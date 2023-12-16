《藍：許明涓短篇小說集》選摘：「生一個就夠了，反正有這麼多鸚鵡陪他。」她一定是這麼想的

文：許明涓

學長告白後的隔週，他突然約我，說家裡有養鸚鵡，問我要不要去看看。在這之前，學長沒有主動聯繫過我，本來覺得應該沒有機會了，他這麼問，我又燃起一絲希望。

嚴格來說，他並不能算是我的學長，我是在抗議現場認識他的，那時他高二我高一，我們來自不同學校的學生會，他學權部我活動部。我記得那天剛放暑假沒多久，非常熱，他順手拿瓶運動飮料給我就聊了起來。

大學考試放榜那天他傳了訊息恭喜我，我才知道一年前他並沒有考上理想中的法律系，而是念了公行系，和我想像的不太相同。

不過我還是很喜歡他，從見到他的那天就喜歡到現在了。

不知道為什麼，直覺告訴我學長養的鸚鵡是藍色的，和天空是藍色的一樣理所當然，如果是別的顏色，整個世界就會怪怪的。不過其實我對鸚鵡的印象是紅、黃、綠那種熱帶雨林的色系組合，藍色的鸚鵡聽起來不太尋常。

星期日下午，我穿上了水藍色的針織衫與淺灰色短裙，配上一雙剛買不久的茶色短靴赴約，學長看到我就露出微笑，那抹笑容不像是已經接受了我的心意，仍有點尷尬與距離感。無論如何，他笑起來還是一樣可愛。

學長的家就在一條全是賣鳥的街上，店面與騎樓擺滿了鳥，竹籠懸在樑柱上，裡頭擠滿金絲雀與畫眉，一疊疊烤漆籠內的文鳥與八哥，甚至還有小鴨跟小雞。鸚鵡則是放置在騎樓周圍，腳爪掛著鐵鍊拴在站架上，唯一自由的是到處亂飛、偷吃飼料的野生麻雀。

學長拉開鐵門，喧鬧的鳥叫聲傾洩而出，店鋪裡的鐵製鳥籠靠牆逐排擺放，裡頭每隻鸚鵡都睜大眼睛看著我，用盡全身力氣似的叫著。

他家眞的只養鸚鵡，其他鳥都不賣。

「歹勢啦，沒跟妳說養了這麼多隻。」

他說這句話時又露出了笑容，看起來自在許多。走到最後一排，一隻藍色鸚鵡看到我們靠近，用小孩子的撒嬌聲音叫著學長的名字，我聽懂後忍不住笑了出來。

這隻名字是我取的，藍寶。

其實一般鳥店不太會給鳥取名字，因為通常在雛鳥階段，鳥就會賣出去了，這樣牠們跟主人會比較親近。長大後，我才發覺大多數養雛鳥的人都滿缺愛的，他們都希望被某個人依賴，但是在現實生活中找不到這樣的對象，轉而把感情投射在寵物身上。

特別是鸚鵡。之前不是流行那個心理測驗嗎？我記得妳也有傳給我，我覺得鸚鵡的性格就是焦慮型依附，只要稍微忽略牠們，就用各種手段要引起主人的注意，前一秒還磨蹭黏人，下一秒就突然變成機關槍，和我媽經前症候群發作的樣子差不了多少，看什麼事都不順眼。不過鸚鵡除了碎念之外，還會順便把妳啄得滿手是血，根本就是恐怖情人。

喔對，所以盡量不要離鳥籠太近。

很久以前，我們家引進了六隻金太陽、五隻愛情鳥、兩隻玄鳳，都是雛鳥，非洲灰鸚和折衷則是成鳥，比較貴，一般人養不起，是拿來當店裡的招牌。一開始我媽養鸚鵡還不太上手，牠們很嬌貴難搞，要勤換屎盆和墊料，隨時補充營養。雛鳥剛破殼的時候，兩、三個鐘頭就要餵一次奶，不同品種的配方也不一樣，還要記得照顧成鳥的情緒，頭上的毛只要蓬起來就代表有所不滿，平順地塌下來則是心情愉悅，可以摸摸牠們。

「眞是難搞。」

我媽對我爸吐苦水，那年我才三歲，她和我爸就快要放棄籠鳥事業。

其實我們家賣鳥已經賣很久了。最早是我阿公在火車站附近擺攤，他賣的第一批鳥是自己抓來的火斑鳩，後來和朋友合夥搬到陸橋下的店面，那個年代每個人都賺大錢，大家搶著進口大陸畫眉賣給賭客鬥鳥，生意好到不行，我爸和弟妹們幾乎是在鳥店裡度過童年。

沒想到終於輪到我爸當老闆的時候，那座陸橋跟橋下的鳥店統統都要拆除，從獵人那裡批來的野鳥也不能繼續養，要全部放走。我爸看同行紛紛改賣外國進口的鸚鵡還混得不錯，於是決定再賭一次。

但是眞的養了之後，我爸卻發現自己不怎麼喜歡鸚鵡。

「唉，還是台灣的鳥仔比較好啦，不會在那邊鬼吼鬼叫。」

搬到重新規畫的鳥街後，我們全家住在店樓上，有次我爸睡前下樓鎖鐵捲門，不知道是哪隻鳥用詭譎的女聲柔喊我爸的全名，嚇得他摔下樓梯，坐骨神經痛了好幾個月。

可能風水不好或是新環境適應不良，店裡連續死了好幾隻愛情鳥跟玄鳳，那隻灰鸚鵡也變得精神不振，幾乎把飛羽都拔光了，底層的毛炸開來，根本就是雞毛撢子，我爸把牠藏在底層的鳥籠裡，以免客人一進來就嚇得奪門而出。

剛好那時也是我學說話的年紀，我坐著學步車在店裡橫衝直撞，那些鸚鵡的叫聲不斷刺激我尙未發育完全的耳膜，覺得不舒服就放聲大哭。我媽忙著在小房間裡餵雛鳥吃奶，聽不見我的哭聲，我只能雙腿一蹬，學步車用力撞擊鳥籠造成更大的震動，鸚鵡嚇得振翅尖叫，我媽出來看到這一幕氣得把我抓起來打。

後來和我媽聊到這件事，她很驚訝我還記得，連忙道歉。

「阿禾啊，你又沒有說你耳朵痛，我只看到你在欺負牠們。你也知道我們家就靠這些鳥，如果都死光了要怎麼把你養大？」

「拜託，媽，我那個時候又還不會講話。」

「對，你只會在那邊嗯嗯啊啊地叫，快把我急死了，我一直叫你爸帶你去看醫生，他都說再等一下，等神明開示喔，眞的是被氣死。」

「哈，等和尙開示。」

藍寶是我們家從繁殖場引進的第一隻和尚鸚鵡，身上是湖水藍與淺淺的灰，我不太清楚為什麼這個品種叫做和尚，不過自從牠來店裡，就像有法師作法一般，奇妙地改變了鳥店的氣氛。灰鸚鵡不再啃咬自己的羽毛，剩下的愛情鳥生下幾顆成功受精的蛋，我媽又引進幾隻玄鳳陪伴原來那隻，也有幾隻金太陽賣了出去，折衷甚至學電視唱起了卡通主題曲。