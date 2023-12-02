德國欲擺脫大屠殺的歷史罪惡感，牽動藝文界在以巴衝突期間的反猶神經
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德國學者赫弗（Shir Hever）分析，德國將BDS運動犯罪化是為了擺脫對大屠殺的罪惡感。赫弗的觀點揭示德國官方對反猶太主義的過敏反應。長期以來，德國官方將以色列的安全和存在視為國家根本利益的一部分，這不僅凸顯德國在納粹大屠殺後對以色列的特殊責任，也成為當代德國處理以巴問題的外交政策核心。
（中央社）納粹大屠殺後，德國為彌補歷史錯誤，官方向來將捍衛以色列的國家安全視為對猶太人的義務。但在以巴衝突餘波下，德國卡塞爾文件展數名遴選委員，因被控支持抵制以色列的「BDS運動」而集體辭職，挑動德國社會「反猶」敏感神經。
BDS運動全名為「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions），是由多個巴勒斯坦民間組織於2005年發起的國際運動。它旨在通過對以色列施加非暴力壓力，爭取巴勒斯坦人在加薩和約旦河西岸的基本權利，並獲得歐洲社運和文化界的支持。然而，這同時引起許多以色列支持者的反彈。
2019年，德國聯邦議會通過一項譴責BDS運動的決議，指出BDS運動的策略和言論具有反猶太主義傾向，例如對以色列商品貼上「不購買」標籤等做法，讓人聯想到納粹時期對猶太人的迫害。
德國聯邦議會的這項決議當時在人權、藝術和學術界引發辯論，支持者認為這是對反猶主義的必要譴責，而批評者表示它限制了言論自由，將合法的政治抗議與反猶太主義混為一談。
德國學者赫弗（Shir Hever）分析，德國將BDS運動犯罪化是為了擺脫對大屠殺的罪惡感。
赫弗的觀點揭示德國官方對反猶太主義的過敏反應。長期以來，德國官方將以色列的安全和存在視為國家根本利益的一部分，這不僅凸顯德國在納粹大屠殺後對以色列的特殊責任，也成為當代德國處理以巴問題的外交政策核心。
前總理梅克爾（Angela Merkel）於2008年在以色列議會的演講中首次提出「國家理性」（Staatsräson）這個概念，強調德國對猶太人的歷史義務，即捍衛以色列的國家安全。她說：「這不僅是一個政治目標，更是德國政治自我認同的關鍵部分。」以哈衝突爆發後，現任總理蕭茲（Olaf Scholz）也不斷重申這一立場。
這種對反猶太主義的嚴格態度近年在德國藝術和文化界引發接連不斷的爭議，許多曾經支持或未公開反對BDS運動的藝術家也受到波及。
例如，位於德國西部的亞琛（Aachen）取消原定頒發給一名黎巴嫩出生藝術家的獎項與獎金，原因是他曾支持抵制以色列運動；2019年，柏林猶太博物館因轉發一篇學者呼籲政府改變對BDS運動態度的連署請願信而遭到譴責，館長謝弗（Peter Schäfer）為平息爭議請辭。
近期的卡塞爾文件展（documenta）風波，起初是以色列藝術家艾丁格（Bracha Ettinger）不堪承受加薩慘況退出，隨後多名委員也因深陷反猶爭議辭職。
印度策展人霍斯科特（Ranjit Hoskoté）在離職聲明中表示：「我被要求接受一種囫圇吞棗且站不住腳的反猶概念，它將猶太民族與以色列國家混為一談；而相應的，這種概念又將對巴勒斯坦人民的一切同情都誤讀為對哈瑪斯的支持。」之後又有4名藝術家因支持霍斯科特並反對官方對藝術家進行背景審查而退出委員會。
針對集體辭職事件，聯邦文化部長羅斯（Claudia Roth）重申，霍斯科特過去曾簽署BDS運動請願書，請願書中含有將猶太復國主義定義為種族主義的意涵，因此應將霍斯科的言論視為反猶主義。文件展常務董事霍夫曼（Andereas Hoffmann）則強調，文件展的組織者「需要與一切形式的反猶太主義保持距離」。
此外，上週正在籌備中的德國當代攝影雙年展（Biennale für aktuelle Fotografie）也爆發相關爭議。策展人孟加拉攝影記者阿拉姆（Shahidul Alam）在臉書上發布譴責以色列在加薩軍事行動的貼文，被認定具有反猶色彩，導致與主辦城市官方間的信任破裂，最終決定取消展覽。
「藝術能為我們黑暗的時代帶來什麼？」艾丁格在辭職聲明中留下的一句詰問，或許能夠為因歷史帶來的反猶敏感性與當代個人對反猶主義認知與界定的差異，使得類似的紛爭在文化界不斷上演的德國，提供一個新的思考與社會對話的起點。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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