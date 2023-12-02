美國上訴法院裁定，川普在2021年國會暴動案不具豁免權，可列為民事訴訟被告

美上訴法院裁定，川普須面對國會攻擊案民事訴訟

（中央社）美國前總統川普（Donald Trump）的支持者在2021年1月6日攻擊國會大廈，上訴法院今天（當地時間1日）裁定川普須就他在此案所扮演的角色面對民事訴訟，駁回他聲稱具豁免權的主張。

《路透社》報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院合議庭認為，川普當天呼籲支持者遊行至國會大廈時，是以「總統候選人個人身分」行事。美國總統僅在官方作為方面才能免於民事訴訟。

川普的支持者為推翻2020年大選結果而暴力攻擊國會大廈，美國國會警察和民主黨籍議員試圖要川普負責，上述裁定解決了讓川普面對訴訟的法律障礙。

此案是川普面臨的多項民事和刑事訴訟之一。共和黨籍的川普正爭取黨內提名參加明（2024）年總統大選，目前在民調上遙遙領先其他競爭者。

這項獲得一致同意的裁定只關注川普是否可成為被告，並未著墨案件本身的實質內容。

川普辯稱，他的演說敦促支持者「拚命戰鬥」反對國會認證大選結果，這屬於「公眾關心的議題」，在他的官方職責範圍內。

川普發言人今天說，這項裁定「侷限、狹隘、屬程序性質」，川普在攻擊事件當天是「代表美國人民行事」。

川普在指控他非法密謀推翻2020年大選結果的聯邦刑事訴訟中提出類似豁免權主張，但法官尚未對此做出裁定。

上訴法院今天做出的裁定闡明不會影響川普可能的刑事豁免，但這兩起案件都涉及川普在國會大廈攻擊事件之前和期間的行為。

國會大廈警察布萊辛格姆（James Blassingame）與漢比（Sidney Hemby）在訴訟中，指責川普應為他們在事件中所受的身體和精神傷害負責。

他們的律師馬龍（Patrick Malone）在聲明中說：「今天的裁定表明，若有人危害我們的民主、危害宣誓捍衛民主之人的性命，將被追究責任。」

網上辱罵法官助理遭禁言，川普抗告被駁

美國前總統川普因網上侮辱法官助理遭法官禁言，川普不服提起抗告，上訴法院11月30日將抗告駁回，維持有限度禁言，以在川普紐約民事詐欺案審判期間保護法院職員。

《法新社》報導，法官恩格隆（Arthur Engoron）10月3日對川普祭出禁言令，理由是川普在個人社群平台Truth Social發文侮辱他的法官高級助理。

川普的律師團以禁言令侵犯川普的言論自由權提起抗告，禁言令因而暫緩執行以待審理。

上訴法院合議庭30日駁回抗告，禁言令恢復效力。

法院裁定裡寫道：「法官和他的工作人員每天都會收到數以百計的騷擾和威脅電話、語音郵件和電子郵件」，當中還不乏反猶訊息。

裁定指出，這名遭川普辱罵殃及的法官助理，個人詳細資料已被洩露，包括她的電話號碼，讓她每天接到20至30通電話。

恩格隆先前已兩度對違反禁言令的川普開罰共計1萬5000美元。

川普和兩個兒子在紐約被控浮報房地產價值，以獲取更優惠的銀行貸款和保險條件。川普11月6日曾出庭作證，預計12月11日將再次坐上證人席。

川普的律師基斯（Christopher Kise）在發給美國媒體的聲明中說，30日恢復禁言令的裁定「就法治而言是不幸的一天」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範