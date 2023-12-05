台灣2024總統大選：柯文哲副手搭檔「新光公主」吳欣盈是誰？
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台灣東海大學政治系教授沈有忠認為，國民黨宣布黨內「深藍」人士趙少康擔任副手及韓國瑜列為不分區第一名之後，有助於保住國民黨的基本盤、降低在總統大選遭「棄保」的風險。他認為反倒是柯文哲在此次藍白協商後，遭到對手間接點出「誠信」問題，如何能維繫支持者的信賴將是他的選戰勝負關鍵。
台灣2024總統大選在上週「藍白合」破局，鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，民眾黨總統參選人柯文哲隔日便宣布其副總統搭檔為該黨現任立委吳欣盈，立即引發台灣政商界騷動。
1978年在美國出生的吳欣盈是台灣五大財團之一的「新光集團」第三代長孫女，被媒體稱為「新光公主」，一直是台北商界及社群界的名人。
吳欣盈四年前被提名列入民眾黨不分區立委名單，去年正式替補進入立法院，佔據各大新聞版面。多年在美英兩國求學工作，她作風直率「洋派」，柯文哲稱吳欣盈與他極為不同的背景可以彼此互補，協助他往總統府邁進。
有分析稱，民眾黨選擇吳欣盈是希望憑藉吳女士的國際及性別背景，擴大該黨的女性及年輕族群選票。
不過，台灣東海大學政治學系張峻豪教授則告訴《BBC中文》稱作用不大。他說，吳女士加入總統大選，主因是該黨參選確實需要經費來應對開銷龐大的大型選戰。
張峻豪不認為吳女士的性別年齡及國際背景能有效「中和」柯文哲嗆辣的政治風格，他分析說，「該黨還會以柯氏風格為主軸打選戰，而且吳小姐的求學經歷與政治較無相關，加入政壇的時間也很短。」
有分析稱，有著鉅富人家背景，又接受美式教育成長，吳欣盈對外十分重視往來對象及個人隱私。她雖然個性外向爽朗，但對於捍衛自身權益不假辭色。
面對各界近日對其在海外的資產，或曾拿配戴頂級名牌包在議場詢問貧窮議題等話題，她都直接面對媒體。她告訴台灣媒體稱，這些評價她的人都非不動產及時尚的專業人士，又表示媒體凖備的問題並不準確。
她稱，有關美國國籍一事，她已在台灣「落地生根」，沒有出示放棄美國國籍證明的計劃，「那是我跟美國政府之間的事情」。
吳欣盈後來在社群媒體上發文稱已經放棄美國國籍，12月5日會有正式聲明。
從政之路
來自歷史悠久的台灣本土商業巨擘家族，吳欣盈先在台灣就讀台北美國學校，後來到國外求學。因此她主要使用的語言是英文，而台語（閩南語）又說得比國語好。
媒體描繪她個性十分外向、直接和「洋派」。由於長期在英美工作，回台北協助父親管理集團，她以「美式作風」衝撞日式謹慎風格的新光集團；在父親麾下董事會工作時，與其他董事的路線之爭激烈，一直是台北商界的關注焦點。
台灣輿論界對吳欣盈並不陌生，與其他亞洲社會相似，財團間透過婚姻擴大商業版圖，並不少見。吳女士過往也曾與台北另一大財閥集團後代成婚，彼時豪華婚禮及兩人之後的相關離婚訴訟，也一直是社群圈話題。
不過，事實上吳欣盈長期以來一直對公共事務很有興趣。
她在美國就讀的是蔣宋美齡、連戰女兒連惠心及前美國國務卿希拉蕊・克林頓的母校——美國衛斯理學院，主修國際關係及美術史；在英國時，吳女士又加入一名保守黨議員辦公室擔任政策研究助理。
十多年前在返回台北後，吳欣盈主持集團的慈善基金會，在台灣及世界各地倡議人權及福利等。最後，在柯文哲擔任市長後，她開始與民眾黨有所接觸，順利進入政壇。
四年多前，民眾黨黨魁柯文哲在連任台北市市長後，便開始重新規劃與財團的關係，柯文哲除了邀請「金控家族」後代進入市長室當實習生，在上屆立委選舉中，他還策劃提名鴻海集團的高虹安及新光集團吳欣盈為不分區立委，引發政壇關注。
2022年，吳欣盈遞補民眾黨一委員離職之空缺正式加入立法院，以社會福利、國際金融管理為主要問政目標，逐步往專業政治工作者邁進，最終獲得柯文哲青睞成為副手搭檔。
吳欣盈上週在獲邀參與總統大選後說，她將在選戰中發揮國際觀和金融經驗，「並強調會充分運用每一天，充實自己，以期更好地為國家服務。」
事實上，吳欣盈並非新光集團首位從政的人士。她的叔叔、現任新光百貨董事長吳東升便曾任國民黨立委，後來追隨台灣前總統李登輝，加入台聯黨擔任不分區立委。
1945年成立的台灣本土新光集團，總資產至少達千億美金，主要經營事業包含保險、銀行、醫療、能源以及百貨零售業等，其中新光百貨是台灣百貨業龍頭。
民眾黨危機？
雖然柯文哲最終以總統參選人競逐下屆台灣總統，但在「藍白合」破局後，各項台灣民調都指出柯文哲支持度開始下滑，位居第三，與原本支持度不相上下的國民黨候選人侯友宜的差距越來越遠。民眾黨內亦浮現退黨潮，引發政壇議論紛紛。
台灣東海大學政治系教授沈有忠對台灣《天下》雜誌分析說，「藍白合」失敗，或許對國民黨的影響不大，反而是柯文哲受到內傷。
沈有忠認為，國民黨宣布黨內「深藍」人士趙少康擔任副手及韓國瑜列為不分區第一名之後，有助於保住國民黨的基本盤、降低在總統大選遭「棄保」的風險。他認為反倒是柯文哲在此次藍白協商後，遭到對手間接點出「誠信」問題，如何能維繫支持者的信賴將是他的選戰勝負關鍵。
柯文哲在本週接受媒體訪問稱，自己對於民調起落並不擔心，他說兩個星期內就可以重整步伐，再往前衝刺。他還發出一封公開信對黨內同志喊話，稱要義無反顧地團結，「對於近期的紛擾，大家難免沮喪或生氣，但只要齊心矢志，民眾黨就有機會翻轉台灣。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
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全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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