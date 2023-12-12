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2023/12/12,
藝文

別國的寶我來藏：西方各大博物館的爭議文物，還了什麼？沒還什麼？

別國的寶我來藏：西方各大博物館的爭議文物，還了什麼？沒還什麼？

我們想讓你知道的是

大英博物館的官方資料顯示，該館存有中國文物合共達2.3萬件，是西方規模最大的中國文物館藏。其中長期公開展覽的有2000餘件，囊括幾乎所有藝術類別，涵蓋從新石器時代至今近1萬年歷史。對於中國政府和眾多民眾來說，這些英國的館藏是中國近代遭受侵略的「百代國恥」一個象徵......

Parthenon Sculptures at the British Museum

Photo Credit: Jeff Overs / BBC News

帕特農雕塑曾經由埃爾金勳爵帶回英國。

歷史上，歐洲各國在建立帝國的過程中，從世界各地獲取了無數珍寶，成為如今各國博物館中的展品。

最近，一些有爭議的文物被物歸原主，包括貝寧青銅器（Benin Bronzes）和康提大炮（Cannon of Kandy）。

然而，英國政府依然將埃爾金大理石雕（Elgin Marbles）保留在倫敦的大英博物館（The British Museum）。

其他一些物品則因為太脆弱而無法歸還——比如阿茲特克國王蒙特蘇馬（Moctezuma）的頭飾。

埃爾金石雕

埃爾金大理石雕又被稱為帕特農雕塑（Parthenon Sculptures），是如今存放在大英博物館的30具古希臘石雕，已有超過2000年歷史。

當中大多數是出自雅典衛城，其中有公元五世紀由古希臘人建造的帕特農神殿。

有一些雕塑則是來自建於公元前1300至1250年間的阿特雷斯寶庫（Treasury of Atreus in Mycenae），已有超過3000年歷史。

Marble statue from the West pediment of the Parthenon at the British Museum

Photo Credit: Trustees of the British Museum / BBC News

大英博物館中展覽的來自希臘雅典衛城的大理石雕。

這些大理石雕在19世紀初由英國外交官埃爾金勳爵（Lord Elgin）帶走，他得到了當時統治雅典的奧斯曼帝國（The Ottoman Empire）的許可。

埃爾金曾說，這些石雕正面臨「即將到來且不可避免的毀滅」。

1816年，英國議會裁定，這些大理石雕是合法獲得的，之後又通過一項法律，將大英博物館列為它們的所有者。

埃爾金石雕大約佔了現存帕特農神殿雕塑的約半數，其餘則在雅典。

Tourists visiting the Parthenon in the Acropolis of Athens

Photo Credit: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images / BBC News

埃爾金石雕原本是雅典帕特農神殿的一部分。

英國為何不將石雕歸還給希臘？

希臘在1983年首次正式要求歸還埃爾金大理石雕，但是英國拒絕了。2009年，在雅典衛城腳下建的一座博物館，為失蹤的文物留出了空間。

最近，英國首相里希・蘇納克（Rishi Sunak）拒絕與希臘總理基里亞科斯・米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，後者曾公開表示埃爾金石雕「實際上是被偷走的」，並反覆要求英國歸還。

英國表示，不打算將石雕歸還給希臘。他們表示，每年有來自世界各地的400萬人在大英博物館參觀這些石雕。

但是，博物館的信託人一直在談判，打算暫時將其中一些雕塑歸還給雅典，並希望希臘博物館拿出一些目前存放的其他文物來交換。

The Parthenon Project is suggesting that an agreement with Greece could mean masterpieces like the mask of Agamemnon be shown in the UK

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

英國和希臘之間的協議，可能會讓阿伽門農黃金面具等珍貴文物出現在英國。

散落世界各地的貝寧青銅器

貝寧青銅器是15到19世紀間製造的數千件金屬雕塑、浮雕和雕刻品。

它們在1897年英國軍隊洗劫貝寧城——現今奈及利亞境內——時被帶走。

很多這些物品後來在倫敦被拍賣，有些被世界各地的收藏家買走。

奈及利亞的國家博物館及遺址委員會（National Commission for Museums and Monuments）已向世界各地的博物館發出了正式的歸還請求。

This plaque depicting Oba Orhogbua (circa 1550-1578) is one of six objects that have already been returned by the Horniman Museum in London to Nigeria

Photo Credit: Horniman Museum and Gardens / BBC News

這塊16世紀的奧巴・奧霍格布阿（Oba Orhogbua）浮雕是倫敦霍尼曼博物館歸還給奈及利亞的六件文物之一。

2022年11月，倫敦的霍尼曼博物館（Horniman Museum）同意交還72件物品，其中包括一些貝寧青銅器。

館長尼克・梅里曼（Nick Merriman）說：「它們毫無疑問是被掠奪走的，所以將它們歸還是有道義上的理由。」

接下來的一個月，劍橋大學同意歸還116件青銅器，德國則歸還了它保存的22件。

從2026年開始，這些歸還的青銅器會在貝寧城的埃多西非藝術博物館（Edo Museum of West African Art ）展出。

Two Benin Bronzes

Photo Credit: AFP / BBC News

貝寧帝國的儀式雕像已被歸還

還有更多的青銅器仍留在了英國其他博物館的館藏當中，其中大英博物館保有最大的一套藏品，約900件文物。

大英博物館表示，1963年的《大英博物館法》使這些文物不能歸還。

康提大炮

2023年7月，荷蘭政府表示，荷蘭國立博物館（Rijksmuseum）將把用作禮炮的康提大炮送還給斯里蘭卡。

這些大炮在1765提被荷蘭東印度公司的軍隊劫走，同時被搶走的還有其他五件文物。

失落大英博物館的中國文物

中國或許認為自己是最有理由要求英國博物館歸還文物的國家之一。

大英博物館的官方資料顯示，該館存有中國文物合共達2.3萬件，是西方規模最大的中國文物館藏。其中長期公開展覽的有2000餘件，囊括幾乎所有藝術類別，涵蓋從新石器時代至今近1萬年歷史。

對於中國政府和眾多普羅民眾來說，這些英國的館藏是中國近代遭受侵略的「百代國恥」一個象徵。

這一點在今年較早前大英博物館職員監守自盜醜聞曝光的背景下，再度引發來自官方和民間的輿論風暴。

中國官媒評論指，大英博物館失竊事件既令「外國文物在大英博物館得到了更好的保護」這一說法不攻自破，也成為英國是否「真心誠意洗刷殖民污點」的一個考證。

瑞士在今年較早前將一批文物返還給中國，中國外交部發言人對此表示讚揚。

而中國官媒稱，相比之下，英國以《大英博物館法》為由，自設門檻拒絕歸還他國文物，是「虛偽」的做法。

官方的口徑在社群媒體上得到大量網民的支持，「請大英博物館無償歸還中國文物」、「沒有人能笑著從大英博物館走出來」等話題標籤一度在微博上成為熱搜詞條。

但是，一些身在中國之外的中國文物收藏專家則持相反意見，表示英國館藏的中國文物並非全部來自侵略，也有部分由中國人自己販賣出去，並因此在文革等動亂時代免遭被毀滅的命運。

儘管中國官方表示要求英國歸還文物的聲音「不應停歇」，但是承認要英國向中國歸還文物在短期內很難實現。

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