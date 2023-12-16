魚夫《台灣百年市場》：拜訪台中第二市場的季節如果對了，便有清涼消暑的「麻穎湯」可食

文、圖：魚夫

台中第二市場——不同於一般傳統市場的活古蹟

在台中教了十年書，要是偶而進入中區，便會到第二市場裡去搜查美食。其實在我教書初期「二市仔」的情況並不優，由於任憑都市新興區域發展，使得老城區漸趨沒落。作家劉克襄是台中人，2014年，他在市府的委託下導覽第二市場，認為：「這裡不同於其他傳統市場，保留了傳統的建築方式與風格，是一棟『活的古蹟』，在全台獨一無二。」

有趣的是，到了2016年，劉克襄忽然寫了一篇〈台中人的早餐在哪〉，其中有段文字：「繞了市場一圈，騎樓店面都未營業。我恍然驚覺，老台中似乎沒什麼外出食用的代表性早點。從睡醒的第一道餐飲，老台中好像難有鮮明特色。雖說不遠的周遭，或許有日棧、海盜等飯糰，又或者一、兩間豆漿燒餅店活絡著，但這些尋常小食，每座城市的巷弄都有，不足以成為顯著代表。」

這篇文章引發爭議，時任市長的林佳龍也在臉書上張貼台中早餐地圖，網友更是大加撻伐，劉本人則委屈地說，他主要在探討早餐文化，卻成了眾矢之的。說者無心，聽者有意，可憐老友劉克襄的言論實在容易讓人斷章取義，說得好像台中美食是「貧窮的記憶」，而且是沒有顯著代表性獨步全國。

台中第二市場開設於1917年1月，當時稱為新富（町）市場。到了2017年，台中第二市場屆滿百年，市府啟動中區再生計畫，我所任教的大學也發揮創意，將二市場的美食變成可愛的文創商品，煞是熱鬧。

平心而論，二市場在市長林佳龍任內竟然恢復心跳，市場生意也逐漸生氣蓬勃。我詢諸於市場裡「福州三代意麵」的老闆趙善棋，也是自治會會長，他即證實和過去差很多了。所以這回又來二市仔重逢美食，有了許多迥異以往的感受值得審視一番。

意麵、肉圓與吃粗飽的滷肉飯

「福州三代意麵」其實薪傳不止三代了，趙善棋為第四代，如今由第五代的趙汝昌接手，並更名「阿棋福州三代意麵」。

一般論及意麵，總以台南意麵為主流，其實中部一帶，也早就由福州人傳進意麵的製作技術。以南投為例，隨國民黨敗戰來台而在南投中興新村設立省政府，當時即由福州人將這製麵技術帶進來的，因為這種麵條較為細嫩且彈牙富嚼勁，台語呼之為「幼麵」，乃廣受歡迎，隨著時間變遷，技術湠出去後，竟成南投特色小吃。阿棋福州三代意麵已有90年以上的歷史，是否屬於南投意麵系統還有待研究，但好吃才是咱們來交關的主要理由。

二市場裡的「茂川肉丸」則是百年老字號，原在市場內名喚「丁山肉丸」者是其元祖店，油炸肉圓淋上獨門醬料，委實膾炙人口。這家號稱百年老店（1921年開始），在日治時期店名為「小香村肉丸店」，現在店內掛有一幅1938年（昭和13年）5月6日「台中市新富市場飲食業者著衣式紀念」的相片，規定所有店家都得穿正式的廚師服合照，宛如今日五星級飯店主廚。當時的新富市場，在日治時期被規劃為日本人的市場，或俗稱「有錢人的市場」。

而劉克襄所謂的「吃粗飽」，大抵指的是市場裡從早到晚鬧烘烘的魯肉飯，被形容成為「台灣最早的7-11」，認為過去早晚班勞工必須吃粗飽才有體力打工。不過台中人所謂的「魯肉飯」，可不是台北人口中的「魯肉飯」，那「魯肉飯」，南部呼之為「肉燥飯」，而台中人所謂的魯肉飯，其實是「爌肉飯」或「焢肉飯」。但不管是「爌」或「焢」都是錯別字，教育部的公布寫法應為「炕肉飯」，而所謂的「魯肉飯」，也應正名為「滷肉飯」。

二市場裡著名的「魯肉飯」有兩家。「李海」約從下午五點開至淩晨五點，接力開下去的是隔壁攤的「山河」。他們的魯肉飯，除了好大一塊滷肉外，也會淋上香甜的肉燥，再加上菜脯或醃瓜，來此不只吃粗飽，滋味亦是膾炙人口。

台中最特別的一味

來到這裡的季節如果對了，便有「麻穎」湯可食。麻穎常見的寫法有「麻薏、蔴薏、麻芛」，台語讀音是muâ-ínn。「麻」指的是黃麻，而「穎」音為ínn，意思就是幼芽，「發穎」就是發芽的意思。

黃麻長出嫩葉，照理講漢字應書為「麻穎」才是正解，其他不管是麻薏、蔴薏、麻芛等等，我用台語都不能正確發出台中人所說的muâ-ínn的音來。

麻穎湯這一味是台中特產，因黃麻產區在豐原以北，彰化以南就少見了。實則在日治時期的日人論文中就有發現：「黃麻本來就是熱帶地方的產物，適合在氣溫高、雨量多的地方，台灣的氣候溫和比起內地（註：日本本國）更適合黃麻的栽培。」所以「台灣黃麻的耕種面積在明治三十五年是1146餘甲，一直到大正8年擴大到2808餘甲，收穫量增加。生產額度以台中州為第一名，第二名為台南州，台北州、新竹州、高雄州、台東廳、花蓮廳依次遞減」。

如今在台中的南屯區，土地肥沃水質佳，大肚山台地擋下了冬季的東北季風，造就了黃麻生長的最佳環境。在黃麻長出嫩葉時，當地人便採撿、搓、揉、洗，以四步驟去除苦味，取魩仔魚（吃素者不加）、黃番薯（取其甜味沖淡麻穎的苦味）等煮成消暑的「麻穎湯」來下飯，保證胃口大開。

順帶一提，提供麻穎者尚有「林記古早味」小吃攤，茹素者還可要求去掉魩仔魚。

Photo Credit: 遠流出版提供

年輕一代的美食選擇

「嵐肉燥」除了以肉燥連年獲得經濟部滷肉飯節大獎外，其肉丸仔、雞捲等也很可口，但所謂雞捲，事實上是將多出來吃不完的食材用網紗捲起來的意思，並沒有所謂雞肉在其中，就像太陽餅裡面沒有太陽一樣。雞捲其實應寫作「加捲」，「加」字在台語裡就是「多出來」的意思。