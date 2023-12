心理師看《此時此刻》「戀愛實境秀」「站一個晚上」：愛情來臨是一個「秘密」的過程

文:穗波心理師

愛的時刻

《此時此刻》,是在敍說台灣疫情期間所發生的十個都會愛情故事。一聽到這樣子的設定,我不禁感到好奇,想像著當時的氛圍,應充滿著生命的不確定,死亡氣息籠罩在生活當中,它所敘說的愛情故事是否像「我倆没有明天」、「及時行樂,世界末日隨時可能來臨」等悲涼感、沒有未來性的愛情故事?但是,等我觀賞完後,沒有這些疑慮,原來這齣劇所描繪的是平常會發生在你、我之間,關於愛的故事。

愛把人與人間連結起來,是生命力量的展現

這齣劇在英文的名稱叫「At the Moment」,或許翻譯成「心動時刻」、「愛的時刻」也可考量。在心理學中「此時此刻(當下)」算是一個專有名詞,英文叫「here and now 」,對照於「彼時彼刻(there and then)」。

生命的力量多存在在當下,或許我們也可如此解䆁這齣劇中所描繪的愛,是在人們內心中產生生活動力的重要力量。它發生於當下,推動人們跨越傳染病的疫情藩籬,跨越口罩、社交距離的隔離措施,再度把人與人之間聯繫起來。或許說在愛的力量下,我們遇見彼此、有了交心的𣊬間。而在心理學中,常有「生的力量」與「死的力量」之間的討論,或許這齣劇,是籠罩在疫情造成低迷氛圍下的一絲希望,一種人們繼續活下去的生命力展現,是追求世俗幸福的啟示。

由於這齣劇有十個愛情單元的故事,每個故事都涉及愛情一些重要的東西,我將用心理學的角度逐一解析這十個愛情故事。今天將先聊聊單元一「戀愛實境秀」及單元二「站一個晚上」。

「戀愛實境秀」:既是「戀愛」也是「秀」

這一單元的設計很妙,「戀愛」應是兩人之間的事,但它被擺放的位置,卻是在社會中被他人所觀看。更深一層次,是我們透過電視也在觀看它。它在說明,「戀愛」亦要考慮社會性,被他人的觀看的感受如何?可不可以對個人未來的(經濟)發展有幫助?這些都是非常務實的面向,常在談戀愛中滲透純粹兩人相愛的考量。

為了收視率,瑋婷必須和阿拓成為螢幕情侶,營造觀眾喜愛的浪漫感;而張永一表現出內心真實情感喜好,拒絕茵茵的告白,隨即被觀眾罵翻,他所工作的咖啡廳業績瞬間下滑。

對,社會就是這麼現實,戀愛不能只考量到兩人,還要顧及戀愛發生被人所觀看的社會性眼光。這種現象折射到現在社會常見的現象是:一個有外遇的老公已經對老婆沒有愛情了,但是卻不願意離婚,而且還要雙雙對對出席在某些社會場合以示和諧,來鞏固他現實生活中既有的重要部分,諸如人脈、金錢⋯等。

而劇中的瑋婷及阿拓深知這個道理,投觀眾所好、發展自己,但瑋婷又怕她真的喜愛的張永不知情,於是用很間接的方式(明著面對阿拓)卻是告訴張永:「是在那些便利商店的夜晚,還有我們相處的片段,即使在很久很久以後回想起來,我都會覺得很幸福」。這些話,張永要能「接得到」才不會誤會瑋婷,才能有後來的勇氣告白。但是現實中,我發現很多男性是接不太到的,所以我建議一些「直男」不要太直,不僅要讀「訊息本身」(message its self )的意義,也要思索「訊息的後設意義」(meta message),換言之,要懂得言外之意,會讀空氣才能完整瞭解對方在表達什麼。

至於,茵茵的告白也是一個討論點,我建議,基本上告白最好是在兩人有相處過之後,成功的機率才會增加。而前面的相處,兩人之間一來一往的互動,是要相互接應的,還要考慮到對方的戀愛節奏等等。不然就像茵茵一樣,引起一整個尷尬,而且她也受到傷害,不過後來有機會說明她自己內心的想法及道歉,也為告白事件劃下完美句點,值得嘉許。

「站一個晚上」:諸多意外事件成就了愛情

這一單元給人相當有趣的感覺,有聽覺障礙的男主角陳俊斌,經由一連串的意外事件,認識了在按摩店工作的單親媽媽楊蒨蒨,並有一段冒險經歷,在這些意外事件中,兩人產生的自然反應,直接產生心心相印,相知相惜的情感,帶他們通往了愛情。

在愛情研究上,我們稱這些一連串的事件,叫做「愛情事件」。我們無法預知「愛情事件」何時來臨,無法像劇中的俊斌一開始就要用人的意志去尋找愛情,而劇中最後,他意有所指的是愛情來臨是一個「秘密」的過程,其實根本超乎人的控制。

劇中一個讓愛情升溫的基礎是俊斌在屋頂上講述他未來想做的事,這個動作在愛情心理學中叫「自我揭露(self-disclosure)」。曾有的學者主張愛情的過程是一個相互自我揭露的過程。俊斌當時不明瞭,他只說:「可能因為這種奇怪的關係,反而可以講出心裡面的話。」,後面劇中也談到說出內心話的重要,因為生活造成情緒毒素的垃圾隨處都有,要定時排放心中垃圾。而伴侶間的交流,通常都是隨時在交互溝通彼此的感受,大小事件都講。如果一對伴侶之間,不再交談,那肯定兩人間的關係一定有問題。

說到交談,劇中楊蒨蒨領悟到:「原來有些事,面對越親密的人,就越說不出口。」,面對自己親密的人,或是爸媽、或是孩子、或是先生太太,我們都有一個「角色」位置,為了不想讓對方失望,我們對自己有想像的「理想樣子」,但是一直要扮演理想樣子是很累、很不容易的,往往會造成壓力,唯有時時抒壓,才不會壓垮自己。所以有的人找閨蜜說話、養寵物對寵物說話、甚至有的人要找心理師說話,讓他們見証自己的努力。而一旦伴侶間可以相互支持,互相見証,就像阿拓所講的是一種享受。