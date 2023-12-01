北大法學院教授陳端洪：香港要「由治及興」，可與英美修和
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《明報》報道，對於陳端洪提出香港與英美修和，有政界人士指出，北京中央目前的策略是將政治及經濟分開處理，政治重國安，經濟領域則強調國際化，這種策略是否可行尚待觀察。
（中央社）據報導，中國大陸憲法權威學者陳端洪日前在一項研討會上提出，香港要「由治及興」，其中一個方向是向外尋找動能，包括與英國和美國修和。
《明報》今天（1日）刊文指出，北京中央推出《香港國安法》及「愛國者治港」後，希望香港「由亂到治、由治及興」，而香港不少建制人士都認為，香港已進入「治」的階段，開始探討如何「由治及興」。
文章透露，「第八屆『一國兩制』與香港基本法研討會」日前在港舉行，澳門基本法委員會委員、北京大學港澳研究院院長陳端洪在會上提出，「由亂到治」和「由治及興」有不同的法律和治理邏輯。
他說，「由亂到治」針對的是具體個人和組織的違法犯罪行為，為了制止破壞行為，恢復秩序，政府制定法律、採取強制措施、實施懲罰。
但「由治及興」則針對整個社會，政府作為社會的代理人需要分析社會各階層的訴求，觀察他們的行為模式，發現他們行為模式的規律。
陳端洪認為，「由治及興」的新動能，要向內、向外尋找，向內是民間和政權當局；對民間，要給資本家信心，給專業界安全感，給普羅大眾公平感和獲得感。
對政權當局，要給司法以穩定和信任，給立法會換血，給政府增加賦權，增加責任。
向外，一是融入中國發展，尋找共同利益，二是參與「一帶一路」，開發新市場；三是引進人才和資金；四是與英美修和，重振國際聲譽。
文章表示，對於陳端洪提出與英美修和，有政界人士指出，北京中央目前的策略是將政治及經濟分開處理，政治重國安，經濟領域則強調國際化，這種策略是否可行尚待觀察。
另有資深建制人士說，目前趨勢確是鼓勵與西方民間及政府修和，「有機會的話，各領域都停火」，只是有些時候「樹欲靜而風不息」。
文章指出，在中美關係回穩的主旋律下，港府與西方官員也多了接觸，例如行政長官李家超早前與訪港的德國駐中國大使傅融會面。
此外，財政司司長陳茂波28日出席了英國駐港總領事館舉辦、慶祝英王生日的派對，陳茂波與英總領事戴偉紳致辭時，分別強調經貿及文化合作交流，有默契避開分歧議題。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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