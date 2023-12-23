《我的泡麵時光》：在澳洲打工度假之旅，我的時間以每周五碗泡麵的速度流逝著
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重度嗜吃泡麵的自由作家＆編劇．尹伊娜。以自身對於泡麵的熱愛、堅持，還有關於親情、友情及自我的人生回憶，連同被摺疊壓縮的乾麵塊一併放入滾水，摻入鹹酸甜辣的情感和調味包後快煮三分鐘。靜待麵體舒張、吸附鮮湯，一本口感Ｑ彈有趣、湯頭層次豐富又充滿滋味的泡麵散文，即刻享用！
文：尹伊娜
時間以每周的五碗碗裝泡麵流逝著
我人生中吃下最過多泡麵的時期，是在澳洲布里斯本的時候。我30歲那年踏上了南半球澳洲打工度假之旅。從初夏到晚秋的六個月裡，我在某一家雞肉工廠上下午班。雞肉工廠位於人煙荒蕪的原野，吃飯就只有兩種選擇，要不是雜貨店的食物，就是自帶便當。雜貨店食物換算成韓幣約6000韓圓（約新台幣145元），而且是我30年人生中吃過數一數二難吃的，所以自己帶便當是必然的，這不是選擇題。
但即便嗜吃泡麵如我，也不可能天天都想吃泡麵。由於工廠的工作是純粹的勞力活，我必須吃比泡麵更健康的食物以補充營養，因此，我有生以來，第一次心懷遠大抱負——自己準備營養均衡的便當上班。澳洲的牛肉與蔬菜價格低廉，所以我第一次做的便當是牛排沙拉。
然而，兩天後我就放棄了。因為一早烤好的牛排，到了晚上再微波加熱，會變得非常硬，加上工作到晚上的我，根本沒有力氣到微波爐前排隊微波便當。我再次體認自己的身體需要碳水化合物來應付繁重的勞動，在準備便當時，我出了一道題給同居室友：
「你知道足球選手在比賽前會吃什麼嗎？」
室友不確定地答道：「肉？」錯！每次我提出這個問題，十之八九都會回答含有蛋白質的食物，然而，正確答案是義大利麵。也就是說，碳水化合物才是正確答案。果然要用力氣的時候就是得吃碳水化合物！因此，我做了義大利麵便當，無比珍惜地帶去上班。
晚餐時間一到，我迫不亟待地打開加熱好的便當，等待我的是，腫脹如烏龍麵般的義大利麵。我慶幸自己果斷放棄，才上班一個禮拜就打定主意，晚餐一概用泡麵打發。
每週一搭火車前往工廠的路上，我都會先去逛逛韓國超市，作為迎接新的一週的開始。我會購買五款不同口味的碗裝泡麵，全都塞進置物櫃，晚上愛吃哪款就吃哪款。當時是我第一次從事勞力活，適應的很辛苦，根本沒餘力思考營養均不均衡，我只知道，我迫切需要碳水化合物，以及鈉元素所提供的即時幸福與力量。
試吃和國內口味截然不同的異國碗裝泡麵，或只有國外才會販售的碗裝泡麵，便成了我對晚餐的全部期待。
語言實在非常奇妙。當我說著非母語時，會和原本的自己稍微不同。我語速很快，英文口語也流利，但我不喜歡腦中想表達的意思，跟不上脫口而出的話語，於是乾脆少說話。有些同事的英語是第二外語，我也不喜歡出現雞同鴨講的對話，因此大多時候我都是傾聽的一方。
自己不愛聊私事，盡量選在一對一交流的場合才開口，雖說如此，那種情況也並不多，再加上我常在工作地點遇到老友，以致於常缺席工廠同事的聚會。以上種種因素，使我在同事之間變成了一個神祕人物，身為當事者的我卻渾然不知。我面無表情，滿腦子只想讓自己完成工廠的工作，然後帶著最燦爛的笑容下班。
也許就是因為這樣，在那段時期我遭受到很多誤會。在那個說大算大，說小也挺小的工廠裡齊聚了不少勞工，無論本人是否願意，你所代表的國籍或你的僱傭狀態都會被放大檢視，進一步刺激了無意義的謠言。在某個我缺席聚會的週末，我的韓國朋友潔西卡和打工度假的同事聚會後，告訴了我某個謠言。
「他們好像誤會你了。」
打工度假的同事多是二十多歲的亞洲人。非正職員工居多。他們認為我不參加聚會是因為沒錢，而對於「我沒錢的原因」有諸多天馬行空的想像，比方說，晚餐聚會之後還會吃甜點、喝酒，餐費預算爆表。這些想像的根據來自碗裝泡麵。不可能有人每天晚餐都在吃碗裝泡麵。
「伊娜這麼省，是不是有渴望達成的目標？」「伊娜好像不喜歡這裡的生活。」朋友潔西卡老是聽見同事加油添醋的謠言，覺得太誇張了，也很不舒服，所以特意替我闢謠。
「不是的，她就只是單純喜歡泡麵。」
潔西卡一開口，所有同事都看向她。她補充道：伊娜真的很喜歡韓國泡麵，因為喜歡才吃的。還有，她大概是我們當中最會亂花錢，最享受生活的人吧？她花錢沒在手軟的。
不愧是身為我朋友會說的話。按當時的匯率計算，我的週薪約100萬元韓圓以上（新台幣約2萬4000元）。用勞力換來的天文數字高薪，遠比我來澳洲之前在韓國做過的工作高。身為異鄉人，我當然會拿來享受優渥的生活。我住的房子，環境與地理位置俱佳，插有鮮花的房間，從韓國越洋購入的書籍，每週末都竭盡所能地享樂。
「但是現在我要開始存錢了，同事都把我當小氣鬼，我必須回報他們的期望。」
說說而已，我並沒有要這麼做。在那之後，我依舊坐在桌子最遠的一端，吃我的碗裝泡麵。為了平衡口味，我嚴謹規劃了每天的碗裝泡麵口味，每週五次晚餐，其中一兩天吃湯頭清淡的米線碗裝泡麵，還有，兩個禮拜內不吃相同品項的碗裝泡麵。泡麵千萬種，各有特色，怎麼吃都吃不膩。
不過，我必須得承認工廠打工的那段期間裡，夜晚很難熬。我去澳洲的目的是賺錢，但某一天，我忽然覺得自己每天長時間的工作，換取到的只有錢，沒有其他任何價值或意義。這種突如其來的念頭，令我很疲憊。白天工作忙碌，無心力多想，萬籟俱寂的夜晚則思緒百感交集。
晚餐泡麵時間一到，縱使不進行撕月曆等其他確認時間流逝的儀式，我也能知道又過去了一天，再看到置物櫃減少的泡麵，就能推算出距離放假還有幾天，開心難以言喻。時間以每週五碗碗裝泡麵為單位流逝著。
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