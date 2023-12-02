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2023/12/02,
政治

徐巧芯指控檢調出手，把例行性選民活動抹黑成賄選；國民黨南市議員王家貞仍在緩刑期間，參選資格恐遭取消

徐巧芯指控檢調出手，把例行性選民活動抹黑成賄選；國民黨南市議員王家貞仍在緩刑期間，參選資格恐遭取消
國民黨總統參選人侯友宜（右2）、立委參選人徐巧芯（左2）2日在台北市信義區舉辦聯合競選總部成立大會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

北市松山、信義2名里長被檢舉涉嫌舉辦餐會、發放壽麵等為特定立委參選人賄選，台北地檢署指揮調查局約談包括2名里長等8人說明。徐巧芯在臉書貼文指出，檢調要對她出手，把例行性活動抹黑成賄選。

徐巧芯控檢調要對她出手，朱立倫、侯友宜齊聲援

（中央社）國民黨立委參選人徐巧芯表示選區有里長被調查局帶去問話，指控檢調要對她出手。國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜今（2）日聲援徐巧芯，強調徐巧芯絕對不怕打壓，一定會不斷揭弊，讓民進黨更加害怕。

北市松山、信義2名里長被檢舉涉嫌舉辦餐會、發放壽麵等為特定立委參選人賄選，台北地檢署指揮調查局約談包括2名里長等8人說明。徐巧芯在臉書（Facebook）貼文指出，檢調要對她出手，把例行性活動抹黑成賄選。

侯友宜與徐巧芯今天上午舉辦聯合競選總部成立大會，朱立倫、台北市長蔣萬安等人皆到場造勢。侯友宜在會前受訪表示，徐巧芯是藍營揭弊天后，聲勢愈來愈好，民進黨選舉的花招又來了，徐巧芯說明得非常清楚，也清清白白。

他批評，用國家機器打壓這種選舉奧步，民進黨最會，但徐巧芯絕對不怕打壓，一定會不斷揭弊，讓民進黨更加害怕。

朱立倫說，民進黨實在太看得起徐巧芯，值得用這種爛招嗎，前法務部長陳定南如果在世的話，大概都會跳起來罵。

朱立倫也說，民進黨很看得起徐巧芯，接下來惡招、怪招一定連連，現在連侯友宜都可以抹紅，表示民進黨真的是緊張到爆，相信民進黨真的是缺乏信心，什麼怪招、爛招都出來了。

至於國民黨台南市議員王家貞登記參選台南第5選舉區立法委員，卻傳出由於曾被判緩刑，可能影響參選資格一事，朱立倫表示，這牽涉到法律解釋的問題，王家貞並沒有涉入任何貪瀆事件，是為了幫助助理，涉嫌所謂偽造文書的事情，希望中選會千萬不要用政治來決定，而是尊重司法。

國民黨台南立委參選人王家貞曾犯偽造文書判緩刑，選舉資格待審定

中國國民黨籍台南市議員王家貞登記參選台南第5選舉區立法委員，卻傳出由於曾被判緩刑，可能影響參選資格，黨內憂心忡忡；台南選舉委員會1日表示，依中央選委會審定為準。

王家貞2021年涉助理費案，台灣台南地方檢察署調查後，未發現助理費被王家貞中飽私囊，偵結改以偽造文書罪起訴，台灣台南地方法院今年3月判刑7個月，緩刑2年；王家貞未提上訴，全案定讞。

《公職人員選舉罷免法》規定，因案遭判刑定讞者，緩刑期間不得登記為候選人。

王家貞在台南市議會說：「我知道你們要問什麼，到時候會給你們一個滿意的答案。」

台南選委會告訴《中央社》記者，王家貞參選資格由中選會15日前審定及公布，中選會及所屬選委會正依法進行參選人資格審查作業，無其他評論或回應。

至於審查結果，選委會說，中選會15日前將開委員會議審定參選人名單，完成法定程序後辦理後續作業，審定後依法循例對外公開參選人資格審議結果，其餘不評論或回應。

台南第5選區（安平區、中西區、南區與東區成大里等16里）共3人完成登記，包括王家貞、尋求連任的民主進步黨籍立委林俊憲及台灣雙語無法黨參選人蕭燐洪。

新聞來源

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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