柄谷行人《力與交換模式》：就如IT平台企業崛起所顯示的，「沒有資本的資本主義」出現了
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柄谷行人在經濟歷史學的貢獻，是以四種「交換模式」出發的觀點，補充、擴大了馬克思《資本論》中「生產模式」所無法涵蓋的層面。繼二〇一〇年奠定其理論體系的《世界史的結構》，十二年後，他在本書中進一步修補社會主義理論的基礎、說明歷史演變的原理，並以交換模式D作為對未來的展望。
文：柄谷行人 （Karatani Kojin）
從交換模式所觀察到的資本主義
在今天，人們認為馬克思是帶著批判的態度，繼承了亞當．斯密與李嘉圖的經濟學。亞當．斯密與李嘉圖否定從前以商人資本為立論基礎的經濟學。他們觀察並分析產業資本，試圖從中找到積極的意義。而人們認為，馬克思的《資本論：政治經濟學批判》批判性地繼承了他們的學說，但在我看來並非如此。馬克思的原創性，反而在於他重視商人資本，而把產業資本視為商人資本的延伸。
讓我們再說一次。馬克思在《資本論》中觀察到，商品的「物神」化首先是從共同體與共同體之間的物品交換開始的。從商品物神中產生了貨幣物神；而增加、囤積貨幣的衝動，則更進一步成為資本物神。資本物神為了自我增值，驅動人從事各種行為。而讓資本得以增值的，是不同價值體系之間的交換。
先說商人資本。商人在廉價的地方採購，在高價的地方販售，從其間的差額得到利潤。產業資本也是將差異轉為利潤，以讓自己增值；在這一點上，與商人資本是一樣的。只不過對產業資本來說，這個差異來自時間，而不是空間。產業資本與商人資本的另一個不同之處，在於產業資本的利潤主要來自資本家與勞動者之間的交換，也就是貨幣與勞動力商品的交換。
不論在何種情況下，交換都是以彼此的合意為基礎的。換句話說，並非單純只是剝削與掠奪。比方以產業資本來說，以貨幣交換勞動力商品的時候，需要勞動者與工會的同意。如果是這樣，要如何從中產生剩餘價值？只有一種可能的方式，那就是透過技術革新與分工協作提高勞動生產力，在實質上降低勞動力的價值。在這個意義下我們可以說，商人資本的利潤來自空間上的差異，而產業資本則是在時間中創造差異。
因此，讓產業資本得以積累的條件，正是雙重意義下的exploitation，也就是開發與剝削。這是產業資本特有的原理。以這層意義來說，不論什麼型態的資本，本質上都是商人資本。話雖如此，讓資本制經濟得以飛躍式發展的，並不是在空間中「發現」差異的商人資本，而是在時間中「創造」差異的產業資本，而且可以說，就是這一點帶來了「工業革命」。
粗略來說，我們可以將工業革命分為以燃煤蒸汽機為代表的第一次工業革命、以電力與石油為基礎的第二次工業革命，還有以電腦為基礎的第三次工業革命。
有些人認為，現在的第三次工業革命造成了前所未有的變化，而那是《資本論》裡未曾觸及的、現代的問題。但是，他們的看法並不正確。《資本論》從理論上說明了以下的事實：資本若是要存續，就必須不斷地開發（exploit，同時也有「剝削」的意思）差異；除此之外別無他法。而只有從「交換模式」來觀察資本制經濟，才能看清這一點；光從「生產模式」，是看不出來的。
儘管如此，時至今日，把焦點放在「生產模式」仍然是主流的看法。舉例來說，今天有許多人頻繁地討論電子裝置（electronics）與AI、資訊產業等，如何改變了社會與人類。但是，這一類的議論早在一九五○年代就已經出現。
比方麥克魯漢（Herbert Marshall Mcluhan）就關注電視媒體所造成的社會變化（《認識媒體：人的延伸》〔Understanding Media: The Extensions of Man〕, 1964）。他強調從收音機時代到電視時代，人的感受性發生了從「熱」到「冷」的變化。但是，這樣的變化並非單純來自媒體的變化；而且，媒體的變化也並未造「人的延伸」。麥克魯漢的看法，終究是從生產模式觀看社會的歷史，而缺乏交換模式的觀點。
舉例來說，從交換模式的觀點來看，收音機時代所發生的變化顯示C取得了優勢，進而支配了A；我們還可以說，到了電視時代，C又更進一步「延伸」。而且，透過交換模式的觀點，我們可以某種程度預測社會接下來將會出現的事物。如果只是從「生產模式」（生產力）的觀點，我們將看不到交換模式、以及從中產生的「力」——也就是資本「物神」——的作用。
我還要在這裡補充一點。那就是，產業資本的發展與國家是不可分離的。
舉例來說，商人資本需要軍事力，也就是國家的支援，特別是在海外交易的時候。另一方面，產業資本也需要國家的支援；只不過這時候國家扮演的是不同的角色。我們再說一次：產業資本的利潤，並非來自以低廉的薪資讓勞動者工作；只有當勞動者以消費者的身分買回自己生產的商品，產業資本才能獲得利潤。
也就是說，資本若只是剝削勞動者，是無法獲得剩餘價值的，一定得讓勞動者購買他們自己生產的商品才行。當然，個別的資本或許可以只追求眼前的利益，但對「總資本」來說，那將是自我毀滅的行為。產業資本若要存續，就必須培育、保護勞動者。具體來說，就是必須由國家施行教育政策與福利政策。從交換模式的觀點來說，C的存續與擴大，B的功能是不可或缺的。
舉例來說，當產業資本主義成為主流的時候，英國開始採取福利政策，以確保財富能重新分配給勞動者。認可工會的存在，也是為了同樣目的。馬克思撰寫《資本論》的時期，英國是個「自由主義」的國家，但是這一點和他們採取福利政策一事，並沒有任何矛盾。一八四八年的革命，更增強了英國的這種傾向。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）