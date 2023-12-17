【小說】張國立《台灣神鬼傳奇》選摘：警方不排除男孩被綁架，不然怎麼會出現在兩百公里外阿里山深山內？
我們想讓你知道的是
毫無理由的男童失蹤案一再發生，唯一能串得起來的線索是他們農曆同月同日生，以及夢中聽到的同一句話：「我才是太子。」兒童心理專家賀若芬受刑警煙突之託協助這奇怪的案件，她找到道教博士韓希元，想藉韓的宗教知識從失蹤男童的言語反應中找出線索。
文：張國立
第一部：新高口駅的失蹤案
「新高口站？」
「本來叫新高口えき。日本人的站名，驛站的驛，念Eki。」
「現在還在？」
「在，遙遠的深山裡。」
「它怎麼會在那裡？」
「小姐，你問我，我問誰？日本人愛在那裡蓋站，我阿祖管不著，我阿爸管不著，現在我管？也是剛收到通知。上級命令我來找妳，去不去？空警隊的直昇機專機直送，可惜沒有飛機餐。」他乾笑幾聲。
「會不會暈機？」
「我是不會啦。」
「登機要護照嗎？」
「悠遊卡記得儲值，儲多點。」
「要帶什麼？」
「拜託，嘉義而已，保證晚上妳回到台北吃晚飯，不必帶睡衣、牙刷。」
於是賀若芬抓起隨身包包即被推進直昇機，包包很大，裡面裝她平常上課用的教材、筆記本、化妝品、錢包、鑰匙包、手機，看上去以為她要去菜場買一家五口晚餐的材料。
她找手機，陷在包包底層，沾了昨天三明治的蛋黃，但完好，不過僅剩一格電，至於接收中華電信的通訊品質，一格也沒，沒辦法通知母親今晚大概不能回家吃晚飯了。對於五歲以後即沒見過父親的單親女兒，這件事嚴重程度僅次於一年前和有婦之夫的交往。
這種不要臉的男人滿校園都是，該列為慣性詐騙集團，一律關起來終身刑。他老婆聽到消息從美國趕回來，男人馬上變成龜孫子德性。對不起妳，若芬，為了孩子不能不選擇她，下輩子還妳。
下輩子還見他？不會這麼淒慘吧。本來想說，不必下輩子，現在你跪我磕三個頭。開口的氣力也沒，自認風流瀟灑的男人，流的眼淚比狗的口水還多。
不僅沒飛機餐，也沒有空服員，夾在兩名警察中間，聞到汗水、香菸、牙周病混合的氣味，前面的飛行員不用溫柔的國台英客語請她束緊安全帶，他用喊的：「坐穩。」
晃動中直昇機離地。駕駛換成較親切的聲音：「塔台，洞么拐起飛，由松山前往嘉義阿里山，Over。」
總算明白目的地是阿里山。
一早本來忙著出門去學校，手機響。她從不回應沒名字的號碼，這天意外的點下通話鍵。陌生男人：「賀小姐嗎，我在樓下。」
「在我家樓下幹麼？當心我報警。」
門外站著一名用鞋尖設法將菸蒂塞進水溝蓋縫隙內的中年男子，他拿出服務證：「請跟我走一趟。」
男子遞來手機，傳出研究所時期黃老師沙啞的客家口音：「若芬呀，跟嚴警官去一趟，事情看來挺嚴重，妳幫他們忙，那些男人不知道怎麼對待小朋友。」
眼前看起來更像流氓的男子是嚴警官，不解釋，不說明即打開車門，賀若芬便不明就裡坐上警車、坐進直昇機，並且了解警用直昇機和飛日本的觀光客機徹底不同，機艙不隔音，螺旋漿吵得頭痛。這時她又想到，早上忘記吃維他命C，藥片仍在餐桌上，會被老媽念死。在賀媽媽的愛心下，賀若芬每天得早晚吃不同的維他命，永保健康美麗，設法於三十五歲前找到結婚的對象。
賀媽媽說：什麼不好當，當人家小三，快，找個看起來像樣的就好，讓妳將功贖罪。外婆沒那麼樂觀，她說：贖什麼罪？三十五歲前嫁出去，算亡羊補牢。
近半年來，這天是賀若芬接觸男人最多的一次，整架直昇機僅她一個女人。
旁邊男子遞兩顆口香糖進她手掌，他洗過手沒有？
耳邊響起老媽的聲音：妳就是挑剔！
林務局的阿里山森林火車以嘉義車站為出發點，九拐十八彎經過奮起湖到阿里山火車站。高中畢業旅行去過，從阿里山站換乘支線，往北為神木線，到達神木站，那裡有兩條巨木群棧道，散步其中能享受芬多精——芬多精和洗衣精的差別，老媽知道。
往東為沼平線，於沼平站往北可以接已廢線的眠月支線，於塔山山腳折而往南則達祝山站，天不亮穿上羽絨外套擠在人堆裡看日出的地方。記得導遊一再要她買檜木精油，有緩和心境、抒解壓力、消除疲勞的功能，被推銷買了兩瓶，回家老媽罵：妳買這個回來做什麼，高山茶呢？檜木精油與高山茶的差別，更只有老媽知道。
「所以我們去看日出？」賀若芬透過橫在嘴前的麥克風問。
「沒那麼好命，」大家喚他Entotsu的嚴警官打著呵欠回答。
「晚上住哪裡，阿里山賓館？」
Entotsu誇張大笑，笑得機艙內的汽油味快被檳榔味蓋過，賀若芬馬上聯想到檜木精油，艙內的男人絕對需要。
「阿里山賓館一晚快一萬咧，住我們的派出所也不錯，拘留室鐵窗外面都是楓葉，快紅了，要是等賞楓，還有一兩個星期，妳可以住久一點，警政署招待，免錢。」
「為什麼他們叫你Entotsu？」
「日文，煙突，煙囪的意思。」
「為什麼日文，你日本人？」
煙突又笑，戴耳罩的其他人跟著笑。
「他一天兩包菸，和煙囪同款。」駕駛替他回答。
「為什麼叫新高口驛？」
「Eki，賀老師，有點氣質，新高口Eki。以前那裡是新高山的登山口。」
「什麼是新高山？」
「就是玉山。」
「我們去玉山？」
「去富士山啦。」
又是一陣笑聲，在執行緊急勤務的直昇機內聽到笑聲是很不容易發生的事。賀若芬調整耳罩，決定專心看窗外風景。上帝設計男人時究竟出了什麼錯？
老媽天天掛在嘴邊的話：「男人，沒救了。」下一句她這麼教育女兒：「快去找個男人，救一個算一個。」
他們下飛機後搭上等候中的林務局小火車，站在月台上瞄車廂，沒有餐車。已近中午。
經過看日出的祝山觀景台，正午十二點，看不到日出。經過阿里山閣，不是煙突不肯拿警政署預算招待賀若芬的阿里山賓館，至少也是旅館，小而舊，窩在山坳中，價錢大概便宜很多。一群穿拖鞋的男人縮著脖子圍住門外的菸灰筒抽菸，賀若芬想起冰原上對抗大風雪的企鵝。他們絕不是為芬多精而來的。
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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4. 大戶投：「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
5.房貸：「理財型房貸」為永豐銀行提供之服務，請評估投資風險及自身償債能力，詳情請至房貸網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/mortgage/