《藍：許明涓短篇小說集》選摘：「生一個就夠了，反正有這麼多鸚鵡陪他。」她一定是這麼想的
我們想讓你知道的是
鳥類無法製造藍色色素，我們所看見的藍色鳥羽，並非牠們與生俱來。或許學長早就知道這種藍是如何形成的。我閉上眼睛，腦海浮現記憶裡的那個藍色。想起那天回家的路上，鳥鳴聲逐漸遠離，我的耳裡仍殘留餘響，心臟仍用力地跳著，就像快見到所愛的人那樣。
文：許明涓
學長告白後的隔週，他突然約我，說家裡有養鸚鵡，問我要不要去看看。在這之前，學長沒有主動聯繫過我，本來覺得應該沒有機會了，他這麼問，我又燃起一絲希望。
嚴格來說，他並不能算是我的學長，我是在抗議現場認識他的，那時他高二我高一，我們來自不同學校的學生會，他學權部我活動部。我記得那天剛放暑假沒多久，非常熱，他順手拿瓶運動飮料給我就聊了起來。
大學考試放榜那天他傳了訊息恭喜我，我才知道一年前他並沒有考上理想中的法律系，而是念了公行系，和我想像的不太相同。
不過我還是很喜歡他，從見到他的那天就喜歡到現在了。
不知道為什麼，直覺告訴我學長養的鸚鵡是藍色的，和天空是藍色的一樣理所當然，如果是別的顏色，整個世界就會怪怪的。不過其實我對鸚鵡的印象是紅、黃、綠那種熱帶雨林的色系組合，藍色的鸚鵡聽起來不太尋常。
星期日下午，我穿上了水藍色的針織衫與淺灰色短裙，配上一雙剛買不久的茶色短靴赴約，學長看到我就露出微笑，那抹笑容不像是已經接受了我的心意，仍有點尷尬與距離感。無論如何，他笑起來還是一樣可愛。
學長的家就在一條全是賣鳥的街上，店面與騎樓擺滿了鳥，竹籠懸在樑柱上，裡頭擠滿金絲雀與畫眉，一疊疊烤漆籠內的文鳥與八哥，甚至還有小鴨跟小雞。鸚鵡則是放置在騎樓周圍，腳爪掛著鐵鍊拴在站架上，唯一自由的是到處亂飛、偷吃飼料的野生麻雀。
學長拉開鐵門，喧鬧的鳥叫聲傾洩而出，店鋪裡的鐵製鳥籠靠牆逐排擺放，裡頭每隻鸚鵡都睜大眼睛看著我，用盡全身力氣似的叫著。
他家眞的只養鸚鵡，其他鳥都不賣。
「歹勢啦，沒跟妳說養了這麼多隻。」
他說這句話時又露出了笑容，看起來自在許多。走到最後一排，一隻藍色鸚鵡看到我們靠近，用小孩子的撒嬌聲音叫著學長的名字，我聽懂後忍不住笑了出來。
這隻名字是我取的，藍寶。
其實一般鳥店不太會給鳥取名字，因為通常在雛鳥階段，鳥就會賣出去了，這樣牠們跟主人會比較親近。長大後，我才發覺大多數養雛鳥的人都滿缺愛的，他們都希望被某個人依賴，但是在現實生活中找不到這樣的對象，轉而把感情投射在寵物身上。
特別是鸚鵡。之前不是流行那個心理測驗嗎？我記得妳也有傳給我，我覺得鸚鵡的性格就是焦慮型依附，只要稍微忽略牠們，就用各種手段要引起主人的注意，前一秒還磨蹭黏人，下一秒就突然變成機關槍，和我媽經前症候群發作的樣子差不了多少，看什麼事都不順眼。不過鸚鵡除了碎念之外，還會順便把妳啄得滿手是血，根本就是恐怖情人。
喔對，所以盡量不要離鳥籠太近。
很久以前，我們家引進了六隻金太陽、五隻愛情鳥、兩隻玄鳳，都是雛鳥，非洲灰鸚和折衷則是成鳥，比較貴，一般人養不起，是拿來當店裡的招牌。一開始我媽養鸚鵡還不太上手，牠們很嬌貴難搞，要勤換屎盆和墊料，隨時補充營養。雛鳥剛破殼的時候，兩、三個鐘頭就要餵一次奶，不同品種的配方也不一樣，還要記得照顧成鳥的情緒，頭上的毛只要蓬起來就代表有所不滿，平順地塌下來則是心情愉悅，可以摸摸牠們。
「眞是難搞。」
我媽對我爸吐苦水，那年我才三歲，她和我爸就快要放棄籠鳥事業。
其實我們家賣鳥已經賣很久了。最早是我阿公在火車站附近擺攤，他賣的第一批鳥是自己抓來的火斑鳩，後來和朋友合夥搬到陸橋下的店面，那個年代每個人都賺大錢，大家搶著進口大陸畫眉賣給賭客鬥鳥，生意好到不行，我爸和弟妹們幾乎是在鳥店裡度過童年。
沒想到終於輪到我爸當老闆的時候，那座陸橋跟橋下的鳥店統統都要拆除，從獵人那裡批來的野鳥也不能繼續養，要全部放走。我爸看同行紛紛改賣外國進口的鸚鵡還混得不錯，於是決定再賭一次。
但是眞的養了之後，我爸卻發現自己不怎麼喜歡鸚鵡。
「唉，還是台灣的鳥仔比較好啦，不會在那邊鬼吼鬼叫。」
搬到重新規畫的鳥街後，我們全家住在店樓上，有次我爸睡前下樓鎖鐵捲門，不知道是哪隻鳥用詭譎的女聲柔喊我爸的全名，嚇得他摔下樓梯，坐骨神經痛了好幾個月。
可能風水不好或是新環境適應不良，店裡連續死了好幾隻愛情鳥跟玄鳳，那隻灰鸚鵡也變得精神不振，幾乎把飛羽都拔光了，底層的毛炸開來，根本就是雞毛撢子，我爸把牠藏在底層的鳥籠裡，以免客人一進來就嚇得奪門而出。
剛好那時也是我學說話的年紀，我坐著學步車在店裡橫衝直撞，那些鸚鵡的叫聲不斷刺激我尙未發育完全的耳膜，覺得不舒服就放聲大哭。我媽忙著在小房間裡餵雛鳥吃奶，聽不見我的哭聲，我只能雙腿一蹬，學步車用力撞擊鳥籠造成更大的震動，鸚鵡嚇得振翅尖叫，我媽出來看到這一幕氣得把我抓起來打。
後來和我媽聊到這件事，她很驚訝我還記得，連忙道歉。
「阿禾啊，你又沒有說你耳朵痛，我只看到你在欺負牠們。你也知道我們家就靠這些鳥，如果都死光了要怎麼把你養大？」
「拜託，媽，我那個時候又還不會講話。」
「對，你只會在那邊嗯嗯啊啊地叫，快把我急死了，我一直叫你爸帶你去看醫生，他都說再等一下，等神明開示喔，眞的是被氣死。」
「哈，等和尙開示。」
藍寶是我們家從繁殖場引進的第一隻和尚鸚鵡，身上是湖水藍與淺淺的灰，我不太清楚為什麼這個品種叫做和尚，不過自從牠來店裡，就像有法師作法一般，奇妙地改變了鳥店的氣氛。灰鸚鵡不再啃咬自己的羽毛，剩下的愛情鳥生下幾顆成功受精的蛋，我媽又引進幾隻玄鳳陪伴原來那隻，也有幾隻金太陽賣了出去，折衷甚至學電視唱起了卡通主題曲。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
收聽管道如下：
Apple Podcast ｜ https://pse.is/5fx44z
Spotify ｜ https://pse.is/5fx4bx
KKBOX｜ https://kkbox.fm/Ty0uk3
Google Podcast ｜ https://pse.is/5fx483
澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！