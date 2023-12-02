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2023/12/02,
中東

以色列重新開始轟炸至少釀184死，聯合國稱加薩走廊再陷人間煉獄

以色列重新開始轟炸至少釀184死，聯合國稱加薩走廊再陷人間煉獄
Photo Credit: GettyImages

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聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說：「今日，在短短幾個小時內，據報有許多人喪命與受傷。當地家庭再度被告知必須撤離。希望都被粉碎了。」他又說，加薩的大人與小孩「沒有安全地方可去，沒有多少物資足以生存」。

以哈休戰破局再開火，聯合國稱加薩再陷人間煉獄

（中央社）以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）就延長休戰的談判破局後，加薩重燃的戰事今（2）日進入第2天。加薩衛生官員說以方空襲造成至少184死589傷。聯合國官員說，人間煉獄再度回到加薩。

人在加薩市的《路透社》記者說，以色列和哈瑪斯休戰協議於昨天黎明不久後到期，加薩走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）東部區域遭遇密集轟炸，濃煙直竄天際。

加薩衛生官員說，到了昨天傍晚，以色列的空襲已造成184人死亡，另有至少589人受傷，有超過20棟房屋遭受波及。居民將家當堆滿推車，動身往西方尋找避難處。

交戰雙方互控對方拒絕接受談判條件，最終導致休戰協議破裂。哈瑪斯無法繼續每日釋放人質，換取遭關押在以色列監獄的巴勒斯坦人。

聯合國表示，這場戰鬥會導致極端人道緊急狀況惡化。 聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人萊克（Jens Laerke）說：「人間煉獄再度回到加薩。」

聯合國負責人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說：「今日，在短短幾個小時內，據報有許多人喪命與受傷。當地家庭再度被告知必須撤離。希望都被粉碎了。」他又說，加薩的大人與小孩「沒有安全地方可去，沒有多少物資足以生存」。

自11月24日開始的休戰協議兩度延長，以色列曾表示只要哈瑪斯每天釋放10名人質就能繼續延長。7天休戰期間，婦孺與外籍人質獲釋，但協議到期後，調解人員未能找到解救更多人質的方法，包括以色列士兵與平民男性。

以色列指控哈瑪斯拒絕釋放所有扣留的女性。一名巴勒斯坦官員說，以哈是在談到以色列女軍人時破局。

以色列於10月7日遭越境突襲，稱哈瑪斯造成1200人死亡、240人擄為人質，以色列矢言將殲滅哈瑪斯。

以色列隨後發動的攻擊，對哈瑪斯自2007年起治理的加薩造成嚴重破壞。巴勒斯坦衛生當局表示，加薩有超過1萬5000人喪命，另有數以千人失聯，而聯合國認為這樣的數字可信。

居中斡旋的卡達表示，與以巴協調恢復休戰的談判仍在進行中，但以色列再度轟炸加薩讓事情變得更加複雜。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


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