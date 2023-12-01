【未來大人物】玩飛機玩出台灣農業一片新天地，擎壤科技從青年返鄉到新科技，助力農業再造
我們想讓你知道的是
擎壤科技的成立源於一群年輕人對台灣農業關懷與熱忱，以精準計算無人機飛行施肥、噴藥的方式，希望透過科技的力量改變台灣農業傳統模式，同時解決老農工作負擔問題，並吸引年輕人回流農村。這股既是農業卻也是科技業的新創模式，帶著對故鄉土地與人文關懷為己任，正為台灣農業再造努力改善農業現況。
文：陳淑玲
「要如何幫助老農、吸引年輕人回農村？無人機或許是解方。」這句話來自擎壤科技創辦人之一陳恆燈。當年，他在成功大學攻讀航太系研究所期間，深刻體認到台灣農村面臨老化的現實。這樣的警覺促使他與幾位同樣對農業充滿熱情的夥伴，於2017年共同創立了擎壤科技。將在學校研究的無人機應用在農業上。
擎壤科技致力於研發符合台灣農地特性的無人農噴機。在台灣農地常見的小而零散的土地上，以傳統方式進行農藥噴灑相當費時費力。因此，他們推出了台版的中型無人機，機型較小巧，適合於土地使用，且噴灑效率極高。對農民而言，這不僅省時省力，更能照顧健康，讓他們不必暴露在吸入農藥的風險中。
然而，推廣無人機在農業的過程中，不僅僅是技術創新的問題。因應無人機使用的相關法規限制，擎壤科技成立了「中華民國農用無人機械應用發展協會」，幫助飛手取得操作證照，為用戶提供一站式的服務。不僅提高了農民使用無人機的意願，也擴大了這項科技在農業中的應用。
科技到位了農人與飛手也得到位
然而，想要將農業現代化推廣出去、尤其是在老農心中建立起對於新科技的信任，並非易事。最初，推廣無人機在農業的應用並不容易，保守的老農民們因為擔憂失敗可能影響收成，不願意承擔噴藥方式改變所帶來的風險。
但陳恆燈並不灰心，在幾次的示範與青農嘗試使用後，農人逐漸感受到可行性，他們透過巧妙的技術與良好的售後服務，說服了許多農民從長遠健康的角度思考，讓無人機成為他們農業生產的助手。
青農的示範使用也成為了擎壤科技的另一項助力。陳恆燈深深知道，無人機只是農業改革的開端。他們積極透過創新科技吸引青年返鄉，進而讓農業邁向新的時代。藉由適應現代科技的方式，他們希望讓年輕人重新看到農業的潛力，並擁抱台灣這片土地，這才是讓台灣的農業能持續永續的方式。
「其實無人機有了噴灑施肥、農藥的需求後，後期我們更大的挑戰是來自於飛手的訓練。」陳恆燈回應著。
從事無人機產業已9年的飛手「科技人」加入擎壤科技剛好滿兩年。「我之前是以無人機競賽為主的工作，農用無人機操作起來非常好上手，加入擎壤科技後，開始多了跟人接觸會聽到第一線使用者的回饋，沒想過興趣竟然可以變成工作。」科技人這麼分享著。
另一位飛手柯奐辰（柯柯）雖然安安靜靜站在一旁，大家卻都說他是「全台最快的男人」，年紀輕輕的他已是遙控直昇機特技飛行領域世界級頂尖人物，2023年4月更在韓國競速無人機中特技遙控直升機世錦賽中得到冠軍，創3連霸紀錄。
柯柯靦腆分享說：「學校社團接觸無人機後就覺得很有興趣，開始研究越飛越有心得。後來看到竟然可以有這種玩飛機又有工作收入的機會真心覺得太好了。而且老闆也很支持我們去比賽，甚至還會贊助。」
讓想「玩飛機」的青年願意保持熱誠、並且有收入的投入在操控無人機的領域，也藉由青年們的好技巧讓無人機噴灑應用能更精準，用以回饋農業土地上新興的噴灑需求，是擎壤科技一直以來持續在做的事、也是陳恆燈自己對故鄉的承諾。
青農也能自己飛出一片天
除了訓練公司內部飛手之外，擎壤科技也很支持農民自己就成為飛手、甚至擁有自己的無人機。
來自台南新化地區的青農洪岳銘，25歲返鄉投入農業。原本入農後也以慣行農法在耕作，也就是需要用人工背負的方式噴灑農藥，輾轉接觸了擎壤科技後決定走上無人機噴灑、施肥的領域。
洪岳銘說：「傳統背負式的除了真的需要人力揹著、來回走動噴灑、勞動又費時。使用無人機噴灑真的比過往傳統方式輕鬆很多，也相對地解決了相對缺工的問題，尤其南科效應根本沒有年輕人願意投入又累又苦的行業，大家都寧願進工廠工作。」
「其實靠自己種田根本沒辦法養活自己，我才想要開始有變動，最後接觸到這種事半功倍的方式。到現在為止我不但可以節省50%以上的人力與時間，甚至還可以去幫別人的田地噴灑，作物像是水稻、蕃薯、花生、芋頭都有。」
更重要的是，洪岳銘強調自己再也不用近距離接觸到農藥，對身體與家人、甚至農友身體健康都很有幫助。
一項「玩飛機」的新技巧，使用在恰如其分的地方，科技不再只是冷冰冰的機器，更是一份對農業的溫暖關懷，一份對土地的深深情感。擎壤科技立足南台灣為農業開始重新焕發出生機，也源於對故鄉的情感凝聚、對於農業的熱切期待，「從農」不再只是耕種而已，更可用不同方式回饋這片養育他們的土地。
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- 擎壤科技股份有限公司
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。
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