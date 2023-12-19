《不內傷、不糾結，面對8種棘手同事》：標準嚴格的管理者，最容易觸發旁人「被動攻擊性反應」

文：艾美．嘉露（Amy Gallo）

促成被動攻擊行為的背景

被動攻擊（passive-aggressive）這個詞，乃是出自於一九四○年代的美國軍隊，主要用來描述不服從上級命令的士兵。 不久之後，成為一種正式的診斷，稱為「被動攻擊型人格障礙」（passive-aggressive personality disorder），但最終在一九九○年代，被從美國精神醫學學會的診斷手冊（American Psychiatric Association’s diagnostic manual）中移除。與之相關的行為有時候會被視為其他精神疾病（例如自戀）的症狀之一，但被動攻擊本身不被視為一種獨特的病症。

維吉尼亞大學（University of Virginia）教授加布麗爾．亞當斯（Gabrielle Adams）針對工作上的人際衝突做過許多研究，她把被動攻擊定義為，不太樂意表達自己的眞實想法，而是使用間接的方法，來表達自己的想法與感受。

當人們想要避免對某人說不，或想要迴避誠實表達他們的實際感受，以及試圖操縱局勢，好讓情況對自己有利，卻又希望不要做得太明顯時，經常會使用我們在前面列出的策略。

以我前兩天傳給我老公的簡訊為例：「好吧，如果你想要這樣，那就這樣吧。」我原本是希望他下班後直接回家，先幫忙遛狗、準備好晚餐、監督小孩的功課，但是他想先去處理幾件雜事再回家。他做了什麼其實並不重要，他最後還是會回家的，我也不是眞的需要他的幫忙，這些事我自己已經處理過好幾百次了。

那麼，我為什麼還要傳那封簡訊呢？這其實是我的最後一搏，目的是要讓他感到內疚，並操縱他去做我希望他做的。這完全就是一種被動攻擊。

人們很少有意識地決定，要做出被動攻擊式的行為。相反地，它是出自一種反應，通常是因為害怕失敗、怕被拒絕、想避免衝突，或想要獲得權力的驅動力所導致的。

害怕失敗或被拒絕

你的被動攻擊型同事可能不是想製造麻煩，或不願意說出他們眞正的想法，而是害怕他們看起來像是不知道自己在做什麼，或是害怕被你拒絕或否定。馬利克的同事蘇珊顯然很重視要讓自己表現得像是一個知道如何完成這些報告的人（儘管她根本沒有理由事先知道該怎麼完成）。

被動攻擊型的同事不會承認他們可能無法完成你要求的事，而是把問題推回來給你。受到這種行為對待，可能會讓人不知何去何從，就像馬利克的感受一樣，看起來他們似乎是故意想讓你難堪，或是讓你進退兩難，但實際上他們通常只是想要保護自己免於出醜。

哥倫比亞大學教授愛德華．希金斯（E. Tory Higgins）告訴《紐約時報》（New York Times）記者：「一些被貶為被動攻擊的人，實際上很小心謹愼，以避免自己犯錯，而這種策略向來能達到他們想要的目的。」他說：「當他們小心翼翼的本能，凌駕於他們認為不合理的要求之上時，他們就會變得很難相處。」 他們不會把自己的感受表達出來，而是隱藏起來，轉而對提出要求的人心生不滿。

當其他人對我的要求，讓我覺得不堪負荷時，我注意到自己也會潛入這種反應。我不會承認自己覺得很煩或是無能為力，而是暗示他們根本連提都不該提出這些要求。

一些研究顯示，某些類型的管理者，尤其是那些標準嚴格的管理者，具有觸發人們被動攻擊性反應的本事。 例如，我的一位客戶替一位專制的老闆工作，他的老闆希望每個人都能用同樣的方式處理工作，而且無法容忍任何的錯誤。

結果就是，當計劃進展不如預期，我的客戶和他同事會開始找藉口，或指責他人。他們陷入一種模式，他會用諷刺挖苦的方式來跟同事表達他的挫敗感，但也因此換來被動攻擊的名聲，然而他眞正想要的，只是在事情出錯時，不要由他扛起所有的指責。

避免衝突

符合這種原型的人通常是衝突趨避者（conflict avoidant）。他們不會直接表達他們在想什麼或是感受如何，而是靠更微妙的方法，來傳達他們的想法或不同的意見。有可能是之前在職場上的負面經驗告訴他們，公開表達反對意見是不安全的。

組織文化可能也是一個影響因素。在許多工作場所，直接、公開地表達不同意見，並不一定會被大家認可，因此有些人學會以被動攻擊的方式，來獲得他們為了完成工作所需要的東西。

研究顯示，當團隊沒有淸晰的目標，或是主管沒有明確告知他們將使用什麼指標來評估個人績效時，員工為了釐淸正在發生的事，或設法應付他們在公司充滿不確定性的未來，這時就會表現出被動攻擊的行為。

同樣地，當組織發生重大變革，像是裁員、合併或重組時，如果員工覺得自己無力對抗，就可能導致被動攻擊反應。當以下的情況發生時，特別容易發生被動攻擊反應：譬如員工覺得被公司鄙棄，像是升遷或加薪沒有他們的份；或是有什麼本該屬於自己的東西或任務，卻被剝奪，例如一份很重要的專案。

雇主和雇員之間的心理契約（psychological contract）被違背，會令人感到沮喪，這是可以理解的，但有些人不會說出他們的不滿，而是進行報復，而且通常是以被動攻擊的方式進行。

我自己就有類似的經驗：我對一位老闆感到很火大，因為我認為他在拖延我的升遷，於是我開始提早下班，聲稱我有「私人約會」。最後當他質問我為什麼要提早離開，我說出我的沮喪。他解釋說我的升遷案正在進行中，但這需要時間。我仍然可以想起，他的語氣中隱含著：「請耐心等待。」

無力感的表現