友邦帛琉、巴拉圭在COP28挺台，太平洋島國感謝台灣助因應氣候危機

帛琉、巴拉圭COP28為台灣發聲，挺台參與聯合國氣候公約

（中央社）聯合國氣候峰會1、2兩日進入政府首長會議，邦交國帛琉、巴拉圭總統特別為台灣發聲，強調此一全球合作因應氣候問題的集會，不應將台灣排除在外。

在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）1、2兩日進行國家元首及政府首長高階會議（High Level Segment）。

今（2023）年8月剛就任的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）利用該會議的國家宣言（national statement）時段，強調地球是共同的資產，在COP大會領域裡，應鼓勵無排斥性的參與，因此提議將中華民國（台灣）納入其中。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）去年曾率團來台進行國是訪問，他挪出大半發言時間挺台，表示「氣候變遷不歧視，我們也不應該有任何歧視。」

惠恕人強調台灣協助該國因應氣候變遷，包括減緩和調適氣候衝擊，並鼓勵太平洋島國及理念相近國家共同合作。他列舉台灣提供直接融資援助帛琉社區建造海堤、避難所及可遷移到地勢高處的基礎設施。

他並向在場的國際政壇高層們指出，台灣也培養環保意識文化，促使農民使用綠色能源，以及具有環保包裝的綠色淨零碳排產品。這些解決氣候危機的方案需要每個人的參與，包括台灣的2300萬人民與數千家企業。「我們必須允許台灣參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並讓台灣分享這領域的專業知識」。

兩位總統在9月聯合國大會總辯論時，也都曾發言挺台。

COP28會議，太平洋島國感謝台灣協助因應氣候危機

三個太平洋島國友邦部長今天齊聚COP28，在帛琉國家館論壇分享各自面對的氣候危機，除了感謝台灣多此項協助，並強調海洋暖化衝擊島國的嚴重性，而台灣持續貢獻也可提高在國際氣候領域能見度。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議今天進入各國政府首長的首日協商，除了巴拉圭、帛琉總統均利用國家宣言（national statement）時段發言支持台灣參與，在帛琉國家館內也有一場論壇為台灣發聲。

帛琉與台灣的國際合作發展基金會合作舉辦「太平洋氣候行動論壇」，由帛琉、吐瓦魯及諾魯三個島國部長主講，擔任主持的國合會副秘書長史立軍開宗明義表示台灣也是太平洋島國一份子，與這片海洋的氣候問題息息相關。

帛琉農漁業及環境部長維史提（Steven Victor）指出氣候危機的急迫性，「時間已不再站在我們這邊」，卻不幸看到去年國際出現更多石油和天然氣的交易，使情況更惡化。

他在會前接受中央社採訪時表示，海平面上升已經衝擊帛琉數個地勢較低的島嶼，海水變熱也造成重要的漁獲減少，已損失約1000萬美元收入，所以全球二氧化碳排放持續增加，加上抑制暖化的行動力不足，「意味著帛琉的生態和人民會受到非常長期的嚴重衝擊」。

諾魯教育、氣候變遷及土地管理部長皮里斯（Asterio Appi）在論壇上強調，「對我們這些低度開發國家而言，總是面臨同樣的挑戰」，也就是因應氣候問題的資金匱乏，而未來問題只會更嚴重。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）是「損失與損害」基金的推手之一，該機制在COP28開議首日正式通過，主辦本屆COP的阿拉伯聯合大公國（UAE）、德國已分別宣布捐增該基金1000萬美元。

潘恩紐在帛琉館的論壇提醒，有基金是一回事，能否讓真正需要的國家獲得資金是另一回事。氣候問題對吐瓦魯是全面性的衝擊，海平面上升淹沒了土地，該國政府提出長期計畫增加國土空間並阻止海洋暖化，需要國際社會包括台灣的協助。

被聯合國排除在外的台灣，無法對「損失與損害」基金及其他聯合國體系下的氣候基金作出貢獻，維史提告訴中央社，這是不幸的事，「但這不阻礙台灣協助支持像帛琉這樣受氣候衝擊的小島」。

他說，帛琉受台灣資金協助興建海堤、發展永續農業，「所以台灣雖不在聯合國系統，仍善盡它身為全球社群成員之一的力量，我們非常感謝台灣的投入」。

潘恩紐也在論壇後接受中央社採訪表示，該國最近有非常嚴重的乾旱，去年初也有嚴重的氣旋，而台灣與其他國際夥伴都提供了協助。他明白台灣要在聯合國等多邊體系下提供捐助有很大挑戰，但鼓勵台灣透過雙邊關係提供援助。

三位部長都在論壇上感謝台灣協助他們因應氣候危機，並呼籲台灣持續提供資金，有助於增加台灣在全球氣候議題的能見度。

COP28協議草案納逐步減少或淘汰化石燃料，料掀激辯

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議昨天在杜拜揭幕，各方將嘗試達成氣候行動協議。談判人員今天釋出協議首份草案，要求減用或淘汰化石燃料，勢必引發激烈角力。

COP28在富藏石油的阿拉伯聯合大公國登場。法新社報導，有關化石燃料的未來，各方歧見已在COP28會議浮現。英國及新加坡準備的草案當中提議讓化石燃料「逐步減少/退場」，預料將受到激烈辯論。

要求在協議最終版本納入明確限制煤炭、石油及天然氣使用的呼聲，已獲得愈來愈多人支持；但任何想限縮化石燃料使用的努力行動，都將遭遇強大阻力。

接下來2週的會議當中，來自近200國的代表將針對草案細節進行討價還價，期盼最終能通過一份決議來限制造成地球暖化的碳排放。