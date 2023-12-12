別國的寶我來藏：西方各大博物館的爭議文物，還了什麼？沒還什麼？
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大英博物館的官方資料顯示，該館存有中國文物合共達2.3萬件，是西方規模最大的中國文物館藏。其中長期公開展覽的有2000餘件，囊括幾乎所有藝術類別，涵蓋從新石器時代至今近1萬年歷史。對於中國政府和眾多民眾來說，這些英國的館藏是中國近代遭受侵略的「百代國恥」一個象徵......
歷史上，歐洲各國在建立帝國的過程中，從世界各地獲取了無數珍寶，成為如今各國博物館中的展品。
最近，一些有爭議的文物被物歸原主，包括貝寧青銅器（Benin Bronzes）和康提大炮（Cannon of Kandy）。
然而，英國政府依然將埃爾金大理石雕（Elgin Marbles）保留在倫敦的大英博物館（The British Museum）。
其他一些物品則因為太脆弱而無法歸還——比如阿茲特克國王蒙特蘇馬（Moctezuma）的頭飾。
埃爾金石雕
埃爾金大理石雕又被稱為帕特農雕塑（Parthenon Sculptures），是如今存放在大英博物館的30具古希臘石雕，已有超過2000年歷史。
當中大多數是出自雅典衛城，其中有公元五世紀由古希臘人建造的帕特農神殿。
有一些雕塑則是來自建於公元前1300至1250年間的阿特雷斯寶庫（Treasury of Atreus in Mycenae），已有超過3000年歷史。
這些大理石雕在19世紀初由英國外交官埃爾金勳爵（Lord Elgin）帶走，他得到了當時統治雅典的奧斯曼帝國（The Ottoman Empire）的許可。
埃爾金曾說，這些石雕正面臨「即將到來且不可避免的毀滅」。
1816年，英國議會裁定，這些大理石雕是合法獲得的，之後又通過一項法律，將大英博物館列為它們的所有者。
埃爾金石雕大約佔了現存帕特農神殿雕塑的約半數，其餘則在雅典。
英國為何不將石雕歸還給希臘？
希臘在1983年首次正式要求歸還埃爾金大理石雕，但是英國拒絕了。2009年，在雅典衛城腳下建的一座博物館，為失蹤的文物留出了空間。
最近，英國首相里希・蘇納克（Rishi Sunak）拒絕與希臘總理基里亞科斯・米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，後者曾公開表示埃爾金石雕「實際上是被偷走的」，並反覆要求英國歸還。
英國表示，不打算將石雕歸還給希臘。他們表示，每年有來自世界各地的400萬人在大英博物館參觀這些石雕。
但是，博物館的信託人一直在談判，打算暫時將其中一些雕塑歸還給雅典，並希望希臘博物館拿出一些目前存放的其他文物來交換。
散落世界各地的貝寧青銅器
貝寧青銅器是15到19世紀間製造的數千件金屬雕塑、浮雕和雕刻品。
它們在1897年英國軍隊洗劫貝寧城——現今奈及利亞境內——時被帶走。
很多這些物品後來在倫敦被拍賣，有些被世界各地的收藏家買走。
奈及利亞的國家博物館及遺址委員會（National Commission for Museums and Monuments）已向世界各地的博物館發出了正式的歸還請求。
2022年11月，倫敦的霍尼曼博物館（Horniman Museum）同意交還72件物品，其中包括一些貝寧青銅器。
館長尼克・梅里曼（Nick Merriman）說：「它們毫無疑問是被掠奪走的，所以將它們歸還是有道義上的理由。」
接下來的一個月，劍橋大學同意歸還116件青銅器，德國則歸還了它保存的22件。
從2026年開始，這些歸還的青銅器會在貝寧城的埃多西非藝術博物館（Edo Museum of West African Art ）展出。
還有更多的青銅器仍留在了英國其他博物館的館藏當中，其中大英博物館保有最大的一套藏品，約900件文物。
大英博物館表示，1963年的《大英博物館法》使這些文物不能歸還。
康提大炮
2023年7月，荷蘭政府表示，荷蘭國立博物館（Rijksmuseum）將把用作禮炮的康提大炮送還給斯里蘭卡。
這些大炮在1765提被荷蘭東印度公司的軍隊劫走，同時被搶走的還有其他五件文物。
失落大英博物館的中國文物
中國或許認為自己是最有理由要求英國博物館歸還文物的國家之一。
大英博物館的官方資料顯示，該館存有中國文物合共達2.3萬件，是西方規模最大的中國文物館藏。其中長期公開展覽的有2000餘件，囊括幾乎所有藝術類別，涵蓋從新石器時代至今近1萬年歷史。
對於中國政府和眾多普羅民眾來說，這些英國的館藏是中國近代遭受侵略的「百代國恥」一個象徵。
這一點在今年較早前大英博物館職員監守自盜醜聞曝光的背景下，再度引發來自官方和民間的輿論風暴。
中國官媒評論指，大英博物館失竊事件既令「外國文物在大英博物館得到了更好的保護」這一說法不攻自破，也成為英國是否「真心誠意洗刷殖民污點」的一個考證。
瑞士在今年較早前將一批文物返還給中國，中國外交部發言人對此表示讚揚。
而中國官媒稱，相比之下，英國以《大英博物館法》為由，自設門檻拒絕歸還他國文物，是「虛偽」的做法。
官方的口徑在社群媒體上得到大量網民的支持，「請大英博物館無償歸還中國文物」、「沒有人能笑著從大英博物館走出來」等話題標籤一度在微博上成為熱搜詞條。
但是，一些身在中國之外的中國文物收藏專家則持相反意見，表示英國館藏的中國文物並非全部來自侵略，也有部分由中國人自己販賣出去，並因此在文革等動亂時代免遭被毀滅的命運。
儘管中國官方表示要求英國歸還文物的聲音「不應停歇」，但是承認要英國向中國歸還文物在短期內很難實現。
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我們想讓你知道的是
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