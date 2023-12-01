北大法學院教授陳端洪：香港要「由治及興」，可與英美修和

（中央社）據報導，中國大陸憲法權威學者陳端洪日前在一項研討會上提出，香港要「由治及興」，其中一個方向是向外尋找動能，包括與英國和美國修和。

《明報》今天（1日）刊文指出，北京中央推出《香港國安法》及「愛國者治港」後，希望香港「由亂到治、由治及興」，而香港不少建制人士都認為，香港已進入「治」的階段，開始探討如何「由治及興」。

文章透露，「第八屆『一國兩制』與香港基本法研討會」日前在港舉行，澳門基本法委員會委員、北京大學港澳研究院院長陳端洪在會上提出，「由亂到治」和「由治及興」有不同的法律和治理邏輯。

他說，「由亂到治」針對的是具體個人和組織的違法犯罪行為，為了制止破壞行為，恢復秩序，政府制定法律、採取強制措施、實施懲罰。

但「由治及興」則針對整個社會，政府作為社會的代理人需要分析社會各階層的訴求，觀察他們的行為模式，發現他們行為模式的規律。

陳端洪認為，「由治及興」的新動能，要向內、向外尋找，向內是民間和政權當局；對民間，要給資本家信心，給專業界安全感，給普羅大眾公平感和獲得感。

對政權當局，要給司法以穩定和信任，給立法會換血，給政府增加賦權，增加責任。

向外，一是融入中國發展，尋找共同利益，二是參與「一帶一路」，開發新市場；三是引進人才和資金；四是與英美修和，重振國際聲譽。

文章表示，對於陳端洪提出與英美修和，有政界人士指出，北京中央目前的策略是將政治及經濟分開處理，政治重國安，經濟領域則強調國際化，這種策略是否可行尚待觀察。

另有資深建制人士說，目前趨勢確是鼓勵與西方民間及政府修和，「有機會的話，各領域都停火」，只是有些時候「樹欲靜而風不息」。

文章指出，在中美關係回穩的主旋律下，港府與西方官員也多了接觸，例如行政長官李家超早前與訪港的德國駐中國大使傅融會面。

此外，財政司司長陳茂波28日出席了英國駐港總領事館舉辦、慶祝英王生日的派對，陳茂波與英總領事戴偉紳致辭時，分別強調經貿及文化合作交流，有默契避開分歧議題。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex