北韓發射新偵察衛星，聲稱已經將美國白宮盡收眼底？
我們想讓你知道的是
對西方觀眾而言，北韓是在「炫耀武力」，而不論其真實與否，這也是北韓故意發出的威懾訊息，警告西方不要打擊北韓的軍事和核基地——他們要親自向拜登傳達這一訊息：我們看到你了。不只是美國，還有你拜登先生。我們看到你，我們可以殺死你。
北韓宣布，隨著新偵察衛星的發射，美國白宮對該國來說已盡收眼底。北韓當局稱該衛星已啟動並運行，而西方對此表示懷疑。
儘管如此，北韓領導人金正恩一直在為他的新偵察玩具歡呼雀躍，他樂此不疲地分享著據稱所獲得的成果。
北韓官方媒體週二（11月28日）發布的報導大力宣傳北韓聲稱已看到的目標清單：白宮、五角大廈、美國東北海岸和太平洋領土關島的空軍基地。
在離本土更近的地方，平壤還列出了韓國的軍事目標及其港口城市釜山。還有一個更遠但令人困惑的目標：羅馬。
不過，雖然其範圍乍一看可能相當可觀，但它可能沒有你看到的那麼簡單。
「我要說的是，網上有很多五角大廈和白宮的照片。」一名美國軍方官員週二在回應這些照片報導時表示。「所以，讓我們就此打住吧。」
如今，任何人都可以通過谷歌地球和網路直播看到白宮。BBC也嘗試了一下，在YouTube上的第一個結果即是白宮的直播畫面。
那麼，金正恩到底有何目的？他為什麼要小題大做，他真的得到了什麼有用的東西嗎？
北韓擁有有效的衛星嗎？
首先，對於北韓的衛星能否有效工作仍然存在很大的疑問。
它已經發射了一週多，但目前還沒有任何獨立證據證實它正在向金正恩傳送圖像。
美國、韓國和日本表示，它們只知道該衛星已經入軌。
首爾國民大學（Kookmin University）研究北韓政治的費奧多爾・泰爾蒂茨基（Fyodor Tertitskiy）表示，如果說我們對北韓有什麼了解的話，那就是它是一個「一直在撒謊」的國家。
「如果他們說了什麼，那不一定是真的。一定要看行動。」泰爾蒂茨基表示。
平壤有過兜售偽造圖像的歷史，宣稱的軍事實力和武器遠遠超出其實際能力，以此向國內和國際受眾進行宣傳。
北韓這次也選擇不公布其據稱看到的回傳照片。它可能封存了圖像證據，以使敵人無法得知它所看到的確切精度。
但它過去也曾發布過令其自豪的照片。2022年，北韓發布了從太空看到的地球照片，北韓稱這些照片是其發射多年來最強大的導彈時拍攝的。
戰略價值
但專家們認為，如果這顆衛星確實在運行，相信其回傳的偵察內容的質量將相當堪憂。
分析人士表示，北韓衛星的分辨率範圍有限，每個像素只有三米至五米。
首爾峨山政策硏究院（Asan Institute for Policy Studies）的北韓軍事研究員梁旭（Yang Uk）表示：「因此，即使它能看到白宮，也沒有戰術用途。」
儘管分辨率很低，但北韓擁有的衛星現在意味著它可以識別和選擇核打擊目標。「因此，這顆衛星具有戰略意義。」梁旭說。
雖然目前它可能不足以收集更有意義的情報，但此舉也可能是為了推動北韓的尖端技術發展。
首爾梨花大學（Ewha University）國際研究教授列夫－埃里克・伊斯利（Leif-Eric Easley）說：「其目的是提高能力，同時使違反聯合國安理會決議的發射正常化⋯⋯」
北韓政權長期以來一直為其衛星計劃辯護。伊斯利教授表示，該國認為擁有衛星是一項主權權利，也是軍事需要和國內政治承諾。
詹姆斯・馬丁防核擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的衛星圖像專家戴夫・施莫勒（Dave Schmerler）也表示，他認為對北韓來說，「從零到有是一個很大的飛躍」。
「但在我們看到他們收集的圖像之前，我們只能猜測其用途。」他告訴《路透社》。
象徵價值
對平壤來說，擁有「天眼」也是一個長期的政治目標——特別是當西方已經能夠監視其領土長達幾十年的時候。
伊斯利教授說：「平壤厭惡並害怕美國衛星所能看到的東西，並認為其正在與首爾進行太空和軍備競賽。」
泰爾蒂茨基說，這些報導出現在北韓的主要報紙《勞動新聞》（Rodong Sinmum）上，表明它們同時面向國內外受眾。
他說，對西方觀眾而言，北韓是在「炫耀武力」，而不論其真實與否，這也是北韓故意發出的威懾訊息，警告西方不要打擊北韓的軍事和核基地。
「這個訊息就是，如果你敢打擊我們的軍事目標，我們也會殺死你。」
「他們對白宮如此著迷的原因之一就是要親自向拜登傳達這一訊息：我們看到你了。不只是美國，還有你拜登先生。我們看到你，我們可以殺死你。」
對於那些生活在隔絕的共產主義獨裁政權下的人來說，宣稱技術進步也是為了表明這個國家運轉良好。上週的發射公告和週二的圖片報導正值全國各地舉行的地方議會「選舉」之際。
英國謝菲爾德大學（University of Sheffield）韓國研究講師薩拉・宋（音譯；Sarah Son）博士表示：「我懷疑新衛星可以看到白宮和五角大廈等美國重要地點的說法，可能是針對國內受眾而非國際受眾。」
「（這是）基於這樣一個事實，即普通北韓平民無法訪問網路，並且可能不知道世界其他地方有可用於查看其他地方衛星圖像的大量資源。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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