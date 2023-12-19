《不內傷、不糾結，面對8種棘手同事》：標準嚴格的管理者，最容易觸發旁人「被動攻擊性反應」
我們想讓你知道的是
人們很少有意識的決定要做出被動攻擊行為。相反地，它是出自一種反應，通常是因為害怕失敗、怕被拒絕、想避免衝突，或想要獲得權力的驅動力所導致的。而要跟被動攻擊型的同儕打交道，不管他們的行為是出於什麼原因，都不是一件容易的事。
文：艾美．嘉露（Amy Gallo）
促成被動攻擊行為的背景
被動攻擊（passive-aggressive）這個詞，乃是出自於一九四○年代的美國軍隊，主要用來描述不服從上級命令的士兵。 不久之後，成為一種正式的診斷，稱為「被動攻擊型人格障礙」（passive-aggressive personality disorder），但最終在一九九○年代，被從美國精神醫學學會的診斷手冊（American Psychiatric Association’s diagnostic manual）中移除。與之相關的行為有時候會被視為其他精神疾病（例如自戀）的症狀之一，但被動攻擊本身不被視為一種獨特的病症。
維吉尼亞大學（University of Virginia）教授加布麗爾．亞當斯（Gabrielle Adams）針對工作上的人際衝突做過許多研究，她把被動攻擊定義為，不太樂意表達自己的眞實想法，而是使用間接的方法，來表達自己的想法與感受。
當人們想要避免對某人說不，或想要迴避誠實表達他們的實際感受，以及試圖操縱局勢，好讓情況對自己有利，卻又希望不要做得太明顯時，經常會使用我們在前面列出的策略。
以我前兩天傳給我老公的簡訊為例：「好吧，如果你想要這樣，那就這樣吧。」我原本是希望他下班後直接回家，先幫忙遛狗、準備好晚餐、監督小孩的功課，但是他想先去處理幾件雜事再回家。他做了什麼其實並不重要，他最後還是會回家的，我也不是眞的需要他的幫忙，這些事我自己已經處理過好幾百次了。
那麼，我為什麼還要傳那封簡訊呢？這其實是我的最後一搏，目的是要讓他感到內疚，並操縱他去做我希望他做的。這完全就是一種被動攻擊。
人們很少有意識地決定，要做出被動攻擊式的行為。相反地，它是出自一種反應，通常是因為害怕失敗、怕被拒絕、想避免衝突，或想要獲得權力的驅動力所導致的。
害怕失敗或被拒絕
你的被動攻擊型同事可能不是想製造麻煩，或不願意說出他們眞正的想法，而是害怕他們看起來像是不知道自己在做什麼，或是害怕被你拒絕或否定。馬利克的同事蘇珊顯然很重視要讓自己表現得像是一個知道如何完成這些報告的人（儘管她根本沒有理由事先知道該怎麼完成）。
被動攻擊型的同事不會承認他們可能無法完成你要求的事，而是把問題推回來給你。受到這種行為對待，可能會讓人不知何去何從，就像馬利克的感受一樣，看起來他們似乎是故意想讓你難堪，或是讓你進退兩難，但實際上他們通常只是想要保護自己免於出醜。
哥倫比亞大學教授愛德華．希金斯（E. Tory Higgins）告訴《紐約時報》（New York Times）記者：「一些被貶為被動攻擊的人，實際上很小心謹愼，以避免自己犯錯，而這種策略向來能達到他們想要的目的。」他說：「當他們小心翼翼的本能，凌駕於他們認為不合理的要求之上時，他們就會變得很難相處。」 他們不會把自己的感受表達出來，而是隱藏起來，轉而對提出要求的人心生不滿。
當其他人對我的要求，讓我覺得不堪負荷時，我注意到自己也會潛入這種反應。我不會承認自己覺得很煩或是無能為力，而是暗示他們根本連提都不該提出這些要求。
一些研究顯示，某些類型的管理者，尤其是那些標準嚴格的管理者，具有觸發人們被動攻擊性反應的本事。 例如，我的一位客戶替一位專制的老闆工作，他的老闆希望每個人都能用同樣的方式處理工作，而且無法容忍任何的錯誤。
結果就是，當計劃進展不如預期，我的客戶和他同事會開始找藉口，或指責他人。他們陷入一種模式，他會用諷刺挖苦的方式來跟同事表達他的挫敗感，但也因此換來被動攻擊的名聲，然而他眞正想要的，只是在事情出錯時，不要由他扛起所有的指責。
避免衝突
符合這種原型的人通常是衝突趨避者（conflict avoidant）。他們不會直接表達他們在想什麼或是感受如何，而是靠更微妙的方法，來傳達他們的想法或不同的意見。有可能是之前在職場上的負面經驗告訴他們，公開表達反對意見是不安全的。
組織文化可能也是一個影響因素。在許多工作場所，直接、公開地表達不同意見，並不一定會被大家認可，因此有些人學會以被動攻擊的方式，來獲得他們為了完成工作所需要的東西。
研究顯示，當團隊沒有淸晰的目標，或是主管沒有明確告知他們將使用什麼指標來評估個人績效時，員工為了釐淸正在發生的事，或設法應付他們在公司充滿不確定性的未來，這時就會表現出被動攻擊的行為。
同樣地，當組織發生重大變革，像是裁員、合併或重組時，如果員工覺得自己無力對抗，就可能導致被動攻擊反應。當以下的情況發生時，特別容易發生被動攻擊反應：譬如員工覺得被公司鄙棄，像是升遷或加薪沒有他們的份；或是有什麼本該屬於自己的東西或任務，卻被剝奪，例如一份很重要的專案。
雇主和雇員之間的心理契約（psychological contract）被違背，會令人感到沮喪，這是可以理解的，但有些人不會說出他們的不滿，而是進行報復，而且通常是以被動攻擊的方式進行。
我自己就有類似的經驗：我對一位老闆感到很火大，因為我認為他在拖延我的升遷，於是我開始提早下班，聲稱我有「私人約會」。最後當他質問我為什麼要提早離開，我說出我的沮喪。他解釋說我的升遷案正在進行中，但這需要時間。我仍然可以想起，他的語氣中隱含著：「請耐心等待。」
無力感的表現
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！