台灣2024總統大選：柯文哲副手搭檔「新光公主」吳欣盈是誰？

台灣2024總統大選在上週「藍白合」破局，鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，民眾黨總統參選人柯文哲隔日便宣布其副總統搭檔為該黨現任立委吳欣盈，立即引發台灣政商界騷動。

1978年在美國出生的吳欣盈是台灣五大財團之一的「新光集團」第三代長孫女，被媒體稱為「新光公主」，一直是台北商界及社群界的名人。

吳欣盈四年前被提名列入民眾黨不分區立委名單，去年正式替補進入立法院，佔據各大新聞版面。多年在美英兩國求學工作，她作風直率「洋派」，柯文哲稱吳欣盈與他極為不同的背景可以彼此互補，協助他往總統府邁進。

有分析稱，民眾黨選擇吳欣盈是希望憑藉吳女士的國際及性別背景，擴大該黨的女性及年輕族群選票。

不過，台灣東海大學政治學系張峻豪教授則告訴《BBC中文》稱作用不大。他說，吳女士加入總統大選，主因是該黨參選確實需要經費來應對開銷龐大的大型選戰。

張峻豪不認為吳女士的性別年齡及國際背景能有效「中和」柯文哲嗆辣的政治風格，他分析說，「該黨還會以柯氏風格為主軸打選戰，而且吳小姐的求學經歷與政治較無相關，加入政壇的時間也很短。」

有分析稱，有著鉅富人家背景，又接受美式教育成長，吳欣盈對外十分重視往來對象及個人隱私。她雖然個性外向爽朗，但對於捍衛自身權益不假辭色。

面對各界近日對其在海外的資產，或曾拿配戴頂級名牌包在議場詢問貧窮議題等話題，她都直接面對媒體。她告訴台灣媒體稱，這些評價她的人都非不動產及時尚的專業人士，又表示媒體凖備的問題並不準確。

她稱，有關美國國籍一事，她已在台灣「落地生根」，沒有出示放棄美國國籍證明的計劃，「那是我跟美國政府之間的事情」。

吳欣盈後來在社群媒體上發文稱已經放棄美國國籍，12月5日會有正式聲明。

從政之路

Photo Credit: Reuters / BBC News 吳欣盈後來在社群媒體上發文稱已經放棄美國國籍，12月5日會有正式聲明。

來自歷史悠久的台灣本土商業巨擘家族，吳欣盈先在台灣就讀台北美國學校，後來到國外求學。因此她主要使用的語言是英文，而台語（閩南語）又說得比國語好。

媒體描繪她個性十分外向、直接和「洋派」。由於長期在英美工作，回台北協助父親管理集團，她以「美式作風」衝撞日式謹慎風格的新光集團；在父親麾下董事會工作時，與其他董事的路線之爭激烈，一直是台北商界的關注焦點。

台灣輿論界對吳欣盈並不陌生，與其他亞洲社會相似，財團間透過婚姻擴大商業版圖，並不少見。吳女士過往也曾與台北另一大財閥集團後代成婚，彼時豪華婚禮及兩人之後的相關離婚訴訟，也一直是社群圈話題。

不過，事實上吳欣盈長期以來一直對公共事務很有興趣。

她在美國就讀的是蔣宋美齡、連戰女兒連惠心及前美國國務卿希拉蕊・克林頓的母校——美國衛斯理學院，主修國際關係及美術史；在英國時，吳女士又加入一名保守黨議員辦公室擔任政策研究助理。

十多年前在返回台北後，吳欣盈主持集團的慈善基金會，在台灣及世界各地倡議人權及福利等。最後，在柯文哲擔任市長後，她開始與民眾黨有所接觸，順利進入政壇。

四年多前，民眾黨黨魁柯文哲在連任台北市市長後，便開始重新規劃與財團的關係，柯文哲除了邀請「金控家族」後代進入市長室當實習生，在上屆立委選舉中，他還策劃提名鴻海集團的高虹安及新光集團吳欣盈為不分區立委，引發政壇關注。

2022年，吳欣盈遞補民眾黨一委員離職之空缺正式加入立法院，以社會福利、國際金融管理為主要問政目標，逐步往專業政治工作者邁進，最終獲得柯文哲青睞成為副手搭檔。

吳欣盈上週在獲邀參與總統大選後說，她將在選戰中發揮國際觀和金融經驗，「並強調會充分運用每一天，充實自己，以期更好地為國家服務。」

事實上，吳欣盈並非新光集團首位從政的人士。她的叔叔、現任新光百貨董事長吳東升便曾任國民黨立委，後來追隨台灣前總統李登輝，加入台聯黨擔任不分區立委。

1945年成立的台灣本土新光集團，總資產至少達千億美金，主要經營事業包含保險、銀行、醫療、能源以及百貨零售業等，其中新光百貨是台灣百貨業龍頭。

民眾黨危機？

雖然柯文哲最終以總統參選人競逐下屆台灣總統，但在「藍白合」破局後，各項台灣民調都指出柯文哲支持度開始下滑，位居第三，與原本支持度不相上下的國民黨候選人侯友宜的差距越來越遠。民眾黨內亦浮現退黨潮，引發政壇議論紛紛。

台灣東海大學政治系教授沈有忠對台灣《天下》雜誌分析說，「藍白合」失敗，或許對國民黨的影響不大，反而是柯文哲受到內傷。

沈有忠認為，國民黨宣布黨內「深藍」人士趙少康擔任副手及韓國瑜列為不分區第一名之後，有助於保住國民黨的基本盤、降低在總統大選遭「棄保」的風險。他認為反倒是柯文哲在此次藍白協商後，遭到對手間接點出「誠信」問題，如何能維繫支持者的信賴將是他的選戰勝負關鍵。

柯文哲在本週接受媒體訪問稱，自己對於民調起落並不擔心，他說兩個星期內就可以重整步伐，再往前衝刺。他還發出一封公開信對黨內同志喊話，稱要義無反顧地團結，「對於近期的紛擾，大家難免沮喪或生氣，但只要齊心矢志，民眾黨就有機會翻轉台灣。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 11月15日藍白密室協商兩個多小時後，柯文哲簽下協議書。但之後破局。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九