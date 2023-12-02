開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/02,
歐洲

德國欲擺脫大屠殺的歷史罪惡感，牽動藝文界在以巴衝突期間的反猶神經

德國欲擺脫大屠殺的歷史罪惡感，牽動藝文界在以巴衝突期間的反猶神經
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德國學者赫弗（Shir Hever）分析，德國將BDS運動犯罪化是為了擺脫對大屠殺的罪惡感。赫弗的觀點揭示德國官方對反猶太主義的過敏反應。長期以來，德國官方將以色列的安全和存在視為國家根本利益的一部分，這不僅凸顯德國在納粹大屠殺後對以色列的特殊責任，也成為當代德國處理以巴問題的外交政策核心。

（中央社）納粹大屠殺後，德國為彌補歷史錯誤，官方向來將捍衛以色列的國家安全視為對猶太人的義務。但在以巴衝突餘波下，德國卡塞爾文件展數名遴選委員，因被控支持抵制以色列的「BDS運動」而集體辭職，挑動德國社會「反猶」敏感神經。

BDS運動全名為「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions），是由多個巴勒斯坦民間組織於2005年發起的國際運動。它旨在通過對以色列施加非暴力壓力，爭取巴勒斯坦人在加薩和約旦河西岸的基本權利，並獲得歐洲社運和文化界的支持。然而，這同時引起許多以色列支持者的反彈。

2019年，德國聯邦議會通過一項譴責BDS運動的決議，指出BDS運動的策略和言論具有反猶太主義傾向，例如對以色列商品貼上「不購買」標籤等做法，讓人聯想到納粹時期對猶太人的迫害。

德國聯邦議會的這項決議當時在人權、藝術和學術界引發辯論，支持者認為這是對反猶主義的必要譴責，而批評者表示它限制了言論自由，將合法的政治抗議與反猶太主義混為一談。

德國學者赫弗（Shir Hever）分析，德國將BDS運動犯罪化是為了擺脫對大屠殺的罪惡感。

赫弗的觀點揭示德國官方對反猶太主義的過敏反應。長期以來，德國官方將以色列的安全和存在視為國家根本利益的一部分，這不僅凸顯德國在納粹大屠殺後對以色列的特殊責任，也成為當代德國處理以巴問題的外交政策核心。

前總理梅克爾（Angela Merkel）於2008年在以色列議會的演講中首次提出「國家理性」（Staatsräson）這個概念，強調德國對猶太人的歷史義務，即捍衛以色列的國家安全。她說：「這不僅是一個政治目標，更是德國政治自我認同的關鍵部分。」以哈衝突爆發後，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）也不斷重申這一立場。

這種對反猶太主義的嚴格態度近年在德國藝術和文化界引發接連不斷的爭議，許多曾經支持或未公開反對BDS運動的藝術家也受到波及。

例如，位於德國西部的亞琛（Aachen）取消原定頒發給一名黎巴嫩出生藝術家的獎項與獎金，原因是他曾支持抵制以色列運動；2019年，柏林猶太博物館因轉發一篇學者呼籲政府改變對BDS運動態度的連署請願信而遭到譴責，館長謝弗（Peter Schäfer）為平息爭議請辭。

近期的卡塞爾文件展（documenta）風波，起初是以色列藝術家艾丁格（Bracha Ettinger）不堪承受加薩慘況退出，隨後多名委員也因深陷反猶爭議辭職。

印度策展人霍斯科特（Ranjit Hoskoté）在離職聲明中表示：「我被要求接受一種囫圇吞棗且站不住腳的反猶概念，它將猶太民族與以色列國家混為一談；而相應的，這種概念又將對巴勒斯坦人民的一切同情都誤讀為對哈瑪斯的支持。」之後又有4名藝術家因支持霍斯科特並反對官方對藝術家進行背景審查而退出委員會。

針對集體辭職事件，聯邦文化部長羅斯（Claudia Roth）重申，霍斯科特過去曾簽署BDS運動請願書，請願書中含有將猶太復國主義定義為種族主義的意涵，因此應將霍斯科的言論視為反猶主義。文件展常務董事霍夫曼（Andereas Hoffmann）則強調，文件展的組織者「需要與一切形式的反猶太主義保持距離」。

此外，上週正在籌備中的德國當代攝影雙年展（Biennale für aktuelle Fotografie）也爆發相關爭議。策展人孟加拉攝影記者阿拉姆（Shahidul Alam）在臉書上發布譴責以色列在加薩軍事行動的貼文，被認定具有反猶色彩，導致與主辦城市官方間的信任破裂，最終決定取消展覽。

「藝術能為我們黑暗的時代帶來什麼？」艾丁格在辭職聲明中留下的一句詰問，或許能夠為因歷史帶來的反猶敏感性與當代個人對反猶主義認知與界定的差異，使得類似的紛爭在文化界不斷上演的德國，提供一個新的思考與社會對話的起點。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範


“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。