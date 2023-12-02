美國上訴法院裁定，川普在2021年國會暴動案不具豁免權，可列為民事訴訟被告
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此案是川普面臨的多項民事和刑事訴訟之一。共和黨籍的川普正爭取黨內提名參加明（2024）年總統大選，目前在民調上遙遙領先其他競爭者。這項獲得一致同意的裁定只關注川普是否可成為被告，並未著墨案件本身的實質內容。
美上訴法院裁定，川普須面對國會攻擊案民事訴訟
（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）的支持者在2021年1月6日攻擊國會大廈，上訴法院今天（當地時間1日）裁定川普須就他在此案所扮演的角色面對民事訴訟，駁回他聲稱具豁免權的主張。
《路透社》報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院合議庭認為，川普當天呼籲支持者遊行至國會大廈時，是以「總統候選人個人身分」行事。美國總統僅在官方作為方面才能免於民事訴訟。
川普的支持者為推翻2020年大選結果而暴力攻擊國會大廈，美國國會警察和民主黨籍議員試圖要川普負責，上述裁定解決了讓川普面對訴訟的法律障礙。
此案是川普面臨的多項民事和刑事訴訟之一。共和黨籍的川普正爭取黨內提名參加明（2024）年總統大選，目前在民調上遙遙領先其他競爭者。
這項獲得一致同意的裁定只關注川普是否可成為被告，並未著墨案件本身的實質內容。
川普辯稱，他的演說敦促支持者「拚命戰鬥」反對國會認證大選結果，這屬於「公眾關心的議題」，在他的官方職責範圍內。
川普發言人今天說，這項裁定「侷限、狹隘、屬程序性質」，川普在攻擊事件當天是「代表美國人民行事」。
川普在指控他非法密謀推翻2020年大選結果的聯邦刑事訴訟中提出類似豁免權主張，但法官尚未對此做出裁定。
上訴法院今天做出的裁定闡明不會影響川普可能的刑事豁免，但這兩起案件都涉及川普在國會大廈攻擊事件之前和期間的行為。
國會大廈警察布萊辛格姆（James Blassingame）與漢比（Sidney Hemby）在訴訟中，指責川普應為他們在事件中所受的身體和精神傷害負責。
他們的律師馬龍（Patrick Malone）在聲明中說：「今天的裁定表明，若有人危害我們的民主、危害宣誓捍衛民主之人的性命，將被追究責任。」
網上辱罵法官助理遭禁言，川普抗告被駁
美國前總統川普因網上侮辱法官助理遭法官禁言，川普不服提起抗告，上訴法院11月30日將抗告駁回，維持有限度禁言，以在川普紐約民事詐欺案審判期間保護法院職員。
《法新社》報導，法官恩格隆（Arthur Engoron）10月3日對川普祭出禁言令，理由是川普在個人社群平台Truth Social發文侮辱他的法官高級助理。
川普的律師團以禁言令侵犯川普的言論自由權提起抗告，禁言令因而暫緩執行以待審理。
上訴法院合議庭30日駁回抗告，禁言令恢復效力。
法院裁定裡寫道：「法官和他的工作人員每天都會收到數以百計的騷擾和威脅電話、語音郵件和電子郵件」，當中還不乏反猶訊息。
裁定指出，這名遭川普辱罵殃及的法官助理，個人詳細資料已被洩露，包括她的電話號碼，讓她每天接到20至30通電話。
恩格隆先前已兩度對違反禁言令的川普開罰共計1萬5000美元。
川普和兩個兒子在紐約被控浮報房地產價值，以獲取更優惠的銀行貸款和保險條件。川普11月6日曾出庭作證，預計12月11日將再次坐上證人席。
川普的律師基斯（Christopher Kise）在發給美國媒體的聲明中說，30日恢復禁言令的裁定「就法治而言是不幸的一天」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
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