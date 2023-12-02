美眾院表決將「騙子」議員桑托斯趕出國會，詐欺扯謊爭議一次看
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美國國會道德委員會調查發現他不當行為的「壓倒性證據」，並指控他試圖「在各方面欺詐性地利用其眾院候選人的資格」。根據委員會，桑托斯據稱將捐款用於肉毒桿菌治療和OnlyFans色情網站，以及購買義大利奢侈品和前往拉斯維加斯（Las Vegas）等地度假，桑托斯否認所有刑事指控。
美眾院歷史性表決，將「騙子」議員桑托斯趕出國會
（中央社）美國國會今天（當地時間1日）進行歷史性表決，將紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯（George Santos）趕出國會。這位醜聞纏身的政客以謊言進入國會殿堂，被控用偷來的捐贈現金維持奢華的生活。
《法新社》報導，桑托斯是美國聯邦眾議院234年歷史中最豐富多彩但最具爭議性的人物之一，他也是自內戰以來第3位加入華盛頓流氓議員行列的人。
桑托斯2022年當選聯邦眾議員，助共和黨在眾院取得多數優勢，但很快就發現他的整個背景幾乎都是捏造的，包括他的教育、宗教以及他的個人和職業經歷在內。
35歲的桑托斯面臨數十項聯邦指控，包括盜竊競選捐款、信用卡詐欺、洗錢和身分盜竊等。
美國國會道德委員會調查發現他不當行為的「壓倒性證據」，並指控他試圖「在各方面欺詐性地利用其眾院候選人的資格」。
根據委員會，桑托斯據稱將捐款用於肉毒桿菌治療和OnlyFans網站，以及購買義大利奢侈品和前往拉斯維加斯（Las Vegas）等地度假，桑托斯否認所有刑事指控。
將桑托斯驅逐出國會需要眾院三分之二議員投票支持，雖然之前兩次嘗試都告失敗，但道德委員會報告足以動搖他許多捍衛者，他在100多名共和黨同僚壓倒性投票贊成下被趕出國會。
美議員桑托斯遭控13罪被捕，謊稱華爾街金融家等5大爭議一次看
美國紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯今年5月10日因詐欺、洗錢和盜用公款等13項罪名被捕，先前他坦承謊稱擁有猶太血統、華爾街背景、大學學位等經歷，引來外界撻伐。
除上述13項罪名，桑托斯相關爭議可以追溯到去年11月他當選紐約第3選區聯邦眾議員之後。
英國《天空新聞網》（Sky News）報導，他遭控在競選期間捏造部分學經歷，儘管批評者呼籲他下台，但他仍拒絕辭去議員職務。以下是關於桑托斯的介紹。
- 桑托斯是何人？
現年34歲的桑托斯是巴西裔美國人，去年11月當選聯邦眾議員，成為第一個以非現任議員身份贏得眾院席位並公開出櫃的同性戀共和黨人。
雖然他的勝選在國會山莊掀起轟動，但很快就因12月浮現的指控而蒙上陰影。《紐約時報》（The New York Times）調查發現，桑托斯的簡歷有部分造假，包括捏造學歷和工作經歷。
針對相關指控，他的回應也不盡相同。他承認部分履歷造假，否認其他指控，也收回一些自己曾經說過的話。
- 謊稱擁有猶太血統
桑托斯曾在自己是猶太人、曾在巴西參加變裝秀表演以及母親的死因等問題上，被發現說辭前後不一。
桑托斯勝選後，曾在共和黨猶太聯盟（Republican Jewish Coalition）峰會上表示，這次選舉意味「現在將有3名」猶太共和黨國會議員。
隨後他又改口並告訴《紐約郵報》（The New York Post），他「從未聲稱自己是猶太人」，並說他是天主教徒。他甚至說：「因為我知道我母親那邊的親人有猶太人背景，所以我說我『有點猶太血統』（Jew-ish）。」
- 謊稱母親是911事件罹難者
2021年競選國會議員期間，桑托斯在推特上表示，紐約911恐怖攻擊奪走了他母親的生命。
然而，桑托斯卻在他的競選網站上說，發生恐攻當天，他的母親狄佛德（Fatima Devolder）在南塔（South Tower）辦公室工作，但她「活了下來」，「幾年後」死於癌症。
然而，根據《天空新聞網》的美國合作夥伴《國家廣播公司新聞網》（NBC News）取得的紀錄，以及《華盛頓郵報》（The Washington Post）援引移民紀錄的報導，恐攻發生時狄佛德根本沒有住在美國，而是住在巴西里約熱內盧。
此後，桑托斯一直未針對這點公開評論。
- 曾參加變裝皇后選美比賽
有關桑托斯在巴西參加變裝秀表演的新聞，藝名為羅查德（Eula Rochard）的巴西變裝皇后告訴《路透社》，她於2005年在巴西結識這位現任國會議員。
她說，2008年，桑托斯以拉瓦什（Kitara Ravache）這個藝名參加在里約熱內盧的變裝選美賽。
雖然桑托斯一開始在推特上稱相關報導「絕對是錯的」，但當他接受《美國廣播公司》（ABC）分台ABC7訪問時又說：「我當時很年輕，在活動中玩得很開心，有自己的生活錯了嗎？有本事就來告我啊！」
- 捏造華爾街工作經歷
在桑托斯的競選網站的早期版本中，他自稱是「經驗豐富的華爾街金融家」，並聲稱他曾在花旗集團（Citigroup）和高盛集團（Goldman Sachs）從事金融工作。
但《紐約時報》的調查發現，這兩間公司都沒有他的就職紀錄。此後他承認對自己的學歷和曾任職於這兩間公司撒謊，並告訴《紐約郵報》：「我的罪過是美化了我的履歷。我很抱歉。」
- 竊取退伍軍人愛犬救命錢
退伍軍人奧斯特荷夫（Richard Osthoff）指控，桑托斯2016年為他垂死的愛犬在GoFundMe設立專頁，以募集狗狗的手術費用3000美元，結果卻沒把錢交給他。這個說法則遭桑托斯否認。
奧斯特荷夫告訴新聞網站《Patch》，有人跟他說安東尼・狄佛德（Anthony Devolder）有一個動物援助組織，叫做「寵物聯盟之友」（Friends of Pets United）。安東尼・狄佛德是桑托斯進入政界之前使用的名字之一。
他聲稱，狄佛德募款完成後隨即關閉專頁，人也不見蹤影。
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關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
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從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
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