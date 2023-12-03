心理師看《此時此刻》「戀愛實境秀」「站一個晚上」：愛情來臨是一個「秘密」的過程

文：穗波心理師

愛的時刻

《此時此刻》，是在敍說台灣疫情期間所發生的十個都會愛情故事。一聽到這樣子的設定，我不禁感到好奇，想像著當時的氛圍，應充滿著生命的不確定，死亡氣息籠罩在生活當中，它所敘說的愛情故事是否像「我倆没有明天」、「及時行樂，世界末日隨時可能來臨」等悲涼感、沒有未來性的愛情故事？但是，等我觀賞完後，沒有這些疑慮，原來這齣劇所描繪的是平常會發生在你、我之間，關於愛的故事。

愛把人與人間連結起來，是生命力量的展現

這齣劇在英文的名稱叫「At the Moment」，或許翻譯成「心動時刻」、「愛的時刻」也可考量。在心理學中「此時此刻（當下）」算是一個專有名詞，英文叫「here and now 」，對照於「彼時彼刻（there and then）」。

生命的力量多存在在當下，或許我們也可如此解䆁這齣劇中所描繪的愛，是在人們內心中產生生活動力的重要力量。它發生於當下，推動人們跨越傳染病的疫情藩籬，跨越口罩、社交距離的隔離措施，再度把人與人之間聯繫起來。或許說在愛的力量下，我們遇見彼此、有了交心的𣊬間。而在心理學中，常有「生的力量」與「死的力量」之間的討論，或許這齣劇，是籠罩在疫情造成低迷氛圍下的一絲希望，一種人們繼續活下去的生命力展現，是追求世俗幸福的啟示。

由於這齣劇有十個愛情單元的故事，每個故事都涉及愛情一些重要的東西，我將用心理學的角度逐一解析這十個愛情故事。今天將先聊聊單元一「戀愛實境秀」及單元二「站一個晚上」。

「戀愛實境秀」：既是「戀愛」也是「秀」

這一單元的設計很妙，「戀愛」應是兩人之間的事，但它被擺放的位置，卻是在社會中被他人所觀看。更深一層次，是我們透過電視也在觀看它。它在說明，「戀愛」亦要考慮社會性，被他人的觀看的感受如何？可不可以對個人未來的（經濟）發展有幫助？這些都是非常務實的面向，常在談戀愛中滲透純粹兩人相愛的考量。

為了收視率，瑋婷必須和阿拓成為螢幕情侶，營造觀眾喜愛的浪漫感；而張永一表現出內心真實情感喜好，拒絕茵茵的告白，隨即被觀眾罵翻，他所工作的咖啡廳業績瞬間下滑。

對，社會就是這麼現實，戀愛不能只考量到兩人，還要顧及戀愛發生被人所觀看的社會性眼光。這種現象折射到現在社會常見的現象是：一個有外遇的老公已經對老婆沒有愛情了，但是卻不願意離婚，而且還要雙雙對對出席在某些社會場合以示和諧，來鞏固他現實生活中既有的重要部分，諸如人脈、金錢⋯等。

而劇中的瑋婷及阿拓深知這個道理，投觀眾所好、發展自己，但瑋婷又怕她真的喜愛的張永不知情，於是用很間接的方式（明著面對阿拓）卻是告訴張永：「是在那些便利商店的夜晚，還有我們相處的片段，即使在很久很久以後回想起來，我都會覺得很幸福」。這些話，張永要能「接得到」才不會誤會瑋婷，才能有後來的勇氣告白。但是現實中，我發現很多男性是接不太到的，所以我建議一些「直男」不要太直，不僅要讀「訊息本身」（message its self ）的意義，也要思索「訊息的後設意義」（meta message），換言之，要懂得言外之意，會讀空氣才能完整瞭解對方在表達什麼。

至於，茵茵的告白也是一個討論點，我建議，基本上告白最好是在兩人有相處過之後，成功的機率才會增加。而前面的相處，兩人之間一來一往的互動，是要相互接應的，還要考慮到對方的戀愛節奏等等。不然就像茵茵一樣，引起一整個尷尬，而且她也受到傷害，不過後來有機會說明她自己內心的想法及道歉，也為告白事件劃下完美句點，值得嘉許。

「站一個晚上」：諸多意外事件成就了愛情

這一單元給人相當有趣的感覺，有聽覺障礙的男主角陳俊斌，經由一連串的意外事件，認識了在按摩店工作的單親媽媽楊蒨蒨，並有一段冒險經歷，在這些意外事件中，兩人產生的自然反應，直接產生心心相印，相知相惜的情感，帶他們通往了愛情。

在愛情研究上，我們稱這些一連串的事件，叫做「愛情事件」。我們無法預知「愛情事件」何時來臨，無法像劇中的俊斌一開始就要用人的意志去尋找愛情，而劇中最後，他意有所指的是愛情來臨是一個「秘密」的過程，其實根本超乎人的控制。

劇中一個讓愛情升溫的基礎是俊斌在屋頂上講述他未來想做的事，這個動作在愛情心理學中叫「自我揭露（self-disclosure）」。曾有的學者主張愛情的過程是一個相互自我揭露的過程。俊斌當時不明瞭，他只說：「可能因為這種奇怪的關係，反而可以講出心裡面的話。」，後面劇中也談到說出內心話的重要，因為生活造成情緒毒素的垃圾隨處都有，要定時排放心中垃圾。而伴侶間的交流，通常都是隨時在交互溝通彼此的感受，大小事件都講。如果一對伴侶之間，不再交談，那肯定兩人間的關係一定有問題。

說到交談，劇中楊蒨蒨領悟到：「原來有些事，面對越親密的人，就越說不出口。」，面對自己親密的人，或是爸媽、或是孩子、或是先生太太，我們都有一個「角色」位置，為了不想讓對方失望，我們對自己有想像的「理想樣子」，但是一直要扮演理想樣子是很累、很不容易的，往往會造成壓力，唯有時時抒壓，才不會壓垮自己。所以有的人找閨蜜說話、養寵物對寵物說話、甚至有的人要找心理師說話，讓他們見証自己的努力。而一旦伴侶間可以相互支持，互相見証，就像阿拓所講的是一種享受。