柄谷行人《力與交換模式》：就如IT平台企業崛起所顯示的，「沒有資本的資本主義」出現了

文：柄谷行人 （Karatani Kojin）

從交換模式所觀察到的資本主義

在今天，人們認為馬克思是帶著批判的態度，繼承了亞當．斯密與李嘉圖的經濟學。亞當．斯密與李嘉圖否定從前以商人資本為立論基礎的經濟學。他們觀察並分析產業資本，試圖從中找到積極的意義。而人們認為，馬克思的《資本論：政治經濟學批判》批判性地繼承了他們的學說，但在我看來並非如此。馬克思的原創性，反而在於他重視商人資本，而把產業資本視為商人資本的延伸。

讓我們再說一次。馬克思在《資本論》中觀察到，商品的「物神」化首先是從共同體與共同體之間的物品交換開始的。從商品物神中產生了貨幣物神；而增加、囤積貨幣的衝動，則更進一步成為資本物神。資本物神為了自我增值，驅動人從事各種行為。而讓資本得以增值的，是不同價值體系之間的交換。

先說商人資本。商人在廉價的地方採購，在高價的地方販售，從其間的差額得到利潤。產業資本也是將差異轉為利潤，以讓自己增值；在這一點上，與商人資本是一樣的。只不過對產業資本來說，這個差異來自時間，而不是空間。產業資本與商人資本的另一個不同之處，在於產業資本的利潤主要來自資本家與勞動者之間的交換，也就是貨幣與勞動力商品的交換。

不論在何種情況下，交換都是以彼此的合意為基礎的。換句話說，並非單純只是剝削與掠奪。比方以產業資本來說，以貨幣交換勞動力商品的時候，需要勞動者與工會的同意。如果是這樣，要如何從中產生剩餘價值？只有一種可能的方式，那就是透過技術革新與分工協作提高勞動生產力，在實質上降低勞動力的價值。在這個意義下我們可以說，商人資本的利潤來自空間上的差異，而產業資本則是在時間中創造差異。

因此，讓產業資本得以積累的條件，正是雙重意義下的exploitation，也就是開發與剝削。這是產業資本特有的原理。以這層意義來說，不論什麼型態的資本，本質上都是商人資本。話雖如此，讓資本制經濟得以飛躍式發展的，並不是在空間中「發現」差異的商人資本，而是在時間中「創造」差異的產業資本，而且可以說，就是這一點帶來了「工業革命」。

粗略來說，我們可以將工業革命分為以燃煤蒸汽機為代表的第一次工業革命、以電力與石油為基礎的第二次工業革命，還有以電腦為基礎的第三次工業革命。

有些人認為，現在的第三次工業革命造成了前所未有的變化，而那是《資本論》裡未曾觸及的、現代的問題。但是，他們的看法並不正確。《資本論》從理論上說明了以下的事實：資本若是要存續，就必須不斷地開發（exploit，同時也有「剝削」的意思）差異；除此之外別無他法。而只有從「交換模式」來觀察資本制經濟，才能看清這一點；光從「生產模式」，是看不出來的。

儘管如此，時至今日，把焦點放在「生產模式」仍然是主流的看法。舉例來說，今天有許多人頻繁地討論電子裝置（electronics）與AI、資訊產業等，如何改變了社會與人類。但是，這一類的議論早在一九五○年代就已經出現。

比方麥克魯漢（Herbert Marshall Mcluhan）就關注電視媒體所造成的社會變化（《認識媒體：人的延伸》〔Understanding Media: The Extensions of Man〕, 1964）。他強調從收音機時代到電視時代，人的感受性發生了從「熱」到「冷」的變化。但是，這樣的變化並非單純來自媒體的變化；而且，媒體的變化也並未造「人的延伸」。麥克魯漢的看法，終究是從生產模式觀看社會的歷史，而缺乏交換模式的觀點。

舉例來說，從交換模式的觀點來看，收音機時代所發生的變化顯示C取得了優勢，進而支配了A；我們還可以說，到了電視時代，C又更進一步「延伸」。而且，透過交換模式的觀點，我們可以某種程度預測社會接下來將會出現的事物。如果只是從「生產模式」（生產力）的觀點，我們將看不到交換模式、以及從中產生的「力」——也就是資本「物神」——的作用。

我還要在這裡補充一點。那就是，產業資本的發展與國家是不可分離的。

舉例來說，商人資本需要軍事力，也就是國家的支援，特別是在海外交易的時候。另一方面，產業資本也需要國家的支援；只不過這時候國家扮演的是不同的角色。我們再說一次：產業資本的利潤，並非來自以低廉的薪資讓勞動者工作；只有當勞動者以消費者的身分買回自己生產的商品，產業資本才能獲得利潤。

也就是說，資本若只是剝削勞動者，是無法獲得剩餘價值的，一定得讓勞動者購買他們自己生產的商品才行。當然，個別的資本或許可以只追求眼前的利益，但對「總資本」來說，那將是自我毀滅的行為。產業資本若要存續，就必須培育、保護勞動者。具體來說，就是必須由國家施行教育政策與福利政策。從交換模式的觀點來說，C的存續與擴大，B的功能是不可或缺的。

舉例來說，當產業資本主義成為主流的時候，英國開始採取福利政策，以確保財富能重新分配給勞動者。認可工會的存在，也是為了同樣目的。馬克思撰寫《資本論》的時期，英國是個「自由主義」的國家，但是這一點和他們採取福利政策一事，並沒有任何矛盾。一八四八年的革命，更增強了英國的這種傾向。