急性後期照顧）制度，紓解病床壓力」。
柯的政見中完全沒提到社區型長照機構的設立，反而把重心放在住宿型長照機構、外籍看護和家庭照顧者身上。但實際上，長照真正要做的，反而是避免對度依賴語言文化不通的外籍看護，造成照顧和勞動爭議。至於要減輕家庭照顧者的負擔，資源挹注確實需要，但不是拿「現金」給人家，而是讓長輩可以在白天時有在地機構可以前往服務。
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）