友邦帛琉、巴拉圭在COP28挺台，太平洋島國感謝台灣助因應氣候危機
我們想讓你知道的是
帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年曾率團來台進行國是訪問，他挪出大半發言時間挺台，表示「氣候變遷不歧視，我們也不應該有任何歧視。」惠恕人強調台灣協助該國因應氣候變遷，包括減緩和調適氣候衝擊，並鼓勵太平洋島國及理念相近國家共同合作。
帛琉、巴拉圭COP28為台灣發聲，挺台參與聯合國氣候公約
（中央社）聯合國氣候峰會1、2兩日進入政府首長會議，邦交國帛琉、巴拉圭總統特別為台灣發聲，強調此一全球合作因應氣候問題的集會，不應將台灣排除在外。
在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）1、2兩日進行國家元首及政府首長高階會議（High Level Segment）。
今（2023）年8月剛就任的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）利用該會議的國家宣言（national statement）時段，強調地球是共同的資產，在COP大會領域裡，應鼓勵無排斥性的參與，因此提議將中華民國（台灣）納入其中。
帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年曾率團來台進行國是訪問，他挪出大半發言時間挺台，表示「氣候變遷不歧視，我們也不應該有任何歧視。」
惠恕人強調台灣協助該國因應氣候變遷，包括減緩和調適氣候衝擊，並鼓勵太平洋島國及理念相近國家共同合作。他列舉台灣提供直接融資援助帛琉社區建造海堤、避難所及可遷移到地勢高處的基礎設施。
他並向在場的國際政壇高層們指出，台灣也培養環保意識文化，促使農民使用綠色能源，以及具有環保包裝的綠色淨零碳排產品。這些解決氣候危機的方案需要每個人的參與，包括台灣的2300萬人民與數千家企業。「我們必須允許台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並讓台灣分享這領域的專業知識」。
兩位總統在9月聯合國大會總辯論時，也都曾發言挺台。
COP28會議，太平洋島國感謝台灣協助因應氣候危機
三個太平洋島國友邦部長今天齊聚COP28，在帛琉國家館論壇分享各自面對的氣候危機，除了感謝台灣多此項協助，並強調海洋暖化衝擊島國的嚴重性，而台灣持續貢獻也可提高在國際氣候領域能見度。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議今天進入各國政府首長的首日協商，除了巴拉圭、帛琉總統均利用國家宣言（national statement）時段發言支持台灣參與，在帛琉國家館內也有一場論壇為台灣發聲。
帛琉與台灣的國際合作發展基金會合作舉辦「太平洋氣候行動論壇」，由帛琉、吐瓦魯及諾魯三個島國部長主講，擔任主持的國合會副秘書長史立軍開宗明義表示台灣也是太平洋島國一份子，與這片海洋的氣候問題息息相關。
帛琉農漁業及環境部長維史提（Steven Victor）指出氣候危機的急迫性，「時間已不再站在我們這邊」，卻不幸看到去年國際出現更多石油和天然氣的交易，使情況更惡化。
他在會前接受中央社採訪時表示，海平面上升已經衝擊帛琉數個地勢較低的島嶼，海水變熱也造成重要的漁獲減少，已損失約1000萬美元收入，所以全球二氧化碳排放持續增加，加上抑制暖化的行動力不足，「意味著帛琉的生態和人民會受到非常長期的嚴重衝擊」。
諾魯教育、氣候變遷及土地管理部長皮里斯（Asterio Appi）在論壇上強調，「對我們這些低度開發國家而言，總是面臨同樣的挑戰」，也就是因應氣候問題的資金匱乏，而未來問題只會更嚴重。
吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）是「損失與損害」基金的推手之一，該機制在COP28開議首日正式通過，主辦本屆COP的阿拉伯聯合大公國（UAE）、德國已分別宣布捐增該基金1000萬美元。
潘恩紐在帛琉館的論壇提醒，有基金是一回事，能否讓真正需要的國家獲得資金是另一回事。氣候問題對吐瓦魯是全面性的衝擊，海平面上升淹沒了土地，該國政府提出長期計畫增加國土空間並阻止海洋暖化，需要國際社會包括台灣的協助。
被聯合國排除在外的台灣，無法對「損失與損害」基金及其他聯合國體系下的氣候基金作出貢獻，維史提告訴中央社，這是不幸的事，「但這不阻礙台灣協助支持像帛琉這樣受氣候衝擊的小島」。
他說，帛琉受台灣資金協助興建海堤、發展永續農業，「所以台灣雖不在聯合國系統，仍善盡它身為全球社群成員之一的力量，我們非常感謝台灣的投入」。
潘恩紐也在論壇後接受中央社採訪表示，該國最近有非常嚴重的乾旱，去年初也有嚴重的氣旋，而台灣與其他國際夥伴都提供了協助。他明白台灣要在聯合國等多邊體系下提供捐助有很大挑戰，但鼓勵台灣透過雙邊關係提供援助。
三位部長都在論壇上感謝台灣協助他們因應氣候危機，並呼籲台灣持續提供資金，有助於增加台灣在全球氣候議題的能見度。
COP28協議草案納逐步減少或淘汰化石燃料，料掀激辯
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議昨天在杜拜揭幕，各方將嘗試達成氣候行動協議。談判人員今天釋出協議首份草案，要求減用或淘汰化石燃料，勢必引發激烈角力。
COP28在富藏石油的阿拉伯聯合大公國登場。法新社報導，有關化石燃料的未來，各方歧見已在COP28會議浮現。英國及新加坡準備的草案當中提議讓化石燃料「逐步減少/退場」，預料將受到激烈辯論。
要求在協議最終版本納入明確限制煤炭、石油及天然氣使用的呼聲，已獲得愈來愈多人支持；但任何想限縮化石燃料使用的努力行動，都將遭遇強大阻力。
接下來2週的會議當中，來自近200國的代表將針對草案細節進行討價還價，期盼最終能通過一份決議來限制造成地球暖化的碳排放。
Tags：
好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
【桃園市政府廣告】