心理師看《精神病房也會迎來清晨》：談台灣、韓國兩方的精神醫療差異
我們想讓你知道的是
所以當我們接觸精神病患時，不要被不容易理解的精神症狀給嚇壞了，而是能見到在症狀背後，演繹著你我都有可能發生的受苦經驗，而你正在見證生命的另一種特殊的樣態，告訴你生命中會發生的狀況。
文：穗波心理師
認識「精神官能症患者（neurosis）」與「精神病性患者（psychosis）」
當我看近來這部火紅的韓劇時，我深深地感覺到，它把精神科醫療人員在處遇精神科患者的種種情況大致描繪出來，雖然劇情的演繹有些過於誇張，但也算掌握精神科患者的一些情態。本文並不打算解釋病人病理的情況，而在試圖讓大家知道，在觀看這部韓劇時，不要以為精神病院就是如此運作，如果韓劇忠實地描繪韓國的精神病院，但在台灣並不是如此。
我在精神專科教學醫院工作20年以上，是一位臨床心理師，也曾擔任臨床心理科主任近17年。在台灣，理解精神病患，可能要從兩個古老的詞彙談起，精神疾病的患者通常可分成兩大類，一類叫「精神官能病患者（neurosis）」，另一種叫做「精神病性患者（psychosis）」。
前者，也就是「精神官能病患者（neurosis）」，通常他知道自己生病了（有病識感）。對現實世界的知覺及接觸大都完整，也就是說他對外界的感知，和我們一般人一樣，看到相同的東西，聞到相同的氣味⋯等。他在社會中的角色也可維持，但可能表現不好，比如身為學生還可以維持學生的角色，他的學習功能仍可運作，但可能被病症干擾而下降了；或者身為公司的一份子還能扮演好在公司工作的狀況，但也是被病症干擾而表現變差。
相反的，患者精神病的「精神病性患者（psychosis）」，就沒有那麼幸運，大部分的時候，他覺察不出自己生病了。他對現實的知覺出現了問題，大部分的患者會出現幻覺，而其中又以聽幻覺為主，當然也有視幻覺或嗅幻覺，甚至體幻覺，亦有患者出現了沒有邏輯支持，但卻堅信它存在的一些特定想法（妄想）。比如劇中的金書丸患者，他堅信女主角就是「仲裁者大人」。所以精神病性患者，大部分無法覺察到自己生病了，他也無法和一般人一様，完全感知相同的世界；再來，他在社會角色的功能急速下滑，幾乎到失去功能的狀況，比如說身為學生無法學習、身為公司的一員無法執行他的業務。
長期住院病人以罹患「思覺思調症」為大宗，不同類精神病患不會被收治在同一病房
為什麼要先對患有精神疾病的人做這兩大分類說明呢？
因為在台灣，收治到要住院的程度，通常它的病況達到「精神病性（psychosis）」，而「精神官能病患者（neurosis）」通常在門診治療即可，但也不排除精神官能症患者的病症已達到精神病的程度需要短期住院治療。這時這些病患會收治在「精神官能病房」和一般「精神病房」有所區隔，因為兩者因疾病的分類可能在人員配置及保護措施及活動自由度有所不同。就拿我們醫院來說，「精神病房」大多收治精神病性病人，而這些病人又以患有思覺失調症的病人居多，大約佔的8、9成，剩下的是情感性疾患，如憂鬱或躁鬱症患者在病況已達到精神病性的程度，如出現幻覺。
而在韓劇中，或許要表現精神疾病的多元性，住院患者有社交恐懼症、憂鬱病、妄想性疾患、思覺失調症⋯等病人，或許他們的病症都已達到精神病性，不然這類患者組成在同一病房是少見的。再者，一般精神科的病房，因收治大多是精神病性患者，都是封閉病房，一般沒有隨心所欲的行動自由。而且因疾病的病程發作程度，大部分的分類是「急性」病房及「慢性（復健）」病房，故名思義，在病症發展逐漸邁向「巔峰」時，會待在急性病房；等到病症走下坡，穩定下來，比如他的幻覺及妄想變得少量，不太干擾他的日常生活時，就可以視病人的個人條件，比如家屬支持度及功能恢復度，分流到「復健病房」、「日間留院」、「康復之家」、「社區復健中心」或「出院」。
台灣有五種醫療醫事人員對精神病患治療處遇
當一位精神病患住院時，在台灣是以「Bio-psycho-social（生物－心理－社會）」模式加上職能治療（occupational therapy，簡稱OT）來治療處遇病患。所謂的生物面向，指的是疾病的生理面，對應的是開立藥物的精神科醫師及執行醫囑給藥，照顧病患生活大小事的護理人員。而心理面指的是疾病的心理層面，對應在醫院的是臨床心理師，他們對病患執行心理衡鑑及心理治療，像在劇中一直被媽媽控制的法官老婆，病患吳莉娜，就可能是心理師從心理層面解開致病因素的心理病理。在病患的社會面，對應的是精神科社工師，大都關注在病人和家屬間的關係狀況工作，比如教育家屬如何有效面對患有精神病的家屬，病患外宿的事項⋯⋯等。
至於職能治療師（OT）則在評估患者功能回復程度，協助他在復歸社會中，能發揮職業功能，在社會中有一席之地。若功能不足以復歸社會，那也會設計一些治動，讓病患功能不致持續退化。劇中，女主角和病患在打桌球，在台灣，大多會發生在職能活動中。
所以在台灣的精神科相關醫療、醫事人員有精神科醫師、精神科護理、臨床心理師、社會工作師及職能治療師5種人員來協助對精神病患的治療處遇，不像韓劇中只有醫師及護理那麼單薄，劇中女主角幾乎承擔了職能治療師、社會工作師的工作，甚至一些些臨床心理師的工作；而精神科醫師不僅開藥外，也承接了臨床心理師的工作。
在病房管理上，工作是類似的，如不能帶有任何有安全威脅的物品入精神病室，如水果刀、打火機⋯⋯等；給予藥物後，檢查嘴巴，確認吞服藥物吞服，而不是把藥藏起含在嘴裡；在病患「動作外化」（acting out）時，呼叫支援人力制止，對病患加以鎭定約束，這些情況是大同小異。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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